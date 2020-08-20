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После введения карантина сотни тысяч трудовых мигрантов не могут найти работу в Украине, - специалисты

После введения карантина сотни тысяч трудовых мигрантов не могут найти работу в Украине, - специалисты

В Украине увеличилось количество трудовых ресурсов - но спад экономики мешает людям найти работу.

Украинским работникам, которые спецрейсом вылетели на работу в Эстонию и нарушили условия самоизоляции - грозят штрафы и высылка из страны. Об этом заявили в МИД страны.

И это лишь один из многих подобных эпизодов - констатируют специалисты. Ведь с введением карантина в ЕС - сотни тысяч трудовых мигрантов вернулись в Украину. И значительная их часть - до сих пор в поисках работы, передает "5 канал".

"В целом мы оценивали трудовую миграцию вместе с маяковой и постоянной на уровне 7,5 млн человек. Максимум - на пике. Из них около 3 млн - это люди, которые имеют реальный статус за рубежом, они работают легально ... А вот остальные - имеют краткосрочные контракты, в основном в Польше. И значительная часть этих людей - конечно, в Украине. Поэтому можно говорить о количестве от нескольких сотен тысяч до 2 млн максимум ", - отмечает эксперт программы" Внутренняя и внешняя политика "Украинского института будущего Игорь Тышкевич.

Президент Ассоциации адвокатов Украины Зоя Ярош добавляет: "Их возвращение говорит о том, что у нас увеличилось количество трудовых ресурсов. Но смогут ли они найти работу сейчас при таком спаде экономики - на мой взгляд, шансы не очень велики".

Автор: 

карантин (16729) трудовая миграция (247)


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Топ комментарии
+8
Вернул заробитчан ))))))
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20.08.2020 15:30
+7
Ну как вам 73 процентные при зебильной власти?
Херово было при Порошенко? Было зубажиння? Пол вареника? Хуже не будет?
Хавай. Те... Телепузики
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20.08.2020 15:33
+6
Восени ще гірше буде.
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20.08.2020 15:27
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Так а куда они заработанное за границей дели? Прокушали уже?
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20.08.2020 15:25 Ответить
"трудовую миграцию вместе с маяковой и постоянной на уровне 7,5 млн человек."

