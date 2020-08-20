В Украине от коронавируса за полгода умерли 1 112 человек, - Госстат

С января по июнь 2020 года от коронавирусной болезни в Украине скончались 1 112 человек.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, информирует Цензор.НЕТ.

За I полугодие 2020 года с диагнозом "коронавирусная инфекция COVID-19" умерли 1112 человек, у 1066 из них вирус был идентифицирован, у 46-ти - не идентифицирован.

Всего в Украине за указанный период умерло 287 010 человек. В частности, от ишемической болезни сердца - 135 867 человек, от инсультов - 38 345 человек, от злокачественных новообразований - 38 222 человека, от болезней органов пищеварения - 11 454 человека, от гриппа и пневмонии - 3 078 человек, от болезней нервной системы - 2 159 человек, от туберкулеза - 1 613 человек, от заболеваний, обусловленных вирусом иммунодефицита человека - 1 583 человек, от болезней мочеполовой системы - 1 304 человека, от сахарного диабета - 990 человек.

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От внешних причин за январь-июнь 2020 умерло 13 679 жителей Украины. В результате ДТП погибло 1 646 человек, от случайного утопления и погружения в воду - 612 человек, от несчастных случаев, вызванных действием дыма, огня и пламени - 596 человек, от случайного отравления ядовитыми веществами - 832 человека, от случайного отравления и действия алкоголя - 1 157 человек, совершили самоубийство или причинили себе летальное нарочно самоповреждения - 3 078 человек, погибли в результате нападения с целью убийства или причинения повреждения - 688 человек.

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