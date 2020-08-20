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Новости Обмен пленными
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Украина не получила список на обмен с территории оккупированного Донбасса, - Зеленский

Украина не получила список на обмен с территории оккупированного Донбасса, - Зеленский

Украина не получила список лиц, которых готовят для обмена пленными с территории оккупированного Донбасса.

Об этом он заявил во время брифинга в Херсоне, передает Цензор.НЕТ.

Глава государства сообщил, что в раммках ТКГ договорились о 20 участках разминирования.

"Я считаю, что никто не хотел ни о чем слышать, долго были споры. Договорились. 20 участков разминирования это тоже о сохранении жизни", - отметил Зеленский.

Также президент добавил, что были переданы списки на обмен.

"Передали списки на обмен. Еще мы не получили полностью списки с той стороны", - подчеркнул Зеленский.

Также читайте: Советники глав государств ТКГ проведут встречу в ближайшее время, - Зеленский

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Зеленский (20185) обмен (1366) пленные (2124) Трехсторонняя контактная группа (842)


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Топ комментарии
+7
Чому відпущені та помилувані сепари, яких обміняли в ордло, тепер перебувають в Україні ?
А особливо наглі ще і балатуються на місцевих виборах ?
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20.08.2020 16:57
+7
таксисты и ремонтники обуви еще не подали свои списке в администрацию лугандона
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20.08.2020 16:59
+7
Украина не получила список на обмен с территории оккупированного Донбасса, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7050
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20.08.2020 17:17
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Правила форума Совет форумчан
rfrкак так????!!!
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20.08.2020 16:55 Ответить
Плохо просили, нужно на коленях, а если Кравчука с Фокиным поставить раком, то они уже не встанут...
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20.08.2020 17:50 Ответить
Хроники соплежуйства.
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20.08.2020 16:57 Ответить
Чому відпущені та помилувані сепари, яких обміняли в ордло, тепер перебувають в Україні ?
А особливо наглі ще і балатуються на місцевих виборах ?
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20.08.2020 16:57 Ответить
У них не призупинено українське громадянство.Відповідно до Конституції Україні громадянства не можа позбавити ( нажаль), а тільки призупинити , а також визначено в яких випадках.Отже сепари є громадянами Україні.Чому балатуються на місцевих виборах відповідь - бо вони помилувані ( при помилуванні судимість скасовується на відміну від амністії, повторне переслідування за вчиненний злочин не може бути здійснене) отже дозволяє брати участь у виборчих перегонах.Пам"ятаєте як у хремлі вимагали "юридической очистки" при обмінах? саме це і малося на увазі і використано як один із інструментів війни.До речі штепа так і не засуджена тому також може балатуватись.
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20.08.2020 18:24 Ответить
Арештувати знову не можна ?
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20.08.2020 18:26 Ответить
Ні, тільки за інший злочин
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20.08.2020 18:33 Ответить
А наші дотримують слово ?
Ну це взагалі..
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20.08.2020 18:37 Ответить
Нелоха кинули как лоха
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20.08.2020 16:59 Ответить
таксисты и ремонтники обуви еще не подали свои списке в администрацию лугандона
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20.08.2020 16:59 Ответить
На сей раз меняем на работников гужевого транспорта!
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20.08.2020 17:01 Ответить
Давай видосик Дай ему 24 часа чтоб списки были на столе
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20.08.2020 17:01 Ответить
тот случай когда лучше молчать, а не рассуждать про.....
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20.08.2020 17:04 Ответить
Скоро бомжей нам будут втюхивать
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20.08.2020 17:05 Ответить
Пока предателя Зелю не арестовали россосии следовало бы заблаговременно включить его в списки на обмен .
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20.08.2020 17:10 Ответить
Украина не получила список на обмен с территории оккупированного Донбасса, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7050
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20.08.2020 17:17 Ответить
Пропоную такий варіант репліки
"- Зараз фокус з шаблею покажу, а ось цим потім на піаніно гратимеш!"
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20.08.2020 17:30 Ответить
Україна не отримала списку на обмін з території окупованого Донбасу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3677
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20.08.2020 18:10 Ответить
Ще зіграв роль почтальйона Пєчкіна, Голобородько втратив видовищність.
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20.08.2020 20:19 Ответить
Давненько так не реготав!
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20.08.2020 17:58 Ответить
Зеленский, обмен должен был быть "всех на всех".
А тебе под обмен уже просунули и "консультативный совет", и "формулу Штайнмайера", и предлагают отменить запрет на проведение выборов.
И по-прежнему водят перед глазами какими-то списками.
Не кажется ли, что ***** одну конфету продает нам уже несколько раз подряд, нарезав ее на кусочки?
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20.08.2020 17:17 Ответить
клован штопаний, тобі списки має давати не "та сторона", чи "з окупованої території" а особисто *****!
Якщо не тобі - то Кравчуку, але Гризлов має ті списки надавати, а не зібізяни-орки "з тої сторони"!
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20.08.2020 17:20 Ответить
Зато Ермак доволен.
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20.08.2020 17:28 Ответить
А так хотілось пропіаритись до Дня незалежності.
28 штук козирних паскуд просрав?!
Та ще й дістав "монтіровкою" по рейтингу від ФСБ.
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20.08.2020 18:04 Ответить
Кравчук заявил, что РФ выдвинула Украине ультиматум по Донбассу : http://mignews.com.ua/politics/24224251.html
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20.08.2020 18:23 Ответить
Список (топ 10) на обмен от Украины:
1. Зеленский
2. Медведчук

