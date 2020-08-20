Штаб российского оппозиционера Навального просит Кремль помочь с транспортировкой политика в европейскую больницу
Соратники находящегося в коме Алексея Навального утверждают, что в больнице Омска нет необходимой аппаратуры, а врачи не дают разрешение на транспортировку пациентов.
Об этом написала в Твиттере личный врач Навального Анастасия Васильева, информирует Цензор.НЕТ.
"Просим содействия в предоставлении медицинской документации для перевода Навального в ведущий токсикологический центр в Европе. Главный врач БСМП1 отказывает жене, мне и Ивану Жданову (юрист организации Навального "Фонд борьбы с коррупцией". - Ред.) в предоставлении выписки или эпикриза", - написала она.
"Здесь крохотная больница, где не может быть никакого оборудования для проведения исследования. Его необходимо как можно скорее переводить в нормально оборудованную больницу, но мы не можем этого сделать, так как нам не дают документов", - заявляет пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
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Ранее пресс-секретарь президента РФ Путина Дмитрий Песков пообещал оказать содействие в отправке Навального на лечение за рубеж. "Если обратиться к Кремлю, Минздраву, другому ведомству, конечно, мы будем готовы рассмотреть очень оперативно такие обращение, если они будут", - сказал Песков.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.
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Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, он пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.
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Медицина - не бутерброд.
Шо за хрень такая, "жить тута, лечиться, если что - тама"?
Что это значит?
Это значит, что именно российские власти решили убить Навального и обеспечить криком троллей информационное прикрытие.