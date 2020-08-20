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Зеленский поручил до 1 мая 2021 года завершить первую очередь строительства моста в Херсоне, - ОП

Зеленский поручил до 1 мая 2021 года завершить первую очередь строительства моста в Херсоне, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Херсонскую область побывал на строительстве моста ХБК-Таврический в Херсоне и поручил завершить первую очередь объекта до 1 мая 2021 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Потребность в возведении моста ХБК - Таврический в Херсоне появилась еще в 2006 году из-за увеличения нагрузки на улично-дорожную сеть города. Сейчас объект готов примерно на 20%.

Глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев сообщил, что в конце 2019 года ОГА подписала соглашение с Европейским банком реконструкции и развития по подготовке финансирования проекта развития региональных дорог, в том числе моста в областном центре. Сейчас продолжаются процедуры по оформлению документов. Однако они затягиваются из-за отсутствия средств и расследования касательно одной из подрядных организаций.

Президент призвал не терять время и на протяжении следующих двух недель начинать строительные работы одновременно с решением процедурных вопросов.

"Давайте так: в течение этого месяца, в ближайшие две недели, я бы очень хотел, чтобы здесь стояла техника, а дальше - параллельно разбирайтесь со всеми подрядчиками. Потому что мы с вами так страну никогда не построим, так как на пути у нас всегда есть камни, проблемы и заборы, через которые мы перелезаем, чтобы достичь цели. Нужно, чтобы появилась техника, застройщики и начали строить этот мост", - заявил Зеленский..

Читайте: Министры должны ездить в регионы и решать их проблемы, - Зеленский

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что уже подготовлен и зарегистрирован проект изменений в государственный бюджет Украины, где предусмотрено 300 млн грн субвенций Херсонской области.

"Мы обратимся в Верховную Раду Украины. У нас по стране несколько принципиальных моментов - в Тернополе, Кременчуге, на Херсонщине - где много объектов просто заморожены", - сказал Президент.

Зеленский настоял, чтобы до 1 мая следующего года была запущена первая очередь мостового перехода ХБК - Таврический.

Также читайте: Зеленский прибыл с рабочей поездкой на Херсонщину: Осмотрит ход строительства объектов "Большой стройки" и посетит местные предприятия

Автор: 

Зеленский Владимир (20185) мост (1027) строительство (1995) Херсонская область (4706)


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Топ комментарии
+18
Демонтаж Володимира ЛеніногоЗеленский поручил до 1 мая 2021 года завершить первую очередь строительства моста в Херсоне, - ОП - Цензор.НЕТ 6125
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20.08.2020 20:04
+15
Зеленский поручил до 1 мая 2021 года завершить первую очередь строительства моста в Херсоне, - ОП - Цензор.НЕТ 4419
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20.08.2020 20:08
+10
А также обеспечить равноденствие 22 сентября
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20.08.2020 20:02
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Правила форума Совет форумчан
А ще Зе може допомогти будувати цей міст🐸
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20.08.2020 20:00 Ответить
так! благодійні внески ще ніхто не відміняв))) але ....не цього разу ))))))
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20.08.2020 20:03 Ответить
"За 10 лет Херсонский мостопереход открывали уже дважды, дважды торжественно зарывали капсулу. А торжественные речи, журналистские сборища с десятками телекамер тут происходили практически ежедневно. Сколько совещаний, речей, поздравлений, обещаний, объяснений, рассказов о том, как его достроят в самое ближайшее время - вообще не счесть.
Правда, дальше речей и торжественной закладки капсул за 10 лет дело так и не сдвинулось. Более 40 000 000 евро ушли в бездонные карманы, оффшоры, десятки уголовных дел, судов, расследований - и тишина…При этом из бюджетов всех уровней раз за разом выделялись деньги, только из городского - 272 000 000 гривен. А мэр заявил, что проверять, куда они делись, не имеет права.

Теперь, судя по всему, Зеленский приедет торжественно открывать начало нового возрождения и закапывать третью по счёту капсулу непосредственно перед подсчётом голосов на выборах. Это вместо того, чтобы дать команду НАБУ, НАЗК, ГПУ, САП, ГБР и ещё хрен знает кому посадить на пожизненное всех тех, кто обобрал нищих пенсионеров, бджетников, детей на астрономическую сумму."
Владимир Марус http://tnua.info/politika/20176-zelenskiy-v-hersone-pokazal-gde-budet-zaryta-kapsula-znamenuyuschaya-nachalo-vozrozhdeniya-mostoperehoda.html
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20.08.2020 22:01 Ответить
Волшебник гребаный!!
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20.08.2020 20:01 Ответить
Возьмет на личный контроль. Потом забудет. Потом снова возьмёт. Прослушка Гочарука, танкер в Одессе, дальнобойщики, зарплаты и доплаты врачам и тд. и т.п.
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20.08.2020 21:50 Ответить
Зеленский поручил до 1 мая 2021 года завершить первую очередь строительства моста в Херсоне, - ОП - Цензор.НЕТ 4269
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20.08.2020 20:02 Ответить
Ну не гже это президенту давать поручения и брать под Личный контроль строительство Птицефабрик , - А должен обеспечить финансовую стабильность и что бы деньги в громадах были и на строительство и на Досуг.
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20.08.2020 20:02 Ответить
вообще-то, финансовую стабильность и остальное должен обеспечивать тоже не он.

