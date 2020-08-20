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Штаб российского оппозиционера Навального просит Кремль помочь с транспортировкой политика в европейскую больницу

Штаб российского оппозиционера Навального просит Кремль помочь с транспортировкой политика в европейскую больницу

Соратники находящегося в коме Алексея Навального утверждают, что в больнице Омска нет необходимой аппаратуры, а врачи не дают разрешение на транспортировку пациентов.

Об этом написала в Твиттере личный врач Навального Анастасия Васильева, информирует Цензор.НЕТ.

"Просим содействия в предоставлении медицинской документации для перевода Навального в ведущий токсикологический центр в Европе. Главный врач БСМП1 отказывает жене, мне и Ивану Жданову (юрист организации Навального "Фонд борьбы с коррупцией". - Ред.) в предоставлении выписки или эпикриза", - написала она.

"Здесь крохотная больница, где не может быть никакого оборудования для проведения исследования. Его необходимо как можно скорее переводить в нормально оборудованную больницу, но мы не можем этого сделать, так как нам не дают документов", - заявляет пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Читайте на Цензор.НЕТ: Состояние российского оппозиционера Навального удалось стабилизировать, - врачи

Ранее пресс-секретарь президента РФ Путина Дмитрий Песков пообещал оказать содействие в отправке Навального на лечение за рубеж. "Если обратиться к Кремлю, Минздраву, другому ведомству, конечно, мы будем готовы рассмотреть очень оперативно такие обращение, если они будут", - сказал Песков.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Также на Цензор.НЕТ: Оппозиционера Навального могли отравить психодиcлептиком, - российский "Интерфакс"

Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, он пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

Автор: 

отравление (1582) россия (95308) Навальный (855)


