Министр обороны Беларуси Хренин: "Не исключено, что может быть и военный конфликт"

Глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин допускает возможность гражданской войны, военного конфликта и применения армии против участников акций протеста.

Об этом Хренин говорил на встрече с руководством структурных подразделений Минобороны, Генштаба и Вооруженных сил. Встреча состоялась 19 августа в Центральном доме офицеров в Минске. Как сообщает Цензор.НЕТ, белорусское издание "Наша Нива" опубликовало расшифровку записи, которую удалось сделать одному из присутствовавших на встрече.

"Война пришла к нам в дом. Вся страна в эпицентре", - заявил Хренин.

"Готовятся боевики на территории Украины, идет сбор граждан", - считает он.

Министр обороны Беларуси допускает, что армия может применить оружие против народа.

"Те политтехнологи, которые пишут тексты Тихановской, ставят вопрос: армия, вы с народом? будете вы стрелять против народа? Нас призывают, в том числе и Тихановская, которая говорит "Не выполняйте преступные приказы". Эта женщина нас призывает к измене, нарушению закона - не выполнять приказы. Преступный он, не преступный… - мы люди военные", - сказал он.

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"Пока армия не перейдет на сторону протестующих, государство развалить невозможно. Вся надежда на нас с вами. ... Надо бороться, если надо - и с оружием", - добавил Хренин.

Роль армии в происходящем в Беларуси министр обороны сравнил с ролью часового.

"И в случае исполнения всех команд часовым, или если ему угрожает опасность, он обязан применять оружие на поражение. Жутко не хочется этого делать, но это обязанность часового, это долг нас с вами - армии. Может, некоторые этого хотят, чтобы потом нас, меня, обвинить в геноциде против собственного народа, потому что когда применяется оружие, гибнут мирные люди", - пояснил Хренин.

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"Да, мы, возможно, войдем в гражданскую войну, цена человеческой жизни теряет цену с каждым днем. Это ужасно. Не исключено, что может быть и военный конфликт, на сегодня это уже реальность", - добавил он.