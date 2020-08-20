РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9695 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Революция в Беларуси Война
53 461 298

Министр обороны Беларуси Хренин: "Не исключено, что может быть и военный конфликт"

Министр обороны Беларуси Хренин:

Глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин допускает возможность гражданской войны, военного конфликта и применения армии против участников акций протеста.

Об этом Хренин говорил на встрече с руководством структурных подразделений Минобороны, Генштаба и Вооруженных сил. Встреча состоялась 19 августа в Центральном доме офицеров в Минске. Как сообщает Цензор.НЕТ, белорусское издание "Наша Нива" опубликовало расшифровку записи, которую удалось сделать одному из присутствовавших на встрече.

"Война пришла к нам в дом. Вся страна в эпицентре", - заявил Хренин.

"Готовятся боевики на территории Украины, идет сбор граждан", - считает он.

Министр обороны Беларуси допускает, что армия может применить оружие против народа.

"Те политтехнологи, которые пишут тексты Тихановской, ставят вопрос: армия, вы с народом? будете вы стрелять против народа? Нас призывают, в том числе и Тихановская, которая говорит "Не выполняйте преступные приказы". Эта женщина нас призывает к измене, нарушению закона - не выполнять приказы. Преступный он, не преступный… - мы люди военные", - сказал он.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Захват власти": в Беларуси открыли уголовное дело из-за создания Координационного совета

"Пока армия не перейдет на сторону протестующих, государство развалить невозможно. Вся надежда на нас с вами. ... Надо бороться, если надо - и с оружием", - добавил Хренин.

Роль армии в происходящем в Беларуси министр обороны сравнил с ролью часового.

"И в случае исполнения всех команд часовым, или если ему угрожает опасность, он обязан применять оружие на поражение. Жутко не хочется этого делать, но это обязанность часового, это долг нас с вами - армии. Может, некоторые этого хотят, чтобы потом нас, меня, обвинить в геноциде против собственного народа, потому что когда применяется оружие, гибнут мирные люди", - пояснил Хренин.

Также на Цензор.НЕТ: "Твою мать! Как лупят!", - белорусские милиционеры толпой избивают задержанных в Молодечненском РОВД 10 августа. ВИДЕО

"Да, мы, возможно, войдем в гражданскую войну, цена человеческой жизни теряет цену с каждым днем. Это ужасно. Не исключено, что может быть и военный конфликт, на сегодня это уже реальность", - добавил он.

Автор: 

