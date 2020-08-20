В Швеции, которая не ввела карантин, - самая высокая смертность с 1869 года

За последние 6 месяцев в Швеции, которая не стала вводить карантин в связи с пандемией COVID-19, зафиксирован самый высокий уровень смертности с 1869 года.

Об этом сообщает шведское государственное управление статистики (SCB), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание "Медуза".

В первой половине 2020 года в Швеции умерли 51,4 тысячи человек.

Ведомство отметило, что это стало самым большим с 1869 года количеством смертей за полгода. В 1869-м, когда в Швеции за полгода умерли 54,4 тысячи человек, в стране свирепствовал голод.

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В первые шесть месяцев 2020 года умерли на 4 633 человека больше, чем в среднем за тот же период 2015-2019 годов. SCB не называет причины избыточной смертности, но рост показателя связывает с коронавирусной инфекцией.

Эпидемия COVID-19 в Швеции началась в феврале 2020 года, уточняет ведомство. Смертность, по данным SCB, резко выросла в конце марта и достигла пика в середине апреля, когда в стране умерли 10,5 тысячи человек (речь идет обо всех умерших по разным причинам).

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По данным Университета Джонса Хопкинса, в Швеции к 20 августа COVID-19 обнаружили у 85,8 тысячи человек, умерли от болезни 5,8 тысячи. Процент смертности (процент умерших от количества заболевших) из-за COVID-19, по данным университета, значительно превышал и превышает этот показатель в соседних Дании и Норвегии.

Швеция на время эпидемии, в отличие от большинства государств, не закрывала рестораны, магазины и школы. В начале июня главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл сказал, что в борьбе с коронавирусной инфекцией Швеция допустила ошибки, но в целом стратегию, которой придерживалась страна, он по-прежнему считает верной.

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