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Топ комментарии
+17
Російська опозиція в одному реченні, як і медицина.
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20.08.2020 19:43
+16
забавно. "оппозиция" просит помощи у отравителя.
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20.08.2020 19:49
+15
...а чего это за рубеж? Там ведь коварные гейропейцы или пиндосы, а на родине и стены лечат - деготь березовый, боярышник, лепота!
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20.08.2020 19:42
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...а чего это за рубеж? Там ведь коварные гейропейцы или пиндосы, а на родине и стены лечат - деготь березовый, боярышник, лепота!
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20.08.2020 19:42 Ответить
И вообще.
Медицина - не бутерброд.
Шо за хрень такая, "жить тута, лечиться, если что - тама"?
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20.08.2020 20:30 Ответить
Російська опозиція в одному реченні, як і медицина.
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20.08.2020 19:43 Ответить
Угу. "Помогите, убивают!" Помогли, убили...
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20.08.2020 19:48 Ответить
Чай був з полонієм?
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20.08.2020 19:43 Ответить
Навряд, там щось інше. Пишуть що чай йому купляв колега, невідомо кому достався б.
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20.08.2020 19:45 Ответить
полоний вроде так быстро не действует
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20.08.2020 19:46 Ответить
mozet togda ne caj vynovat,a ranse ego otravili?
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20.08.2020 19:51 Ответить
Какая нах отправка ,что-бы всплыло каким ядом отравили .
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20.08.2020 19:44 Ответить
Во-во, а ещё какой меседж для населения. Вы суки только рыпнетесь поиграть в демократию и вам всем 3,14здец настанет молниеносно...
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20.08.2020 20:14 Ответить
Вся стрічка засрана тим Навальним... Ну написали одного разу і достатньо... Нафіг мусолити того цапа іпаного???
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20.08.2020 19:46 Ответить
Нашли кого просить. кремль все это организовал, а теперь будут 'помогать'? Это как путлер якобы хочет мира в Украине. Как бы Навального не добили по дороге
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20.08.2020 19:47 Ответить
Ногами.
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20.08.2020 19:52 Ответить
они просят только одного - чтобы Кремль перестал саботировать выдачу бумаг. Потому что необходимые документы для отправки не дают.
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20.08.2020 21:09 Ответить
Оригінальний спосіб звалити з рашки
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20.08.2020 19:48 Ответить
Не заважаймо, а допомогаймо 😉. Кляті людоненависники, скоріше за все його труїли раніше, просто остання краплина десь капнула
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20.08.2020 20:08 Ответить
Врачу, как и гражданскому пилоту в полете, никто не может не может дать окончательную команду, юрист Навального это должен знать, но воняет на весь мир в рекламных целях. Если врач "маленькой больницы" считает, что наименьший риск для больного в его заведении, то сам Бог за него не перерешит.
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20.08.2020 19:48 Ответить
Особенно,если врачь с погонами фсб
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20.08.2020 20:10 Ответить
Не обязательно с погонами. Но врач смертен и внезапно. Ну вы поняли...
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20.08.2020 20:17 Ответить
забавно. "оппозиция" просит помощи у отравителя.
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20.08.2020 19:49 Ответить
Сюда можно, здесь же Европа.
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20.08.2020 19:51 Ответить
Коли все погано, треба звертатися до кураторів за допомогою...
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20.08.2020 19:51 Ответить
А как же остальной народ Омска, как он должен лечиться в больнице Омска где нет необходимой аппаратуры???
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20.08.2020 19:54 Ответить
Навального в президенты Беларуси! Во как.
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20.08.2020 19:54 Ответить
вы посмотрите, как планомерная акция пригожинских троллей сегодня по вопросу Навального. Более 30 000 комментариев за сегодня от Пригожинцев по Навальному.
Что это значит?
Это значит, что именно российские власти решили убить Навального и обеспечить криком троллей информационное прикрытие.
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20.08.2020 19:54 Ответить
...инфаркта луки и прихода нового луки или лукийши на свой манер,многоходовочка,кули...
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20.08.2020 20:03 Ответить
Чооо??? Мало полонию заглотил???)))
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20.08.2020 20:07 Ответить
Он когда бабу Юлю таллием травили в тюрьме, так она половину с...дила и выжила. Теперь бегает кроссы.
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20.08.2020 20:46 Ответить
а вдруг в Европейской клинике...что-то там найдут? не-не...кремль не будет рисковать... такой возможностью избавиться от неугодного...
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20.08.2020 20:08 Ответить
Пусть лучше ***** антидот даст.А у него он есть.Дешевле выйдет
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20.08.2020 20:08 Ответить
Жертва просить убивцю,щоб той викликав швидку допомогу.....оригінально...
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20.08.2020 20:26 Ответить
россию умом не понять.
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20.08.2020 20:47 Ответить
вникнуть в материала не судьба? Они просят чтобы им выдали документы, а вывезут они сами. Врачи (по указке Кремля) отказываются выдать документы для вывоза.
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20.08.2020 21:11 Ответить
так не просить надо,А ТРЕБОВАТЬ!!!!!!!
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20.08.2020 21:18 Ответить
главное, через смоленск нехай не летят.. ху%ло может контрольный сделать
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20.08.2020 20:39 Ответить
Вот это Россия дожилаааасссььь!!!!.....русский отравил русского, а затем попросил русского, чтобы спасти русского от русских, для этого его надо отвезти подальше от русских.
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20.08.2020 20:40 Ответить
"...подальше от русских." ...к немцам.
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20.08.2020 20:49 Ответить
Не, Леша. ***** - не бутерброд. Его нельзя просто так взять и попросить
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20.08.2020 20:42 Ответить
Штаб российского оппозиционера Навального просит Кремль помочь с транспортировкой политика... О! Вот он тебя и отвезет на Петровку 38... (Место встречи изменить нельзя) Классика...
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20.08.2020 20:51 Ответить
А вдруг Кремль не причем и навальнята это знают?
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20.08.2020 21:23 Ответить
Странно, разве кремльбль ему уже не помог? Просят чтоб еще раз помог? Европейская медицина от такой дозы может и не откачать
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20.08.2020 21:43 Ответить
совсем плохие... чекисты же концы в воду окончательно
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20.08.2020 23:55 Ответить
А пачьему в єврапейскую гейропавскую бальницу???? Пачьєму не в скрєпную вісакатєхналагичную рассейскую величайшую всех времьйон и народаффф клинику???? Где дыды ваивавшиэ лечатся? Пачему из великай и магучей ва всех смыслах страны должны человека везти в загнивающую гейропу лечить??.. как это???? В рассеи все лутше всех!!!! Самая вяликая и скрепная страна!!!! Куда везти??? Как везти???? Из такого рая в ад гейроповский??? Вы че, ребьята ? Скрепы попутали????
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21.08.2020 00:10 Ответить
 
 