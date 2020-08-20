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Новости Коронавирус и карантин
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У людей с сопутствующими заболеваниями иммунитет к коронавирусу может не вырабатываться, - эпидемиолог Падурару

У людей с сопутствующими заболеваниями иммунитет к коронавирусу может не вырабатываться, - эпидемиолог Падурару

Черновицкий эпидемиолог, заместитель руководителя областного лабораторного центра Юрий Падурару считает, что иммунитет к коронавирусу может не вырабатываться у людей, у которых есть тяжелые сопутствующие болезни, такие, как онкология.

Об этом Падурару рассказал в интервью Укринформу , передает Цензор.НЕТ.

"С первого дня появления этой болезни ученые исследовали иммунитет у людей, переболевших коронавирусом. По последним публикациям ученых, можно сказать, что иммунитет всегда вырабатывается. Возможно, с разной мощностью, с разным уровнем защиты, но иммунитет однозначно вырабатывается. И иммунитет этот достаточный, чтобы повторно не заразиться. Это очень важно. Однако, возможен такой вариант, что иммунитет действительно не выработался, например, через какую-то тяжелую сопутствующую болезнь. Организм у части онкобольных может не отреагировать на COVID-19", - сказал Падурару.

Он также сообщил, что среди больных, переболевших коронавирусом в Черновицкой области, не было доказанных случаев повторного заражения и повторной болезни.

"Были единичные случаи регистрации у одного человека болезни, например, в апреле и в августе. Но это единичные случаи, которые надо изучать. Могут быть несколько вариантов - либо не было болезни в апреле, или нет болезни в августе, или где-то был ложный результат лабораторного исследования, поскольку юридически допускается ложноположительный результат при лабораторном исследовании материала. Или здесь есть еще и маловероятный третий вариант. Когда нужно привлекать правоохранителей и проверять, не было ли злоупотреблений при определении результатов исследований", - добавил эпидемиолог.

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Автор: 

карантин (16729) эпидемия (789) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Фигня у меня знакомая с онкологией в США легко перенесла,
а ее муж абсолютно здоровый чуть не умер.
Нет никаких таких закономерностей...
короче я этого врача обнулил
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20.08.2020 16:08
+4
И самолайкнуть себе не забыл.
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20.08.2020 16:35
+3
К специалистам из Гондураса подключились молдаване.
Мамалыга на шкварках - единственная правильная вакцина!
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20.08.2020 16:12
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Фигня у меня знакомая с онкологией в США легко перенесла,
а ее муж абсолютно здоровый чуть не умер.
Нет никаких таких закономерностей...
короче я этого врача обнулил
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20.08.2020 16:08 Ответить
И самолайкнуть себе не забыл.
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20.08.2020 16:35 Ответить
блин можно случайно, главное есть мысль, и она свежая
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20.08.2020 21:09 Ответить
Онкология и лечение от нее бывают весьма разными. Если чел принимает цитостатики, то иммунитету там гайки.
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20.08.2020 17:02 Ответить
Мозг себе вместе с врачом зачем обнулил?
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20.08.2020 18:13 Ответить
...иммунитет к коронавирусу может не вырабатываться у людей, у которых есть тяжелые сопутствующие болезни, такие, как онкология.

Так вот пусть эти люди и соблюдают карантин. Ушатали своими сказками.
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20.08.2020 16:10 Ответить
Смотри чтобы эти сказки тебе боком не вылезли....
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20.08.2020 16:12 Ответить
Если онкология то корона уже будет до сраки...А вот спидозникам лучше носить лепесток -200 и каждые 2 часа его менять....Причем от любого гриппа...
ты тоже ходи в наморднике...а то корона нападет
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20.08.2020 16:20 Ответить
Тебе, похоже, уже корона на голову упала.....
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20.08.2020 16:32 Ответить
Тебе уже вылезли?
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20.08.2020 18:14 Ответить
Знаю точно, что тебе уже влезли, по самое немогу влезли!
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21.08.2020 10:59 Ответить
А может и вырабатываться. За время "карантина" уже чего только не свистели в уши манюпасу: и он бессимптомный бывает, и просто сопли, и он вообще не респираторный, а сердечно-сосудистый... Версии так петляют, что нормальные люди уже и ржать с этого перестали - шутка явно затянулась.
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20.08.2020 16:11 Ответить
К специалистам из Гондураса подключились молдаване.
Мамалыга на шкварках - единственная правильная вакцина!
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20.08.2020 16:12 Ответить
И шо без винца?
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20.08.2020 16:17 Ответить
"о погар де жин"-это обязательно,иначе ни одно лекарство не подействует
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20.08.2020 16:42 Ответить
А може справа в тому, що тести дають досить приблизний результат? А звідси вся ваша статистика схожа на ворожіння на кавовій гущі?
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20.08.2020 16:19 Ответить
Я думаю, на кавовій гущі - точніше.
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21.08.2020 04:17 Ответить
Глядя на едущих в общественном транспорте могу сказать одно - иммунитет к коронавирусу у них ох#######ный
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20.08.2020 18:30 Ответить
Впечатление такое, что по народу шмаляют разными вирусами (через продукты), чтобы прибить активность и вызвать апатию. Принят закон о земле? Да и хрен с ним, тут бы дойти от магазина до дома ...
А виноватым делают миф о Ковид-19.
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20.08.2020 20:33 Ответить
 
 