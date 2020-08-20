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Новости Революция в Беларуси
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Лукашенко пока не связывался ни с кем из лидеров стран ЕС, - Меркель

Лукашенко пока не связывался ни с кем из лидеров стран ЕС, - Меркель

Захвативший власть в Беларуси "президент" Беларуси Александр Лукашенко на фоне акций протеста пока не искал контактов с кем-нибудь из руководителей стран ЕС.

Об этом заявила в четверг канцлер ФРГ Ангела Меркель, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Лукашенко не пытался общаться с кем-нибудь из нас", - сказала она на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

17 августа Лукашенко во время диалога с работниками Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) заявил, что ему звонила Меркель, чтобы "поговорить". В Берлине опровергли эти слова и заявили, что разговора не было.

Читайте на Цензор.НЕТ: Меркель пыталась поговорить с Лукашенко, но он отказался ответить на звонок: Ситуация в Беларуси ухудшится, если вмешается Россия

18 августа Ангела Меркель обсудила ситуацию в Беларуси с президентом РФ Владимиром Путиным. После этого в Кремле заявили о "неприемлемости" вмешательства в дела Беларуси извне.

19 августа Меркель заявила, что пыталась связаться с "президентом" Беларуси Лукашенко, но он отказался ответить на звонок.

Также на Цензор.НЕТ: "Твою мать! Как лупят!", - белорусские милиционеры толпой избивают задержанных в Молодечненском РОВД 10 августа. ВИДЕО

Автор: 

Беларусь (7886) Лукашенко (3611) Меркель (2125)


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Топ комментарии
+2
А нахрена ему искать контакты, если Запад официально постановил, что он никто? Зачем простому белорусскому пенсионеру Меркель?
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20.08.2020 21:04
+2
Она, как минимум, ничего лишнего в чай не сыпанёт...
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20.08.2020 21:07
+2
Захватить не проблема. Проблема потом это всё содержать и хавать новые секторальные санкции. Бабла и так не густо, а на осень на па-рашке запланированы свои внутренние обострения...
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20.08.2020 21:09
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Как только таракан захочет услышать про маршрут нах#й, он сразу позвонит лидерам Европы
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20.08.2020 21:04 Ответить
А нахрена ему искать контакты, если Запад официально постановил, что он никто? Зачем простому белорусскому пенсионеру Меркель?
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20.08.2020 21:04 Ответить
Она, как минимум, ничего лишнего в чай не сыпанёт...
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20.08.2020 21:07 Ответить
А может она его совратит.
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20.08.2020 23:03 Ответить
https://censor.net/user/472599 - кстати да..

сами позвонят, когда Лука даст согласие путину на союзное гос-во в полном объеме...
ЕС любит когда с ними по-жестче.. - тогда они покупают твой газ и помогают строить мост в оккупированный Крым..
путин это доказал..
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20.08.2020 21:11 Ответить
Похоже, таракан уже не жилец. Намного спокойнее и проще х-йлу втюхать Беларусам на новых выборах своего более адекватного и не раздражающего Запад засланца. Тем более, что их там в обойме уже натыкано достаточно.
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20.08.2020 21:19 Ответить
Когда Лукашенко понадобятся деньги, он обязательно свяжется с ЕС, а пока у него жгучая лав-стори с великим и ужасным Крабэ
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20.08.2020 21:06 Ответить
У Бєларусі вже нема влади і ***** може захопити всю країну.
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20.08.2020 21:07 Ответить
Захватить не проблема. Проблема потом это всё содержать и хавать новые секторальные санкции. Бабла и так не густо, а на осень на па-рашке запланированы свои внутренние обострения...
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20.08.2020 21:09 Ответить
Він її вже давно захопив. Зараз відбувається визволення Білорусі від росії.
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21.08.2020 02:36 Ответить
Странна, сами же его не признали законным президентом, так с чего ему звонить тогда.
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20.08.2020 21:08 Ответить
Tak pocti nikto ego nepriznal,krome diktatorov .
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20.08.2020 21:19 Ответить
Че за кипишь? луа-дурка не держит,там фсе падкантролем...тока хардкор-чалушеску2,либо жопа...
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20.08.2020 21:15 Ответить
Так немчуры продались расси и они не стоят выеденного гроша . Немцы гавно.Украине нужно восстановить ядерное оружие .
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20.08.2020 21:17 Ответить
Двойные западные стандарты!!! Сами отключили бацьке телефон ,телеграф, интернет. Теперь обижаются - не звонит, не пишет.
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20.08.2020 21:18 Ответить
Pocemu dvojnije prava celoveka eto samoje vaznoje.Uvi Belorus netu nicego podobnogo.
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20.08.2020 21:22 Ответить
Вы ,видимо, плохо знакомы с творчеством Бульботерминатора.
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20.08.2020 21:36 Ответить
Раньше хоть рации были,азбука Морзэ.
Интересно,а щас есть радиосвязь?
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20.08.2020 23:07 Ответить
Бацька помнит, как Янукович во время Майдана связался с европейскими типа посредниками...
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20.08.2020 21:30 Ответить
Шо не говорите , но видать пора ему бежать "за дальний бруствер" и паф се в висок !
Обещал же ведь уйти красиво , вперёд ногами ... смеялся над Вицькой Зека
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21.08.2020 08:20 Ответить
Ото ж: "Над кем смеетесь? над собой смеетесь!".
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21.08.2020 18:52 Ответить
ему х*йла ....за гланды хватает ! ))))
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20.08.2020 21:34 Ответить
Звяжеться тоді,коли путінські танки загрохочуть на головних вулицях і площадях Мінска,Гродно,Бреста,Вітебська,захищаючи дружний братський народ від зовнішньої загрози Західного світу,в тоиу числі і від Меркель
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20.08.2020 22:40 Ответить
Ничё , напишет предсмертную записку , может позвонить попращаться ....

Сам ведь заявил , шо только вперед ногами уйдёт -- это очевидная латентная суицидальная оговорка по доку Зигмунду , который Фрейд ...
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21.08.2020 08:18 Ответить
А у этого картофЭльного ушлепка один ...иде(О)р - ***** Уладимирович, зачем ему еще с кем-то связываться!?
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21.08.2020 11:48 Ответить
 
 