И самое мерзопакостное, что чужую работу он изображает в то время, когда не делает свою работу.

Про Пороха спрашивали "Он отдыхает когда-нибудь ?"

Про Зе спрашивают "Он работает когда-нибудь ? "
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20.08.2020 20:53 Ответить
Он может только деньги у местных бюджетов тырить и ленточки на несвоем перерезать
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20.08.2020 21:52 Ответить
А также обеспечить равноденствие 22 сентября
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20.08.2020 20:02 Ответить
от только не надо! а то обидится...и останемся без равноденствия в сентябре 22 числа ))))
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20.08.2020 20:04 Ответить
Та шото без Делфи пока не остались)
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20.08.2020 21:13 Ответить
а там мабуть "пороблено"... жлобье два раза платит и три позорится ))))
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20.08.2020 21:16 Ответить
Небось это зенедоразумение еще и ножкой притопнуло.
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20.08.2020 20:04 Ответить
Демонтаж Володимира ЛеніногоЗеленский поручил до 1 мая 2021 года завершить первую очередь строительства моста в Херсоне, - ОП - Цензор.НЕТ 6125
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20.08.2020 20:04 Ответить
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20.08.2020 20:33 Ответить
фотограф - асс! или гений (или Ванга?))))
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20.08.2020 21:17 Ответить
А коментар?
https://censor.net/user/451489

Демонтаж Володимира Леніного
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20.08.2020 21:37 Ответить
та и комментарий - со смыслом))) муж... и товарищ Ленин (Ленкин, в смысле))))
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20.08.2020 21:41 Ответить
Да,да))) Танкер в Одессе уже убрали))))
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20.08.2020 20:04 Ответить
Не получается пиариться на внешнеполитических достижениях и достижениях в борьбе с оккупантом - можно попиариться на строительстве и перерезании ленточек.
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20.08.2020 20:06 Ответить
Это типа под свой контроль берет?)
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20.08.2020 20:07 Ответить
Если не ошибаюсь, то это возле «Фабрики».........
Кстати мост ХБК-Тавричанский не помешал бы=>в час пик через переезд ехать - ☹️......можно еще конечно и через город, но опять таки час пик.....☹️
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20.08.2020 20:08 Ответить
Мост наверное хруШтальный будет........😁
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20.08.2020 20:12 Ответить
Этот мост нужен для Херсона уже как лет 20. К сожелению можно только констатировать пока факт только пиара на нём, и пчеловода и шапкокрада и хряка. Но они все оказались импотенты в этом вопросе. Хотя шапкокрад, тот еще строитель, строил мост - получился "эпицентр". Ну что с него взять, грамоте плохо обучен, читать чертежи не может. Обидно за хряка, с виду на умного изредка походит, но даже ларька какого нибудь продающего тортики не смог осилить. Посмотрим что этот сможет.
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20.08.2020 20:21 Ответить
🙂
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20.08.2020 20:41 Ответить
Зеленский поручил до 1 мая 2021 года завершить первую очередь строительства моста в Херсоне, - ОП - Цензор.НЕТ 8094

...
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20.08.2020 20:21 Ответить
Я тоже этот мультик вспомнил ))))
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20.08.2020 20:23 Ответить
" И пинджак с карманами" !!))
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20.08.2020 20:59 Ответить
нее вася, сразу видно ты не в теме... там совершенно другой мост... такой мост стоит и таки хорошо стоит.. а вот другой...
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20.08.2020 21:06 Ответить
а я и не по теме)))
я поддержал коммент https://censor.net/user/226297 , напомнив кадр из мультика "Волшебное кольцо"
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20.08.2020 21:14 Ответить
ок..
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20.08.2020 23:17 Ответить
анжинерной канструкции
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20.08.2020 20:36 Ответить
«Леди «А» херсонской ЖКХ заявила, что на средства, украденные с мостоперехода, можно легко построить Бруклинский мост