Беларусь (7886)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+88
еще одному дебилу Украина в штаны нагадила... соседи бл сраные. вот же бог дал гнид по кругу
показать весь комментарий
20.08.2020 21:34
+61
С таким соседом как ******** - это не исключение а правило ....
показать весь комментарий
20.08.2020 21:31
+45
Охренеть ...
показать весь комментарий
20.08.2020 21:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
1 грудня 2013 року в районі урядовог кварталу на галявині за залізним плотом вже вечером стояло десь зо 2-3 роти беркуту і я тоді крикнув їм "Згадайте кому присягали і на чиїй шиї сидите!!!" "наш" беркут цього не згадав, як і інші силові структури особливо в Криму і на Донбасі, а як буде в Білорусі - один Господь Бог знає!
показать весь комментарий
20.08.2020 22:25 Ответить
план ***** понятєн щоб Білорусь обьявила війну Україні а фактично кацапські війська полізуть на Київ з бульбонії а ***** як би нє прі дєлах...
показать весь комментарий
20.08.2020 22:27 Ответить
Згадайте приклади відходу від влади диктаторів у світі і побачите, що завжди перед їх крахом якась страшенна сила заставляє їх робити фатальні помилки, які затягують їх в провалля і тут,головне, щоб вони не потягнули за собою свій народ!
показать весь комментарий
20.08.2020 22:33 Ответить
"Хрен лука не слаще."
Хренін стоїть на військовому утриманні у ********....
Тому нарід сябрів йому не товариш, а може стати ворогом якщо захоче вийти з-під протекторату ********ла.
Ось чому ********* не потрібно вводити війська, їх треба тілько посилити вмотивованими офіцерами і вскрити пакети на час "Ч".
показать весь комментарий
20.08.2020 22:38 Ответить
Совсем вояки бульбашные офигели,то на них НАТО нападает,то Украинцы а десантура российская пока самолетами перебрасывается.
показать весь комментарий
20.08.2020 22:42 Ответить
Придет время, когда Украина будет воевать со всем миром. Это пророчество. И оно сбудется. Нежданчик, да? А вы чего хотели?
показать весь комментарий
20.08.2020 22:44 Ответить
Слава Богу, в Україні промосковські генерали уїбали на раху, але є багато що причаїлися (притаились). +уйло позичав овощу своїх генаралів і напхав їх до Бєларусі.
Кровожерна потвора Глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин нагадує одного совкового підараса генерала армии В. И. Варенникова, котрий: В январе 1991 года принимал участие в событиях по захвату советскими войсками телецентра в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8E%D1%81 Вильнюсе , в результате чего погибло 14 человек, более 700 были раненыhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7] . Помощник https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Михаила Горбачёва Анатолий Черняев утверждал, что решение о применении армии было принято лично Варенниковым без согласования с президентом СССРhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-8 [8] . В августе 1991 года участвовал в попытке государственного переворота ГКЧП,
Так що ця тварина черговий клон енний екземпляр москальського генерала.
Так що сябри знайте хто вас і вашу батьківщину захищає.
показать весь комментарий
20.08.2020 22:52 Ответить
Вы уверены в патриотизме чиновников Минобороны？ генералов СБУ？ прокуроров？ Тогда кто делает закупки на 30-40 проц.выше розничных цен？ кто имеет десятки квартир, земельных участков, счета и недвижимость на Западе？Лимузины вип-класса？ И все это на "заработанные деньги" при окладах 300-500 евро.
показать весь комментарий
21.08.2020 06:29 Ответить
Что-же вам Украина то поперек горла стала
показать весь комментарий
20.08.2020 22:53 Ответить
Ї#онутий на всю голову.
показать весь комментарий
20.08.2020 22:55 Ответить
Ленин и хрен в одном флаконе
показать весь комментарий
21.08.2020 00:40 Ответить
КНДР на всю голову
показать весь комментарий
20.08.2020 23:00 Ответить
Там, в этом Белсовхозе, законсервировалась СССРань застойных 1970-х гг:

этого генерала как будто вытащили из спецхолодильника, куда он был загружен в 1970 году, а сейчас спустя полвека вновь разморозили и оживили: редкостный идиот и тупой послушный убийца. Выполнит любой приказ и будет давить танками мирных людей.
показать весь комментарий
21.08.2020 14:50 Ответить
Кто бы мог подумать что кавказский след когда то поменяется на Украинский, если бы мне лет десять назад сказали про это я бы посмеялся.
показать весь комментарий
20.08.2020 23:02 Ответить
Це так Лука шантажуює Шмарклю щоб той визнав його лєгітімним «банькою».
показать весь комментарий
20.08.2020 23:11 Ответить
путин хочет поглотить Беларусь, а затем вышвырнуть Лукашенко. Кремль воспользуется этой ситуацией в стране.
Кремль поможет Лукашенко, который находился на посту президента Беларуси пять сроков подряд, ради изменения конституции республики и ее поглощения. Міністр оборони Білорусі Хренін: "Не виключено, що може бути і військовий конфлікт" - Цензор.НЕТ 6413
сейчас Кремль оказывает поддержку Лукашенко не просто так, а рассчитывает через изменения в Конституцию протолкнуть аншлюс с поглощением Беларуси.
Лукашенко нужны дополнительные ОМОновцы, дополнительные палачи, садисты готовые расправляться с протестующими, как белорусский ОМОН под началом генерала Караева делал первые три дня. Вот такую помощь Москва безусловно окажет. И я даже подозреваю, что уже оказывает", - рассказал Пионтковский.

