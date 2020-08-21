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Пожар в деревообрабатывающем цеху, площадью 1000 кв.м., ликвидирован на Ивано-Франковщине, - ГСЧС. ФОТО

На Ивано-Франковщине спасатели ликвидировали пожар на деревообрабатывающем предприятии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Пожар в деревообрабатывающем цеху, площадью 1000 кв.м., ликвидирован на Ивано-Франковщине, - ГСЧС 01

Информация о пожаре в здании деревообрабатывающего цеха в селе Глубокое Богородчанского района поступила в ГСЧС 20 августа в 21.54 год.

Пожар в деревообрабатывающем цеху, площадью 1000 кв.м., ликвидирован на Ивано-Франковщине, - ГСЧС 02
Пожар в деревообрабатывающем цеху, площадью 1000 кв.м., ликвидирован на Ивано-Франковщине, - ГСЧС 03

Смотрите: Спасатели всю ночь тушили масштабный пожар на складе резиновых изделий на Харьковщине, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В 23.30 пожар был локализован, а в 00.22 ч. 21.08.2020 ликвидирован.

Пожар в деревообрабатывающем цеху, площадью 1000 кв.м., ликвидирован на Ивано-Франковщине, - ГСЧС 04
Пожар в деревообрабатывающем цеху, площадью 1000 кв.м., ликвидирован на Ивано-Франковщине, - ГСЧС 05

Пострадавших в результате пожара нет. От огня спасена часть здания цеха площадью 144 м.кв.

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пожар (5930) ГСЧС (4941) Ивано-Франковская область (915)


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..сожгли вещдоки, да еще и страховку получат.
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21.08.2020 01:28 Ответить
Это тебе не Канада, детка, это Украина. Какая такая страховка? Дырку от бублика ты здесь получишь, а не страховку. А сгорело небось потому, что опилки никто не убирал и всё ими было завалено. Ну или просто короткое где-нибудь в оборудовании, которое небось ещё советы украли у немцев по окончанию второй мировой.
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21.08.2020 08:30 Ответить
Из 1000кв.м удалось сохранить 144кв.м? Да ладно, могли бы уже расслабиться и посмотреть, как всё само догорает.
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21.08.2020 08:27 Ответить
Дело принципа, не везти же воду обратно в часть.
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21.08.2020 10:35 Ответить
На хера тушили? Остающиеся смереки недовольны...
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21.08.2020 09:16 Ответить
 
 