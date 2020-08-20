Информация ФСБ РФ о якобы срыве украинской операции на территории России - фейк и доказательство того, что РФ поддерживает террористов, - СБУ

Служба безопасности Украины отмечает, что обнародованная информация является продолжением цепочки обычных фейков российской стороны.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в средствах массовой информации распространяется заявление ФСБ Российской Федерации, которая отчиталась об очередном "успехе" - якобы она сорвала спецоперацию СБУ и задержала группу лиц, которые собирались похитить одного из боевиков, который воевал на Донбассе", - говорится в сообщении.

Служба безопасности Украины отмечает, что обнародованная информация является продолжением цепочки обычных фейков российской стороны. И даже этот фейк свидетельствует - РФ защищает и поддерживает боевиков.

"В то же время мы отдельно обращаем внимание, что каждое лицо, принимавшее участие в боевых действиях на стороне незаконных вооруженных формирований на временно оккупированных территориях, должно понести за это ответственность, предусмотренную украинским законодательством. И Служба безопасности Украины работает над этой задачей в ежедневном режиме", - подытожили в СБУ.

Напомним, ранее ФСБ РФ сообщило о задержании семи граждан России, которые якобы пытались вывезти в Украину одного из главарей наемников РФ на Донбассе.

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