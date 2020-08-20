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К Навальному не допускают его лечащего врача и не дают разрешения на транспортировку

К Навальному не допускают его лечащего врача и не дают разрешения на транспортировку

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш заявила о том, что в палату не допускают лечащего врача Алексея и не дают разрешения на его транспортировку.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в твиттере.

Она отметила: "Юлю Навальную все-таки пустили в палату. Лечащего врача Алексея Анастасию Васильеву - нет. Документы на транспортировку Алексея по-прежнему не дают, хотя сейчас это самое главное".

"Читайте на "Цензор.НЕТ": В РФ врачи не пускали жену Навального в палату (обновлено)

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, он пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

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Автор: 

отравление (1582) Навальный (855)


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Топ комментарии
+18
Навальный вам не бутерброд что бы туда сюда его транспортировать
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20.08.2020 17:56
+10
Ватный зверинец .
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20.08.2020 17:55
+10
Его не отдадут, конечно. Только заграницей могут дать ответ, чем его отравили. А на нарассее выдумают, что съел что-то или перепил. А если его вывезут лечиться заграницу, то это тоже на руку путлеру. Его не будет в стране.
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20.08.2020 17:59
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Ватный зверинец .
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20.08.2020 17:55 Ответить
Навальный вам не бутерброд что бы туда сюда его транспортировать
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20.08.2020 17:56 Ответить
Его не отдадут, конечно. Только заграницей могут дать ответ, чем его отравили. А на нарассее выдумают, что съел что-то или перепил. А если его вывезут лечиться заграницу, то это тоже на руку путлеру. Его не будет в стране.
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20.08.2020 17:59 Ответить
Раз самолет не разбился, то решили оставить живым..просто намекнули...
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20.08.2020 18:02 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/08/20/7263651/ Штаб Навального согласился на предложение Кремля об эвакуации политика

В Кремле заявили, что желают оппозиционеру Алексею Навальному "скорейшего выздоровления" и готовы в случае необходимости организовать его перевозку на лечение за границу.
Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает https://www.interfax.ru/russia/722549 Интерфакс
Прямая речь: "Если обратятся к Кремлю или обратятся к Минздраву, или обратятся к любому ведомству, естественно (Кремль готов помочь организовать перевозку Навального за границу - ред.).
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20.08.2020 18:05 Ответить
Насколько я знаю Навальный не оппозиционер. Он борец с коррупцией, основатель ФБК (Фонд Борьбы с Коррупцией). Навальный борется, чтобы в рашке жизнь стала лучше. Нам такие оппозиционеры и даром не нужны.
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20.08.2020 18:18 Ответить
https://censor.net/user/399648 - именно.

нам нужно что бы Мордор погряз полностью в коррупции и беспределе, а такие как Бутерброд этому мешают..
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20.08.2020 18:23 Ответить
Если он показывает, что вся верхушка погрязла в коррупции, то, по-вашему, он не оппозиция?
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20.08.2020 18:53 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%B1%D0%B8_%D0%B7_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%94%D1%8E Цілі роботи: Фонд боротьби з корупцією об'єднує всі проекти Навального: «РосПил», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды», «РосЖКХ». Володимир Ашурков сформулював стратегію фонду, як тиск на владу з метою підштовхнути її до внутрішніх перетворень, працюючи за двома напрямками: організація локальних ситуацій, в яких державні структури будуть відчувати тиск, і створення реальної альтернативи нинішній владній системі.За словами Навального, учасники фонду хочуть створити новий стандарт прозорості для збору і витрачання коштів.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%8F Опози́ція (від лат. oppositio «протиставлення, заперечення») - протиставлення одних поглядів чи дій у політиці іншим, партiя або група, що виступає врозріз з думкою більшості або з панівною думкою і висуває альтернативну політику, інший спосіб вирішення проблем.

