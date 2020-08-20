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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Гражданин Азербайджана и пять граждан Украины задержаны при попытке незаконно попасть на временно оккупированную территорию Донбасса, - Госпогранслужба

Гражданин Азербайджана и пять граждан Украины задержаны при попытке незаконно попасть на временно оккупированную территорию Донбасса, - Госпогранслужба

Военнослужащие одного из подразделений Вооруженных сил Украины возле с.Лобачево (Луганская область) задержали 6 граждан, которые пытались попасть на временно оккупированную территорию Украины.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины. передает Цензор.НЕТ.

"Группа лиц для реализации этого намерения планировала лодкой переплывать реку Северский Донец. На "переправе" граждане и были задержаны. В рамках взаимодействия для документирования нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию на место происшествия прибыли пограничники Луганского отряда. По результатам соответствующих процессуальных действий, один гражданин Азербайджана и пять граждан Украины привлечены к административной ответственности", - говорится в сообщении.

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Так, на правонарушителей наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 5,1 тыс. грн каждому.

В ведомстве напомнили, что пересечение линии разграничения возможно только в функционирующих КПВВ.

Автор: 

Госпогранслужба (6364) задержание (6672) Донбасс (26955)


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что хачик уже хурму лугандонам попёр ?
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20.08.2020 16:03 Ответить
хачиками называют армян, а не азербайджанцев
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20.08.2020 17:36 Ответить
Может они там теракт готовили, а они им помешали
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20.08.2020 16:08 Ответить
Таксистов хотел завести для последующего обмена.
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20.08.2020 16:09 Ответить
 
 