Зеленский поручил до 1 мая 2021 года завершить первую очередь строительства моста в Херсоне, - ОП
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Херсонскую область побывал на строительстве моста ХБК-Таврический в Херсоне и поручил завершить первую очередь объекта до 1 мая 2021 года.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Потребность в возведении моста ХБК - Таврический в Херсоне появилась еще в 2006 году из-за увеличения нагрузки на улично-дорожную сеть города. Сейчас объект готов примерно на 20%.
Глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев сообщил, что в конце 2019 года ОГА подписала соглашение с Европейским банком реконструкции и развития по подготовке финансирования проекта развития региональных дорог, в том числе моста в областном центре. Сейчас продолжаются процедуры по оформлению документов. Однако они затягиваются из-за отсутствия средств и расследования касательно одной из подрядных организаций.
Президент призвал не терять время и на протяжении следующих двух недель начинать строительные работы одновременно с решением процедурных вопросов.
"Давайте так: в течение этого месяца, в ближайшие две недели, я бы очень хотел, чтобы здесь стояла техника, а дальше - параллельно разбирайтесь со всеми подрядчиками. Потому что мы с вами так страну никогда не построим, так как на пути у нас всегда есть камни, проблемы и заборы, через которые мы перелезаем, чтобы достичь цели. Нужно, чтобы появилась техника, застройщики и начали строить этот мост", - заявил Зеленский..
Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что уже подготовлен и зарегистрирован проект изменений в государственный бюджет Украины, где предусмотрено 300 млн грн субвенций Херсонской области.
"Мы обратимся в Верховную Раду Украины. У нас по стране несколько принципиальных моментов - в Тернополе, Кременчуге, на Херсонщине - где много объектов просто заморожены", - сказал Президент.
Зеленский настоял, чтобы до 1 мая следующего года была запущена первая очередь мостового перехода ХБК - Таврический.
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Правда, дальше речей и торжественной закладки капсул за 10 лет дело так и не сдвинулось. Более 40 000 000 евро ушли в бездонные карманы, оффшоры, десятки уголовных дел, судов, расследований - и тишина…При этом из бюджетов всех уровней раз за разом выделялись деньги, только из городского - 272 000 000 гривен. А мэр заявил, что проверять, куда они делись, не имеет права.
Теперь, судя по всему, Зеленский приедет торжественно открывать начало нового возрождения и закапывать третью по счёту капсулу непосредственно перед подсчётом голосов на выборах. Это вместо того, чтобы дать команду НАБУ, НАЗК, ГПУ, САП, ГБР и ещё хрен знает кому посадить на пожизненное всех тех, кто обобрал нищих пенсионеров, бджетников, детей на астрономическую сумму."
Владимир Марус http://tnua.info/politika/20176-zelenskiy-v-hersone-pokazal-gde-budet-zaryta-kapsula-znamenuyuschaya-nachalo-vozrozhdeniya-mostoperehoda.html
И самое мерзопакостное, что чужую работу он изображает в то время, когда не делает свою работу.
Про Пороха спрашивали "Он отдыхает когда-нибудь ?"
Про Зе спрашивают "Он работает когда-нибудь ? "
https://censor.net/user/451489
Демонтаж Володимира Леніного
Кстати мост ХБК-Тавричанский не помешал бы=>в час пик через переезд ехать - ☹️......можно еще конечно и через город, но опять таки час пик.....☹️
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я поддержал коммент https://censor.net/user/226297 , напомнив кадр из мультика "Волшебное кольцо"
По словам самой профессиональной и знающей из всех руководителей нашей ЖКХ пани Алёны Ротовой, суммы, уже уже украденные - просто космические. Наш мостопереход, по её словам, будет стоить государству чуть больше, чем Бруклинский мост.
http://tnua.info/politika/20174-ledi-a-hersonskoy-zhkh-zayavila-chto-na-sredstva-ukradennye-s-mostoperehoda-mozhno-legko-postroit-bruklinskiy-most.html
Но призванию таки пианист.
такого недолугого человека на должности президента во все века не было а вот сейчас пример абсурда
ЗеДебилам для раздумий, хотя нет, думать они не в состоянии, значит ЗеДебилам для информации:
Средняя тендерная цена 1 км дороги в 2020 году составляла 234 млн. грн.
Для сравнения - средняя тендерная цена 1 км дороги в 2019 году составляла 144 млн. грн.
Теперь вопрос ЗеДебилам, - в чей карман, точнее офшор, идёт разница?
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Ідіот, техніка повинна працювати, а не стояти.
На выборах позиционировал себя как прогрессивный презедент. На это многие повелись.
И тут на тебе. Так засмердело совком. Поручил, пригрозил, вручил, подоил, перевзвесил, перерезал ленточку.