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На книжной выставке Зеленский проигнорировал украинские книги и купил продукцию российского издательства. ФОТО

Президент Владимир Зеленский во время посещения литературно-художественного фестиваля Толока в Запорожье выбрал для себя книгу российского издательства, проигнорировав при этом украинские.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом  в Фейсбуке рассказала журналистка Эмма Антонюк.

Журналистка отметила: "В руках у главы государства книга Бакмана "Медвежий угол". Хороший выбор, потому что это - лучший роман Бакмана. Экспозиция - почти Кинговская, ритм, как у Геймана, сюжет - потрясающий. Правда, это книга московского издательства "Синдбад". Хотя "Медвежий угол" переведен на украинский замечательным киевским издательством Книголав".

"Почему глава государства на украинском книжном фестивале перед камерами выбирает книгу, изданную в Москве? В то время, как на рынке есть такая же украинская? Тем более, в условиях, когда украинские издательства страдают из-за конкуренции с московскими акулами, которые съедают  и без того маленькие отечественные тиражи?", — написала она.

На книжной выставке Зеленский проигнорировал украинские книги и купил продукцию российского издательства 01

Автор: 

Зеленский (20185) книги (629)


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Топ комментарии
+176
Малоросско-совковое дерьмо.
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20.08.2020 19:08
+90
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https://twitter.com/slevo4kin Серый Кардинал



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На книжной выставке Зеленский проигнорировал украинские книги и купил продукцию российского издательства - Цензор.НЕТ 955
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20.08.2020 19:11
+84
На книжной выставке Зеленский проигнорировал украинские книги и купил продукцию российского издательства - Цензор.НЕТ 5758
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20.08.2020 19:18
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Страница 5 из 5
А что вообще на 7-й год войны делают в Украине книги российского издательства?
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20.08.2020 22:35 Ответить
ЗЕ - геть! Геть! Геть! Геть!
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20.08.2020 22:38 Ответить
Чмошная тварь. УБЛЮДОК!
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20.08.2020 22:41 Ответить
а **** эта книга лежала на прилавке...
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20.08.2020 22:44 Ответить
А чего еще ожидать от ватного мудака ЗЕ?
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20.08.2020 22:51 Ответить
Було би дивно, як би він вибрав українську. Ментально він москаль. Але більшість українських виборців не голосують за кандидатів-українців. От що в них у головах - оце проблема! Хто ж побудує Україну їх мрії? Ментальні москалі? Довго доведеться чекати.
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20.08.2020 22:53 Ответить
ЗЕ не москаль. Він прокацаплений жидобільшовик.
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21.08.2020 03:30 Ответить
чому-чому... бо воно української НЕ ЗНАЄ !!!
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20.08.2020 23:59 Ответить
Обожнюю мультик про Симпсонів. Все життя дивилась його українською. І от колись поїхали у відпустку, за кордон, вже й не пам'ятаю в яку саме країну, а там лише кацапські канали, і їх ціла тьма тьмуща, і натрапили на одному з них на Симпсонів російською.. Виявилось, Симпсони російською абсолютний, безумовний відстій та шлак.
Щануйте рідну мову, слухайте її, розмовляйте, спілкуйтесь рідною мовою, і тоді нам не потрібно буде боротись за якісь там квоти для української в Україні !!!
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21.08.2020 00:03 Ответить
У цієї особи, що стала волею випадка президентом країни, вісутня будь яка спорідненість з нею.
Ну, а описаний випадок тільки підтверджує це.
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21.08.2020 00:09 Ответить
Янелох же не лох, щоб читати українською, йому й так примусово доводиться розмовляти не рідною мовою.
А якого дідька в Україні роблять книги расєйського видавництва?
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21.08.2020 00:17 Ответить
Перед ним справа лежит книга Сенцова, ему не интересно.
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21.08.2020 00:32 Ответить
Ну, а шо ?Он отечественные книги купил.... родной страны... с родным ему языком... потому что отечество зели - это Совок.
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21.08.2020 00:48 Ответить
А что делать, Путин велел покупать все роssийское.
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21.08.2020 00:50 Ответить
Маланцю, українська література не кошерна.
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21.08.2020 01:04 Ответить
Якої країни цей президент??продовжуе розвивати російську культуру???
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21.08.2020 01:07 Ответить
Медвежий Угол или рАстовский дом )))

