На книжной выставке Зеленский проигнорировал украинские книги и купил продукцию российского издательства. ФОТО
Президент Владимир Зеленский во время посещения литературно-художественного фестиваля Толока в Запорожье выбрал для себя книгу российского издательства, проигнорировав при этом украинские.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке рассказала журналистка Эмма Антонюк.
Журналистка отметила: "В руках у главы государства книга Бакмана "Медвежий угол". Хороший выбор, потому что это - лучший роман Бакмана. Экспозиция - почти Кинговская, ритм, как у Геймана, сюжет - потрясающий. Правда, это книга московского издательства "Синдбад". Хотя "Медвежий угол" переведен на украинский замечательным киевским издательством Книголав".
"Почему глава государства на украинском книжном фестивале перед камерами выбирает книгу, изданную в Москве? В то время, как на рынке есть такая же украинская? Тем более, в условиях, когда украинские издательства страдают из-за конкуренции с московскими акулами, которые съедают и без того маленькие отечественные тиражи?", — написала она.
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Щануйте рідну мову, слухайте її, розмовляйте, спілкуйтесь рідною мовою, і тоді нам не потрібно буде боротись за якісь там квоти для української в Україні !!!
Ну, а описаний випадок тільки підтверджує це.
А якого дідька в Україні роблять книги расєйського видавництва?
"Впечатление от первых страниц романа двоякое, читать легко, но хоккей - не интересно. Повествование рваное, к этому надо было привыкнуть, просто шквальная многосюжетность, автор мечется то к одному, то к другому герою, сложно уследить и сразу понять, о чем и о ком речь."
Это нам всем он демонстративно показывает то же, что и жена Нетаньяху,
кода бросила на землю Хлеб-Соль.
Пора открывать дело за измену Родине - закона про импичмент нет всё равно,
а нам какая разница ?
Воно занадто тупе.
Ну и большой вопрос конечно же в том, какого хрена у нас делают кацапские издательства и их книги?
И на самокрутки с дурью.
Чтобы законы принимались лучше.
Или для Зеленского они не соотечественники ?
Сталин покупал бы на книжной выставке книгу немецкого писателя ?
кстати кондитер патриотично собирает картины Глазунова.
А картины - вечное искусство.
Кроме того, Глазунов в Крым не ездил и "крымнаш" не орал.