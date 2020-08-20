Советники лидеров стран Нормандской четверки будут готовить встречу Зеленского, Путина, Макрона и Меркель, - Кравчук
Советники лидеров Нормандской четверки на встрече в Париже будут готовить саммит лидеров Украины, России, Франции и Германии Владимира Зеленского, Владимира Путина, Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель в Берлине.
Об этом глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук сообщил в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Буду рекомендовать президенту Украины прежде всего добиться встречи в Берлине - насколько мне известно, в Париже уже состоится встреча советников, которые будут готовить встречу в Берлине - и этот вопрос поставить, потому что он минской Трехсторонней контактной группой не может быть решен. Главное - это решение в Нормандском формате главами четырех государств", - сказал Кравчук.
О том, что советники глав государств ТКГ в ближайшее время проведут встречу, ранее сообщил президент Владимир Зеленский.
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Наберіть у пошуку зображень речення українською мовою: "мама вчить доньку" , а також кацапським язіком: "мама учит дочьку" Відчуєте різницю, чому потрібно вчити ,знати та спілкуватись тільки українською. Ось тут сила нашої рідненької мови.
Гниди з зарплатнею з московії...
НЕТ и только НЕТ амнистии коллаборантам, российским оккупантам.
НЕТ особых статусов, ради погибших.
НЕТ особых статусов ради их родных отцов, матерей, детей и всех украинцев.
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПОГИБШИМ ВОЙНАМ УКРАИНЫ
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Helgi Sharp
НАЧАЛОСЬ... Кравчук официально обратился к Верховной Раде с предложением рассмотреть вопрос о соответствии постановления о местных выборах закону о местном самоуправлении. Причём, эту инициативу уже поддержал президент (см. здесь: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.president.gov.ua%2Fnews%2Ftrivaye-rezhim-tishi-na-zasidanni-tkg-pogodzheno-20-dilyanok-62817%3Ffbclid%3DIwAR1LhHLPcHWX0IguK-HBugm2CQ01osogpqq5Wo0ElFYvdzgzVUdPyy6X924&h=AT07z-qDYIybZfoFBSUttAEhwmET0drNFi06j8Ad3t4A3OAjoSvPj8JmVrvgrphXCy93PmQ1UYFiQSHJnJKCMK2tSGX7xxn0YaYPGSKDvrDXrvtThi0DXQLohtmZr9WjOnc&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1OSRPoEX0dmZXcVafc0RZvtFDgFlmATSFl09lKMPkHNVeCIClBpLIhW7pDYr9F7EjkD1T50awxzGU4MXHs2E6jxY-Q2XGVXBZxieYs4BP_Qu6oMBK4TvBFBGjAtvqcBDMqGQUgWVVXCbx1uyw https://www.president.gov.ua/news/trivaye-rezhim-tishi-na-zasidanni-tkg-pogodzheno-20-dilyanok-62817 ).
Кравчук также просит депутатов оценить соответствие принятого документа минским соглашениям. При этом есть информация, что Зеленский в ближайшее время намерен собрать своих депутатов для того, чтобы убедить их дать свои голоса за отмену постановления ВР, не позволяющее проводить выборы на Донбассе.
Балалайня уже открыто куражится, ставя условия и продавливая свою основную цель - присоединение Украины к ОРДЛО. Проведение выборов требуется чисто формально - для легализации кремлевских ставленников. А затем они на совершенно законных основаниях начнут качать права у Киева.
Кравчук и Фокин - не просто старпёры, выжившие из ума. Это идейные совки, и перед уходом в вечность стремятся вернуть в совковую оккупацию всех нас.
Думаю, до суда они не доживут. За всё придётся отвечать их маленькому, зелёному покровителю. Что ж...
откуда такой пиетет крачуку из грейтбритани?или с лубянки?
Лютий ворог окупант української землі Криму і Донбасу паРаша (Росія) в Мінську на капітуляційних змовах висунула головну вимогу - наказ скасувати постанову ВР, що не дозволяє проводити вибори на окупованому кривавими московськими загарбниками Донбасі. Виходить що ця проклята паРаша взагалі так розперезалася від антиукраїнських дій нашої прокремлівський влади капітулянтів. Що тепер нахабно диктує суверенній Українській державі коли і де і на яких територіях їй проводить свої вибори. Видно кремлівські фашисти )(уйла вже вважають Україну своєю бесправною кацапською колонією .... коли дають такі злочинні накази -розпорядження навіть про вибори на окупованих ними територіях.