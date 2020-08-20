Гражданин Азербайджана и пять граждан Украины задержаны при попытке незаконно попасть на временно оккупированную территорию Донбасса, - Госпогранслужба

Военнослужащие одного из подразделений Вооруженных сил Украины возле с.Лобачево (Луганская область) задержали 6 граждан, которые пытались попасть на временно оккупированную территорию Украины.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины. передает Цензор.НЕТ.

"Группа лиц для реализации этого намерения планировала лодкой переплывать реку Северский Донец. На "переправе" граждане и были задержаны. В рамках взаимодействия для документирования нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию на место происшествия прибыли пограничники Луганского отряда. По результатам соответствующих процессуальных действий, один гражданин Азербайджана и пять граждан Украины привлечены к административной ответственности", - говорится в сообщении.

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Так, на правонарушителей наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 5,1 тыс. грн каждому.

В ведомстве напомнили, что пересечение линии разграничения возможно только в функционирующих КПВВ.