"Впечатление от первых страниц романа двоякое, читать легко, но хоккей - не интересно. Повествование рваное, к этому надо было привыкнуть, просто шквальная многосюжетность, автор мечется то к одному, то к другому герою, сложно уследить и сразу понять, о чем и о ком речь."
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21.08.2020 01:28 Ответить
Оно ещё не вошло в роль Президента Украины.
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21.08.2020 01:46 Ответить
дайте йому ще 100 днів
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21.08.2020 05:56 Ответить
Если он купит украинскую книгу, то что он скажет Бене ?
Это нам всем он демонстративно показывает то же, что и жена Нетаньяху,
кода бросила на землю Хлеб-Соль.
Пора открывать дело за измену Родине - закона про импичмент нет всё равно,
а нам какая разница ?
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21.08.2020 01:53 Ответить
Мені раптом стало навіть цікаво чи володіє Зе рідним івритом або якоюсь іноземною мовою крім кацапського суржику?
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21.08.2020 03:32 Ответить
Впевнена, що ні.
Воно занадто тупе.
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21.08.2020 07:18 Ответить
Как то не верится в то, что этот дегенерат пархатый вообще читает книги, но тут все по Фрейду - даже выбирая книгу "по картинкам" этот инородец предпочел кацапское издание.

Ну и большой вопрос конечно же в том, какого хрена у нас делают кацапские издательства и их книги?
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21.08.2020 03:37 Ответить
Щодо "чому ми не підтримуємо видання книг на українській!? Якось купив книгу Генрі Кіссинжер "Дипломатія" перекладену на українську... Переклад школярський... з російської... Відчуття таке, що то якийсь хитро*опий "проХВесор"-бізнесмен-кооператор з академії типу мішіпопласько роздав своїм студентам "по кавалку" російськомовної електронної версії і вони через translate.google.com нам і "переложили"... Там таке сукно, такий тупий канцелярит... То чистий бізнес а не переклад і видавнича справа.
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21.08.2020 05:02 Ответить
Вопрос не в том, что игрун на рояле выбрал российскую книгу, вопрос в том, что там на украинской ярмарке вообще делают книги российского издательства.
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21.08.2020 05:34 Ответить
видимо таки дефицит в Украине, книг на русском языке
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21.08.2020 05:42 Ответить
Те, що зебуїн вибрав расєянську книгу мене не дивує. Поставить її на полку для краси. Мене дивує, що робить книга расєянського виробництва на тому ярмарку?
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21.08.2020 07:29 Ответить
А что,в Украине ужэ все так нисчак,что и.о. президента Ермака остается только выставки посещать？
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21.08.2020 07:30 Ответить
Надо было перед выборами сделать экзамен по украинскому языку))Думаю что он просто хреново читает по украинскому)
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21.08.2020 08:04 Ответить
Президентство - это такая зараза, которая не прекращает своё действие при любом публичном появлении...
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21.08.2020 08:56 Ответить
Нужно в Конституции запретить украинцам читать на русском языке!
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21.08.2020 09:00 Ответить
а ленки то все нет и нет, и давно уже, а ведь постоянно терлась на подобных мероприятиях.
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21.08.2020 09:05 Ответить
а что может купить малыш, который нигде не работал, а только скакал по сцене, играл хреном на рояле, сравнивал Украинку с проституткой и тупо отводит войска...….
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21.08.2020 09:22 Ответить
президент - это ширма для российских кукловодов..., самостоятельным он может быть только в выборе книги..., вот он и выбрал...
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21.08.2020 09:52 Ответить
Украинский книжный мир слабее российского в разы, так как не имеет настолько серьезной литературной базы в человеческом выражении. Я купил первый том Игры престолов в украинском переводе и совершенно в нем разочаровался!...если российское издание кое как еще блещет литературным стилем,то украинское издание- украинской мовой! серьезно подавилось.Ощущение ,что читаешь техническую литературу,а не художественное произведение с огромными степенями свободы чувст.Нет эмоционального контакта.
