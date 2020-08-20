Координационный совет оппозиции Беларуси требует встречи с силовыми органами страны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении совета, опубликованном в Telegram.



"20 августа были направлены официальные обращения в адрес Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, МВД, КГБ с требованием срочного проведения встреч для обсуждения требований большинства граждан Республики Беларусь", – сказано в сообщении.



Также стало известно, что сейчас организуется участие членов совета в мероприятиях по всей Беларуси, в том числе в мирных акциях и встречах работников трудовых коллективов.



Помимо этого, было принято решение о расширении состава координационного совета, чтобы "включить в него большее количество профессионалов, готовых работать для разрешения политического кризиса".

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