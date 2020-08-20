После введения карантина сотни тысяч трудовых мигрантов не могут найти работу в Украине, - специалисты

В Украине увеличилось количество трудовых ресурсов - но спад экономики мешает людям найти работу.

Украинским работникам, которые спецрейсом вылетели на работу в Эстонию и нарушили условия самоизоляции - грозят штрафы и высылка из страны. Об этом заявили в МИД страны.

И это лишь один из многих подобных эпизодов - констатируют специалисты. Ведь с введением карантина в ЕС - сотни тысяч трудовых мигрантов вернулись в Украину. И значительная их часть - до сих пор в поисках работы, передает "5 канал".

"В целом мы оценивали трудовую миграцию вместе с маяковой и постоянной на уровне 7,5 млн человек. Максимум - на пике. Из них около 3 млн - это люди, которые имеют реальный статус за рубежом, они работают легально ... А вот остальные - имеют краткосрочные контракты, в основном в Польше. И значительная часть этих людей - конечно, в Украине. Поэтому можно говорить о количестве от нескольких сотен тысяч до 2 млн максимум ", - отмечает эксперт программы" Внутренняя и внешняя политика "Украинского института будущего Игорь Тышкевич.

Президент Ассоциации адвокатов Украины Зоя Ярош добавляет: "Их возвращение говорит о том, что у нас увеличилось количество трудовых ресурсов. Но смогут ли они найти работу сейчас при таком спаде экономики - на мой взгляд, шансы не очень велики".