Директору днепровского метро сообщили подозрение в служебной халатности на 250 млн грн, - прокуратура

Директору КП "Днепровский метрополитен" сообщили о подозрении в служебной халатности, которая привела к миллионным убыткам.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

По данным прокуратуры, следствие подозревает, что директор метро, ​​точно зная, что подрядчик - турецкая компания - не имеет достаточного количества квалифицированных работников и необходимой техники и отстает от графика, подписал изменения в контракт и позволил предприятию получать деньги независимо от факта выполнения работ.

Речь идет об убытках государства в почти 250 млн грн. Кроме того, в контракт включили работы, которые государство уже оплатило 8 лет назад - 14 млн грн.

Пресс-секретарь прокуратуры области уточнила Радио Свобода, что правоохранители обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения фигуранту дела в виде содержания под стражей и об отстранении его от работы. Суд рассмотрит его, вероятно, на следующей неделе.

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