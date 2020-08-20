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Новости Силовики
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Житель Херсонщины собрал на военном полигоне с целью продажи 30 кг твердого ракетного топлива, - Нацполиция

Житель Херсонщины собрал на военном полигоне с целью продажи 30 кг твердого ракетного топлива, - Нацполиция

В Херсонской области полиция изъяла 30 кг твердого реактивного топлива, которое местный житель собрал на военном полигоне с целью продажи.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Работники Голопристанского отделения полиции провели санкционированный обыск в доме местной жительницы. Во время осмотра домовладения полицейские нашли химическое вещество, похожее на твердое ракетное топливо. Женщина пояснила, что на полигоне возле военной части вещество собрал ее 18-летний сын.

На место происшествия были вызваны специалисты взрывотехники областного главка полиции. При осмотре находки полицейские установили, что вещество имеет следы химического преобразования от внешних факторов, поэтому считается особо опасным и подлежит уничтожению.

Смотрите: Поймали группировку, торговавшую взрывчаткой в интернете. ФОТО

Сейчас опасное вещество изъято, после проведения экспертизы оно будет уничтожено.

Открытое уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" (наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет).

Смотрите также: 10 кг пластида, тротиловые шашки и электродетонаторы: на Харьковщине задержан мужчина при продаже партии взрывчатки. ФОТОрепортаж

Автор: 

взрывчатка (837) Нацполиция (16415) правоохранительные органы (2967) силовики (2797) Херсонская область (4706)


