После введения карантина сотни тысяч трудовых мигрантов не могут найти работу в Украине, - специалисты
В Украине увеличилось количество трудовых ресурсов - но спад экономики мешает людям найти работу.
Украинским работникам, которые спецрейсом вылетели на работу в Эстонию и нарушили условия самоизоляции - грозят штрафы и высылка из страны. Об этом заявили в МИД страны.
И это лишь один из многих подобных эпизодов - констатируют специалисты. Ведь с введением карантина в ЕС - сотни тысяч трудовых мигрантов вернулись в Украину. И значительная их часть - до сих пор в поисках работы, передает "5 канал".
"В целом мы оценивали трудовую миграцию вместе с маяковой и постоянной на уровне 7,5 млн человек. Максимум - на пике. Из них около 3 млн - это люди, которые имеют реальный статус за рубежом, они работают легально ... А вот остальные - имеют краткосрочные контракты, в основном в Польше. И значительная часть этих людей - конечно, в Украине. Поэтому можно говорить о количестве от нескольких сотен тысяч до 2 млн максимум ", - отмечает эксперт программы" Внутренняя и внешняя политика "Украинского института будущего Игорь Тышкевич.
Президент Ассоциации адвокатов Украины Зоя Ярош добавляет: "Их возвращение говорит о том, что у нас увеличилось количество трудовых ресурсов. Но смогут ли они найти работу сейчас при таком спаде экономики - на мой взгляд, шансы не очень велики".
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Жесть...это же половина трудоспособного населения Украины. И они работают на экономику других государств а в своем - не востребованы....
Херово было при Порошенко? Было зубажиння? Пол вареника? Хуже не будет?
Хавай. Те... Телепузики
Вам зебилам не удастся списать свои катастрофические управленческие провалы на корону.
Самі українці у себе в країні трудовими мігрантами вважатися не можуть - це звичайні громадяни працездатного віку, які зараз є безробітними. А позаяк вони й раніше не могли знайти тут для себе достойної роботи, звинувачувати в цьому коронавірус просто смішно.
А при чем тут Зеля.
Нет, ну вот по-хорошему. Если они - востребованные специалисты в Европе... то могут туда ехать. Ну пройдут самоизоляцию на 14 дней. И то, не везде, ибо есть страны зеленого списка.
Или я чего-то не понимаю и это зеля им отказал в трудоустройстве? Зеля в европе ввел карантинные ограничения?
Или может быть это сделали европейские государства?
Да и кроме того... а почему для них нет рабочих мест в стране, которая 5 лет до зели разивалась?
Если вы насчет карантина... так это объективно не его идея. А всех тех кто на него болт ложил - их всего двое Тенгелл во Швеции и ... Лука... - осуждает "весь мир". Зеля карантин просто... ввел ТАКЖЕ КАК ЭТО СДЕЛАЛИ В ЕВРОПЕ.
Так что... тут его вина лишь в том, что не смог стать ... Тенгеллом.