Белорусские спортсмены о происходящем в стране и своих требованиях: "Хочется просто не быть скотиной"

В Беларуси уже неделю продолжаются протесты против фальсификаций на выборах президента, где, по официальным данным, победил Александр Лукашенко. За несколько дней шествия охватили десятки городов, заводы и коснулись даже спорта. Реакции на фальсификации и протесты ждали от суперзвезд – Дарьи Домрачевой, Виктории Азаренко и Арины Соболенко. Они высказались и попросили силовые структуры прекратить насилие.

Гораздо жестче говорят не такие звездные, но все равно известные спортсмены. Александр Головин в своем блоге рассказал, что атлеты ждут от Лукашенко, передает Цензор.НЕТ.

"Сергей Долидович, лыжник, участник семи Олимпиад:

– Сейчас я нахожусь на сборе в городе Раубичи в 20 км от Минска. Здесь все спокойно: птички поют. На два дня отключали интернет, поэтому долетали только какие-то отдельные новости. Но когда включили, у меня просто мозг взорвался. Я увидел видео, которые даже не знаю, как объяснить. Про эту жестокость не могу говорить без содрогания.

Дедушка, которому ОМОНовец по машине стукнул, вышел разбираться и не побоялся встать против пятерых. А его просто палками упаковали и увезли – как это можно комментировать? Только что он герой для меня. Или когда один человек лежит, а его, безоружного, шесть ОМОНовцев избивают дубинками?

Эта жестокость идет из-за того, что они понимают, что не правы. Обычно, если ты сильный, то ты прощаешь. Ты разогнал и ушел. Когда на войне брали в плен, то пленных не расстреливали и не пытали, а тут такое ощущение, что цель – изувечить как можно больше людей. Это за гранью моего понимания.

Пару раз открывал каналы: там освещается так, что отморозки, безработные и осужденные бегают по улицам и баламутят народ. Это абсолютная неправда. На самом деле вышли обычные мирные люди, которые показывают свой протест. И когда все рисуют, что там какие-то беспорядки – это неправда. Все начиналось с провокаций силовиков. Еще раз повторю: ни один человек не ходил ни с палкой, ни в шлеме – обычные люди собирались и высказывали свое мнение. Они возмущены фальсификациями при подсчете голосов. На участках, где были независимые наблюдатели, везде победила независимый кандидат.

Я голосовал за независимого кандидата. И говорил, что сделаю так, еще два месяца назад, когда у меня брали интервью. После чего мне немножко прилетело, потому что я, можно сказать, человек государственный. Официально работаю в республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам.

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Хотя сказал я – и чем проблема? Я продолжаю работать точно так же: тренирую, готовлю спортсменов, ничего во мне не изменилось.

Приведу один пример. Незадолго до выборов, 25 июля, в годовщину смерти нашего знаменитого писателя Владимира Короткевича – он мой земляк, оршанец – я посвятил ему пост. Процитировал его последнее выступление. Там была строчка "без народа мы никто". Это он сказал, не я. Так после этого меня вызвали и сказали: "Что ты там начинаешь печатать?".

Вы можете представить комичность ситуации? Я не могу даже своего родного писателя почтить, просто отдать ему дань памяти, потому что все это воспринимается как оппозиция.

Хотя сколько раз объяснял: если я буду голосовать за альтернативного кандидата – это не значит, что я предатель родины. Но у нас все представляется так, что тебя кормят, поят, а ты тут еще что-то говоришь. Что я не должен иметь альтернативного мнения.

Скажу так: раньше за Лукашенко действительно голосовало большинство. Жена моя голосовала, теща, тесть – все голосовали и все верили, что он победил. Я не знаю, как так случилось, но последние месяцы ощущение были другие. Протест зрел, зрел – и выплеснулся наружу. Здесь нет кукловода. А то говорят, что нами из Чехии руководят. Но мною никто не руководит, я просто высказываю свое мнение.

Так что сознание, наверное, поменялось. Вопрос даже не в деньгах или в уровне жизни. Нет такого, что у нас голодный бунт. Вот я никогда не получал каких-то сумасшедших денег. Последние 20 лет считался одним из ведущих лыжников Беларуси, но моя максимальная зарплата, чтобы вы понимали, была после Сочи. На ваши деньги – 65000 рублей. Это максимальная за всю карьеру, капала в течение трех лет.

