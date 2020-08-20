Советники лидеров стран Нормандской четверки будут готовить встречу Зеленского, Путина, Макрона и Меркель, - Кравчук

Советники лидеров Нормандской четверки на встрече в Париже будут готовить саммит лидеров Украины, России, Франции и Германии Владимира Зеленского, Владимира Путина, Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель в Берлине.

Об этом глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук сообщил в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Буду рекомендовать президенту Украины прежде всего добиться встречи в Берлине - насколько мне известно, в Париже уже состоится встреча советников, которые будут готовить встречу в Берлине - и этот вопрос поставить, потому что он минской Трехсторонней контактной группой не может быть решен. Главное - это решение в Нормандском формате главами четырех государств", - сказал Кравчук.

О том, что советники глав государств ТКГ в ближайшее время проведут встречу, ранее сообщил президент Владимир Зеленский.

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