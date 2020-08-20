В Вишневом застройщик выселил инвесторов из квартир, которые они купили по ипотеке

Переселенец из Донецка Андрей Бугайчук заявляет о рейдерском захвате квартиры, в которую его семья вложила средства по ипотечному договору.

Как он сообщил Цензор.НЕТ, в аналогичной ситуации оказались еще как минимум несколько семей.

Речь идет о ЖК Авиа Квартал в городе Вишневое Киевской области. По словам Бугайчука, застройщик Сергей Клименко внезапно начал требовать выплатить полную сумму по договору ипотеки, подписанному на 15 лет. Редакция ознакомилась с договором ипотеки (имущественных прав).

Договор кредитования был заключен в 2017 году, до 2032 года.

"Все хорошо шло до февраля-марта 2019 года. Тогда застройщик поменял свою тактику, был сменен руководящий коллектив. Застройщик в несколько этапов через нотариусов без нашего ведома переоформил наши квартиры на свое юридическое лицо. Два чёрных нотариуса тремя действиями переоформили имущественные права на квартиру 9 и 10 июля 2020-гона юрлицо "Клименко Стоун Хедж". Потом без любых оснований предлагали существенно повысить проценты. Хотя тогда курс гривни был стабилен. А буквально через месяц начались требования о досрочном погашении кредита. В противном случае пригрозили переоформить наши квартиры. А теперь - полностью выселили", - рассказал он.

12 августа Бугайчук обнаружил, что в их квартире, которая официально еще не сдана, поменян замок:

"Из 6 семей пять жили, мы по факту не жили, но ежедневно там бывали, так мы живём в Вишнёвом. Нам в наше отсутствие поменяли замок на квартире, то есть они не санкционированно были внутри. В тот вечер после работы, когда мы это зафиксировали, я лично обзвонил горячие линии МВС, Нацполиции, СБУ, ГПУ. Дозвонился только на 102 Полиции Киевской области. Оператор очень подробно всё расспросила и записала. На мой вопрос, что мне делать завтра: Приехать в Управление, ждать звонка или перезвонить？Оператор ответила - ждите, вам позвонят. Но звонка не было".

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При оформлении сделки Бугайчуком первоначально было заплачено 25%. И еще на протяжении трех лет сделано 35 платежей. Общая сумма цены квартиры - 980 тысяч гривен (с процентами).

Завтра по данному делу состоится заседание в Офисе противодействия рейдерству.

Как стало известно, аналогичная ситуация сложилась еще в двух жилищных комплексах данного застройщика: просп. Отрадный, 2 и на ул. Михаила Донца, 2.