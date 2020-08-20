Кравчук об "ультиматуме" РФ: Документов, касающихся суверенитета и территориальной целостности Украины, я никогда не подпишу

На последнем заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе РФ поставила ультиматум о том, что Верховная Рада должна изменить постановление о назначении местных выборов 2020 года, чтобы оно соответствовало минским соглашениям.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, однако заверил, что никогда не подпишет документов, касающихся суверенитета, государственной независимости Украины и территориальной целостности Украины.

"Они поставили этот вопрос. У меня одно задание: снять любые возможные блокирования, если это не касается суверенитета, государственной независимости Украины и территориальной целостности. Таких документов я никогда не подпишу и ни к кому обращаться не буду", - сказал Кравчук.

Экс-президент пояснил, в чем заключается требование к Украине.

"Якобы будто бы в украинском законе отступили от Минских соглашений, от формулы Штайнмайера. Эта была главная причина. Я вам скажу больше. Какой бы вопрос они не обсуждали - и это было в рабочих группах, и уже вчера на общей дискуссии в ТКГ - любой вопрос они завершали так: мы можем согласиться, но обязательно, чтобы было записано, что этот документ, который мы согласовываем, вступит в силу только после того, когда Верховная Рада примет решение, и закон, или содержание закона будет соответствовать минским соглашениям и существовавшим договоренностям", - отметил он.

Экс-президент Украины добавил, что противоречие этого постановления в том, что "выборы не могут там (на оккупированных территориях Украины на Донбассе. - Ред.) проходить сейчас, а только во всей Украине". "Они не возражают, чтобы во всей Украине, но чтобы не писать, что не может происходить на этих территориях. То есть снять из Верховной Рады именно это положение. И тогда разблокируется наша работа, наше движение вперед", - отметил он.

Напомним, ранее привлеченный к работе ТКГ украинской стороной в качестве представителя ОРДО журналист Сергей Гармаш сообщил, что Кравчук на заседании ТКГ пообещал попросить Раду пересмотреть постановление, которое, по мнению ОРДЛО, нарушает минские соглашения.

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