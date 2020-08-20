Украина не получила список на обмен с территории оккупированного Донбасса, - Зеленский

Украина не получила список лиц, которых готовят для обмена пленными с территории оккупированного Донбасса.

Об этом он заявил во время брифинга в Херсоне, передает Цензор.НЕТ.

Глава государства сообщил, что в раммках ТКГ договорились о 20 участках разминирования.

"Я считаю, что никто не хотел ни о чем слышать, долго были споры. Договорились. 20 участков разминирования это тоже о сохранении жизни", - отметил Зеленский.

Также президент добавил, что были переданы списки на обмен.

"Передали списки на обмен. Еще мы не получили полностью списки с той стороны", - подчеркнул Зеленский.

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