Увеличить это количество в пять раз, т.е. прислать шесть тысяч таких же "палачей" из Росгвардии, одев их в белорусскую форму, путину ничего не стоит.
https://www.obozrevatel.com/abroad/putin-hochet-poglotit-belarus-a-zatem-vyishvyirnut-lukashenko-piontkovskij.htm

Жириновский поставил ящик пива на то, что Беларусь войдет в состав России до конца нынешнего 2020 года. Если это произойдет для Украина все печально, опасность будет уже навесть из Беларуси.
https://www.dialog.ua/russia/213559_1597851093
показать весь комментарий
20.08.2020 23:24 Ответить
уникальное окно возможностей, заводим много войськ, под видом помощи, и уже не вьіводим....
показать весь комментарий
21.08.2020 00:43 Ответить
Міністр оборони Білорусі Хренін: "Не виключено, що може бути і військовий конфлікт" - Цензор.НЕТ 3594
показать весь комментарий
20.08.2020 23:34 Ответить
А с кем ты воевать будешь?Со своим народом?Ну ну...
показать весь комментарий
20.08.2020 23:35 Ответить
С такой фамилией войну не выиграешь.
показать весь комментарий
20.08.2020 23:43 Ответить
ну да, гражданская в рб, а пу введи!
донбасская схема
показать весь комментарий
20.08.2020 23:49 Ответить
І призвище в нього таке чисто білоруське, Хрєнін.
показать весь комментарий
20.08.2020 23:53 Ответить
Ерин, Енин, Хренин, Сечин, Путин, Райкин, Добкин, Ривкин, Ленин, Сталин все свои.
Кадры решают всё.
показать весь комментарий
21.08.2020 02:00 Ответить
Панин.. это Мордовская суть
показать весь комментарий
21.08.2020 10:37 Ответить
Жэсть
показать весь комментарий
21.08.2020 00:06 Ответить
По пояс деревянный...
показать весь комментарий
21.08.2020 10:05 Ответить
Його хвамілія не Хренін , його хваміілія -Прип.здьохін .! При чому на всю голову .. Це ж треба таке ляпнути , Бубачка мовляв - готовить бойовиків для Майдану в Білорусі .!!! Що вони там курять таке ,, чи їдять . ?? Невже бацька селекціонував наркотичну картоплю ?
показать весь комментарий
21.08.2020 02:51 Ответить
так там все подготовлено из *********... и речь этого му дака тоже
показать весь комментарий
21.08.2020 10:30 Ответить
Тупая Хрень!
Фашиков, отправившихся на эшафот по приговору Нюрнбергского процесса, не спасли сказки о том, что они не могли не выполнять приказы.
показать весь комментарий
21.08.2020 04:35 Ответить
Что за чушь. На Нюрнбергском процессе только один из 11 приговоренных к казни признал свою вину, и тем более никто не оправдывал свои действия выполнением приказов.
показать весь комментарий
21.08.2020 06:52 Ответить
А какое еще можно ожидать заявление от выкормыша Лукашенко? Тем более говорят у него есть росийское гражданство.
показать весь комментарий
21.08.2020 05:31 Ответить
Это как? Пытаюсь найти логическое объяснение. По принципу "не трогай Луку, не буди лихо, пока оно тихо, подожди пару годиков, пока так называемые органы уверятся, что мирных людей на улицах для острастки можно не бить, а сразу убивать"?

Интересно, жена и теща с тестем вам уже предъявляли ботовский баян вроде того, что украинцы под знаменем Революции Достоинства героически отдали **** Крым и Донбасс, или вы один в семье такой №;:?:%*?:% одаренный?