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Топ комментарии
+17
Вот уж "зрада" так "зрада". Точно надо 7-ку впаять. Не то что просёр с вагнеровцами -понять и простить.
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20.08.2020 23:34
+11
топливо не может быть реактивным...оно может быть ракетным либо каким другим..тупицы
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20.08.2020 23:36
+11
"вещество...считается особо опасным и подлежит уничтожению..." а тому і валяється де попало, без будь-якої охорони...
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21.08.2020 01:42
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Вот уж "зрада" так "зрада". Точно надо 7-ку впаять. Не то что просёр с вагнеровцами -понять и простить.
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20.08.2020 23:34 Ответить
Я бы ему дал "Героя"-очистил територию от химических веществ,так сказать-"голой грудью".
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20.08.2020 23:37 Ответить
топливо не может быть реактивным...оно может быть ракетным либо каким другим..тупицы
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20.08.2020 23:36 Ответить
ано ж в рєакцию с чємта там вступаєт значіт рєактівнає на 73%.
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20.08.2020 23:45 Ответить
Є такий термін як реактивне паливо. Погугли.
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21.08.2020 00:15 Ответить
может , еще и как. это пороха твердотопливного ускрителя.
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21.08.2020 00:35 Ответить
Реактивное? Топливо? Ну ок
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20.08.2020 23:38 Ответить
На янтарь похоже.
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20.08.2020 23:39 Ответить
А рядом с ним другой собрал кил десять грибов. Тоже, кстати с целью продажи. На пятерочку заработал, или нужно бы еще прокурору в торец поспособствовать? Чета я в УК не встречал статьи про сбор твердого топлива... Ни с целью продажи, ни с целью употребления. Короче- весенний э... осенний гон, бом бом...
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20.08.2020 23:41 Ответить
То в першу чергу 3,14зди повинне отримати керівництво полігону!(ІМХО)
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20.08.2020 23:45 Ответить
И дело нужно заводить не на пацана ,а на этих "военных",которые разбрасывают это реактивное топливо по открытым для жителей района территориям.
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21.08.2020 10:20 Ответить
Збиравсся всю зиму цим пальним грубу топити (а вихідними на тій самій грубі на базар до райцентру літати)!
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20.08.2020 23:51 Ответить
а почему именно с целью продажи? .. может это местный "кулибин" готовил ракету чтобы ****** по кремлю!? .. не, ну а че ?! как версия имеет право жить ...
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21.08.2020 00:07 Ответить
Для зеПЕДа держал,посетившим Херсонщину с рабочим визитом,бараны,а, ведь,был шанс...
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21.08.2020 07:59 Ответить
Если туда добавить детонатор то можно получить очень даже хороший ба-бах. Поэтому при утилизации твердотопливных ступеней ракет применяются технологии уменьшающие вероятность детонации топлива (гидроразмыв). Или просто подрыв их, что конечно по экологии не есть гуд.
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21.08.2020 09:41 Ответить
Вообще смелые люди. Собирают голыми руками всякую хрень и в дом тащат...
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21.08.2020 00:10 Ответить
А полигон не охраняется?! Где армия, там и бардак! При говнокомандующем ******* склады взрывались, при зе ко манде подростки реактивное топливо собирают!
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21.08.2020 00:26 Ответить
Ну а тем. кто должен смотреть, учитьівать, по чьей халатности над оружием , опасньіе вещества утерян контроль, что будет ? И знали ли ети люди, что собирали топливо, что они собирали, и что оно такое ? Кто давал денежки за вещество, которое открьіто лежит и никому не нужное ? Дали бьі пояснения что не знали что то такое, а собирали для стирки белья и использования вместо мьіла, с них бьі посмеялись и никакой тюрьмьі не светило ббб
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21.08.2020 00:31 Ответить
Имел мужик проблемы с рыбным клевом. Вот и пошел мужик на поле для глушилок топливо, что ракет, подсобирать.
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21.08.2020 00:56 Ответить
Как можно на военном полигоне собрать твердое топливо при наличии охраны? Ответ-никак.
1. Отсутствие охраны.
2. Отсутствие полигона ближайшие 40 лет.
3. Отсутствие государства, ближайшие 29 лет, те кто родился в 60-70-80-х это подтвердят.
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21.08.2020 01:05 Ответить
"вещество...считается особо опасным и подлежит уничтожению..." а тому і валяється де попало, без будь-якої охорони...
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21.08.2020 01:42 Ответить
Ищу пункты по приему остатков ракетного топлива. Продам , недорого твердое ракетное топливо - оптовикам - скидки.Окажу услуги по анализу качества твердого ракетного топлива - возможен бартер на картошку , гречку - ментам не беспокоить, рассмотрю сотрудничество с разведками , но родину не продам - ни за што !!! Люблю выходить на пенсию в 45 лет и отдыхать в Хмельнике...
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21.08.2020 07:36 Ответить
Скажи еще спасибо что связь с хезболлой не нашли, на расее следователи бьі ужо Ігіл прицепили
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21.08.2020 07:54 Ответить
Хороший стеб!
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21.08.2020 11:08 Ответить
треба довбодятлам нє прівлєкать а нагородити за очістку теріторії що не зробили хозяї того гімна а їх прівлєчь...
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21.08.2020 08:28 Ответить
То бишь то что это типа опасное топливо валяется просто под открытым небом никого не напрягает...от слова совсем да??
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21.08.2020 08:39 Ответить
Вообще-то, из общих соображений твёрдое топливо зашито в камеру изначально, т.е. нет заправки перед стартом. Как оно могло оказаться на земле полигона?
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21.08.2020 08:43 Ответить
А против тех,кто пораскидывал это топливо и не убрал, дело не хотят завести?
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21.08.2020 09:42 Ответить
А почему на полигоне в свободном доступе валяется ракетное топливо?
И кто это допустил?
Такие вопросы не приходили в голову?
Или во всем виноват 18-и летний подросток, который, по сути, занимался очисткой полигона от опасных веществ? Этим, кстати, должны были заниматься должностные лица минобороны.
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21.08.2020 11:25 Ответить
Не знаю что бы он с этим топливом сдедал. Машину им не заправишь, дом не протопишь,Илон Маск его нне купит, у него свое есть. В выиигаше осталась наша родная милиция-полиция.Класно! менты получат звездочки, а если откупится, то деньги.
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21.08.2020 11:52 Ответить
 
 