3. Ермак

4. Кравчук
5. Фокин
6. Кива
7. Шуфрич
8. Червоненко
9. Кернес
10. Верещук
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20.08.2020 19:02 Ответить
Таксисти скінчились?
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20.08.2020 19:02 Ответить
Ну то шо, обміняємо терористів на нікого. А кокая разніца?
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20.08.2020 19:51 Ответить
https://twitter.com/13Hellis_13
https://twitter.com/13Hellis_13

Hellis

@13Hellis_13

·https://twitter.com/13Hellis_13/status/1296472065759993857 1 ч освободить 10-100 человек и отдать в рабство 40 миллионов - это не тот результат, который оправдывает сделку с дьяволом. или нормальный диалог, или в жопу такую «дипломатию»! Называть чёрное белым я не буду! Читайте Гармаша по ситуации в ТКГ в ФБ

https://www.facebook.com/sergiy.garmash?__cft__[0]=AZV445D2RTzNFsLnsSrFhjvLBnuz3b4HcBlXQwitRT_bKiPKiRbPo51MRf6l2tuTzDZaXjK8SciBFLsyiDAAGrQyRttCBve4JVIejHZ5EVe3gyerl_9cVEUEjVix0iIJITI&__tn__=-UC%2CP-R Сергей Гармаш

5 ч.
·

Россия жестко, я бы сказал, по хамски продавливает политическую субьективизацию ОРДЛО. Все ее действия, в том числе и перемирие, направлены только на это - узаконить в теле Украины раковую опухоль "русского мира". Вчера на ТКГ это было особенно заметно. Они уже открыто говорят о «делегации ОРДЛО", хотя ОРДЛО не являются членами ТКГ и соответственно не могут иметь в ней никакой делегации. В ТКГ есть лишь ПРИГЛАШЕННЫЕ Российской делегацией (Москва постыдилась даже сделать их членами делегации РФ).

