Житель Херсонщины собрал на военном полигоне с целью продажи 30 кг твердого ракетного топлива, - Нацполиция

В Херсонской области полиция изъяла 30 кг твердого реактивного топлива, которое местный житель собрал на военном полигоне с целью продажи.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Работники Голопристанского отделения полиции провели санкционированный обыск в доме местной жительницы. Во время осмотра домовладения полицейские нашли химическое вещество, похожее на твердое ракетное топливо. Женщина пояснила, что на полигоне возле военной части вещество собрал ее 18-летний сын.

На место происшествия были вызваны специалисты взрывотехники областного главка полиции. При осмотре находки полицейские установили, что вещество имеет следы химического преобразования от внешних факторов, поэтому считается особо опасным и подлежит уничтожению.

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Сейчас опасное вещество изъято, после проведения экспертизы оно будет уничтожено.

Открытое уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" (наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет).

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