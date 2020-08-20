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Новости Революция в Беларуси
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Координационный совет оппозиции Беларуси требует встречи с силовыми органами страны

Координационный совет оппозиции Беларуси требует встречи с силовыми органами страны

Координационный совет оппозиции Беларуси требует встречи с силовыми органами страны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении совета, опубликованном в Telegram.

"20 августа были направлены официальные обращения в адрес Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, МВД, КГБ с требованием срочного проведения встреч для обсуждения требований большинства граждан Республики Беларусь", – сказано в сообщении.

Также стало известно, что сейчас организуется участие членов совета в мероприятиях по всей Беларуси, в том числе в мирных акциях и встречах работников трудовых коллективов.

Помимо этого, было принято решение о расширении состава координационного совета, чтобы "включить в него большее количество профессионалов, готовых работать для разрешения политического кризиса".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Захват власти": в Беларуси открыли уголовное дело из-за создания Координационного совета

Автор: 

Беларусь (7886) оппозиция (5335)


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Топ комментарии
+7
Опозиція хоче зустрітися з силовими структурами Бєларусі? А зустрічі в СІЗО їх не влаштовують?
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20.08.2020 19:31
+5
Вот точно, у нас не майдан. Рушится последний обломок СССР. Надеюсь, обрушится.

https://www.kp.by/daily/217170/4271514

Советская эпоха закончилась. Теперь окончательно. Последний осколок СССР - Белоруссия держался из последних сил почти 30 лет, сохраняя черты канувшей в историческую бездну великой империи. Но, теперь и он испустил последний вздох.

Можете хоронить…

Когда белорусские события сравнивают с Майданом - это такая приятная, утешительная ложь. Ведь так хочется все объяснить кознями коварного Запада и чудодейственными «оранжевыми» технологиями.
Но сравнивать происходящее сейчас в Минске нужно не с Киевом, а с Москвой 1989 года, с ее миллионными демонстрациями, шахтерами на Горбатом мосту, депутатами Верховного совета, голосовавшими за декларацию о государственном суверенитете и растерянными танкистами в августе 1991 года, которым так и не отдали приказ.
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20.08.2020 19:37
+3
Что самое интересное у этих членов непонятного совета нет вообще никаких полномочий, ладно бы еще их выдвинули коллективы заводов или на митинге дали поручение.
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20.08.2020 19:35
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Не набридло кожного дня принижуватися?Скільки в тебе нікив?Дуже хочеться тут писати андруша?😂🌷
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20.08.2020 19:56 Ответить
Тиц і нема ублюдка😂🌷
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20.08.2020 20:53 Ответить
А спам в багатьох не відкривється.Пиши далі😂🌷
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20.08.2020 19:58 Ответить
"Координационный совет оппозиции Беларуси требует встречи с силовыми органами страны"
А им предлагают встречу с половым органом Луки.
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20.08.2020 19:30 Ответить
Опозиція хоче зустрітися з силовими структурами Бєларусі? А зустрічі в СІЗО їх не влаштовують?
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20.08.2020 19:31 Ответить
А если откажется?
Будут играть в игру "Кто первый моргнет"?
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20.08.2020 19:35 Ответить
Что самое интересное у этих членов непонятного совета нет вообще никаких полномочий, ладно бы еще их выдвинули коллективы заводов или на митинге дали поручение.
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20.08.2020 19:35 Ответить
Хочуть зустрічі з внутрішніми органами? Мало їх били.
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20.08.2020 19:37 Ответить
Вот точно, у нас не майдан. Рушится последний обломок СССР. Надеюсь, обрушится.

https://www.kp.by/daily/217170/4271514

Советская эпоха закончилась. Теперь окончательно. Последний осколок СССР - Белоруссия держался из последних сил почти 30 лет, сохраняя черты канувшей в историческую бездну великой империи. Но, теперь и он испустил последний вздох.

Можете хоронить…

Когда белорусские события сравнивают с Майданом - это такая приятная, утешительная ложь. Ведь так хочется все объяснить кознями коварного Запада и чудодейственными «оранжевыми» технологиями.
Но сравнивать происходящее сейчас в Минске нужно не с Киевом, а с Москвой 1989 года, с ее миллионными демонстрациями, шахтерами на Горбатом мосту, депутатами Верховного совета, голосовавшими за декларацию о государственном суверенитете и растерянными танкистами в августе 1991 года, которым так и не отдали приказ.
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20.08.2020 19:37 Ответить
Сочувствую я беларусам. Кровавый лУКА заблаговременно обезглавил оппозицию, расселив ее в тюрьмы и СИЗО, а без вожаков, не имеющие опыта сопротивления сябры тычутся по сторонам, как слепые котята. А так хотелось бы, чтобы и они узнали, что такое СВОБОДА!
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20.08.2020 19:51 Ответить
Как раз лидеров множество появилось в совете. Тот же Павловский считает, партия отнюдь не отыграна. С его фэйсбука.

