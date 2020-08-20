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Минфин в состоянии профинансировать минимальную зарплату в 5000 грн, - замминистра финансов Улютин

Минфин в состоянии профинансировать минимальную зарплату в 5000 грн, - замминистра финансов Улютин

5000 гривен - тот уровень минимальной зарплаты, который Украина может себе сейчас позволить с финансовой точки зрения.

Об этом заявил первый заместитель министра финансов Денис Улютин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.

"5000 грн - это тот уровень, который мы сейчас можем профинансировать. Мы можем говорить о любой сумме минимальной заработной платы, но мы должны понимать, что в первую очередь мы должны это сопоставлять со своими возможностями. Например, повышение до 5000 грн минимальной зарплаты - это всего лишь 277 грн по отношению к сейчас, на 3 месяца стоит 3 млрд гривень. И это только по тем расходам, которые производятся из государственного бюджета", - сказал Улютин.

По его словам, вопрос о повышении с 1 сентября минимальной заработной платы обсуждается уже довольно давно.

Читайте на Цензор.НЕТ: Повышение минимальной зарплаты до 5 тыс. грн почти не отразится на уровне инфляции, - глава НБУ Шевченко

"Эта инициатива Президента просчитывалась, и поэтому не разглашалась. Когда мы поняли, что это финансово возможно, когда мы посчитали, что и Пенсионный фонд, и местные бюджеты получают свою часть от этого увеличения, - Президент эту инициативу внес от себя как повышение до 5000 минимальной заработной платы с 1 сентября", - пояснил замминистра.

Как сообщалось, правительство запланировало три этапа повышения минимальной зарплаты. С 1 сентября 2020 года "минималка" вырастет до 5 000 грн (+277 грн, или + 5,9%). С 1 января 2021 года - до 6 000 грн (+1000 грн, или + 20%). С 1 июля 2021 года - до 6 500 грн (+500 грн, или +8,3%).

Также на Цензор.НЕТ: На повышение минималки до 5 тыс. грн нужны 5 млрд грн: эти средства найдут, возможно, за счет экономии на обслуживании госдолга, - "слуга народа" Гетманцев

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Минфин (1555) минимальная зарплата (196)


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Топ комментарии
+16
Минфин может себе позводить....а ФОП может??
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20.08.2020 19:26
+8
Дайош поголовне населення з мільйонерів. Як у 90-ті. Хужє нє будєт, правда, зелебобікі?
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20.08.2020 19:29
+6
Минфин в состоянии профинансировать минимальную зарплату в 5000 грн, - замминистра финансов Улютин - Цензор.НЕТ 6379
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20.08.2020 20:03
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Правила форума Совет форумчан
Минфин может себе позводить....а ФОП может??
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20.08.2020 19:26 Ответить
Порохобот так эпоха бедности закончилась! Может, кстати Величайший подсчитал при долларе за 30!
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20.08.2020 19:29 Ответить
У нас что президент сейчас, что экономика - на полшестого. Началась эпоха выживания

Минфин в состоянии профинансировать минимальную зарплату в 5000 грн, - замминистра финансов Улютин - Цензор.НЕТ 5468
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20.08.2020 19:59 Ответить
Минфин в состоянии профинансировать минимальную зарплату в 5000 грн, - замминистра финансов Улютин - Цензор.НЕТ 2644
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20.08.2020 19:57 Ответить
І Мінфін не може (або не хоче), адже перший тарифний розряд майже вдвічі меньше мінімальної зарплати. Наперсточники.
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20.08.2020 23:19 Ответить
а як НЕ здатен фоп платити хоча б так що б ЛЮДИНА здатна була прогодуватися та за житло заплатити ТО КОМУ Ж ТОЙ "біснєсвумєн" треба?
= САМа ПРАЦЮЙ і не дуркуй
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21.08.2020 07:18 Ответить
Дайош поголовне населення з мільйонерів. Як у 90-ті. Хужє нє будєт, правда, зелебобікі?
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20.08.2020 19:29 Ответить
да? а дыру в бюджете уже залатали?
или таки станок дополнительный на круглосуточную вахту перевели
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20.08.2020 19:29 Ответить
Новые станки закупили. Шмыгаль ведь обещал 500 тыс рабочих мест!
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20.08.2020 19:30 Ответить
Кожному по станку?))
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20.08.2020 19:32 Ответить
Минфин в состоянии профинансировать минимальную зарплату в 5000 грн, - замминистра финансов Улютин - Цензор.НЕТ 5946
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20.08.2020 19:49 Ответить
А пофиг что из-за карантина малый бизнес еле еле душа в теле . Пополним ряды безработных товарищи , уррряяяч
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20.08.2020 19:33 Ответить
Так уже, по оценке ТПП больше 3 миллионов новых безработных.