З цього видно Навальний хоче поліпшити існуючий лад шляхом тиску на нього.
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20.08.2020 19:09 Ответить
Вы лучше Навального знаете ,'что он хочет'? Навальный показывает коррупцию в кремле, рассказывает о состоянии путена, Медведева и тд. То есть он их просто хочет слегка 'отшлифовать' , а так его все устраивает? Что за чушь?
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20.08.2020 19:12 Ответить
нет, он не оппозиция, он позиция, но не в первьіх рядах, вот и все. Не веришь, то пропихните как то его на преза и все увидишь, он тут же своих уточек пораспределяет куда надо, а чужих вьібросит. Все что его волновало во время войн, хаоса и беспредела-чужие уточки
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21.08.2020 01:25 Ответить
Если он не ел, то как он мог отравиться. Может руки не помыл после туалета, а там микробы(вредные)
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20.08.2020 18:19 Ответить
Ага. Микробы до того наелись полония
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20.08.2020 18:47 Ответить
чай попил перед вылетом. А вообще есть такие яды, что и подмешивать в еду необязательно, можно просто открыть колбочку и дунуть на жертву(я не про боярышник).
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20.08.2020 18:56 Ответить
Мне кажется у оппозиционеров организм устроен как и у обычных людей. У меня соседка тоже отравилась(супом) и умерла, никто на нее с колбочки не дул.
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20.08.2020 19:04 Ответить
Ваш цинизм просто зашкаливает. Помню давеча вы луку оправдывали, несмотря на избиения и пытки по его указке ваших же сограждан. Теперь вот оправдываете отравление Навального. Напрямую не можете, так как это Цензор, так завуалировано рассказываете про' свою соседку' мифическую. Кому она нужна, ваша соседка? Она ж, как и вы, не ходила бы на демонстрации, где ее мог бы ваш омон паганый забить досмерти.
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20.08.2020 19:18 Ответить
Да это было лет десять назад. Просто вспомнилось, хорошая тетка была.
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20.08.2020 19:21 Ответить
У инфекционного заболевания имеется : инкубационный период, продрома, манифестация симптомов, возможные осложнения и возможная смерть. Именно в таком порядке.
У Навального не было продромы и симптоматики - он сразу вошёл в кому.
Такое течение скорей свойственно интоксикации.
Даже у ковида такого не существует! И у холеры, чумы, оспы. Т.е. даже у ООИ (Особо - Опасные Инфекции).
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20.08.2020 19:27 Ответить
А если предположить анафилаксию, то тоже не вкладывается: там будет коллапс с шоком. Но не кома.
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20.08.2020 19:31 Ответить
Анафилаксия - это или туда, или сюда (выведут - сразу выйдет, не выведут - погибнет).
А кома как раз может длиться и длительное время.
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20.08.2020 19:33 Ответить
Я не врач и не могу оценивать его состояние. Возможно это и отравление, которое может быть естественным(поел поганок), так и искусственным (друзья подсыпали диоксидов). Как правило, очевидная причина устанавливается судмедэкспертами.
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20.08.2020 19:42 Ответить
судмедексперт может установить известное вещество, а если вещество неизвестное и до етого испьітьівалось только на бомжах ??
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21.08.2020 01:31 Ответить
Эти 'друзья' всем известны. Те ещё 'друзья'. То полонием угостят, то новичок разбрызгивают, то просто расстреляют на красной площади или прямо в день рождения путлера.
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21.08.2020 04:55 Ответить
ха, поещь грибов, поганок, только на 3-й день поплохеет, а два дня будешь с Беларуси в Латвию марш-броски перебрасьівать без проблем, но лучше не ешь, а то на 4-й родственники передерутся из-за наследства
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21.08.2020 01:37 Ответить
навальный после "выздоровления"К Навальному не допускают его лечащего врача и не дают разрешения на транспортировку - Цензор.НЕТ 590
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20.08.2020 18:02 Ответить
Ну так правильно - по сценарию присланному с Лубянки нет в нем никакого личного врача. По сценарию Навальный трагически склеивает кеды несмотря на все усилия омских врачей и откомандированных специалистов с Лубянки.
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20.08.2020 18:03 Ответить
Он в коме под ивл и уже развился отёк мозга. Вы че эпанте, кого пускать? Его терапевта?
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20.08.2020 18:04 Ответить
Ти.. Там стоїш над ним.. І пишеш звіти ФСБ - про виконану роботу?
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20.08.2020 18:07 Ответить
Читаю не тормоз новости и держу тебя в курсе
