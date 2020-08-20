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НКРЭКУ предлагает методику RAB-тарифов, при которой не будет инвестиций в сети, – член Экспертного совета Минэнергетики Чех

НКРЭКУ предлагает методику RAB-тарифов, при которой не будет инвестиций в сети, – член Экспертного совета Минэнергетики Чех

Реформа тарифообразования для облэнерго уже 8 лет висит в воздухе.

 И за 8 лет еще не было предложено ни одной достойной методологии, которая бы привела инвестиции в отрасль. Об этом на своей странице в сети Facebook написал энергоэксперт, экс-замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Сергей Чех.

"Вчера на общественных слушаниях НКРЭКУ предложила новое видение методологии внедрения стимулирующего регулирования. Речь шла о разделении баз активов и 3% доходности на старую базу на 16% на новую. Это - уже третий подход к этой реформе от регулятора. Но, к сожалению, он все еще далек от успешной европейской практикой. Основная проблема различных баз активов и ставок - ОСР не сможет в полном объеме и в необходимые сроки выполнить требования по сокращению SAIDI и технологических потерь. Сначала регулятор рассчитывал на ставку на "старую" базу в 1%. Этот подход получил сокрушительную критику от экспертов отрасли его впопыхах заменили на 3% и достижения SAIDI 13 лет", - отметил Сергей Чех.

По его оценкам, потребность в инвестициях в модернизацию распределительных электросетей в Украине до 2030 года – это сумма порядка 12,5 млрд. долл. "Любой экономический эксперт скажет, что привлечь такие средства при таких условиях - невозможно. Компания получит отрицательный денежный поток около трети оборота. При таких условиях рассчитывать на кредитование - наивность. Инвестиций в отрасль - не будет", - подчеркнул эксперт.

Сергей Чех уверен: привлечь инвестиции в отрасль можно будет только при внедрении стимулирующего регулирования по европейской методологии - с начислением ставки доходности на уровне WACC в единую базу активов.

"Такая методология используется во всей Европе и позволяет привлекать средства на конкурентном инвестиционном рынке, обновлять электросети и выполнять требования регулятора для повышения показателей качества электроснабжения. Все представители облэнерго, принимавших участие в общественных обсуждениях единогласно говорили, что 3% на старую базу - совершенно недостаточно для обновления сетей", - отметил Сергей Чех.

Он также сообщил, что представители государственных облэнерго, в которые ФГМУ планировал привлечь инвесторов в рамках "большой" приватизации, также предлагали подход со значительно более высокой ставкой на "старую" базу, чем предложение Регулятора. Представители "Хмельницкийобленерго" отметили, что для реализации плана обновления сетей и сокращения уровня SAIDI ставка доходности на старую базу должна быть не менее 9%, а представитель "Черкассыобленерго" назвал показатель - 12.5%. Государственные "Харьковобленерго" і "Запорожьеобленерго" предложили госрегулятору ставку доходности - 15%.

По словам Чеха, госрегулятор не услышал позицию экспертов и представителей компаний, деятельность которых регулирует. И в итоге зафиксировал в протоколе заседания неприемлемые для них условия внедрения RAB-тарифа. "Складывается впечатление, что он принял эти условия исключительно для себя", - говорит Сергей Чех.

По словам Сергея Чеха, Экспертный совет при Министерстве энергетики уже неоднократно предоставлял регулятору расчеты, аргументы, почему методология с разделением баз активов - провальный вариант. А внедрение европейской модели - лучшее решение для украинского рынка. "Говорили о возможности привлекать кредиты, и о инвестпривлекательности страны, и о приватизации государственных активов. Снова призываю регулятора прислушаться к мнению участников рынка и экспертов. Нельзя в очередной раз проваливать реформу тарифообразования", - резюмировал Сергей Чех.

Как ранее сообщалось, по словам финансового директора "Хмельницкоблэнерго" Вадима Данилкива, регулятор на общественных слушаниях, посвященных внедрению RAB-регулирования для операторов системы распределения, предложил методологию тарифа, который способствует занижению стоимость приватизации государственных облэнерго в 3 раза. Данилкив убежден, что облэнерго не сможет привлекать средства для обновления активов при норме доходности в 3%, так как банки не согласятся предоставлять кредиты при такой доходности.

Напомним, стимулирующее регулирование – это механизм тарифообразования на основе долгосрочного регулирования тарифов. Этот метод направлен на привлечение инвестиций для строительства и модернизации инфраструктуры сетей, передающих энергоноситель, и стимулирование эффективности расходов распределительных и поставляющих компаний.

Автор: 

НКРЭКУ (479) RAB (34)


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ЛОХИ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ!
А почему ЛОХИ должны платить ЛОХАм расскажут разные експерды!!
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20.08.2020 17:15 Ответить
Шо привлекать? А если предложить Ахметову вместо покупки яхты закупить провода и поменять старое хламье? Как моя идея?
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20.08.2020 17:16 Ответить
Одне спаіннявід цих горе-реформаторів-ставити в себе на дах сонячні батереї бо скоро такі тарифи ********* що не зможемо фізично їх сплатити.
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20.08.2020 17:17 Ответить
Багато вже на Західній Україні посилають під три чорти цих енергетиків засраних та вкладають гроші в сонячні панелі. Сам вже думаю над цим питанням хоча думаю що краще-вітрова електростанція чи сонячна .......
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20.08.2020 17:21 Ответить
Вітер дме вдень і вночі, а сонце тільки вдень. До речі, для цього потрібні потужні акумулятори щоб забезпечувати оселю електрикою.
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20.08.2020 17:55 Ответить
А я думаю что нужно вернуть всю энергетику в лоно государства. И не только.
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20.08.2020 17:24 Ответить
так.. який сенс у приватній власності, якщо власники
не роблять інвестицій, а тільки забирають прибутки
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20.08.2020 17:31 Ответить
ceркиси, ахметка, бойко, бабаков так не згодні,
додаткових грошей не те, що на віллу короля леопольда не вистачить,
навіть на нову яхту недостатньо
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20.08.2020 17:29 Ответить
Слово "инвестиции" уже вызывает приступы неконтролируемого смеха )))))
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20.08.2020 18:15 Ответить
 
 