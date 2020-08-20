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Порт "Ольвия" официально передали катарцам в концессию на 35 лет, - Криклий

Порт

Второй морской порт в Украине - специализированный порт "Ольвия" в Николаеве - официально передали в концессию на 35 лет катарской компании.

Об этом сообщил в Telegram министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает Цензор.НЕТ.

"Концессионер проекта - мощная катарская компания QTerminals, которая управляет крупнейшим торговым портом Катара - Хамад стоимостью более 7 млрд долларов, инвестирует в развитие порта на первом этапе около 3,4 млрд грн.

Всего за 35 лет концессии будут привлечены до 17,3 млрд грн инвестиций. Это первая прямая катарская инвестиция, вторая по объему инвестиция после "Криворожстали" и одна из крупнейших прямых иностранных инвестиций в портовую отрасль Украины за всю историю независимости", - написал министр.

Он также рассказал о главных условия договора:

  • Ежегодный концессионный платеж составит не менее 80 млн грн. Это в 16 раз больше, чем прибыль порта за прошлый год.
  • Концессионер должен обеспечить минимальный объем перевалки грузов не менее 2,55 млн тонн в год.
  • Около 80 млн грн будет направлено на улучшение инфраструктуры Николаева.
  • Планируется строительство новых объектов недвижимости на территории предприятия - зернового терминала/универсального перегрузочного комплекса.
  • В течение первых 6 лет концессионер гарантирует занятость трудовому коллективу и надлежащий уровень ЗП.

Криклий добавил, что 20 августа объявлен старт концессионного проекта в порту Черноморска. По его словам, уже начат конкурс на отбор консультантов для подготовки ТЭО и тендерной документации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский принял участие в церемонии подписания соглашения о первой морской концессии в Украине

Автор: 

Катар (128) концессия (67) порт (731) Криклий (323)


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Топ комментарии
+11
Как катарцам??? почему не ОМАНцам??? ЗЕк-лоун оказывается еще и кидала!!!!!
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20.08.2020 15:37
+7
Кому б зелених віддати в концесію? Даром, або з доплатою!
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20.08.2020 15:44
+5
ну ты странный , а ты об Ахметке ,Бене ,Димоне ,Витьке подумал ? Где они тогда харчоваться будут ? А у них дети между прочем
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20.08.2020 15:41
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И чиво бы не сдать всю Неньку в концессию Гамерике?
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20.08.2020 15:35 Ответить
ну ты странный , а ты об Ахметке ,Бене ,Димоне ,Витьке подумал ? Где они тогда харчоваться будут ? А у них дети между прочем
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20.08.2020 15:41 Ответить
абрамовечь, перелогинься.
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20.08.2020 15:50 Ответить
Та успокойся они просто ЧП открыли в Катаре.
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20.08.2020 16:56 Ответить
Как катарцам??? почему не ОМАНцам??? ЗЕк-лоун оказывается еще и кидала!!!!!
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20.08.2020 15:37 Ответить
Султан ща в гробу перевернулся наверное
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20.08.2020 15:40 Ответить
В Катар помница Петя мотался.
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20.08.2020 16:11 Ответить
Суетятся бармалеи - знают, что голод грядет из-за жары у них в чуркистанах.
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20.08.2020 15:41 Ответить
Кому б зелених віддати в концесію? Даром, або з доплатою!
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20.08.2020 15:44 Ответить
ОТ ЭТО ДОСЖение сами себе предали а эээээ как хотите
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20.08.2020 15:51 Ответить
Зелена перемога !!! Мать вашу.
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20.08.2020 16:00 Ответить
Отлично. А то Николаев с таким потенциалом - ни дорог, ни работы. Дети мои играли там турнир, просто слёзы-запустение , нет современного озеленения, красивых зданий. Как монумент прошлому. Хотя люди отзывчивые и хорошие.

А деньги там коррупционеры делали немалые. Вспомнить только 110% Николаев давал голосов за Яныка.

А судоремонтный завод , некогда градообразующее предприятие, вообще был выставлен на продажу за долги по зарплате. Только теперь прсле прямого вмешательства президента завод освободили из-под ареста. В этом году летом даже были спущены на воду две баржи- заказ Нидерландов - рассказали местные жители.

Но зато посредине разбитых дорог везде билборды с рекламой их мэра и партии 'наш край'. Я б такого 'хозяйственника' больше бы не выбирала на месте местных жителей
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20.08.2020 16:32 Ответить
Не гони беса. Что ты знаешь о заводе? Какой завод? Какие баржи? Такого мэра как сейчас в Николаеве вообще не было. Он хоть начал что то строить и ремонтировать по городу. Что нам выбирать не твоего ума дело . Свои советы сложи вчетверо и засунь себе в анус п...ка.
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20.08.2020 19:51 Ответить
Впервые за 8 лет Николаевский завод «Океан» построил два судна - их торжественно отправили заказчикам в Нидерландыпрочтения: 1950322.04.2020 19:14
https://news.pn/photo/404fab372ed6cf92402c0b83f0fd3f99.i900x600x580.jpeg Порт "Ольвія" офіційно передали катарцям у концесію на 35 років, - Криклій - Цензор.НЕТ 9635 В среду, 22 апреля, Николаевский судостроительный завод «Океан» завершил строительство двух суден - TOUAX 191 и 192 - по заказу нидерландских партнеров и отправил их в направлении Роттердама.
Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».
Накануне баржи проекта 472-PT для судоходной компании «Eurobulk» были спущены на воду. Согласно контракту, их полностью укомплектовали необходимым оборудованием, заказчику остается самостоятельно установить лишь некоторые электросистемы.
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20.08.2020 20:23 Ответить
А мне показалось, что люди в Николаеве хорошие. Но, оказывается, и хамов тупых тоже достаточно
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20.08.2020 20:24 Ответить
Катар, население 2,7 млн.
Суммарная добыча нефти и газа в Катаре меньше, чем добыча полезных ископаемых в Украине.
ВВП на душу населения - 68 793$. Украина 2 300$.
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20.08.2020 16:34 Ответить
Парковки Кипру, порт Катару, землю Ахметова, а защищать все это должны 18 ребята.
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20.08.2020 16:55 Ответить
Оо теперь Николаев заживет как катарцы))
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20.08.2020 17:05 Ответить
Так при Пете Омелян Черноморск порт который в десять раз мощнее Ольвии уже почти отдал китайской Хатчисон порт, которые не давали никаких социальных гарантий и уже готовились сократить половину работающих, но смена власти Омеляну помешала, хотя я очень сомневаюсь что он мог это провернуть без согласия сверху.
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20.08.2020 20:39 Ответить
да они убегут через полгода. хотя нет, арабы наших запросто коррумпируют - а наши только рады будут)
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20.08.2020 21:14 Ответить
 
 