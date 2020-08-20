РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11092 посетителя онлайн
Новости
23 656 117

Кравчук об "ультиматуме" РФ: Документов, касающихся суверенитета и территориальной целостности Украины, я никогда не подпишу

Кравчук об

На последнем заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе РФ поставила ультиматум о том, что Верховная Рада должна изменить постановление о назначении местных выборов 2020 года, чтобы оно соответствовало минским соглашениям.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, однако заверил, что никогда не подпишет документов, касающихся суверенитета, государственной независимости Украины и территориальной целостности Украины.

"Они поставили этот вопрос. У меня одно задание: снять любые возможные блокирования, если это не касается суверенитета, государственной независимости Украины и территориальной целостности. Таких документов я никогда не подпишу и ни к кому обращаться не буду", - сказал Кравчук.

Экс-президент пояснил, в чем заключается требование к Украине.

"Якобы будто бы в украинском законе отступили от Минских соглашений, от формулы Штайнмайера. Эта была главная причина. Я вам скажу больше. Какой бы вопрос они не обсуждали - и это было в рабочих группах, и уже вчера на общей дискуссии в ТКГ - любой вопрос они завершали так: мы можем согласиться, но обязательно, чтобы было записано, что этот документ, который мы согласовываем, вступит в силу только после того, когда Верховная Рада примет решение, и закон, или содержание закона будет соответствовать минским соглашениям и существовавшим договоренностям", - отметил он.

Экс-президент Украины добавил, что противоречие этого постановления в том, что "выборы не могут там (на оккупированных территориях Украины на Донбассе. - Ред.) проходить сейчас, а только во всей Украине". "Они не возражают, чтобы во всей Украине, но чтобы не писать, что не может происходить на этих территориях. То есть снять из Верховной Рады именно это положение. И тогда разблокируется наша работа, наше движение вперед", - отметил он.

Напомним, ранее привлеченный к работе ТКГ украинской стороной в качестве представителя ОРДО журналист Сергей Гармаш сообщил, что Кравчук на заседании ТКГ пообещал попросить Раду пересмотреть постановление, которое, по мнению ОРДЛО, нарушает минские соглашения.

Также читайте: Минский процесс превращен в фарс: Россия жестко продавливает политическую субьективизацию ОРДЛО, - журналист Гармаш

Автор: 

Кравчук (1226) россия (95308) Донбасс (26955) минские соглашения (3229) Трехсторонняя контактная группа (842)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+37
Тебе подсунут бумагу, скажут это направление к врачу-терапевту, ты в маразме и подпишешь. Ты ж не мальчик 42 годика, а старенький уже
показать весь комментарий
20.08.2020 16:02
+32
Будапештский меморандум мы уже подписали, теперь остаётся ещё в одно гавно не вступить, как мы это любим
показать весь комментарий
20.08.2020 16:04
+31
А какова законодательная база у этой ТКГ? Никакой всего лишь "рабочий орган" для контакта. . Кто дал право этому старому маразматику СЕЙЧАС решать вопросы суверенитета Украины ?
показать весь комментарий
20.08.2020 16:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Они же уже провели свои выборы в ДНР и ЛНР). Какие они еще хотят выборы? У них все выборы по графику - Осетия, Абхазия, Приднестровье, Крым, ЛНР, ДНР ).
показать весь комментарий
20.08.2020 22:55 Ответить
Наши предатели хотят их «выборы» признать и легализовать, других вариантов не предвидится...
показать весь комментарий
21.08.2020 07:17 Ответить
Обнуление в раше, и в Беларуси классные выборы прошли...
показать весь комментарий
21.08.2020 07:18 Ответить
В ТКГ у нас совки - пацаны -
Мавзолейные деды - пердуны ,
Без семидесяти лет как мальчишки !
Эх, не крякнули б деды... от одышки
показать весь комментарий
20.08.2020 23:11 Ответить
Врет, как дышит и продвигает интересы донецких бандитов и их роssийских кураторов. Решил постановление рады отменить, ну что же я думаю у него получится. Если взять продажную фракцию "Слуга Козыря" 248 + ЗаЖОПу (ОПЗЖ-роssийская пятая колона в Украине) 44, баба Йуюля и её фракция, та же ЗаЖОПУ, только вид с боку, можно отменить хоть Конституцию, а не то что постановление. Так что считайте рабство на условиях роssии в кармане у гауляйтера Украины Ермака. Скоро мы увидим, что Янукович и его бандиты,- агнцы, по сравнению с тем какая формируется нынешняя ЗеБанда.
показать весь комментарий
20.08.2020 23:44 Ответить
Замысел понятен, но обосрутся, забздят как всегда когда люди на улицу выйдут.
показать весь комментарий
21.08.2020 07:20 Ответить
Кравчук молодець - красава! Чітко і ясно дав зрозуміти, що зрадницьких поступок з його боку не буде. Русопня разом з ху"лом мріє запустити в місцеві вибори 2020 свою окупантську голоту і легімітизувати її через загальнодержаві вибори. Приблизно так відмиваються брудні гроші через офшори. Нічого нового)) Але паРаша вимагає, щоб вибори на окупованих територіях відбулися без будь-яких ознак на те, що їх буде організовувати окупантська влада. ПаРаша вимагає їх визнання в Постанові ВРУ, ще до їх початку. Отже, Україні нав"язуються окупантом сепоративні органи влади, їх вимоги, подальші рішення і дії. На думку паРаші Україна має прийняти у свій склад сепарну вибухівку для своєї унітарності і незалежності, вибухівку для самознищення через повзучу окупацію основної території України, яка входить в основну сферу геополітичних інтересів Кремля і його імперської політики. Звичайно, що ТКГ нічого подібного підписувати і вирішувати НЕ МОЖЕ. Але, цей склад ТКГ здібний вкотре показати світові, що з паРашею домовлятися - собі руки відрубати. Здається, хитрий лис Кравчук це робить якісніше ніж усі інші. Стежимо, отримуємо інформацію, аналізуємо, робимо висновки, гуртуємо сили для перемоги.
показать весь комментарий
21.08.2020 00:27 Ответить
Прекрасно, осталось только Кравчуку это объяснить.
показать весь комментарий
21.08.2020 07:22 Ответить
Врешь, подпишешь все, что скажет тебе Ермак.
показать весь комментарий
21.08.2020 01:11 Ответить
Ну да, верить ублюдку отдавшему ядерное оружие может только полный идиот. Сам факт отмены данного постановления это уже потеря суверенитета и подыгрывание оккупанту. Да и вообще верить в то, что кацапы ДОБРОВОЛЬНО отдадут оккупированные территории могут зебилы или все те же идиоты.
показать весь комментарий
21.08.2020 03:17 Ответить
Болт путину и всем кто не имеет мозгов. Слава Украине!
показать весь комментарий
21.08.2020 05:02 Ответить
Даже если не Кравчук , а кто-то другой "подпишет" , в Раде всё-равно нет и никогда в будущем не будет голосов для подобных изменений в Конституцию Украины !