Минфин в состоянии профинансировать минимальную зарплату в 5000 грн, - замминистра финансов Улютин - Цензор.НЕТ 6021
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20.08.2020 20:08 Ответить
так зашморгі не подорожчали чи ти хочеш щоб тебе хтось годував,бо тебе ЖАБА душить? Як таке скрутне становище то чого ж ти -гидота собі зряплату не зменшив.. і не додав своїм робітникам
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21.08.2020 07:22 Ответить
Що підгоріло? )))
Ти знаєш, як влаштований мій бізнес? Або скільки у мене, і моїх працівників зарплата?
Що сам чекаєш коли тобі шаровику пару сотень до мінімалки додадуть))) годувальник сраний ?
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21.08.2020 12:43 Ответить
Твоє місце в цьому світі мені зрозуміло)))
Ти типовий парашник
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21.08.2020 13:07 Ответить
5000 я ще намалюю!
https://m.youtube.com/watch?v=hoMy9qbkRu4
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20.08.2020 19:35 Ответить
Та фінансуєте вже, 277 грн збільшення на раз сходити у магазин і то не факт, що нагодуєш сім'ю
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20.08.2020 19:37 Ответить
Минфин в состоянии профинансировать минимальную зарплату в 5000 грн, - замминистра финансов Улютин - Цензор.НЕТ 6379
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20.08.2020 20:03 Ответить
1) з тих 277 ще є податки так щло не 277₴ а 223₴ !
2) Як зварити борщ з куркою а не з свининою.. та картоплю з капустою тушеною а не хамон жерти по 2000₴ за кіло і запивати чаєм а не горілкою.. то на день родині з 3х людей вистачить 223грн
3) НЕНОРМАЛЬНО Є ТЕ ЩО З 5000₴ і з 50000₴ податок ОДНАКОВИЙ -19.5% от це і є соціальна несправедливість та соціальне пригноблення
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21.08.2020 07:32 Ответить
НБУ напечатает, ****... То херня, что падает с приходом клоуна все - ВВП, промпроизводство, уже и сельское хозяйство, бюджеты не собираются и приблизительно, казна пустая! Понты - главное! А практически убитый карантином малый бизнес сможет платить налоги с такой минималкой? В налоговой уже очередь на приостановку и закрытие.
Зеленые безмозглые рукожопы...
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20.08.2020 19:48 Ответить
3 миллиарда за 3 месяца. 1 за месяц.
1 миллиард / 277 гривен = 3.5 миллиона украинцев получает минимальную зарплату, т.е. живет на 4723 гривны..... работает 16.6 миллиона. следовательно каждый пятый украинец работает за минималку...
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20.08.2020 19:59 Ответить
ага..тільки щоб отримувати4723₴треба заробляти5867,08₴бо податкиНІХТОне скасовував
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21.08.2020 07:36 Ответить
1млрд/223₴=4 484 305 людей мають мінімалку... і ще ТРИТИНА з 11млн працівників до тієї мінімалки отимують "по-чорному" від 1000₴ до 7000₴ ТАК ЩО ҐодитЬ вже скиглити і діти розуміють ВЖЕ хто-кому-рабіновіч і то не здатен дітєй прогодувати а хто хамон ЖРЕ
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21.08.2020 07:50 Ответить
Интересно, а 73% зебилов кто-то уже обрадовал?

Минфин в состоянии профинансировать минимальную зарплату в 5000 грн, - замминистра финансов Улютин - Цензор.НЕТ 442
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20.08.2020 20:01 Ответить
Мрази квартальные,за все платит малый бизнес,а пиарятся зеленые лягушки и их вожак маленькая жабка с короной.
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20.08.2020 20:12 Ответить
Минфин пользуясь печатным станком может профинансировать и 20000 минимальной ЗП вопрос что будет с экономикой? но похоже минфин этот вопрос не волнует!!
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20.08.2020 20:17 Ответить
Они уже печатают и вовсю. 62 млрд. за месяц. И посмотрите какими купюрами.

Минфин в состоянии профинансировать минимальную зарплату в 5000 грн, - замминистра финансов Улютин - Цензор.НЕТ 9231
Минфин в состоянии профинансировать минимальную зарплату в 5000 грн, - замминистра финансов Улютин - Цензор.НЕТ 8609
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20.08.2020 20:37 Ответить
Эх, с такими деньжищами не хватает только свободно передвигаться по Евросоюзу, жаль.
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20.08.2020 20:51 Ответить
О печатний станок запрацював в нон-стоп режимі, починаємо скупляти тачки замість гаманців
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20.08.2020 22:12 Ответить
У ЗЕгенерата є друкарський станок. Надрукує "фантиків" і остаточно знецінить гривню за завданням *****. А ми? Наша відповідь "тінь", імпічмент або Майдан Лінча.
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21.08.2020 05:33 Ответить
і Хто Ж так скавчить жалісно ТУТ -ба.. так то поцоваті марамої які самі-собі "нараховують" по ₴30тис... а вантажникам та кіоскерам платять по мінімалці... та ще й примушують працювати на 20-30 годин більше ніж по ЗАКОНУ
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21.08.2020 07:41 Ответить
Зеля, ти після дальнобійщиків, ще й сюда заліз. Ти не окуїв? Вилазь з туалету і покури трохи айкосів, бо ти вже задовбав срати всюди.
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21.08.2020 10:32 Ответить
https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=1mej-nxjkls&feature=emb_logo заявление зеленского
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21.08.2020 09:44 Ответить
"Мінфін може профінансувати..." - а хто профінансує Мінфін? А що ви про це думаєте, виборці Зеленого Гавна - ФОПи, ППешки, працівники ТОВів і інших підприємств, які не сосуть бюджетну цицьку? "Гірше не буде" - правда?
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21.08.2020 10:25 Ответить
 
 