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21.08.2020 10:05 Ответить
Ти, чукча, давно кацапський "язык" виучив, що ти вже починаєш "рассуждать" про одну з найкрасивіших мов у світі?
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21.08.2020 10:18 Ответить
Не сомневаюсь ,что украинская мова одна из лучших в мире(если не в первой тройке-вообще), но к сожалению, не видно и близко ее серьезных носителей,на этом сайте кстати тоже. Российский ,какой бы он не был ,имеет 4 степени свободы ,как мин! Судя по этому сайту -украинский имеет то ,что имеет политическую платформу и не более. Красиво по украински никто даже материться не умеет. К примеру так-та пішов би ти кобилі в тріщіну"!
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21.08.2020 10:32 Ответить
Можна детальніше про 4 ступеня свободи?
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21.08.2020 12:53 Ответить
Це недолік не мови а перекладача. Наприклад, українська озвучка фільмів звучить на багато краще за російську. Двомовні діти мультики українською переглядають з великим задоволенням. "Губка боб" російською взагалі лайно.
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21.08.2020 12:02 Ответить
Невже ще хтось цьому дивується?
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21.08.2020 10:15 Ответить
За що вовчик не візьметься всюди срака. Зрозуміло що тупому жидомалоросу державна мова країни проживання створює лише незручності..але його постановник піар сюжетів міг би передбачити проколи болванчика? Міняти потрібно блазню режисера.
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21.08.2020 11:53 Ответить
зеленый ***** не умеет читать украинские тексты оно такое тупое, что с трудом читает то что ему пишут его спичрайтеры или сценаристы . зебаран, что с него взять кроме сватов
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21.08.2020 12:31 Ответить
ЖДирлиц був як ніколи близький до провалу
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21.08.2020 12:52 Ответить
можно подумать этот даун читает книги
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21.08.2020 13:44 Ответить
Эту кацапскую гниду, 24.08 надо с вещами на выход..
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21.08.2020 14:07 Ответить
Он покупает книги чтобы Мендель было что держать в зубах.
И на самокрутки с дурью.
Чтобы законы принимались лучше.
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21.08.2020 14:14 Ответить
Купил бы тогда уже Тору на русском...
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21.08.2020 14:35 Ответить
Какчегственній Красавчег! . Рекламує вітчизняне.
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21.08.2020 15:39 Ответить
У нас уже запрещено читать в оригинале? Нет? Тогда в чём смысл данного опуса?
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21.08.2020 17:29 Ответить
Смысл опуса в том. что книга издана страной-агрессором, убившим 15000 украинцев.
Или для Зеленского они не соотечественники ?
Сталин покупал бы на книжной выставке книгу немецкого писателя ?
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21.08.2020 18:57 Ответить
Даже Мендель на голову выше
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21.08.2020 17:32 Ответить
туфта кондитерская.
кстати кондитер патриотично собирает картины Глазунова.
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21.08.2020 18:56 Ответить
Картины - это не книги. Книги - это так или иначе пропаганда.
А картины - вечное искусство.
Кроме того, Глазунов в Крым не ездил и "крымнаш" не орал.
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21.08.2020 19:00 Ответить
Що туту дивного або що з нього можна чекати позитивного для ....? Що це доказує ще раз про цей його вибір...в Медвежий вугол( кут по нашому)? Доказує те,до чого в нього лежить душа і до чого вона тягнеться- до протилежного. Наприклад,якщо люди ідуть добровільно захищати свою країну,таке іде в зворотньому,дизертирному напрямку, якщо люди у своєму мистецтві ,віддаючи данину своїй землі і народу,оспівують Україну і прикрашають її барвами прекрасного, то таке ....прикрашає її .... лайном,гидотою,мерзопакісністю, антиморальністю,відторгненням. Спасибі вам,задрипанці голосіянти-Зе,що ще раз нам дали зрозуміти,що є і таке ще у нас....серед вас!
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22.08.2020 06:29 Ответить
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