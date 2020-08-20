Информация ФСБ РФ о якобы срыве украинской операции на территории России - фейк и доказательство того, что РФ поддерживает террористов, - СБУ
Служба безопасности Украины отмечает, что обнародованная информация является продолжением цепочки обычных фейков российской стороны.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня в средствах массовой информации распространяется заявление ФСБ Российской Федерации, которая отчиталась об очередном "успехе" - якобы она сорвала спецоперацию СБУ и задержала группу лиц, которые собирались похитить одного из боевиков, который воевал на Донбассе", - говорится в сообщении.
Служба безопасности Украины отмечает, что обнародованная информация является продолжением цепочки обычных фейков российской стороны. И даже этот фейк свидетельствует - РФ защищает и поддерживает боевиков.
"В то же время мы отдельно обращаем внимание, что каждое лицо, принимавшее участие в боевых действиях на стороне незаконных вооруженных формирований на временно оккупированных территориях, должно понести за это ответственность, предусмотренную украинским законодательством. И Служба безопасности Украины работает над этой задачей в ежедневном режиме", - подытожили в СБУ.
Напомним, ранее ФСБ РФ сообщило о задержании семи граждан России, которые якобы пытались вывезти в Украину одного из главарей наемников РФ на Донбассе.
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Хто ще не знає, що воно таке, нехай подивиться в інтернеті.
Хуцпа - це поведінка, яка характеризується нахабством, відвертою і безсоромною брехнею прямо в очі.
Приклади:
1 - Твоя дочка - проститутка!
- У мене немає дочки!
- А ти доведи!
2. Убивця обох своїх батьків просить суд зжалітись над ним, бо він круглий сирота.
Вони брешуть і плюють нам в обличчя.
то совковое вооружение, которое есть у украины, ветшает с каждым годом.
та армия, которую цру оценивало как 20 в мире по силе в 2013 году, уже на 29 месте...
и по факту, 2 старых сушки, тройка катеров и старые пво 80-х годов. танков вот много осталось, это да, правда.
вон, в соседней теме, волонтер юсупова пишет, что у военных нету еды и даже простой военной сетки. и собирает на это деньги...
жду реальных подтвержений военных успехов с 2016 года ввиде линков.
или их нет?
Или это тоже происки фсб?
2. За утечку надо наказывать. Но если виноваты те, кого обвинили Б и Б, то их не привлечь без общественного резонанса, что в свою очередь вступает в противоречие с п. 1.
этот шпионский скандал Украина в любом случае проиграла
Будем работать в этом напралении!
Скоро и Яныка и Кровосисю переволокут через поребрик назад в Украину !
Для хорошего суда .... и мелкоты всякой много ...
Для награждения за успешные подобные операции предлагаю учредить Орден Отто Скорцени - типа