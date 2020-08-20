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Прокуратура Тернопольщины направила в суд обвинительный акт в отношении банды, похищавшей иконы

Прокуратура Тернопольщины направила в суд обвинительный акт в отношении банды, похищавшей иконы

Прокуратура Тернопольской области направила в суд обвинительный акт в отношении трех лиц по факту краж икон из храмов Центральной и Западной Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, ранее судимый житель Одесской области предложил двум жителям региона заработок на краже церковной атрибутики.

Группа действовала на протяжении 2018-2020 годов, похищая ценные иконы из церквей и монастырей, переправляя их по почте в Одессу.

В дальнейшем специалисты реставрировали иконы и продавали коллекционерам. Среди их клиентов были бизнесмены, чиновники и жители стран Европы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержана банда, занимавшаяся кражей икон из церквей в разных областях Украины, – Офис генпрокурора. ФОТО

Члены группы причастны к кражам из церквей и монастырей на территории Тернопольской, Винницкой, Одесской, Львовской и Черниговской областей.

Общая стоимость похищенного религиозной атрибутики составляет более 2,5 млн грн грн.

Автор: 

воровство (662) икона (85) Тернопольская область (724)


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Верующие, наверное...
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21.08.2020 00:01 Ответить
Наверно...воруищие.
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21.08.2020 00:14 Ответить
Невіпуючих людей НЕІСНУЄ.. Хто вірить в бога.. хто в богів.. хто у вдачу а хто в те що бога нема.. А ті хто регулярно моляться-ходять в церкви чи виконують канрут-халяль то РЕЛЕГІЙНІ
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21.08.2020 07:02 Ответить
хм. а когда генпроКурватура займется бандой которая вывозит почти легально с Киевской Лавры ценную церковную утварь в мАцкву !? И членам этой группы которую вы поймали - ценность, обьемы и масштабы даже не снились..
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21.08.2020 00:04 Ответить
Скрєпнєнько)))
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21.08.2020 00:08 Ответить
А лиходії напевно були віруючі,ворожого Україні московського сатанату (МП) ...
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21.08.2020 07:53 Ответить
клюквєннікі на блатном кацяпськом жаргоні...
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21.08.2020 08:25 Ответить
 
 