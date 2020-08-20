Прокуратура Тернопольщины направила в суд обвинительный акт в отношении банды, похищавшей иконы

Прокуратура Тернопольской области направила в суд обвинительный акт в отношении трех лиц по факту краж икон из храмов Центральной и Западной Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, ранее судимый житель Одесской области предложил двум жителям региона заработок на краже церковной атрибутики.

Группа действовала на протяжении 2018-2020 годов, похищая ценные иконы из церквей и монастырей, переправляя их по почте в Одессу.

В дальнейшем специалисты реставрировали иконы и продавали коллекционерам. Среди их клиентов были бизнесмены, чиновники и жители стран Европы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержана банда, занимавшаяся кражей икон из церквей в разных областях Украины, – Офис генпрокурора. ФОТО

Члены группы причастны к кражам из церквей и монастырей на территории Тернопольской, Винницкой, Одесской, Львовской и Черниговской областей.

Общая стоимость похищенного религиозной атрибутики составляет более 2,5 млн грн грн.