До этого всю жизнь провел на 20000-25000. По возможности зарабатывал в России на марафонах, на Кубке мира. Чем быстрее бегал, тем больше зарабатывал. Сейчас тренером получаю те же деньги – чуть меньше 30000 рублей. А у меня семья. Хватает только на то, чтобы прокормить, на остальное приходится тратить деньги, которые скопил на черный день.

Так что у меня ничего не поменялось, просто я решил голосовать за другого кандидата. Есть стихотворение на белорусской мове. Не буду читать его целиком, но там в конце: "Чем быть хочешь?" – "Не быть скотом".

То есть не быть скотиной. Хочется просто не быть скотиной.

Радует, что подросло поколение молодых. Люди стали смелее, не бояться высказываться. Но это не значит, что наглее. Вы посмотрите: у нас не перевернута ни одна машина, не разбиты витрины. Не было такого, что громили магазины, выносили, занимались мародерством. Абсолютно нет. Люди ходят, улыбаются. И, кстати, у нас ввели негласный запрет на покидание базы для несовершеннолетних. Здесь много таких. Чтобы они не уехали, им запретили.

Сейчас происходит что-то за гранью моего понимания. Но хочу сказать, что еще страшнее сделали учителя, которые считали голоса неправильно. На них вся ответственность за то, что происходит у нас сейчас.

Силовики – солдаты, которые принимали присягу не только народу, но и главнокомандующему, наверное. Там другой порядок совсем, другое мировоззрение. Поэтому для меня гораздо отвратительнее те люди, которые считали голоса и подделывали. Их купили за медяк, а кто-то своим здоровьем сейчас расплачивается. Все это обычное наше жлобство, страхи.

Не надо быть гением, чтобы понять, что произошло. Есть видео, все запечатлено – есть все доказательства. Посмотрите, как люди празднуют, когда правильно подсчитаны голоса. Они ликуют и обнимаются. В этот момент ясно, где – зло, где – добро. Вот так у нас сейчас.

Андрей Арямнов, олимпийский чемпион по тяжелой атлетике:

- У меня все нормально, я постоянно нахожусь на учебно-тренировочном сборе в спортивном комплексе "Стайки". Но до меня доходят слухи о протестах, плюс в интернете много информации об этом. О том, что протесты мирные, а их жестко разгоняет ОМОН. Правда, некоторое время у нас не было интернета. Если бы так продолжилось дальше, я бы не узнал, что творится в стране. В целом протесты никак не сказались на моей жизни, в ней ничего не поменялось. Такое чувство, как будто все это не в Беларуси происходит. Считаю, что у нас свободное государство, мы можем и должны высказывать свое мнение и свою гражданскую позицию.

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Не могу сказать, кто победил. Хотя во всем мире выборы признали состоявшимися. Из-за этого сложно поспорить с итогами. Но судя по тому, что происходит на улице, я не думаю, что все-таки 80%...

Хотя нет, лучше не так: из-за того, что очень много людей выходит на улицы и протестует, я думаю, государство должно задуматься и все-таки услышать народ, протест народа. Я сам, как никто, знаю насколько жестокое у нас правосудие. Я был лишен и стипендии, и машины конфисковали, и штрафы дают подчас неподъемные народу.

Для начала: я не считаю себя оппозицией. Кто меня записал в нее, тот идиот. Дальше: Лукашенко – для меня действующий президент Беларусь. Конечно, я со многим не согласен из того, что происходит у нас в стране. Но и не могу не согласиться с тем, что есть и хорошие моменты. Все-таки у нас до этого был порядок и все вовремя выплачивалось. Сейчас ситуация изменилась, народ пошел из-за того, что у основной части страны не тот заработок, который он обещал.

У нас система наказаний на европейском уровне, а система вознаграждений на нищенском уровне, понимаете? Люди, даже те, которые работают круглосуточно и уничтожают свое здоровье, не могут никак заработать, чтобы жить нормально, понимаете? Заслуженные люди, которые пашут всю жизнь, в любой момент могут оказаться на свалке. Люди не получают того, что заслужили. У нас работящий народ, но в итоге власть на этом и едет, на шее на этой. А любой человек может устать.

