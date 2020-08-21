Посол UNICEF Тополя о разоблачении чиновников командования Медсил на взятке: Проведены 13 обысков, некоторым объявлено подозрение, некоторые арестованы

Командующий медицинских сил ВСУ И.П.Хоменко отстранен от выполнения обязанностей.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал музыкант, консультант Комитета Верховной Рады Украины по правам человека, молодежный посол UNICEF Ukraine в Украине Тарас Тополя, передает Цензор.НЕТ.

"Новости нашего двора. Пока FB-страница Командования Медицинских сил Вооруженных Сил Украины доблестно держала тишину, кое-что произошло. Позволю себе проинформировать общественность и волонтерское сообщество о событии.

Вчера и сегодня (19 и 20 августа. - Ред.) были проведены 13 санкционированных обысков в жилищах и кабинетах заместителей командующего медицинских сил ВСУ И.П.Хоменко - гражданина Фурдика Виталия Валерьевича, Андрея Галушки и ... бухгалтера.

Некоторым объявлено подозрение, некоторые взяты под арест.

Также изъяты полученные средства в размере 1 000 000 грн, которые по версии правоохранителей были получены в качестве взятки за проведение закупки некачественных масок по завышенным ценам для нужд ВСУ во время эпидемии COVID-19.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Чиновники командования Медсил ВСУ при содействии Генштаба пойманы на взятке в 1 млн грн., - СБУ. ФОТОрепортаж

И.П.Хоменко с сегодняшнего дня отстранен от исполнения обязанностей.

Призываю Марьяну Безуглую и Анну Коваленко срочно вмешаться, и в очередной раз спасти непоколебимую репутацию главы Медицинских войск Украины!

Ведь все мы прекрасно понимаем, что полученные средства заместителем И.П.Хоменко в форме отката - это спланированная провокация против его начальника!

Профессионала, который уже много лет плодотворно работает на ниве развития pid sebe нового формата медицинских войск.

И просто назначил на должности заместителей людей, которые не оправдали доверия.

А то, что он мешает волонтерам освещать разные интересные процессы в его ведомстве и активно противодействует их деятельности - это лишь усиливает его как личность. Потому что доступ к медицинскому обеспечению военнослужащих и правильной реализации бюджета ВСУ должны иметь только профессионалы, а не крикливая общественность.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Минобороны и ВСУ назначено служебное расследование из-за разоблачения чиновников командования Медсил на взятке в 1 млн грн, - Генштаб

Убежден, что И.П.Хоменко не имеет никакого отношения к коррупционным действиям его заместителей и бухгалтера, а все преступные действия были совершены без его ведома, а только за его подписью!

Подтверждением моих суждений является то, что те же самые силы, которые совершили провокацию против И.П.Хоменко, совершили еще одно безобразие и не дали ему получить очередное звание! А ограничились лишь орденом, который должны вручить на День Независимости (upd уже не должны).

Кто-то активно мешает человеку prosuvatysia и тем самым усиливать обороноспособность страны!

Согласитесь, профессиональный медик, управленец заслуживает звания генерал-лейтенанта, а не только какого-то генерал-майора.

Искренне верю, что Командование Медицинских сил ВСУ быстро оправится от такого удара и благодаря поддержке неравнодушных снова porishae и выйдет chystym iz vody победителем из этой грязной истории и продолжит rujnuvaty реформировать медицинские войска Украины!

PS: а теперь без сарказма: Андрей Таран, Служба безопасности Украины, браво!" - рассказал Тополя.

Как сообщалось, сотрудники СБУ разоблачили масштабную коррупционную схему, организованную чиновниками командования Медицинских сил ВС Украины при закупке средств индивидуальной защиты для военнослужащих. По данным предварительного расследования, махинацию организовали начальник управления командования Медсил совместно с офицером медслужбы одной из бригад ВСУ, должностным лицом Государственной инспекции энергетического надзора и посредником. Злоумышленники требовали от представителя коммерческой структуры, которая занимается продажей медицинских масок, взятку в размере 1 млн грн.

Задержали организаторов махинации при передаче заключительной части отката - 600 тыс. грн.

Уголовное производство начато по ч.3 ст.368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.