Координаційна рада опозиції Білорусі вимагає зустрічі з силовими органами країни - Цензор.НЕТ 7961
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20.08.2020 21:12 Ответить
Но скоро все радостно кончится, найдется новый белорусский Ельцин и подарит, наконец, все государственные заводы парочке местных Абрамовичей, за то, что "умеют дружить".
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20.08.2020 20:00 Ответить
Местных???? Сомневаюсь...скорее всего настоящему абрамовичу...
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20.08.2020 20:09 Ответить
Последний осколок Совка на Севере находится, его ещё предстоит добить...
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20.08.2020 20:41 Ответить
Самолетом прилетели ФСБ и начнутся встречи со Смертью, - Провокации грабеж и убийства, побольше наркоманов и психически не уравновешенных граждан . Белорусы с этим еще не сталкивались, а это Жесть.
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20.08.2020 19:38 Ответить
Видел чо творят местные мусора? Из потока останавливают машины, выдёргивают водил и закидывают в автозаки. Ни за что, ни про что. Как на охоту опричники выехали.

https://www.youtube.com/watch?v=l1HrA-sCUWM&feature=emb_title опричнина
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20.08.2020 19:42 Ответить
По запаху выбирают.
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20.08.2020 19:56 Ответить
К сожалению все еще Впереди и Белорусов ждут не легкие времена , - Выбор всегда есть и все зависит от Народа. А мусора просеются и уедут в Ростов, а останутся только те которые будут служить своему Народу.А армия ведь вся из Народа перейдет дезболезненно .Не хочет он мирно , но надеемся на лучший ход событий.
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20.08.2020 19:59 Ответить
" ... и растерянными танкистами в августе 1991 года, которым так и не отдали приказ."
А хто стріляв по білому домі?
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20.08.2020 19:40 Ответить
В 1993. Глеб Павловский назвал штурм телецентра величайшей глупостью. Верховный Совет мог победить, если бы не ряд технических ошибок. Из Руцкого плохой вождь вышел.
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20.08.2020 19:43 Ответить
Я думаю що там незадовго знову буде щось подібне.
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20.08.2020 20:03 Ответить
Нерастерянные танкисты.
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20.08.2020 19:57 Ответить
Ну не ехидничайте, ребятки... Беларусы все ещё верят в сказку. У них впереди ещё столько интересного, от чего стоило бы предостеречь, подсказать, помочь. Чай, не левые пассажиры, соседи... И далеко не самые плохие...
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20.08.2020 19:42 Ответить
Это серьезная тактическая ошибка. У официалов для них нет диалога. Они должны искать...ПАТРИОТОВ, для которых нация, народ Беларуси основная ценность. Именно ему, а не какому то условному бацьке они давали присягу. Такие люди должны!!! быть повсюду, и поиск их должен происходить непрерывно и целенаправленно и связь с ними должна быть негласной.
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20.08.2020 19:54 Ответить
Требуют встречи. Хм. Мало встречались?
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20.08.2020 19:55 Ответить
Что то не помню, что бы я давал им такие полномочия.
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20.08.2020 19:58 Ответить
гиркин тебе растолкует твои полномочия скоро..

Координаційна рада опозиції Білорусі вимагає зустрічі з силовими органами країни - Цензор.НЕТ 7027
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20.08.2020 20:51 Ответить
Мария Колесникова из штаба Бабарико. Напомню, у него по опросам рейтинг 55% при 3% Лукашенки. Они между прочим уголовными делами рискуют, отстаивая наш выбор!
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20.08.2020 21:16 Ответить
Наибольший рейтинг должен быть у Дмитриева, нашего старого, опытного, заслуженного оппозиционера. Все остальные," московские консервы".
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20.08.2020 21:41 Ответить
Ты сторонник Дмитриева. У него 1%. Оно понятно, хочешь чтоб было все 100!
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20.08.2020 21:47 Ответить
Тихановская все украла.
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20.08.2020 21:49 Ответить
Странная у тебя логика. Люди не голосуют, а "воруют"/
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20.08.2020 21:52 Ответить
Нормальная. Я голосовал, а они в своих штабах рисуют, что хотят.
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20.08.2020 21:58 Ответить
Пытаются считать, вычислять фальсификации. У Дмитриева по любому почти ноль..
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20.08.2020 22:00 Ответить
Знаете анекдот про карточную игру? "Здесь джентльменам верят на слово. И тут мне поперло"
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20.08.2020 22:03 Ответить
Хоть один протокол покажи, где у Дмитриева реально много. За Тихановской таких десятки. Рейтинг Дмитриева=анекдот.
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20.08.2020 22:10 Ответить
Никогда не поверю, что опытный и заслуженный оппозиционер проиграл неизвестной тетке. Или у нас оппозиция совсем дурная.
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20.08.2020 22:14 Ответить
Ты пытаешся впарить, 1>50. Это хамство, такое же как лукашенковские 80%
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20.08.2020 22:20 Ответить
Координационный совет оппозиции Беларуси требует встречи с силовыми органами страны - Цензор.НЕТ 1384
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20.08.2020 20:32 Ответить
Скоро зустрінуться,правда, у СІЗо
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21.08.2020 07:06 Ответить
 
 