Жесть...это же половина трудоспособного населения Украины. И они работают на экономику других государств а в своем - не востребованы....
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20.08.2020 15:26 Ответить
До дебіла тупо не доходить де проблема. Це просто вражає деколи!
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20.08.2020 15:37 Ответить
Після запровадження карантину сотні тисяч трудових мігрантів не можуть знайти роботу в Україні, - фахівці - Цензор.НЕТ 9338
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20.08.2020 15:36 Ответить
а давай с 2012 года картинку?
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20.08.2020 20:35 Ответить
Після запровадження карантину сотні тисяч трудових мігрантів не можуть знайти роботу в Україні, - фахівці - Цензор.НЕТ 5412
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20.08.2020 15:38 Ответить
Після запровадження карантину сотні тисяч трудових мігрантів не можуть знайти роботу в Україні, - фахівці - Цензор.НЕТ 8613
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20.08.2020 15:39 Ответить
Восени ще гірше буде.
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20.08.2020 15:27 Ответить
Восени випускати будуть?
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20.08.2020 16:19 Ответить
Вернул заробитчан ))))))
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20.08.2020 15:30 Ответить
Большинство этих мигрантов сначала выбрали нам зеленое *********** ссыкло, и думали свалить снова за бугор бабло рубить....ага, щас...
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20.08.2020 15:30 Ответить
Бедняжки шЫколадные, вас обо...какали 73% украинцев......
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20.08.2020 16:06 Ответить
73% сами себя обхезали. Да, зебилоид?
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20.08.2020 16:40 Ответить
я знаю кто ищет 500 000 работников
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20.08.2020 15:32 Ответить
Когда же они наконец-то встретятся и где? )
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20.08.2020 15:34 Ответить
Ну как вам 73 процентные при зебильной власти?
Херово было при Порошенко? Было зубажиння? Пол вареника? Хуже не будет?
Хавай. Те... Телепузики
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20.08.2020 15:33 Ответить
Экономика Украины начала падать в 4 квартале 2019 года, когда коронавирусом еще даже не пахло на Уханьском рынке.
Вам зебилам не удастся списать свои катастрофические управленческие провалы на корону.
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20.08.2020 15:46 Ответить
У Родины как и у кармы длинные руки. Достанет везде...
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20.08.2020 15:34 Ответить
Після запровадження карантину сотні тисяч трудових мігрантів не можуть знайти роботу в Україні, - фахівці - Цензор.НЕТ 8974
Після запровадження карантину сотні тисяч трудових мігрантів не можуть знайти роботу в Україні, - фахівці - Цензор.НЕТ 4592
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20.08.2020 15:35 Ответить
как в такую херню можно поверить?
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20.08.2020 15:35 Ответить
Ну там же прямо написано - повертайтеся, тут срака, будете шукати вихід)
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20.08.2020 16:06 Ответить
А звідки ті мігранти сотнями тисяч прибувають до України?
Самі українці у себе в країні трудовими мігрантами вважатися не можуть - це звичайні громадяни працездатного віку, які зараз є безробітними. А позаяк вони й раніше не могли знайти тут для себе достойної роботи, звинувачувати в цьому коронавірус просто смішно.
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20.08.2020 15:42 Ответить
Звоните Мойше у Одєсу!
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20.08.2020 15:42 Ответить
Тунеядці та нероби не хочуть займати ні одного робочого місця з 500 000 створених Шмигалем.
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20.08.2020 15:49 Ответить
Тим більше на достойну зарплату в 6000 грн. Ну взагалі зажерлися.
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20.08.2020 16:07 Ответить
В чём пичалька? Они же не хотели работать в Украине!
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20.08.2020 16:10 Ответить
При Порошенко они не возвращались
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20.08.2020 16:41 Ответить
Геноцид от хабатников.жрите как говорится )))
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20.08.2020 16:50 Ответить
Я помню лицо этого довольного мудака-таксиста в гданьске, который год назад, агитировал меня голосовать за зеленое дерьмо на выборах, я помню огромные очереди быдла на варшавский избирательный участок, там в толпе все кричали: "мы хотим зе презедентом". Ну, голосовавшиее по приколу, заробитчанское быдло - подыхайте теперь от голода, мне вас не жалко.
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20.08.2020 16:54 Ответить
Тебе теж нікому не шкода. Кому ти потрібний?
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20.08.2020 18:27 Ответить
А я и не прошу чтобы меня жалели. С чего ты взял? Я считаю, что те твари голосовавшие по приколу, должны сдыхать в страшных муках. Можно даже от голода. Мне похер. В любом случае, быдло устроевшее цирк в стране должно собственной шкурой отвечать за выбор 2019!
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20.08.2020 21:48 Ответить
Ти маєш повне право на свою особисту точку зору, якою б вона не була.
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20.08.2020 22:28 Ответить
вот вам и социальная база нового Третьего Майдана - против Зеленского. Ишак обещал вернуть всех на Родину -получай
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20.08.2020 21:16 Ответить
Хм.
А при чем тут Зеля.
Нет, ну вот по-хорошему. Если они - востребованные специалисты в Европе... то могут туда ехать. Ну пройдут самоизоляцию на 14 дней. И то, не везде, ибо есть страны зеленого списка.
Или я чего-то не понимаю и это зеля им отказал в трудоустройстве? Зеля в европе ввел карантинные ограничения?
Или может быть это сделали европейские государства?
Да и кроме того... а почему для них нет рабочих мест в стране, которая 5 лет до зели разивалась?
Если вы насчет карантина... так это объективно не его идея. А всех тех кто на него болт ложил - их всего двое Тенгелл во Швеции и ... Лука... - осуждает "весь мир". Зеля карантин просто... ввел ТАКЖЕ КАК ЭТО СДЕЛАЛИ В ЕВРОПЕ.
Так что... тут его вина лишь в том, что не смог стать ... Тенгеллом.
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01.10.2020 16:57 Ответить
 
 