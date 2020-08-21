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Новости Коронавирус и карантин
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С началом сезона гриппа можем столкнуться с перегрузкой лабораторий, проводящих тесты на COVID-19, - глава ЦОЗ Кузин

С началом сезона гриппа можем столкнуться с перегрузкой лабораторий, проводящих тесты на COVID-19, - глава ЦОЗ Кузин

Украина сталкивается с четырьмя вызовами, которые необходимо решить для быстрого преодоления эпидемии коронавируса.

Об этом заявил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас можно констатировать 4 основных вызова, с которыми мы будем сталкиваться в ближайшее время, - это то, что не совсем и не всегда удается выполнять хорошо. Первый - это расширение тестирования, так как оно является критическим для своевременного установления диагноза или подозрения. За последние несколько месяцев в десятки раз возросла мощность лабораторий, однако мы видим, что уже сейчас они выходят на пиковую мощность и в ближайшее время она будет достигнута", - сказал Кузин.

По его словам, вероятнее всего, мы сможем выйти на то, что каждая область будет выполнять по тысяче исследований в течение суток.

"Это очень большие показатели относительно ПЦР-тестирования. Методом ИФА уже выполняют около 1 тысячи. Однако мы должны думать о расширении, поскольку остается около 2-х месяцев до начала эпидемического сезона, а именно гриппа. И это вызовет рост нагрузки на лаборатории... Расширение тестирования будет оставаться вызовом, потому что мы должны его расширять адаптивно, в зависимости от каждой области, и должны привлекать максимальное количество возможных лабораторий, которые есть в стране", - отметил глава ЦОЗ.

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Среди вызовов чиновник назвал и соблюдение инфекционного контроля. "Это то, над чем должны работать врачи именно в больницах. Они должны обеспечивать разделение потоков больных, должны сами использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать определенные противоэпидемические меры при оказании медицинской помощи больным. Есть и определенные инфраструктурные вещи - это техническое состояние зданий", - сказал Кузин.

По его словам, инфекционный контроль - самый болезненный вопрос, потому что его соблюдение требует очень много усилий, а добиться выполнения всех требований удается не всегда и не во всех больницах.

Глава ЦОЗ также считает, что нужны гибкие механизмы реагирования. "Мы привыкли, что вопрос пандемии или инфекционных болезней - это сфера Минздрава. Однако сейчас видим, что большое количество проблем, связанных с COVID-19, - не в плоскости исключительно Минздрава, но и Минсоцполитики, МВД и т.д. К сожалению, мы не имеем хорошо отработанных гибких механизмов, чтобы очень быстро привлечь или перенастроить ту или иную ветвь власти. Поэтому должны работать над тем, чтобы такие гибкие механизмы были созданы", - заявил Кузин.

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Чиновник добавил, что вызовом является и недоверие к власти. "Когда власти говорят, что все под контролем, это вызывает определенное недоверие. И это системный вопрос, потому что, действительно, коммуникационные месседжи государства не всегда воспринимаются как такие, к которым можно прислушиваться или которым можно доверять. Мы столкнулись с этим, и это большая проблема", - отметил специалист.

По его мнению, эти 4 основных вызова будут оставаться актуальными и на предстоящий год.

Автор: 

карантин (16729) ЦОЗ (269) Игорь Кузин (284) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЫЗОВ ,ДЛЯ УКРАИНЫ - ЗЕВЛАСТЬ. ТО ЕСТЬ ОТСУТСТВИЕ ВЛАСТИ.
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21.08.2020 07:01
+3
Взять всю медицинскую мафию за бейцы, и подвесить на просушку.
"Пандемия" немедленно закончится.
Фейкомётчики драные.
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21.08.2020 07:19
+1
Контора супер. Каждый день хвастаются, какая у них ж-па. И за это их хвалят. Министра ихнего уволил порох не по идеологическим соображениям, а за бестолковость. Диагноз подтверждается.
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21.08.2020 06:25
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"Кому-то необходимо решить" - в этом всё МОЗ, они согласны заняться общим руководством, если зарпплату в десять раз поднимут. А медицине они не обучены - это "Фу". и по-плебейски.
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21.08.2020 03:40 Ответить
Контора супер. Каждый день хвастаются, какая у них ж-па. И за это их хвалят. Министра ихнего уволил порох не по идеологическим соображениям, а за бестолковость. Диагноз подтверждается.
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21.08.2020 06:25 Ответить
Отож!
Что то я ни разу не замечал, чтобы наши врачи, при подозрении на грипп, отправляли анализы в лабораторию. Не думаю, что теперь они начнут поступать иначе. Скорее всего все будет ограничиваться экспресс-тестами. так что реальная нагрузка вырастет процентов на 20 (до 50 максимум)
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21.08.2020 09:01 Ответить
Україна вже на 15 - му місці по темпам захворюваності ...

63 лярди на боротьбу з *короною * ...Звідки *левова * на дороги . а не на медицину .
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21.08.2020 06:43 Ответить
А хто зробив це разом?))
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21.08.2020 09:24 Ответить
С началом сезона гриппа можем столкнуться с перегрузкой лабораторий, проводящих тесты на COVID-19, - глава ЦОЗ Кузин - Цензор.НЕТ 1384
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21.08.2020 06:44 Ответить
САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЫЗОВ ,ДЛЯ УКРАИНЫ - ЗЕВЛАСТЬ. ТО ЕСТЬ ОТСУТСТВИЕ ВЛАСТИ.
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21.08.2020 07:01 Ответить
Если бы власть просто отсутствовала, то не было бы так печально - механизм бы работал сам по себе, как его оставили, а тут в этот механизм начали лезть и отламывать шестеренки под видом усовершенствования (на вопрос знаете ли вы что делаете получали ответ "Хуже не будет")
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21.08.2020 09:04 Ответить
А что, было мало времени сделать их больше?
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21.08.2020 07:17 Ответить
Взять всю медицинскую мафию за бейцы, и подвесить на просушку.
"Пандемия" немедленно закончится.
Фейкомётчики драные.
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21.08.2020 07:19 Ответить
С таким преЗЭдентом нам не страшны никакие вызовы!!!
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21.08.2020 08:00 Ответить
пока есть бюджет отогнать от него чиновника труднее чем свинью от корыта. люди должны платить за услуги государства как за любой товар. Громада нанимает свою.полицию, прокуратуру, налоговую. Магдебура называется. И только один податок центру. Громады создают свою Республику. А в громадах люди хай на себя обижаются'меняют устав и правление. Или мы дальше живем буратинами в стране дураков, закапывая деньги в бюджет.
А по ночам коты Базилио его тратят на себя любимых.
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21.08.2020 08:07 Ответить
 
 