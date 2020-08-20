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Украина обязалась провести конкурс на глав таможни и налоговой, - меморандум с Евросоюзом. ДОКУМЕНТ

Украина обязалась провести конкурс на глав таможни и налоговой, - меморандум с Евросоюзом. ДОКУМЕНТ

Стали известны детали меморандума с Европейским Союзом о получении макрофинансовой помощи на сумму до EUR 1,2 млрд.

Текст меморандума опубликовал в Telegram председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно документу, Украина взяла на себя обязательства передать централизованные закупки лекарств госпредприятию "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) и провести конкурсный отбор на должности руководителей Государственной таможенной и Госналоговой служб.

Также наша страна пообещала разработать концепцию электронного налогового аудита, начать его публичное обсуждение и усовершенствовать систему мониторинга налога на добавленную стоимость (НДС).

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Помимо этого, меморандум обязывает ликвидировать Государственную фискальную службу (ГФС), принять в первом чтении законопроект о создании нового агентства для расследования экономических и финансовых преступлений.

Украина также обязалась проводить конкурсы на госдолжности высшего уровня (категория А) в соответствии с европейскими принципами, в том числе в случае временной работы госслужащего в период карантина.

Что касается улучшения бизнес-климата, меморандум обязывает Украину расширить полномочия частных исполнителей на требования до 100 тыс. грн к любому должнику, а также на административные штрафы, что станет началом полного уравнивания их полномочий с государственными исполнителями, указано в документе.

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Кроме того, Украина взяла обязательство благоприятствовать блокированию средств на банковских счетах путем разрешений на электронную связь между исполнителями и банками.

В меморандуме также указано на необходимость создания новой Высшей квалификационной комиссии судей Украины через прозрачную процедуру отбора, проводимую конкурсной комиссией с международным участием.

Помимо этого, меморандум предусматривает создание комиссии по вопросам этики с международным участием с полномочиями проводить разовую оценку добропорядочности членов Высшего совета правосудия, рекомендовать их увольнение в случае несоответствия стандартам, а также создание перечня предварительно отобранных кандидатов в Высший совет правосудия.

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Среди условий меморандума - авторизация автономной системы электронного уголовного судопроизводства НАБУ и САП, завершение аттестации прокуроров на региональном уровне и, в соответствии с законом, начало процесса аттестации на местном уровне.

Украина обязалась провести конкурс на глав таможни и налоговой, - меморандум с Евросоюзом 01
Украина обязалась провести конкурс на глав таможни и налоговой, - меморандум с Евросоюзом 02
Украина обязалась провести конкурс на глав таможни и налоговой, - меморандум с Евросоюзом 03

Автор: 

Госпогранслужба (6364) налоговая (931) таможня (1958) Меморандум (128) Евросоюз (17052) Гетманцев (409)


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20.08.2020 18:54 Ответить
А у нас всегда конкурсы на все злачные места, только побеждают не участники , а люди со стороны.
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20.08.2020 19:02 Ответить
Совсем "95-й квартал" без клоунов останется...
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20.08.2020 18:58 Ответить
Ну и что это изменит?
На всех ранее проведённых конкурсах в полицию, налоговую, таможню, итд... побеждают лишь одни коррупционеры.
Любой конкурс в самой коррумпированной стране это та же коррупция...
Нужно не конкурсы проводить среди украинских коррупционеров в таможенную и налоговую службу, а просто самим европейцам назначать нам глав таможни и налоговой.
Назначить например британцев в таможенную службу Украины а немцев в налоговую службу.
И тогда всё будет нормально.
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20.08.2020 18:58 Ответить
Самого гетьмановича нужно сажать,как исполнителя воли банковской мафии.
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20.08.2020 20:20 Ответить
Да какая разница! Порохоботы, верно я говорю?
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20.08.2020 20:21 Ответить
А где сулугуня?? Таможню обещал реформировать в первую очередь. Сидит в норе, кокс понюхивает и зарплату получает. О реформах тишина.
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20.08.2020 20:22 Ответить
 
 