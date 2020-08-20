Порт "Ольвия" официально передали катарцам в концессию на 35 лет, - Криклий
Второй морской порт в Украине - специализированный порт "Ольвия" в Николаеве - официально передали в концессию на 35 лет катарской компании.
Об этом сообщил в Telegram министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает Цензор.НЕТ.
"Концессионер проекта - мощная катарская компания QTerminals, которая управляет крупнейшим торговым портом Катара - Хамад стоимостью более 7 млрд долларов, инвестирует в развитие порта на первом этапе около 3,4 млрд грн.
Всего за 35 лет концессии будут привлечены до 17,3 млрд грн инвестиций. Это первая прямая катарская инвестиция, вторая по объему инвестиция после "Криворожстали" и одна из крупнейших прямых иностранных инвестиций в портовую отрасль Украины за всю историю независимости", - написал министр.
Он также рассказал о главных условия договора:
- Ежегодный концессионный платеж составит не менее 80 млн грн. Это в 16 раз больше, чем прибыль порта за прошлый год.
- Концессионер должен обеспечить минимальный объем перевалки грузов не менее 2,55 млн тонн в год.
- Около 80 млн грн будет направлено на улучшение инфраструктуры Николаева.
- Планируется строительство новых объектов недвижимости на территории предприятия - зернового терминала/универсального перегрузочного комплекса.
- В течение первых 6 лет концессионер гарантирует занятость трудовому коллективу и надлежащий уровень ЗП.
Криклий добавил, что 20 августа объявлен старт концессионного проекта в порту Черноморска. По его словам, уже начат конкурс на отбор консультантов для подготовки ТЭО и тендерной документации.
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А деньги там коррупционеры делали немалые. Вспомнить только 110% Николаев давал голосов за Яныка.
А судоремонтный завод , некогда градообразующее предприятие, вообще был выставлен на продажу за долги по зарплате. Только теперь прсле прямого вмешательства президента завод освободили из-под ареста. В этом году летом даже были спущены на воду две баржи- заказ Нидерландов - рассказали местные жители.
Но зато посредине разбитых дорог везде билборды с рекламой их мэра и партии 'наш край'. Я б такого 'хозяйственника' больше бы не выбирала на месте местных жителей
https://news.pn/photo/404fab372ed6cf92402c0b83f0fd3f99.i900x600x580.jpeg В среду, 22 апреля, Николаевский судостроительный завод «Океан» завершил строительство двух суден - TOUAX 191 и 192 - по заказу нидерландских партнеров и отправил их в направлении Роттердама.
Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».
Накануне баржи проекта 472-PT для судоходной компании «Eurobulk» были спущены на воду. Согласно контракту, их полностью укомплектовали необходимым оборудованием, заказчику остается самостоятельно установить лишь некоторые электросистемы.
Суммарная добыча нефти и газа в Катаре меньше, чем добыча полезных ископаемых в Украине.
ВВП на душу населения - 68 793$. Украина 2 300$.
да они убегут через полгода.хотя нет, арабы наших запросто коррумпируют - а наши только рады будут)