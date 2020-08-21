Пожар в деревообрабатывающем цеху, площадью 1000 кв.м., ликвидирован на Ивано-Франковщине, - ГСЧС. ФОТО
На Ивано-Франковщине спасатели ликвидировали пожар на деревообрабатывающем предприятии.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Информация о пожаре в здании деревообрабатывающего цеха в селе Глубокое Богородчанского района поступила в ГСЧС 20 августа в 21.54 год.
В 23.30 пожар был локализован, а в 00.22 ч. 21.08.2020 ликвидирован.
Пострадавших в результате пожара нет. От огня спасена часть здания цеха площадью 144 м.кв.
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Martin Alexander #474434
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Cheba AtWork
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Александр Иванов #442761
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Корсунский
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