По словам самой профессиональной и знающей из всех руководителей нашей ЖКХ пани Алёны Ротовой, суммы, уже уже украденные - просто космические. Наш мостопереход, по её словам, будет стоить государству чуть больше, чем Бруклинский мост.
http://tnua.info/politika/20174-ledi-a-hersonskoy-zhkh-zayavila-chto-na-sredstva-ukradennye-s-mostoperehoda-mozhno-legko-postroit-bruklinskiy-most.html
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20.08.2020 22:09 Ответить
Так на «стройках» можно столько бабла попилить........
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20.08.2020 22:48 Ответить
Зеленский поручил до 1 мая 2021 года завершить первую очередь строительства моста в Херсоне, - ОП - Цензор.НЕТ 4419
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20.08.2020 20:08 Ответить
Зеленський доручив до 1 травня 2021 року завершити першу чергу будівництва мосту в Херсоні, - ОП - Цензор.НЕТ 1174
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20.08.2020 20:37 Ответить
А оно может поручать такое? Юристы там хоть какие есть?
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20.08.2020 20:13 Ответить
Бубачка само юрист по образованию.
Но призванию таки пианист.
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20.08.2020 20:22 Ответить
...рояліст.
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20.08.2020 20:37 Ответить
Он все что брал на личный контроль провалилось с треском все что достроить в ближайшее время не строится и отодвигается президент разговорного жанра стиля позднего брежнева уверенно превращается в актера передвижного театра открыть пообещать по рекламировать

такого недолугого человека на должности президента во все века не было а вот сейчас пример абсурда
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20.08.2020 20:17 Ответить
А ще розказав якої довжини повинна бути червона стрічка, де потрібно розташувати відеокамери для відосіка, які ножиці треба взяти... Це опудало хоч колись почне виконувати свої обов'язки? Заяви щодо виборів у Білорусі до цих пір немає....
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20.08.2020 20:17 Ответить
Самый поручительный поручитель и самый контролирующий лично контролёр.
ЗеДебилам для раздумий, хотя нет, думать они не в состоянии, значит ЗеДебилам для информации:
Средняя тендерная цена 1 км дороги в 2020 году составляла 234 млн. грн.
Для сравнения - средняя тендерная цена 1 км дороги в 2019 году составляла 144 млн. грн.
Теперь вопрос ЗеДебилам, - в чей карман, точнее офшор, идёт разница?
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20.08.2020 20:27 Ответить
Він багато що длручав, і що? Зеро!
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20.08.2020 20:34 Ответить
"...я бы очень хотел, чтобы здесь стояла техника"
***
Ідіот, техніка повинна працювати, а не стояти.
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20.08.2020 20:36 Ответить
Прекрасно, теперь в Херсоне укладывать асфальт будут не только как было сегодня ночью, но и строить мост по снегу зимой!
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20.08.2020 20:37 Ответить
Це не 90-ті. Це совок. Під чутким керівництвом зеленського та його пліснявої команди держава деградує в "турборежимі".
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20.08.2020 20:40 Ответить
f а до октябрских покрасить поребрики
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20.08.2020 20:40 Ответить
І траву так само !!))
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20.08.2020 20:56 Ответить
Ну все гаплик цьому мосту,херсонці, Бубочка взяв його під особистий контроль !!))
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20.08.2020 20:54 Ответить
Зеленський доручив до 1 травня 2021 року завершити першу чергу будівництва мосту ... Ать... два
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20.08.2020 20:54 Ответить
Так он взял под личный контроль или нет? Стоит нам дальше переживать или уже все хорошо?
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20.08.2020 20:55 Ответить
"Ознаки політичної корупції": Зеленський використовує службові поїздки регіонами для агітації за "Слугу народу", - КВУ
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20.08.2020 21:04 Ответить
Він не просто використовує, а саме з метою агітації робить ці поїздки, називаючи їх службовими і витрачаючи на них державні кошти. Таке нахабство собі досі ніхто не дозволяв.
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21.08.2020 02:59 Ответить
свяжите ему наконец ноги теми ленточками, которые он приехал перерезать. Он мосты не устал строить,.. когда по кукурузным полям поедет "КУКуРУЗА - Царица полей"
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20.08.2020 21:08 Ответить
Глядєц вже був, слухєц вже є, а зараз буде дрочєц!
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20.08.2020 21:09 Ответить
Когнитивный диссонанс.
На выборах позиционировал себя как прогрессивный презедент. На это многие повелись.
И тут на тебе. Так засмердело совком. Поручил, пригрозил, вручил, подоил, перевзвесил, перерезал ленточку.
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20.08.2020 21:14 Ответить
"Артиллеристы, Сталин дал приказ!" Как-то так.
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20.08.2020 21:16 Ответить
ОН был бы приличным начальником АВТОДОРА при Президенте Порошенко, но Президент... Это явно не его. И реальная Украина с войной и коронавирусом это вовсе не кино. Правда, он этого не понимает, а подсказать боятся,- ВОВА АбидИтся.
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20.08.2020 22:19 Ответить
ЗЄля іди НХ - ти всеодно ніякого відношення до цього не маєш!
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20.08.2020 22:36 Ответить
 
 