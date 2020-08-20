Лукашенко пока не связывался ни с кем из лидеров стран ЕС, - Меркель
Захвативший власть в Беларуси "президент" Беларуси Александр Лукашенко на фоне акций протеста пока не искал контактов с кем-нибудь из руководителей стран ЕС.
Об этом заявила в четверг канцлер ФРГ Ангела Меркель, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Лукашенко не пытался общаться с кем-нибудь из нас", - сказала она на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
17 августа Лукашенко во время диалога с работниками Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) заявил, что ему звонила Меркель, чтобы "поговорить". В Берлине опровергли эти слова и заявили, что разговора не было.
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18 августа Ангела Меркель обсудила ситуацию в Беларуси с президентом РФ Владимиром Путиным. После этого в Кремле заявили о "неприемлемости" вмешательства в дела Беларуси извне.
19 августа Меркель заявила, что пыталась связаться с "президентом" Беларуси Лукашенко, но он отказался ответить на звонок.
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сами позвонят, когда Лука даст согласие путину на союзное гос-во в полном объеме...
ЕС любит когда с ними по-жестче.. - тогда они покупают твой газ и помогают строить мост в оккупированный Крым..
путин это доказал..
Интересно,а щас есть радиосвязь?
Обещал же ведь уйти красиво , вперёд ногами ... смеялся над Вицькой Зека
Сам ведь заявил , шо только вперед ногами уйдёт -- это очевидная латентная суицидальная оговорка по доку Зигмунду , который Фрейд ...