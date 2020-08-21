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Новости Агрессия России против Украины
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Наемники РФ дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, боевых потерь и ранений нет, - штаб ОС

Наемники РФ дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, боевых потерь и ранений нет, - штаб ОС

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинским воинами. Следуя полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня наши военнослужащие продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, 20 августа на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов противника не зафиксировано.

"За прошедшие сутки задокументировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В частности, неприцельные выстрелы из пулемета большого калибра раздавались вблизи Авдеевки, а из автоматического станкового гранатомета противник выстрелил возле Новоалександровки. Поскольку, как и в предыдущие дни, выстрелы были провокационными, то наши военнослужащие на них не реагировали и огонь в ответ не открывали", - сказано в сообщении.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Также сообщается, что с начала текущих суток, 21 августа, в полосах ответственности украинских боевых бригад обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не отмечено, на всех участках фронта наблюдалась тишина.

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Вместе с тем, в штабе подчеркнули, что украинские воины продолжают выполнять поставленные задачи и находятся наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника.

Отмечается, что кроме украинских военнослужащих в районе проведения операции должным образом выполняют задания и другие подразделения Объединенных сил.

В частности, саперы ГСЧС разминировали около девяти гектаров территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 51 найденный взрывоопасный предмет. Кроме этого, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. Только за минувшие сутки они проводили работы на 29 таких объектах и ​​отремонтировали четырнадцать из них.

Вчера, во время осмотра территории нежилого домовладения в городе Попасная на Луганщине пограничники из состава ООС ликвидировали схрон с боеприпасами. Всего были обнаружены три противотанковые мины ТМ-62, три гранаты РГД-5, три гранаты Ф-1, две гранаты ВОГ-17 и большое количество патронов. Обнаруженные боеприпасы в установленном порядке изъяты представителями ГСЧС. Работники полиции проводят мероприятия по установлению круга причастных лиц.

Также сообщается, что военнослужащие одного из подразделений ВСУ возле села Лобачев задержали 6 граждан, которые пытались попасть на временно оккупированную территорию Украины.

"Для реализации этого намерения группа лиц планировала переплывать реку Северский Донец на лодке. На "переправе" граждане и были задержаны. По результатам соответствующих процессуальных действий один гражданин Азербайджана и пять граждан Украины привлечены к административной ответственности. На правонарушителей наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 5100 гривен каждому", - говорится в сообщении.

Наемники РФ дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, боевых потерь и ранений нет, - штаб ОС 01
Наемники РФ дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, боевых потерь и ранений нет, - штаб ОС 02

обстрел (26835) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+13
Уже можно проводить выборы...или еще надо немножко подождать??
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21.08.2020 07:52
+12
Наемники РФ дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, боевых потерь и ранений нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 254
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21.08.2020 07:50
+7
Зеленскому нравятся переговоры ТКГ, наверное все же проведет выборы, даже без вывода парашенских войск и восстановления границы.
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21.08.2020 08:00
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Наемники РФ дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, боевых потерь и ранений нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 254
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21.08.2020 07:50 Ответить
Обстріли на фронті мають отримати оцінку української влади і припинення вогню має бути визнано зірваним окупантами! Зараз події в Білорусі, Хабаровську та отруєння Навального роблять путіна вразливим до санкцій - тому саме час наступати та звільняти українську землю від терористів!
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21.08.2020 14:21 Ответить
Уже можно проводить выборы...или еще надо немножко подождать??
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21.08.2020 07:52 Ответить
Зеленскому нравятся переговоры ТКГ, наверное все же проведет выборы, даже без вывода парашенских войск и восстановления границы.
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21.08.2020 08:00 Ответить
Когда ЭТО-провалится,спишут на маразм переговорщиков.Хитрый ход-назначить двух пердунов,с такой репутацией.
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21.08.2020 08:06 Ответить
Если попытаются "протянуть выборы без вывода оккупационных войск"-уже не Ростов-лопата в жопе будет.
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21.08.2020 08:08 Ответить
Кравчук уже готов, а перед гауляйтером Украины Ермаком такая задача Путиным поставлена.
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21.08.2020 11:57 Ответить
В лесу раздавался топор дровосека...
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21.08.2020 08:11 Ответить
Вибори, вибори.
Кандідати піііі.... Зелені.
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21.08.2020 08:12 Ответить
"Наемники РФ дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, боевых потерь и ранений нет, - штаб ОС" - какой президент, такой и режим прекращения огня.
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21.08.2020 08:21 Ответить
Найманці РФ двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат і поранень немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1445
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21.08.2020 08:29 Ответить
Буде з чим сходити до вітру.
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21.08.2020 08:42 Ответить
Ага,переведены в разряд не боевых?
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21.08.2020 09:25 Ответить
А откуда столько тяжелораненых бойцов в Киевском госпитале,объясните,пжл???
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21.08.2020 09:29 Ответить
Что получит путин от этого перемирия ради рейтинга ЗеБанды? "Чудо"в Минске уже произошло, старый мудак, уже перешел на сторону московской орды. Государственность в Украине разрушается верхушкой ЗеБанды. Украиной руководят ставленники московской орды, скоро они приведут украинцев в "руssкий мир" и это будет последнее "чудо" для независимости Украины.
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21.08.2020 11:52 Ответить
Ху..лостану это дает - (статья цензора) "Наемники РФ на Донбассе наращивают боеспособность: интенсивно проводят учения, - ГУР Минобороны"
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21.08.2020 16:24 Ответить
как-то одно квартальное чмо трындело что "нужнопростопрекратитьстрелять"? Ну и как, мудило, все удачненько получается?
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21.08.2020 11:57 Ответить
Мне нравится формулировка: - "Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинским воинами." Источник: https://censor.net/n3215066
То есть, те два обстрела тоже контролировались ВСУ? А как осуществлялся контроль? Нет, ну просто интересно?
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21.08.2020 13:02 Ответить
Толи еще будет
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21.08.2020 16:25 Ответить
за цей мутняк Зеленський буде відповідати перед судом.
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21.08.2020 17:09 Ответить
Або , та "сторона " чайком .....Зелебіл як по лезу бритви , сам того не розуміючи .
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21.08.2020 18:42 Ответить
Чому українські військові не стріляють у відповідь? це територія України чи Мордора? з яких це пір хтось може заборонити українцям стріляти на своїй території? такими темпами орки козломорді скоро заборонять проводити всякі випробування озброєнь в Україні на полігонах...
Треба позначити цю зону як полігон і продовжувати випробування всяких там нептунів, стугн і дак далі...кому не подобається - додому на на мордор...
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22.08.2020 06:38 Ответить
 
 