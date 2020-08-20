К Навальному не допускают его лечащего врача и не дают разрешения на транспортировку
Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш заявила о том, что в палату не допускают лечащего врача Алексея и не дают разрешения на его транспортировку.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в твиттере.
Она отметила: "Юлю Навальную все-таки пустили в палату. Лечащего врача Алексея Анастасию Васильеву - нет. Документы на транспортировку Алексея по-прежнему не дают, хотя сейчас это самое главное".
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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.
Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, он пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.
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В Кремле заявили, что желают оппозиционеру Алексею Навальному "скорейшего выздоровления" и готовы в случае необходимости организовать его перевозку на лечение за границу.
Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает https://www.interfax.ru/russia/722549 Интерфакс
Прямая речь: "Если обратятся к Кремлю или обратятся к Минздраву, или обратятся к любому ведомству, естественно (Кремль готов помочь организовать перевозку Навального за границу - ред.).
нам нужно что бы Мордор погряз полностью в коррупции и беспределе, а такие как Бутерброд этому мешают..
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%8F Опози́ція (від лат. oppositio «протиставлення, заперечення») - протиставлення одних поглядів чи дій у політиці іншим, партiя або група, що виступає врозріз з думкою більшості або з панівною думкою і висуває альтернативну політику, інший спосіб вирішення проблем.
З цього видно Навальний хоче поліпшити існуючий лад шляхом тиску на нього.
У Навального не было продромы и симптоматики - он сразу вошёл в кому.
Такое течение скорей свойственно интоксикации.
Даже у ковида такого не существует! И у холеры, чумы, оспы. Т.е. даже у ООИ (Особо - Опасные Инфекции).
А кома как раз может длиться и длительное время.
Итак, по последним новостям - уже есть видео камер наблюдения из аэропорта Томска. На видео видно что стаканчик с чаем со стойки кафе принес Навальному один из сотрудников Фонда - Илья Пахомов. Сам Навальный к стойке не подходил, заказ делал Илья. Таким образом, работница стойки не могла знать кому достанется стаканчик. Делаем выводы.
"Мужчина приревновал жену и бросил две гранаты в магазине, где она работала. Во время взрыва ее прижало холодильником, жертва не смогла выбраться и она сгорела заживо. Сам мужчина поднялся на 9 этаж соседнего дома и спрыгнул оттуда вниз."
Кто в здравом уме будет верить, что коррупционеры у власть в россии,которых разоблачал Навальный десятками в год, к этому отравлению не причастны?
В Раша-интырнете гуляет версия что Навального не хотели сильно травить, цель была подмешать ему немного нейролептика чтобы он под галлюцинациями бегал по самолету и вел себя невменяемо, чтобы выставить его наркоманом. Но не угадали с дозой и переборщили.