Я думаю, президент должен услышать голос народа и в ближайшее время сделать жизнь не в Беларуси, а белорусам лучше, качественнее и доступнее. Основная масса людей живет впроголодь, от зарплаты до зарплаты. Речь не идет о том, чтобы отложить деньги. Мы все время отдаем долги, вся страна в долгах, люди устали, люди очень много работают, а в замен ничего нет.

Те зарплаты, про которые говорится, – это неправда. Уровень зарплат, особенно вне городов, – мизер. Чуть выше 100 долларов, понимаете? Люди живут в рабстве, можно сказать.

Я думаю, нужно это менять, президент должен дать народу зарплату, народ должен жить в счастье. Понятно, что вся страна строится, но мы не должны строить ее за свой счет, мы и так платим налоги, но такое ощущение, что стройка идет за счет выжимания денег с народа.

Я призываю народ конструктивнее разговаривать с государством, а государство – услышать народ. Я призываю, чтобы ОМОН успокоился, потому что я сам прапорщик вооруженных сил, я сам давал присягу и я знаю, что в этой присяге значится. Я призываю правоохранительные органы вспомнить клятву присяги и соблюдать ее до каждой буквы.

Я призываю не позорить ни себя, ни страну, ни наказывать людей, которые высказывают свою гражданскую позицию, потому что человек имеет право высказать свою позицию.

Я сам столкнулся с некомпетентностью внутренних органов, потому что у меня постоянные конфликты по жизни: начиная от ГАИ и заканчивая милицией и ОМОНом. Из-за этого я знаю, что уровень образованности в этих местах – на уровне плинтуса. В основном там работают люди необразованные, которые не понимают, что творят. Это некомпетентные органы правопорядка. Плюс когда волю даешь дураку – дурак может и себе, и людям голову расшибить.

Я считаю, что правоохранительные органы нужно тщательно профильтровать, потому что в них работает много мудаков, которые занимают порой очень серьезные посты. Не дело, что вооруженные силы без повода днями и вечерами уничтожают свой народ. Я знаю много примеров, как абсолютно невиновных, тех, кто реально шел мимо или проходил в ненужное время, сажали в каталажку и увозили.

Поэтому я призываю правоохранительные органы вспомнить, какую клятву верности они давали народу и жить достойно. Если они не боятся, пусть побоятся бога – Бог все видит, он их накажет.

Александра Герасименя, пловчиха, трехкратный призер Олимпиад (ответила на вопросы письменно):

– Скажу вам так: меня, к сожалению, не было в стране, когда начался этот кошмар. Мне оставалось только переживать и молиться за тех, кто был на передовой.

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Думаю, вопрос не в том, устраивало ли тебя что-то до выборов и за кого ты голосовал. Вопрос в том, что насилие и применение военной техники против мирных граждан недопустимо! Все можно понять и простить, но не это. Вы считаете, что тысячи людей, выходящие на митинги, это только 10% недовольных?

Люди выражают свое несогласие и хотят диалога, а получают только по голове, увы.

Страшно и больно, но думаю сейчас как никогда народ готов идти до конца. Никто не хочет войны! Повторюсь – никто! Белорусы – мирные люди, просто они устали быть толерантными к тому, с чем не согласны.

Дело не в том что мы боимся за наше нажитое или будущее, по сути зависим только от себя.

Вопрос в другом. Так как, вы сказали, что мы люди публичные, и нас знают, мы просто боимся за своих близких и их жизнь, потому что вы не видите закулисье.

Но мысль о том, что я мыслями и с сердцем с народом, я не отрицаю.

Точнее, я и есть народ, который не требует, а просит.

Мелитина Станюта, художественная гимнастка, участница двух Олимпиад:

– Сегодня я думала, нужно ли давать это интервью. Все-таки я не политик, не участвую в протестах, прямо сейчас нахожусь не в Беларуси. Информации и так предостаточно, не хочу усугублять. Но решилась, видя, какими ребята и девушки выходят из СИЗО, как там избивают людей.

