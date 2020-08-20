Украинский бизнес готовится ко второй волне COVID-19 осенью - новых увольнений не избежать, - эксперты
В некоторых секторах компании нацелены на дистанционную работу. Однако много будет и таких, которые могут "не выжить".
Ожидать улучшения ситуации на рынке труда, по крайней мере, до конца года не стоит. Об этом предупреждают эксперты. В свою очередь, украинский бизнес не исключает уже осенью введение более жестких ограничений. А это значит - дальнейший рост безработицы в стране, передает "5 канал".
"Если мы говорим именно об оценочном количестве безработных от численности рабочей силы потенциальной, то 10% - это очень оптимистично. Я думаю, что будет, по крайней мере, на 40% больше ... Это значит, что в количественном выражении - это от 13% до 15%", - предупреждает эксперт программы "Внутренняя и внешняя политика" Украинского института будущего Игорь Тышкевич.
С ним соглашается управляющий партнер АО "Дмитриева и партнеры" Ольга Дмитриева: "Если будет ухудшение эпидемиологической ситуации, то, безусловно, это может быть связано с новыми увольнениями ... Я лично собираюсь 1 сентября офис переводить на несколько недель на дистанционную работу. Поэтому что я прогнозирую, что будет снова волна заболеваемости. Я не хочу доводить ситуацию до принудительного карантина, я не хочу, чтобы мои сотрудники болели".
В похожей ситуации сейчас - большинство предприятий, в частности, малого и среднего бизнеса. В некоторых секторах, как ИТ - нацелены на дистанционную работу. Однако, говорят эксперты, немало будет таких, которые могут "не выжить". И вынуждены будут прибегнуть к очередным сокращениям рабочих мест.
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В стаде овец всегда есть козел-вожак. За ним идет безапелляционно стадо овец, которое гонят на бойню, они блеют но упорно идут.
Чи мені потрібно вимолити зізнання за кого з українських політиків ви вболіваєте, сидячи в Італії?
Так бубочка шота тараторил про то шо он впереди планеты всей в борьбе с короной.
И ваще у нас экономика растёт как на дрожжах уже почти +40%
ТВАРИ ЗАДРОЧЕННЫЕ.
"На зло бабушке уши отморожу" ... Собі в збитки ? Яким чином звільнення працівників вплине на епідеміологічну ситуацію? Чи яким чином епідеміологічна ситуація має впливати на ведення бізнесу ? Люди та прокиньтеся вже від цьої коронавірусної істерики!!!
Шмигаль ще восени пообіцяв 500 000 нових робочих місць для заробітчан, які повернулися.