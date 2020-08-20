Координационный совет оппозиции Беларуси требует встречи с силовыми органами страны
Координационный совет оппозиции Беларуси требует встречи с силовыми органами страны.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении совета, опубликованном в Telegram.
"20 августа были направлены официальные обращения в адрес Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, МВД, КГБ с требованием срочного проведения встреч для обсуждения требований большинства граждан Республики Беларусь", – сказано в сообщении.
Также стало известно, что сейчас организуется участие членов совета в мероприятиях по всей Беларуси, в том числе в мирных акциях и встречах работников трудовых коллективов.
Помимо этого, было принято решение о расширении состава координационного совета, чтобы "включить в него большее количество профессионалов, готовых работать для разрешения политического кризиса".
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А им предлагают встречу с половым органом Луки.
Будут играть в игру "Кто первый моргнет"?
https://www.kp.by/daily/217170/4271514
Советская эпоха закончилась. Теперь окончательно. Последний осколок СССР - Белоруссия держался из последних сил почти 30 лет, сохраняя черты канувшей в историческую бездну великой империи. Но, теперь и он испустил последний вздох.
Можете хоронить…
Когда белорусские события сравнивают с Майданом - это такая приятная, утешительная ложь. Ведь так хочется все объяснить кознями коварного Запада и чудодейственными «оранжевыми» технологиями.
Но сравнивать происходящее сейчас в Минске нужно не с Киевом, а с Москвой 1989 года, с ее миллионными демонстрациями, шахтерами на Горбатом мосту, депутатами Верховного совета, голосовавшими за декларацию о государственном суверенитете и растерянными танкистами в августе 1991 года, которым так и не отдали приказ.
https://www.youtube.com/watch?v=l1HrA-sCUWM&feature=emb_title опричнина
А хто стріляв по білому домі?