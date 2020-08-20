Порт "Ольвия" официально передали катарцам в концессию на 35 лет, - Криклий

Второй морской порт в Украине - специализированный порт "Ольвия" в Николаеве - официально передали в концессию на 35 лет катарской компании.

Об этом сообщил в Telegram министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает Цензор.НЕТ.

"Концессионер проекта - мощная катарская компания QTerminals, которая управляет крупнейшим торговым портом Катара - Хамад стоимостью более 7 млрд долларов, инвестирует в развитие порта на первом этапе около 3,4 млрд грн.

Всего за 35 лет концессии будут привлечены до 17,3 млрд грн инвестиций. Это первая прямая катарская инвестиция, вторая по объему инвестиция после "Криворожстали" и одна из крупнейших прямых иностранных инвестиций в портовую отрасль Украины за всю историю независимости", - написал министр.

Он также рассказал о главных условия договора:

Ежегодный концессионный платеж составит не менее 80 млн грн. Это в 16 раз больше, чем прибыль порта за прошлый год.

Концессионер должен обеспечить минимальный объем перевалки грузов не менее 2,55 млн тонн в год.

Около 80 млн грн будет направлено на улучшение инфраструктуры Николаева.

Планируется строительство новых объектов недвижимости на территории предприятия - зернового терминала/универсального перегрузочного комплекса.

В течение первых 6 лет концессионер гарантирует занятость трудовому коллективу и надлежащий уровень ЗП.

Криклий добавил, что 20 августа объявлен старт концессионного проекта в порту Черноморска. По его словам, уже начат конкурс на отбор консультантов для подготовки ТЭО и тендерной документации.

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