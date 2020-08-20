На книжной выставке Зеленский проигнорировал украинские книги и купил продукцию российского издательства. ФОТО

Президент Владимир Зеленский во время посещения литературно-художественного фестиваля Толока в Запорожье выбрал для себя книгу российского издательства, проигнорировав при этом украинские.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке рассказала журналистка Эмма Антонюк.

Журналистка отметила: "В руках у главы государства книга Бакмана "Медвежий угол". Хороший выбор, потому что это - лучший роман Бакмана. Экспозиция - почти Кинговская, ритм, как у Геймана, сюжет - потрясающий. Правда, это книга московского издательства "Синдбад". Хотя "Медвежий угол" переведен на украинский замечательным киевским издательством Книголав".

"Почему глава государства на украинском книжном фестивале перед камерами выбирает книгу, изданную в Москве? В то время, как на рынке есть такая же украинская? Тем более, в условиях, когда украинские издательства страдают из-за конкуренции с московскими акулами, которые съедают и без того маленькие отечественные тиражи?", — написала она.





