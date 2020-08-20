К Навальному не допускают его лечащего врача и не дают разрешения на транспортировку

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш заявила о том, что в палату не допускают лечащего врача Алексея и не дают разрешения на его транспортировку.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в твиттере.

Она отметила: "Юлю Навальную все-таки пустили в палату. Лечащего врача Алексея Анастасию Васильеву - нет. Документы на транспортировку Алексея по-прежнему не дают, хотя сейчас это самое главное".

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, он пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

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