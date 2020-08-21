Наемники РФ дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, боевых потерь и ранений нет, - штаб ОС

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинским воинами. Следуя полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня наши военнослужащие продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, 20 августа на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов противника не зафиксировано.

"За прошедшие сутки задокументировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В частности, неприцельные выстрелы из пулемета большого калибра раздавались вблизи Авдеевки, а из автоматического станкового гранатомета противник выстрелил возле Новоалександровки. Поскольку, как и в предыдущие дни, выстрелы были провокационными, то наши военнослужащие на них не реагировали и огонь в ответ не открывали", - сказано в сообщении.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Также сообщается, что с начала текущих суток, 21 августа, в полосах ответственности украинских боевых бригад обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не отмечено, на всех участках фронта наблюдалась тишина.

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Вместе с тем, в штабе подчеркнули, что украинские воины продолжают выполнять поставленные задачи и находятся наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника.

Отмечается, что кроме украинских военнослужащих в районе проведения операции должным образом выполняют задания и другие подразделения Объединенных сил.

В частности, саперы ГСЧС разминировали около девяти гектаров территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 51 найденный взрывоопасный предмет. Кроме этого, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. Только за минувшие сутки они проводили работы на 29 таких объектах и ​​отремонтировали четырнадцать из них.

Вчера, во время осмотра территории нежилого домовладения в городе Попасная на Луганщине пограничники из состава ООС ликвидировали схрон с боеприпасами. Всего были обнаружены три противотанковые мины ТМ-62, три гранаты РГД-5, три гранаты Ф-1, две гранаты ВОГ-17 и большое количество патронов. Обнаруженные боеприпасы в установленном порядке изъяты представителями ГСЧС. Работники полиции проводят мероприятия по установлению круга причастных лиц.

Также сообщается, что военнослужащие одного из подразделений ВСУ возле села Лобачев задержали 6 граждан, которые пытались попасть на временно оккупированную территорию Украины.

"Для реализации этого намерения группа лиц планировала переплывать реку Северский Донец на лодке. На "переправе" граждане и были задержаны. По результатам соответствующих процессуальных действий один гражданин Азербайджана и пять граждан Украины привлечены к административной ответственности. На правонарушителей наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 5100 гривен каждому", - говорится в сообщении.



