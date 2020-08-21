СOVID-19: за сутки в мире умерли более 6,1 тыс. человек. Общее число жертв превысило 797 тыс., инфицированных - 22,8 млн

По состоянию на утро 21 августа в мире зарегистрировали 267 794 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 6 188 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 22 862 465 случаев инфицирования, из них 267 794 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 797 117 человек, из них 6 188 за минувшие сутки.

Успешно преодолели болезнь и вылечились 15,5 млн человек.

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Бразилия, Индия, Россия и Южная Африка. Украина поднялась на 30-е месте этого рейтинга.

Так, число умерших в США достигло 177 424 (+ 1 090 за сутки), заболевших - 5 746 272 (+ 45 341 за сутки).

В Бразилии зафиксировано 3 505 097 инфицированных (+ 44 684 за сутки) и 112 423 (+ 1 234 за сутки) летальных случаев.

В Индии ифицированы 2 904 329 человек (+ 68 507 за сутки), количество смертей - 54 975 (+ 981 за сутки).

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В России 942 106 заболевших (+ 4 785 за сутки) и 16 099 летальных случаев (+ 110 за сутки).

В Южной Африке количество заболевших достигло 599 940 человек (+ 3 880 за сутки), количество смертей - 12 618 (+ 195 за сутки).