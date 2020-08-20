Зеленский поручил до 1 мая 2021 года завершить первую очередь строительства моста в Херсоне, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Херсонскую область побывал на строительстве моста ХБК-Таврический в Херсоне и поручил завершить первую очередь объекта до 1 мая 2021 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Потребность в возведении моста ХБК - Таврический в Херсоне появилась еще в 2006 году из-за увеличения нагрузки на улично-дорожную сеть города. Сейчас объект готов примерно на 20%.

Глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев сообщил, что в конце 2019 года ОГА подписала соглашение с Европейским банком реконструкции и развития по подготовке финансирования проекта развития региональных дорог, в том числе моста в областном центре. Сейчас продолжаются процедуры по оформлению документов. Однако они затягиваются из-за отсутствия средств и расследования касательно одной из подрядных организаций.

Президент призвал не терять время и на протяжении следующих двух недель начинать строительные работы одновременно с решением процедурных вопросов.

"Давайте так: в течение этого месяца, в ближайшие две недели, я бы очень хотел, чтобы здесь стояла техника, а дальше - параллельно разбирайтесь со всеми подрядчиками. Потому что мы с вами так страну никогда не построим, так как на пути у нас всегда есть камни, проблемы и заборы, через которые мы перелезаем, чтобы достичь цели. Нужно, чтобы появилась техника, застройщики и начали строить этот мост", - заявил Зеленский..

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Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что уже подготовлен и зарегистрирован проект изменений в государственный бюджет Украины, где предусмотрено 300 млн грн субвенций Херсонской области.

"Мы обратимся в Верховную Раду Украины. У нас по стране несколько принципиальных моментов - в Тернополе, Кременчуге, на Херсонщине - где много объектов просто заморожены", - сказал Президент.

Зеленский настоял, чтобы до 1 мая следующего года была запущена первая очередь мостового перехода ХБК - Таврический.

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