Пожар в деревообрабатывающем цеху, площадью 1000 кв.м., ликвидирован на Ивано-Франковщине, - ГСЧС. ФОТО

На Ивано-Франковщине спасатели ликвидировали пожар на деревообрабатывающем предприятии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Информация о пожаре в здании деревообрабатывающего цеха в селе Глубокое Богородчанского района поступила в ГСЧС 20 августа в 21.54 год.





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В 23.30 пожар был локализован, а в 00.22 ч. 21.08.2020 ликвидирован.





Пострадавших в результате пожара нет. От огня спасена часть здания цеха площадью 144 м.кв.

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