P.S. Сейчас контора перегруппировалась и в интернете идет массированная компания по деморализации белорусов. Все эти нескончаемые: "Ничего не получится, это было понятно с самого начала", "Поздно начали", "Приплыли", "Судьба такая", "Плетью обуха не перешибешь", "Может, и есть в этом сермяжная правда", "Я сначала поддерживал, но потом"...
Учитывая, что и на Цензоре подобную агитацию активно ведут некоторые участники с ранее известными как проукраинские никами, стоит задуматься об их "проукраинскости" либо о принадлежности их к поголовью idiot utile, простите мне мой французский.
показать весь комментарий
21.08.2020 08:48 Ответить
кАмпания, конечно же. Опечатка.
показать весь комментарий
21.08.2020 08:49 Ответить
Лука теперь полностью управляемый Кремлём. Будет по указке Кремля поносить запад и Украину. Отрезая возможность на их лояльность. До этого открыто обвинял Россию и не без оснований. Теперь засунет язык в ж.
показать весь комментарий
21.08.2020 09:10 Ответить
Раніше я була за Лукашенко бо думала, що "Бєлсат" -- це білоруський державний канал ТБ, а не польський, а біло-червоний прапор є державний білоруський прапор, а не протестний... Виникає питання, якщо масові протести за словами учасників, не мають стосунку до економічних проблем, -- і взагалі є лише одна проблема в суспільстві -- набрид президент, то чого вони добиваються? Чому не вимагають змінити радянський прапор на історичний національний? Чому досі спокійно ходять по вулиці Лєніна? Хто ці люди?
показать весь комментарий
21.08.2020 09:13 Ответить
После такого высказывания товарища хренина его надо гнать на хрен на родину к Ху-лу. Пускай там испорожняется подобными разговорами.
показать весь комментарий
21.08.2020 08:01 Ответить
Белорусы-наши братья. В отличии от свино-собак. А Хренину одна оценка-ХРЕН-ин.
Он говнюк и ещё и русский (мордвин)
показать весь комментарий
21.08.2020 08:13 Ответить
Та не братья они нам, выбрось это из головы.
показать весь комментарий
21.08.2020 09:05 Ответить
Тебе нет.. а украинцам.. да
показать весь комментарий
21.08.2020 10:39 Ответить
Русины литвинам такие же "братья", как и мордвинам.
показать весь комментарий
21.08.2020 15:46 Ответить
Неправда.. Мордвины не славяне.. эрзя и чуди там всякие. А вот древляне, лужичи,вятичи.. т.е. нынешние беларусы. Это Антские племена.. как и поляне, уличи, волыняне, северяне и т.д. т.е. нынешние украинцы. А значит.. без кавычек. Мы разные народы .. но братские
показать весь комментарий
23.08.2020 17:34 Ответить
Ну, это вы слишком глубоко копнули.
Ливины, это смесь балтов и западных словян ("радимичи же и вятичи - от рода ляхов"). Беломоро-балтийская группа популяций включает белорусов, отчасти поляков, северные группы русского народа. Это в основном светловолосые и светлокожие мезо- или брахикефалы со средними размерами лица.
И ни разу они не анты. Анты (дулебы), это предки русинов ("Поляне яже нъıнѣ зовомая русь"). Днепро-карпатская группа популяций включает украинцев, этнографические группы Прикарпатья, словаков,большую часть гуралей, часть поляков приграничья с Чехией и Словакией , отчасти чехов. Это тёмнопигментированные брахикефалики с относительно широким лицом. Близки к альпийскому типу, к которой относится население Швейцарии, Австрии и отчасти Северной Италии.
Но я имел в виду совсем другое. "Братья" они только "во совке". Культурно. Руссификацию сменила советизация. Если украинцы "братья" беларусам, то и москалям в равной степени.
показать весь комментарий
23.08.2020 20:21 Ответить
Белорусов и украинцев не связывает ничего. Нетникаких общих интересов, идеалов, целей, ценностей....Да ,отсидели мы на СССР-овской "зоне" 70 лет в соседних бараках....После развала "зоны" Украина постаралась убежать подальше, хотя и стреляли в спину... А Белорусь решила остаться и сидеть дальше , на развалинах, в подчинении пахана "ПаРаши"....Белорусы не любят свободу, они её боятся...Они - рабы , холопы и зеки, по жизни....Стоять на коленях - их любимая поза.... Ну и "рачком" им тоже нравится....
показать весь комментарий
21.08.2020 10:07 Ответить
ну не надо так... у нас языки реально славянские... поляк, украинец и белорус поймут друг друга, разговаривая на своих мовах) а вот кацап ничего не поймет в усiх трьох мовах)))
показать весь комментарий
21.08.2020 10:34 Ответить
Лукашенко сначала запугал, а сейчас грамотно перевел конфликт в плоскость обсуждения, дебатов. Правильно говорил в интервью: "Президентами рождаются".
показать весь комментарий
21.08.2020 08:47 Ответить
Атож, і наш блазень родився президентом, та тільки тепер зрозумів...
показать весь комментарий
21.08.2020 09:22 Ответить
Вот же ж ватный г@ндон...
показать весь комментарий
21.08.2020 08:58 Ответить
" Преступный он, не преступный… - мы люди военные"

