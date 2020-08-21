С началом сезона гриппа можем столкнуться с перегрузкой лабораторий, проводящих тесты на COVID-19, - глава ЦОЗ Кузин

Украина сталкивается с четырьмя вызовами, которые необходимо решить для быстрого преодоления эпидемии коронавируса.

Об этом заявил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас можно констатировать 4 основных вызова, с которыми мы будем сталкиваться в ближайшее время, - это то, что не совсем и не всегда удается выполнять хорошо. Первый - это расширение тестирования, так как оно является критическим для своевременного установления диагноза или подозрения. За последние несколько месяцев в десятки раз возросла мощность лабораторий, однако мы видим, что уже сейчас они выходят на пиковую мощность и в ближайшее время она будет достигнута", - сказал Кузин.

По его словам, вероятнее всего, мы сможем выйти на то, что каждая область будет выполнять по тысяче исследований в течение суток.

"Это очень большие показатели относительно ПЦР-тестирования. Методом ИФА уже выполняют около 1 тысячи. Однако мы должны думать о расширении, поскольку остается около 2-х месяцев до начала эпидемического сезона, а именно гриппа. И это вызовет рост нагрузки на лаборатории... Расширение тестирования будет оставаться вызовом, потому что мы должны его расширять адаптивно, в зависимости от каждой области, и должны привлекать максимальное количество возможных лабораторий, которые есть в стране", - отметил глава ЦОЗ.

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Среди вызовов чиновник назвал и соблюдение инфекционного контроля. "Это то, над чем должны работать врачи именно в больницах. Они должны обеспечивать разделение потоков больных, должны сами использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать определенные противоэпидемические меры при оказании медицинской помощи больным. Есть и определенные инфраструктурные вещи - это техническое состояние зданий", - сказал Кузин.

По его словам, инфекционный контроль - самый болезненный вопрос, потому что его соблюдение требует очень много усилий, а добиться выполнения всех требований удается не всегда и не во всех больницах.

Глава ЦОЗ также считает, что нужны гибкие механизмы реагирования. "Мы привыкли, что вопрос пандемии или инфекционных болезней - это сфера Минздрава. Однако сейчас видим, что большое количество проблем, связанных с COVID-19, - не в плоскости исключительно Минздрава, но и Минсоцполитики, МВД и т.д. К сожалению, мы не имеем хорошо отработанных гибких механизмов, чтобы очень быстро привлечь или перенастроить ту или иную ветвь власти. Поэтому должны работать над тем, чтобы такие гибкие механизмы были созданы", - заявил Кузин.

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Чиновник добавил, что вызовом является и недоверие к власти. "Когда власти говорят, что все под контролем, это вызывает определенное недоверие. И это системный вопрос, потому что, действительно, коммуникационные месседжи государства не всегда воспринимаются как такие, к которым можно прислушиваться или которым можно доверять. Мы столкнулись с этим, и это большая проблема", - отметил специалист.

По его мнению, эти 4 основных вызова будут оставаться актуальными и на предстоящий год.