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20.08.2020 18:09 Ответить
тут нельзя давать знать, что читаешь новости раша-СМИ. Даже если эти новости окажутся правдивыми и их позже перепечатает Цензор, тебя все равно заклюют.
Итак, по последним новостям - уже есть видео камер наблюдения из аэропорта Томска. На видео видно что стаканчик с чаем со стойки кафе принес Навальному один из сотрудников Фонда - Илья Пахомов. Сам Навальный к стойке не подходил, заказ делал Илья. Таким образом, работница стойки не могла знать кому достанется стаканчик. Делаем выводы.
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20.08.2020 18:23 Ответить
Я читаю телеграм каналы которым доверяю, а раша это или где я не знаю, там не пишут. Например на троещине пару часов назад из за ревности мужик закинул 2 гранаты жене за прилавок в магазине после чего прыгнул с соседнего дома. Ну бред же, ан нет, даже жуткие кадры видео прилагаются, но тут напишут об этом ближе к ночи. Гранат возможно и не было, но на видео оператор говорит был сильный взрыв
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20.08.2020 18:31 Ответить
Тоже прочитал. Новость + видео на первых страницах Раша-СМИ:
"Мужчина приревновал жену и бросил две гранаты в магазине, где она работала. Во время взрыва ее прижало холодильником, жертва не смогла выбраться и она сгорела заживо. Сам мужчина поднялся на 9 этаж соседнего дома и спрыгнул оттуда вниз."
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20.08.2020 18:48 Ответить
Я на посмотрел ТК киевоператив. Не думаю что для раша СМИ это первая полоса или страница. Там навальный приболел
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20.08.2020 19:01 Ответить
уже на первых полосах. Я бы ссылку дал но нельзя.
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20.08.2020 19:04 Ответить
Какие же выводы нужно сделать? Что один из сотрудников Фонда Илья Пахомов продался кремлю например и отравил Навального, или какие?
Кто в здравом уме будет верить, что коррупционеры у власть в россии,которых разоблачал Навальный десятками в год, к этому отравлению не причастны?
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20.08.2020 19:04 Ответить
А кто сказал что непричастны? Каким-то образом они это все устроили.
В Раша-интырнете гуляет версия что Навального не хотели сильно травить, цель была подмешать ему немного нейролептика чтобы он под галлюцинациями бегал по самолету и вел себя невменяемо, чтобы выставить его наркоманом. Но не угадали с дозой и переборщили.
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20.08.2020 19:07 Ответить
вот это очень может быть. Они тоже самое делали с П. Верзиловым(основателем "медиазоны"). Ели откачали в Германии потом и тоже не давали разрешения на вылет для лечения, пока не скрыли все следы в его крови.
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20.08.2020 19:15 Ответить
№36
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20.08.2020 18:28 Ответить
Опять не того...
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20.08.2020 18:12 Ответить
ФСБ тянет время чтобы яд растворился,потом транспортируйте куда хотите.
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20.08.2020 18:21 Ответить
Точно.🤔
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20.08.2020 18:28 Ответить
Не выпустят. Хотят добить.
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20.08.2020 18:27 Ответить
Русиши схавали убийство Немцова, и это схавают. Они в царя верят, они не хотят, чтобы как "на Украине" или "в Белоруссии". Стадо тупорылых *********
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20.08.2020 18:41 Ответить
Никакой русский не достоин сочувствия, если только он с начала агрессии против Украины открыто не высказывался против этого. Этот бутерброд на вопрос о Крыме отвечала, что это "сложный вопрос". Хороший русский, так сказать. Ну и пусть, для хороших русских - хорошие гробы, для плохих - плохие
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20.08.2020 18:46 Ответить
***** показывает бацьке как надо...
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20.08.2020 19:00 Ответить
Не віддадуть, хіба що тіло, а так бояться, що за кордоном виявлять зразу, чим отруїли...
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20.08.2020 19:08 Ответить
Навального ,кремлівські гебісти будуть берегти,як набільшу цінність.А отруєння - це спектакль для підняття його рейтингу.
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20.08.2020 19:12 Ответить
Похоже, что у *****-органов "недоработочка" вышла. Недотравили и теперь засуетились. Было бы иначе, никакой суеты не было и лечили бы максимум открыто.
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20.08.2020 19:23 Ответить
Врача не допускают, перекатывать не разрешают... Огуречный рассол хоть дают?
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20.08.2020 22:31 Ответить
Не хотят твари чтоб Меркель и Микрон новый новичок рассекретили.
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21.08.2020 01:30 Ответить
 
 