Нда.....
Простота - хуже воровства!
показать весь комментарий
21.08.2020 09:02 Ответить
Колись Захарченко теж подібну муйню гнав, а як наслідок разом з Хряком втік на підарашку підібгавши хвоста...
показать весь комментарий
21.08.2020 09:02 Ответить
шо оно курит?
показать весь комментарий
21.08.2020 09:05 Ответить
Хих интересный он военный! К измене чему? ?.присяги?....а присягу он давал кому? Кому лично он давал присягу? ?..уматому усатому таракану ?.....или собственному народу! Который он обязан защищать, ценой своей жизни ибо!...единственный источник власти в Беларуси( статья 3, ну никуда не попрешь) -это народ Беларуси. ФСЬЕ....!
показать весь комментарий
21.08.2020 09:08 Ответить
Вот и правильно вроде, но, что если они сделают АТО или ООС и т.д. и чем будут не правы? Почему одним можно, другим зась?
показать весь комментарий
21.08.2020 12:55 Ответить
"Готовятся боевики на территории Украины, идет сбор граждан" в общем он прав, он не соврал, так и есть.

на территории Украины, временно оккупированной кацапскими козлами - в Крыму и Донбассе, уже много лет готовят боевиков, путинососов, террористов.
показать весь комментарий
21.08.2020 09:10 Ответить
Усатый урод их наколотой бульбой кормит? Или сушенными мухоморами? На портрет старика Кабаева уже по утрам дрочат в министерстве обороны Бульбонии?
Подх уйловники позорные...
показать весь комментарий
21.08.2020 09:13 Ответить
эти офигевшие от потери власти товарищи уже начали отстрел своего народа и далее продолжают угрожать. Бедные беларусы.Похоже, вашей страны уже нет.
показать весь комментарий
21.08.2020 09:19 Ответить
хренин, тебе бы цены не было в министрах обороны у ху@ла
показать весь комментарий
21.08.2020 09:29 Ответить
Может меня даже наградят, посмертно
показать весь комментарий
21.08.2020 09:48 Ответить
Он что, охренел окончательно? Какие боевики на территории Украины при власти ЗЕ-збиговиська?
показать весь комментарий
21.08.2020 10:01 Ответить
"Готовятся боевики на территории Украины"...а вот и повод ударить с територии Беларуси по нам лаптеногим. Конечно, у них при этом будут шевроны Беларуси....но к этому надо быть готовым. И похоже именно это они и отрабатывали на недавних учениях росия-Беларусь...
показать весь комментарий
21.08.2020 10:21 Ответить
Сам лізе в пляшку...дурень..
показать весь комментарий
21.08.2020 10:23 Ответить
литвини Київ бомбити збираються, чи може таки ординці виконують обхідний маневр..?
показать весь комментарий
21.08.2020 10:39 Ответить
Этот Хренин не литвин.. а мордвин.
показать весь комментарий
21.08.2020 10:40 Ответить
це і так зрозуміло..
показать весь комментарий
21.08.2020 10:45 Ответить
Хрена ли ждать от кацапа. Родился 1 августа 1971 года в городе Новогрудке Гродненской области. Отец - Геннадий Иванович Хренин, полковник запаса, родился в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Пензенской области.