Я вообще не верю даже в теоретическую возможность некого "реванша" ваты , скорее это пукалки одних (ЕС) и кураж других ("Лехайм") - и ксати выгодный обоим , шо не исключает и такой же договоряк , какой был на всех олигархических каналах где-то до ноября 2019 , когда искусственно создавался имидж мол , кроме Пепы и Бойко нет альтернативы . Потому шо расклад избирателей всем мыслящим людям ясен , like a blood , як то кажуть американці ... у "Жопы - Лехайма" электоральный предел это масимуму 25% , как , кстати у Кондитера .
показать весь комментарий
21.08.2020 05:24 Ответить
Выпускники трускавецкого университета не проголосуют? А о чем тогда Зеленский их собрался просить?
показать весь комментарий
21.08.2020 07:24 Ответить
Нужно 301 голос ...
А "из Трусковца" там выпустилось где-то поголовье в 170-190 баранов (овечек) даже с 42 "лехаймовцами" на 301 явно не дотягивает . А тот же проф. Стефнчук -- хоть и с лишним весом , но молод ещё , ему ведь после 2024 года жить да жить в Украине и столоваться в депутатской харчевне , а ватные за него по-любому не проголосуют , его электорат на Правобережье . Да и вообще , посчитайте их мажоритарщиков -- там больше гораздо с "помаранчевых" областей , чем с "рыгоблевотных" ...
Чуйство самосохранения у депутатиков оно сильно возрастает в канун подобных голосований . А тут вопрос не такой тонкой материи , как землёй . Тут и разбираться нечего .
Особый статус двух отдельно-оккупированных регионов вызывает у народа весьма чёткий рвотный рефлекс в перемежку с приступами бешенства .
Так можно и не дожить до 2024 года , если проголосовать это ******* !
показать весь комментарий
21.08.2020 08:10 Ответить
вопрос цены. харчеваться ведь можно и в Германии и в Ростове. Все зависит от суммы)
но у руских есть и деньги на такие цели (не врачам же своим платить ведь?) и средства давления на зеслуг
показать весь комментарий
21.08.2020 16:31 Ответить
Давай, Макарыч, мути воду дальше!
Время тут играет против Расии!
показать весь комментарий
21.08.2020 09:00 Ответить
ТАК ты, ****, выборы в ОРДЛО под дулами рос армии пропихиваешь! это не касается суверенитета?
показать весь комментарий
21.08.2020 15:57 Ответить
Страница 2 из 2
 
 