Когда на одного человека нападают несколько с дубинками – это страшно. Страшно, с какими синяками, кровавыми ранами мирные люди выходят из заключения, страшно видеть асфальт, залитый кровью.

Беларусь небольшая, но в ней творятся такие страшные вещи, как будто бы сейчас Средневековье. Мне кажется, даже тогда к преступникам такую жестокость не применяли. Многие говорят, что это все проплачено, что протестующим, наверное, сколько-то платят. Если честно, хочется плюнуть им в лицо. Неужели вы думаете, что люди, которые выходят из мест, где их держат как зверей в клетках, сами себе наносят эти страшные удары, выбивают зубы? Все это ради денег? Невозможно в это поверить.

И самое страшное, что это делают белорусы против своих же – белорусов. Мы один народ и тут такое происходит – откуда столько ненависти? Я смотрела видео, где едут машины, и ОМОНовец просто фигачит по какой-то машине. Из нее выходит дедушка, и его уже впятером начинают прессовать и бить, потом затаскивают в автобус. Что у этих людей накопилось? Злость? На кого? На белорусов?

Спорт в принципе сильно развивает патриотизм. Когда ты выходишь на соревнование, ты представляешь страну и ты знаешь, что за тобой народ: тренеры, учителя, врачи. И момент, когда с ними происходят подобные вещи, невозможно молчать, невозможно не оставаться с народом. Как можно сидеть молча, когда силовики издеваются над людьми, которые вышли на мирные акции? Когда ты не знаешь, где находятся твои близкие, друзья, потому что они не выходят на связь? От этого можно поседеть на самом деле.

Причем у меня нет ко власти сильной агрессии, мне президент ничего плохого не сделал. Он поддерживает спорт, атлеты находятся на хорошем счету. Но меня смутило, что на выборы не пустили альтернативных кандидатов – почему? Я лично видела, какие очереди стояли, чтобы подписаться за этих людей.

Почему не пустили наблюдателей? Если пускали, то почему их выгоняли? Их реально выгоняли, я знаю это точно, потому что родители моих подруг сидели в комиссии – и их просто выгоняли.

Еще раз: мне лично президент ничего не сделал, но я вижу, как живут другие и мне не нравится, что высказывание собственного мнения может быть чревато. Я сама погорела на этом: опубликовала пост, как людей грузят в автозак из очереди, и мою программу закрыли. Причем в очереди стоял в том числе турист – японец или китаец, он даже по-русски не разговаривал. А его жестко схватили, мордой – в пол. Он пытался объясниться, говорит, что турист, а на него только орали.

Что он и другие люди из очереди сделали? И за кого я после этого должна голосовать?

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Раньше были люди, которые за него (Лукашенко. - Ред.) голосовали. Но я с ними столкнулась весной – они поменяли мнение. Как по-другому, если президент открыто оскорбляет людей, говорит про нас "народец", "толстопузые буржуи", "овцы", "майданутые"? Все это на официальные каналах. Честно, для меня это стало первой каплей. Уже тогда многое поняла, хотя кандидаты только регистрировались.

Легко все сваливать на фейки. Только эти крики бабушек, которые спрашивают, где их сыновья, которые просто шли мимо, этот турист, которого положили лицом об асфальт, – не подделаешь. А жестокость и оскорбления своего народа никуда не денутся.

Я не верю, что люди проплачены. Я видела их лично на митинге до выборов. Мне никто не платил, а они были одними из самых вежливых людей, которых я видела. Никто ничего не кричал, не провоцировал. Если случайно наступали на ногу, то извинялись. Такому количеству людей, которое было на митинге, наверное, сложно проплатить. И посмотрите хотя бы фотографии, когда на митингах стоят женщины, бабушки, которых называют ворами и жуликами, дебилами, бандитами, овечками.

Неужели мы не заслужили какого-то уважения? Он говорит, женщины должны только рожать детей, а если у тебя один ребенок или вообще нет детей, то ты недоженщина – по-моему, это неправильно.

Хочется верить, что все это было не зря. Хочется, чтобы нас зауважали. Мне кажется, мы давно доказали, что мы не народец и не овцы. Даже если не прямо сейчас, но все рано или поздно поменяется. Ветер перемен чувствуют все".