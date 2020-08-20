Кравчук об "ультиматуме" РФ: Документов, касающихся суверенитета и территориальной целостности Украины, я никогда не подпишу
На последнем заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе РФ поставила ультиматум о том, что Верховная Рада должна изменить постановление о назначении местных выборов 2020 года, чтобы оно соответствовало минским соглашениям.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, однако заверил, что никогда не подпишет документов, касающихся суверенитета, государственной независимости Украины и территориальной целостности Украины.
"Они поставили этот вопрос. У меня одно задание: снять любые возможные блокирования, если это не касается суверенитета, государственной независимости Украины и территориальной целостности. Таких документов я никогда не подпишу и ни к кому обращаться не буду", - сказал Кравчук.
Экс-президент пояснил, в чем заключается требование к Украине.
"Якобы будто бы в украинском законе отступили от Минских соглашений, от формулы Штайнмайера. Эта была главная причина. Я вам скажу больше. Какой бы вопрос они не обсуждали - и это было в рабочих группах, и уже вчера на общей дискуссии в ТКГ - любой вопрос они завершали так: мы можем согласиться, но обязательно, чтобы было записано, что этот документ, который мы согласовываем, вступит в силу только после того, когда Верховная Рада примет решение, и закон, или содержание закона будет соответствовать минским соглашениям и существовавшим договоренностям", - отметил он.
Экс-президент Украины добавил, что противоречие этого постановления в том, что "выборы не могут там (на оккупированных территориях Украины на Донбассе. - Ред.) проходить сейчас, а только во всей Украине". "Они не возражают, чтобы во всей Украине, но чтобы не писать, что не может происходить на этих территориях. То есть снять из Верховной Рады именно это положение. И тогда разблокируется наша работа, наше движение вперед", - отметил он.
Напомним, ранее привлеченный к работе ТКГ украинской стороной в качестве представителя ОРДО журналист Сергей Гармаш сообщил, что Кравчук на заседании ТКГ пообещал попросить Раду пересмотреть постановление, которое, по мнению ОРДЛО, нарушает минские соглашения.
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Мавзолейные деды - пердуны ,
Без семидесяти лет как мальчишки !
Эх, не крякнули б деды... от одышки
Я вообще не верю даже в теоретическую возможность некого "реванша" ваты , скорее это пукалки одних (ЕС) и кураж других ("Лехайм") - и ксати выгодный обоим , шо не исключает и такой же договоряк , какой был на всех олигархических каналах где-то до ноября 2019 , когда искусственно создавался имидж мол , кроме Пепы и Бойко нет альтернативы . Потому шо расклад избирателей всем мыслящим людям ясен , like a blood , як то кажуть американці ... у "Жопы - Лехайма" электоральный предел это масимуму 25% , как , кстати у Кондитера .
А "из Трусковца" там выпустилось где-то поголовье в 170-190 баранов (овечек) даже с 42 "лехаймовцами" на 301 явно не дотягивает . А тот же проф. Стефнчук -- хоть и с лишним весом , но молод ещё , ему ведь после 2024 года жить да жить в Украине и столоваться в депутатской харчевне , а ватные за него по-любому не проголосуют , его электорат на Правобережье . Да и вообще , посчитайте их мажоритарщиков -- там больше гораздо с "помаранчевых" областей , чем с "рыгоблевотных" ...
Чуйство самосохранения у депутатиков оно сильно возрастает в канун подобных голосований . А тут вопрос не такой тонкой материи , как землёй . Тут и разбираться нечего .
Особый статус двух отдельно-оккупированных регионов вызывает у народа весьма чёткий рвотный рефлекс в перемежку с приступами бешенства .
Так можно и не дожить до 2024 года , если проголосовать это ******* !
но у руских есть и деньги на такие цели (не врачам же своим платить ведь?) и средства давления на зеслуг
Время тут играет против Расии!