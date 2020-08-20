Лукашенко пока не связывался ни с кем из лидеров стран ЕС, - Меркель

Захвативший власть в Беларуси "президент" Беларуси Александр Лукашенко на фоне акций протеста пока не искал контактов с кем-нибудь из руководителей стран ЕС.

Об этом заявила в четверг канцлер ФРГ Ангела Меркель, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Лукашенко не пытался общаться с кем-нибудь из нас", - сказала она на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

17 августа Лукашенко во время диалога с работниками Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) заявил, что ему звонила Меркель, чтобы "поговорить". В Берлине опровергли эти слова и заявили, что разговора не было.

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18 августа Ангела Меркель обсудила ситуацию в Беларуси с президентом РФ Владимиром Путиным. После этого в Кремле заявили о "неприемлемости" вмешательства в дела Беларуси извне.

19 августа Меркель заявила, что пыталась связаться с "президентом" Беларуси Лукашенко, но он отказался ответить на звонок.

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