показать весь комментарий
21.08.2020 10:44 Ответить
Що ті відбиті бульбоїди весь час Україну приплітають? А те що декілька днів тому з російського кордону виїхала військова техніка, білоруси не бачать?
показать весь комментарий
21.08.2020 10:44 Ответить
В случае привлечения росгвардии военные Белоруси имеют полное право не нарушая присяги защищать народ от интервентов и предателей.
показать весь комментарий
21.08.2020 10:47 Ответить
Военные Украины тоже имели право. В Крыму.
показать весь комментарий
21.08.2020 15:50 Ответить
Це просто класичний зразок вивернутої свідомості: "Пока армия не перейдет на сторону протестующих, государство развалить невозможно."Це, ідеї державотворення пізнього середньовіччя.
Що в ********* світі має приорітет- людина чи держава? Для чого взагалі існує держава і що є держава? Держава це, колектив чиновників, яких найняв народ для організації співіснування громадян. Якщо, держава не є інструментом, який покращує життя кожного окремого громадянина то, кому така держава потрібна?
показать весь комментарий
21.08.2020 11:18 Ответить
Представляю как его стебли в школе с такой погремухой.
показать весь комментарий
21.08.2020 11:23 Ответить
"Преступный он, не преступный...-мы люди военные".Что кому непонятно, режим сам признал ,что он преступный.А преступники по законам не живут, беларусы готовьтесь нас будут убивать, так почему мы не имеем право защищаться?
показать весь комментарий
21.08.2020 11:27 Ответить
А ещё Украинцы в штаны насрали всем белорусским чиновникам.
показать весь комментарий
21.08.2020 11:40 Ответить
Обставляется хренин. Но армия- не одно это чмо.
показать весь комментарий
21.08.2020 11:42 Ответить
Агитировать ******** «за батьку» бросили бронемашину, предназначенную для морального разложения противника.Власти выдвинули на улицы Витебска звуковещательную установку средней мощности ЗС-82 «Декоратор», на базе БРМД,которая ездит по городу, агитирую людей в преддверии https://news.vitebsk.cc/2020/08/19/vlasti-sobirayutsya-provesti-v-vitebske-alternativnyj-miting-v-podderzhku-lukashenko-est-oproverzhenie/ провластной акции «Беларусь - это мы!» в Летнем амфитеатре .Мощность этой военной станции составляет 1000 ватт, звук из нее может доставать противника на расстоянии до 6 километров. Такие системы нужны армии, чтобы психологически подавлять волю врага Міністр оборони Білорусі Хренін: "Не виключено, що може бути і військовий конфлікт" - Цензор.НЕТ 3617
показать весь комментарий
21.08.2020 11:48 Ответить
Он стал соучастником незаконного захвата власти Адольфом Лукашенко. Со всеми вытекающими последствиями и увеличиваюшейся перспективы оказаться на скамье подсудных.
Да и, звизлит он. На сегодня все солдаты строго не допускаются к оружию. Настоеие среди них такие же, как и в народею
показать весь комментарий
21.08.2020 12:17 Ответить
Хрєнін якусь хрєнь несе! Це ж треба таке прізвище мати....
показать весь комментарий
21.08.2020 12:24 Ответить
бЯги, таракан, бЯги...на паРашу, само собой


Міністр оборони Білорусі Хренін: "Не виключено, що може бути і військовий конфлікт" - Цензор.НЕТ 5062
показать весь комментарий
21.08.2020 13:23 Ответить
"Тапочная" революция под девизом:"Прибей паразита-таракана!" продолжается.
показать весь комментарий
21.08.2020 16:27 Ответить
показать весь комментарий
21.08.2020 17:39 Ответить
Останні дані(без офіціозу) по виборам: переписано близько 500 протоколів з виборних дільниць....заради продовження цього,як виявилось,повного комуняцького деграданта.
показать весь комментарий
22.08.2020 07:03 Ответить
дебил забыл УСТАВ!!!
показать весь комментарий
21.08.2020 14:08 Ответить
Беларусы,помните.Если ваш унитаз не сопрет русский Ваня,- то в него будет гадить солдат НАТО.
показать весь комментарий
21.08.2020 16:00 Ответить
Заткнись,уйоб...к! Кругом,де на має НАТО....сре солдат Путіна зеленим тухлим лайном і обгажує всю землю ним,бо своїх унітазів у них не має,а вкрадених в Україні...не вистачає.
показать весь комментарий
22.08.2020 06:59 Ответить
"Готовятся боевики на территории Украины" - Может они имел ввиду оккупированную ее часть - ЛуГАНДОНию !?
показать весь комментарий
21.08.2020 16:00 Ответить
Сталин, Ленин, Хренин - куда ни плюнь, одни ЧЛЕНины.
показать весь комментарий
21.08.2020 16:25 Ответить
Тогда Хренину, стрелявшему в свой народ,который он должен защищать, будет хреново.
показать весь комментарий
21.08.2020 17:41 Ответить
Война к тебе пришла? На тебя кто то напал,дебил ты Хренов?
показать весь комментарий
21.08.2020 18:21 Ответить
Есть смысл бомбить Гомель и Брест, однозначно!!!!
показать весь комментарий
21.08.2020 20:37 Ответить
Інтересно,де це в Україні іде "набор" до Білорусії? Зразу видно,яка у цього Хрєна пропагандиська підлоросійська підготовка. Сучина,вона і в погонах сучина!
показать весь комментарий
22.08.2020 06:56 Ответить
А как же не быть конфликту с такими долбанутыми как лукашеску.
показать весь комментарий
24.08.2020 01:15 Ответить
Страница 3 из 3
 
 