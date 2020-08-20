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Украинский бизнес готовится ко второй волне COVID-19 осенью - новых увольнений не избежать, - эксперты

Украинский бизнес готовится ко второй волне COVID-19 осенью - новых увольнений не избежать, - эксперты

В некоторых секторах компании нацелены на дистанционную работу. Однако много будет и таких, которые могут "не выжить".

Ожидать улучшения ситуации на рынке труда, по крайней мере, до конца года не стоит. Об этом предупреждают эксперты. В свою очередь, украинский бизнес не исключает уже осенью введение более жестких ограничений. А это значит - дальнейший рост безработицы в стране, передает "5 канал".

"Если мы говорим именно об оценочном количестве безработных от численности рабочей силы потенциальной, то 10% - это очень оптимистично. Я думаю, что будет, по крайней мере, на 40% больше ... Это значит, что в количественном выражении - это от 13% до 15%", - предупреждает эксперт программы "Внутренняя и внешняя политика" Украинского института будущего Игорь Тышкевич.

С ним соглашается управляющий партнер АО "Дмитриева и партнеры" Ольга Дмитриева: "Если будет ухудшение эпидемиологической ситуации, то, безусловно, это может быть связано с новыми увольнениями ... Я лично собираюсь 1 сентября офис переводить на несколько недель на дистанционную работу. Поэтому что я прогнозирую, что будет снова волна заболеваемости. Я не хочу доводить ситуацию до принудительного карантина, я не хочу, чтобы мои сотрудники болели".

В похожей ситуации сейчас - большинство предприятий, в частности, малого и среднего бизнеса. В некоторых секторах, как ИТ - нацелены на дистанционную работу. Однако, говорят эксперты, немало будет таких, которые могут "не выжить". И вынуждены будут прибегнуть к очередным сокращениям рабочих мест.

Автор: 

безработица (451) карантин (16729)


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Топ комментарии
+8
Выбирая квартального шута управлять страной быдло хотело приколов. Ну вот вам и приколы: в цивилизованных странах карантин уже давно пошел на спад, бизнес получил господдержку, а люди возможность работать, но в Украине зеленского, пандемия не только не пошла вниз, а наоборот набирает обороты лишая сотни тысяч людей источников зарабатывать. Скоро будете жрать своих детей от голода - зато обхохочитесь на славу. Вот это будет прикол!
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20.08.2020 16:46
+5
Пустили козла в огород. Параноики и воры в МОЗ и ВОЗ уничтожат жизнь людей, ради мифической победы над вирусом. И все ради доплат и продажи миллиардов доз вакцины, которую никто в здравом уме себе не вколет.
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20.08.2020 16:37
+4
Выгодно торгануть масочками второй раз не забудьте... "бизнесмены"...
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20.08.2020 16:35
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Выгодно торгануть масочками второй раз не забудьте... "бизнесмены"...
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20.08.2020 16:35 Ответить
В Україні цим займається "нарітна" влада. На онуків вже "нацарювали", зараз про правнуків потурбуються.
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20.08.2020 17:04 Ответить
Пустили козла в огород. Параноики и воры в МОЗ и ВОЗ уничтожат жизнь людей, ради мифической победы над вирусом. И все ради доплат и продажи миллиардов доз вакцины, которую никто в здравом уме себе не вколет.
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20.08.2020 16:37 Ответить
я при здравому глузді її тобі вколю!
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20.08.2020 17:10 Ответить
собі вколи .даун недороблений .прямо в мозок .тобі не завадить...
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20.08.2020 21:41 Ответить
сподіваюсь, ти не розплакався.
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21.08.2020 10:18 Ответить
Это не украинский бизнес, это украинская власть рассчитывает, как бы отпетлять от местных выборов.
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20.08.2020 16:45 Ответить
Выбирая квартального шута управлять страной быдло хотело приколов. Ну вот вам и приколы: в цивилизованных странах карантин уже давно пошел на спад, бизнес получил господдержку, а люди возможность работать, но в Украине зеленского, пандемия не только не пошла вниз, а наоборот набирает обороты лишая сотни тысяч людей источников зарабатывать. Скоро будете жрать своих детей от голода - зато обхохочитесь на славу. Вот это будет прикол!
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20.08.2020 16:46 Ответить
Я помню лозунг зебилов накануне президентских выборов: "Голосуем за Зеленского и валим из ЭТОЙ страны!" А теперь бумеранг прилетел к ним!
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20.08.2020 16:49 Ответить
ВОЗ включает заднюю по поводу карантина, скоро будут рекомендации.
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20.08.2020 16:49 Ответить
Антікарантін.
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20.08.2020 16:55 Ответить
Очистка территории продолжается.
В стаде овец всегда есть козел-вожак. За ним идет безапелляционно стадо овец, которое гонят на бойню, они блеют но упорно идут.
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20.08.2020 16:54 Ответить
Зебилы и шоколадные сливайте воду)))идолам вашим насрать на лохторат....
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20.08.2020 16:59 Ответить
Як від вас багато смороду.
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20.08.2020 17:02 Ответить
Тролі під італійським проксі самі смердючі. А самашечая дохтарша Лєнка - це чемпіонка по кількості акаунтів, саме воно більше всіх смердить.
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20.08.2020 17:09 Ответить
Да увас если не за шоколадного то за зенарика нужно быть а где Украинцы .нет
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20.08.2020 17:30 Ответить
Очень философски на больше и ума то нет сидеть здесь и строчить хйуню разную .))
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20.08.2020 17:29 Ответить
А що з вами обговорювати, якісь ваших фікалій, які ви виливаєте на сайті? Мені не цікаво.
Чи мені потрібно вимолити зізнання за кого з українських політиків ви вболіваєте, сидячи в Італії?
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20.08.2020 17:42 Ответить
Краще авжеж в Італії чим в Україні окуповану жидами
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20.08.2020 18:01 Ответить
Це до тих 73, які за це голосували. Не зрозуміло, кому ж ви симпатизуєте з Італії.
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20.08.2020 18:09 Ответить
Україні і Українцям
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20.08.2020 18:55 Ответить
Не смішіть.
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20.08.2020 19:47 Ответить
Ну тоді жиди нехай хазяйнують))
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20.08.2020 20:46 Ответить
Конкретно хто? Призвіща?
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20.08.2020 20:48 Ответить
Зеленський перший .
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20.08.2020 22:20 Ответить
Украінський бізнес останній члін без солі доїдає. Він вже ні до чого не готується, він просто знищується.
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20.08.2020 17:11 Ответить
Ой.
Так бубочка шота тараторил про то шо он впереди планеты всей в борьбе с короной.
И ваще у нас экономика растёт как на дрожжах уже почти +40%

ТВАРИ ЗАДРОЧЕННЫЕ.
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20.08.2020 17:13 Ответить
Самое время увеличить "минималку", а именно ЕСВ, как раз добьют тех кто попытался поднять голову, молодец Зеля!!!!
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20.08.2020 18:20 Ответить
Яким боком вірус до бізнесу не зовсім зрозуміло. З якого дива звільняти працівників???
"На зло бабушке уши отморожу" ... Собі в збитки ? Яким чином звільнення працівників вплине на епідеміологічну ситуацію? Чи яким чином епідеміологічна ситуація має впливати на ведення бізнесу ? Люди та прокиньтеся вже від цьої коронавірусної істерики!!!
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20.08.2020 21:45 Ответить
Шо це вони наговарюють на зе-зграю ?
Шмигаль ще восени пообіцяв 500 000 нових робочих місць для заробітчан, які повернулися.
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21.08.2020 04:18 Ответить
 
 