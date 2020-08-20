Минфин в состоянии профинансировать минимальную зарплату в 5000 грн, - замминистра финансов Улютин

5000 гривен - тот уровень минимальной зарплаты, который Украина может себе сейчас позволить с финансовой точки зрения.

Об этом заявил первый заместитель министра финансов Денис Улютин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.

"5000 грн - это тот уровень, который мы сейчас можем профинансировать. Мы можем говорить о любой сумме минимальной заработной платы, но мы должны понимать, что в первую очередь мы должны это сопоставлять со своими возможностями. Например, повышение до 5000 грн минимальной зарплаты - это всего лишь 277 грн по отношению к сейчас, на 3 месяца стоит 3 млрд гривень. И это только по тем расходам, которые производятся из государственного бюджета", - сказал Улютин.

По его словам, вопрос о повышении с 1 сентября минимальной заработной платы обсуждается уже довольно давно.

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"Эта инициатива Президента просчитывалась, и поэтому не разглашалась. Когда мы поняли, что это финансово возможно, когда мы посчитали, что и Пенсионный фонд, и местные бюджеты получают свою часть от этого увеличения, - Президент эту инициативу внес от себя как повышение до 5000 минимальной заработной платы с 1 сентября", - пояснил замминистра.

Как сообщалось, правительство запланировало три этапа повышения минимальной зарплаты. С 1 сентября 2020 года "минималка" вырастет до 5 000 грн (+277 грн, или + 5,9%). С 1 января 2021 года - до 6 000 грн (+1000 грн, или + 20%). С 1 июля 2021 года - до 6 500 грн (+500 грн, или +8,3%).

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