Тем более недопустима занятая Россией позиция наблюдателя, а не участника процесса, заявления о том, что она "примет любое консенсусное решение между делегациями ОРДО-ОРЛО и Украиной".
Но этого очевидного противоречия Минским соглашениям не замечают ОБСЕ и западные партнёры. Ради сохранения самой возможности мирного диалога и поддержки Запада, это дипломатично "проглатываем" мы.
Минск поставили с ног на голову. Мы наступаем не только на самоуважение, но и на простую логику.
У меня нет фактических оснований не доверять руководству украинской делегации и Офиса Президента, нет оснований говорить, что мы реально поддаёмся этому давлению. Наоборот, несмотря на некоторые неоднозначные высказывания и действия, я призываю не делать скоропалительных выводов. Но, глядя на откровенно хамское поведение той стороны, блокировавшей конструктивный диалог, и исходя из опыта последних политических уступок в виде решения о "Консультативном совете" и "Формулы Штайнмайера", у меня есть основания переживать, как бы в погоне за тактическими победами, мы не пришли к стратегическому поражению.
Все что я сейчас пишу - это моя личная позиция. И это позиция не только участника переговоров, не только гражданина Украины, это еще и позиция жителя Донбасса, то есть, того, ради кого, якобы, и проводятся Минские переговоры. И я, как житель Донбасса, выброшенный под угрозой смерти из своего дома за политические убеждения, расцениваю поведение РФ на Минских переговорах как откровенное, демонстративное хамство.
Если РФ и ее марионетки из Донецка и Луганска думают, что игнорирование текста Минска, манипуляции и давление - это та форма "диалога", которая приведёт к желаемому эффекту "мирного урегулирования", то они ошибаются. Учите физику: любая сила вызывает обратную силу противодействия…
Я не просился в Минский процесс, я не связан политическими обязательствами, карьерными ожиданиями, финансовыми или какими-то иными ограничителями моей совести. Поэтому я не буду молча терпеть то извращение, которое РФ и ОБСЕ называют переговорами.
Или мы будем конструктивно разговаривать и убеждать друг друга логикой и аргументами, искать компромиссы не выходя за текст "Минска", и слыша друг друга, или я, как представитель вынужденно перемещенных лиц, буду делать все, чтоб показать украинскому обществу, и прежде всего ВПО, как Россия к ним относится и собирается обращаться с ними после реализации Минска.
Еще раз: дело не в тексте Минских соглашений, - они могут стать основой компромисса, - дело в методах и формах, которые Россия использует, пытаясь заставить нас принять ее извращённую трактовку этого текста. Дело в тактике ее, так называемого, "диалога". "Диалога", когда тебя не слышат, "диалога" не с теми, кто реально принимает решения. Те, кто последние два дня наблюдал Минские переговоры, понимают о чем речь.
Обращаюсь к ОБСЕ и западным партнерам. Если вы действительно хотите мирного диалога, а не создания почвы для реального гражданского конфликта, не закрывайте глаза на то, что Минский процесс превращен в фарс. Если ТКГ - это Россия Украина и ОБСЕ, то диалог должен вестись между членами ТКГ, а не аватарами РФ из Донецка и Луганска, которые ничего не решают, а потому и не отвечают за свои действия.
После этого поста меня могут обвинить в срыве стратегических планов, может даже назовут его помехой к очередному обмену. Но освободить 10-100 человек и отдать в рабство 40 миллионов - это не тот результат, который оправдывает сделку с дьяволом.
Сделки с дьяволом всегда заканчиваются плохо. Он даст тебе все, что ты хочешь, но потом заберёт в миллион раз больше.
Разминирование, новые КПВВ, мир - это все замечательно. Но это не абстрактные понятия - это части того целого, которое называется "война". Она идет. Она - реальность. И война ведётся не ради мира. Война ведётся за ценности. Поэтому, променять эти ценности на мир, - значит сделать все жертвы войны, в том числе и человеческие, бессмысленными. А это значит, что мир все равно не будет долгим, что война снова вспыхнет, с еще большей силой, пока не будет восстановлена справедливость…
Ещё раз: или нормальный диалог, или в жопу такую «дипломатию»! Называть чёрное белым я не буду! Но и выходить из процесса добровольно не стану, не ждите!
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20.08.2020 19:59 Ответить
Це путєн так тобі подякував, за те що здав йому операцію СБУ... Зрадник гумовий...
Сидітимеш у буцегарні, разом зі своїм йермаком...
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20.08.2020 20:03 Ответить
Гроші вечером - стільці ранком, гроші ранком - стільці вечером. Стара схема за часів О.Бендера.
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20.08.2020 20:23 Ответить
А были б вагнеровцы в подвале СБУ.. списки были бы на следующий день... То то...
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20.08.2020 22:00 Ответить
Вова, оставь в покое Украину, едь на "ту строну", хватит уже напрезидентствовал.
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21.08.2020 01:07 Ответить
 
 