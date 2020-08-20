Житель Херсонщины собрал на военном полигоне с целью продажи 30 кг твердого ракетного топлива, - Нацполиция
В Херсонской области полиция изъяла 30 кг твердого реактивного топлива, которое местный житель собрал на военном полигоне с целью продажи.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Работники Голопристанского отделения полиции провели санкционированный обыск в доме местной жительницы. Во время осмотра домовладения полицейские нашли химическое вещество, похожее на твердое ракетное топливо. Женщина пояснила, что на полигоне возле военной части вещество собрал ее 18-летний сын.
На место происшествия были вызваны специалисты взрывотехники областного главка полиции. При осмотре находки полицейские установили, что вещество имеет следы химического преобразования от внешних факторов, поэтому считается особо опасным и подлежит уничтожению.
Сейчас опасное вещество изъято, после проведения экспертизы оно будет уничтожено.
Открытое уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" (наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет).
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1. Отсутствие охраны.
2. Отсутствие полигона ближайшие 40 лет.
3. Отсутствие государства, ближайшие 29 лет, те кто родился в 60-70-80-х это подтвердят.
И кто это допустил?
Такие вопросы не приходили в голову?
Или во всем виноват 18-и летний подросток, который, по сути, занимался очисткой полигона от опасных веществ? Этим, кстати, должны были заниматься должностные лица минобороны.