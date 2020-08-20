У людей с сопутствующими заболеваниями иммунитет к коронавирусу может не вырабатываться, - эпидемиолог Падурару

Черновицкий эпидемиолог, заместитель руководителя областного лабораторного центра Юрий Падурару считает, что иммунитет к коронавирусу может не вырабатываться у людей, у которых есть тяжелые сопутствующие болезни, такие, как онкология.

Об этом Падурару рассказал в интервью Укринформу , передает Цензор.НЕТ.

"С первого дня появления этой болезни ученые исследовали иммунитет у людей, переболевших коронавирусом. По последним публикациям ученых, можно сказать, что иммунитет всегда вырабатывается. Возможно, с разной мощностью, с разным уровнем защиты, но иммунитет однозначно вырабатывается. И иммунитет этот достаточный, чтобы повторно не заразиться. Это очень важно. Однако, возможен такой вариант, что иммунитет действительно не выработался, например, через какую-то тяжелую сопутствующую болезнь. Организм у части онкобольных может не отреагировать на COVID-19", - сказал Падурару.

Он также сообщил, что среди больных, переболевших коронавирусом в Черновицкой области, не было доказанных случаев повторного заражения и повторной болезни.

"Были единичные случаи регистрации у одного человека болезни, например, в апреле и в августе. Но это единичные случаи, которые надо изучать. Могут быть несколько вариантов - либо не было болезни в апреле, или нет болезни в августе, или где-то был ложный результат лабораторного исследования, поскольку юридически допускается ложноположительный результат при лабораторном исследовании материала. Или здесь есть еще и маловероятный третий вариант. Когда нужно привлекать правоохранителей и проверять, не было ли злоупотреблений при определении результатов исследований", - добавил эпидемиолог.

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