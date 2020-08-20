Наемники РФ не допускают Красный Крест для верификации списка по обмену пленными, - Третьякова

Последние договоренности в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы касаются верификации сторонами списков на обмен пленными. Украина уже провела проверку более ста человек, которых запрашивают наемники РФ, и предоставила свой список противоположной стороне.

Об этом сообщила народный депутат из фракции "Слуга народа", представительница Украины в гуманитарной подгруппы ТКГ Галина Третьякова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По словам нардепа, Украина передала все списки, однако Международный комитет Красного Креста, о доступе которого в пенитенциарные заведения договорилась Нормандская четверка, до сих пор не допускают в тюрьмы оккупированных территорий.

"На сегодня к удерживаемым лицам ОРДЛО не допускает представителей Международного комитета Красного Креста", - отметила представительница Украины в контактной группе.

В то же время Красный Крест уже посетил часть содержащихся на подконтрольной Украине территории, говорит Третьякова.

"Со стороны ОРДЛО списков еще нет. Но механизм предполагает, что мы передаем информацию о запрашиваемых лицах в четырех категориях. Можно разделить эту информацию на две группы: установлено и​​ли не установлено ​​запрашиваемое лицо", - рассказала Третьякова.

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По ее словам, довольно часто поступает информация, что того или иного гражданина не установили на территории ОРДЛО.

"Хотя, по нашей информации, он содержится в колониях так называемых республик. Со своей стороны, ОРДЛО часто запрашивает людей, которых в наших пенитенциарных учреждениях нет. Именно для того, чтобы решить эту проблему, было решено в нормандской формате, что стороны разрешают допуск Международного комитета Красного Креста ", - сказала Третьякова.

По словам депутата, украинская сторона уже отработала список из ста человек, и по каждому лицу есть информация о том, содержится оно в пенитенциарных учреждениях Украины или его там нет.

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"Та сторона часто говорит, что Украина якобы не допускает МККК, это неправда. Я на постоянной связи с представителями МККК, и я постоянно их прошу подтвердить в ОБСЕ, что Украина не препятствует, Украина готова обновлять информацию (по спискам - ред.) хоть каждый день, мы держим руку на пульсе. Это работа большого количества служб. Наши списки отрабатываются ", - отметила Третьякова.