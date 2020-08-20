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Новости
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Директору днепровского метро сообщили подозрение в служебной халатности на 250 млн грн, - прокуратура

Директору днепровского метро сообщили подозрение в служебной халатности на 250 млн грн, - прокуратура

Директору КП "Днепровский метрополитен" сообщили о подозрении в служебной халатности, которая привела к миллионным убыткам.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

По данным прокуратуры, следствие подозревает, что директор метро, ​​точно зная, что подрядчик - турецкая компания - не имеет достаточного количества квалифицированных работников и необходимой техники и отстает от графика, подписал изменения в контракт и позволил предприятию получать деньги независимо от факта выполнения работ.

Речь идет об убытках государства в почти 250 млн грн. Кроме того, в контракт включили работы, которые государство уже оплатило 8 лет назад - 14 млн грн.

Пресс-секретарь прокуратуры области уточнила Радио Свобода, что правоохранители обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения фигуранту дела в виде содержания под стражей и об отстранении его от работы. Суд рассмотрит его, вероятно, на следующей неделе.

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Автор: 

Днепр (4391) Метрополитен (1014)


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Топ комментарии
+11
Кстати хорошо заметно что теперь "воруют" только в Днепре, Киеве, Черкасах, - то есть там где бубочку послали. Все остальные города прокуратуру не интересуют
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20.08.2020 18:19
+5
Странная формулировака, халатность... Нихера себе халатность почти на 10 лямов баксов!
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20.08.2020 18:23
+4
Халатность, это если бы он положил уй на кокой то рабочий процесс.
А это сговор.
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20.08.2020 18:18
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Не будет у нас метро . И аэропорта тоже . И объездной через южный мост ... Команда КЛО ищет виноватых . В смешной казне нет денег ?
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20.08.2020 18:16 Ответить
Халатность, это если бы он положил уй на кокой то рабочий процесс.
А это сговор.
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20.08.2020 18:18 Ответить
Надо казнить за воровство у государства (Народа Украины) и халатность исчезнет как вид.
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20.08.2020 19:14 Ответить
Кстати хорошо заметно что теперь "воруют" только в Днепре, Киеве, Черкасах, - то есть там где бубочку послали. Все остальные города прокуратуру не интересуют
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20.08.2020 18:19 Ответить
А у Львові теж воруютЬ?
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20.08.2020 18:24 Ответить
Странная формулировака, халатность... Нихера себе халатность почти на 10 лямов баксов!
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20.08.2020 18:23 Ответить
Кто во что верит ...
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20.08.2020 18:29 Ответить
Зелені воюють з Філатовим.
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20.08.2020 19:14 Ответить
Ну при чём тут зелёные? Что если бы были коричневые, не надо по рукам давать за воровство?
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20.08.2020 19:26 Ответить
Об этом писали ещё год назад - что все что разворотили в центре и около Горной академи - всё это потёмкинская деревня, фарс и враньё, новых станций не будет так же как и гыперлупа, а будет распил бюджета с откатами за неизвестно что и непонятно зачем, смотрите ютуб "1% обезжиренное метро от "дорогого" мэра".
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20.08.2020 19:24 Ответить
Шо, с Игрени сбежал?
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20.08.2020 20:37 Ответить
Ні, він висловлює погляд цієї лікарні на будівництво метра у Дніпрі. І схоже, що він там вже не перший десяток років, бо гірничої академії давно нема...
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20.08.2020 20:47 Ответить
саня, вижу в тебе бывшего пациента со знаниями в локациях.
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20.08.2020 22:30 Ответить
У вашій лікарні не казали, що метро будували за гроші **** і під контролем ****? А про те, що коли зелені почали наїзджати і оббріхувати виконавців, виконавці припинили роботи, також не казали?
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20.08.2020 20:44 Ответить
У вашем колхозе не казали шо за кредит платит городской бюджет Днепра?И також не казали шо невзмози зупыныты те шо навить не починалось - немае жоднои новойи станции, бо на данный момент днепровское метро самое короткое в европе)))
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20.08.2020 22:28 Ответить
Зелёным ублюдкам Днепр поперёк горла. Сначала эти "власти" не давали разрешение на взрывные работы, что естественно привело к срыву графика и вынудило Лимак пробиваться гидромолотом, что значительно дороже. Потом они дают разрешение и... предъявляют претензии за срыв графика!!! Ото какой избиратель - такая и власть - ******** зелёные. Ваш избранник в детство впал - в почтальона играется!!! Его на дурку надо - оно больное или обкуренное. А страной правят бандиты.
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20.08.2020 20:55 Ответить
 
 