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Посол UNICEF Тополя о разоблачении чиновников командования Медсил на взятке: Проведены 13 обысков, некоторым объявлено подозрение, некоторые арестованы

Посол UNICEF Тополя о разоблачении чиновников командования Медсил на взятке: Проведены 13 обысков, некоторым объявлено подозрение, некоторые арестованы

Командующий медицинских сил ВСУ И.П.Хоменко отстранен от выполнения обязанностей.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал музыкант, консультант Комитета Верховной Рады Украины по правам человека, молодежный посол UNICEF Ukraine в Украине Тарас Тополя, передает Цензор.НЕТ.

"Новости нашего двора. Пока FB-страница Командования Медицинских сил Вооруженных Сил Украины доблестно держала тишину, кое-что произошло. Позволю себе проинформировать общественность и волонтерское сообщество о событии.

Вчера и сегодня (19 и 20 августа. - Ред.) были проведены 13 санкционированных обысков в жилищах и кабинетах заместителей командующего медицинских сил ВСУ И.П.Хоменко - гражданина Фурдика Виталия Валерьевича, Андрея Галушки и ... бухгалтера.

Некоторым объявлено подозрение, некоторые взяты под арест.

Также изъяты полученные средства в размере 1 000 000 грн, которые по версии правоохранителей были получены в качестве взятки за проведение закупки некачественных масок по завышенным ценам для нужд ВСУ во время эпидемии COVID-19.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Чиновники командования Медсил ВСУ при содействии Генштаба пойманы на взятке в 1 млн грн., - СБУ. ФОТОрепортаж

И.П.Хоменко с сегодняшнего дня отстранен от исполнения обязанностей.

Призываю Марьяну Безуглую и Анну Коваленко срочно вмешаться, и в очередной раз спасти непоколебимую репутацию главы Медицинских войск Украины!

Ведь все мы прекрасно понимаем, что полученные средства заместителем И.П.Хоменко в форме отката - это спланированная провокация против его начальника!

Профессионала, который уже много лет плодотворно работает на ниве развития pid sebe нового формата медицинских войск.
И просто назначил на должности заместителей людей, которые не оправдали доверия.

А то, что он мешает волонтерам освещать разные интересные процессы в его ведомстве и активно противодействует их деятельности - это лишь усиливает его как личность. Потому что доступ к медицинскому обеспечению военнослужащих и правильной реализации бюджета ВСУ должны иметь только профессионалы, а не крикливая общественность.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Минобороны и ВСУ назначено служебное расследование из-за разоблачения чиновников командования Медсил на взятке в 1 млн грн, - Генштаб

Убежден, что И.П.Хоменко не имеет никакого отношения к коррупционным действиям его заместителей и бухгалтера, а все преступные действия были совершены без его ведома, а только за его подписью!

Подтверждением моих суждений является то, что те же самые силы, которые совершили провокацию против И.П.Хоменко, совершили еще одно безобразие и не дали ему получить очередное звание! А ограничились лишь орденом, который должны вручить на День Независимости (upd уже не должны).

Кто-то активно мешает человеку prosuvatysia и тем самым усиливать обороноспособность страны!

Согласитесь, профессиональный медик, управленец заслуживает звания генерал-лейтенанта, а не только какого-то генерал-майора.

Искренне верю, что Командование Медицинских сил ВСУ быстро оправится от такого удара и благодаря поддержке неравнодушных снова porishae и выйдет chystym iz vody победителем из этой грязной истории и продолжит rujnuvaty реформировать медицинские войска Украины!

PS: а теперь без сарказма: Андрей Таран, Служба безопасности Украины, браво!" - рассказал Тополя.

Как сообщалось, сотрудники СБУ разоблачили масштабную коррупционную схему, организованную чиновниками командования Медицинских сил ВС Украины при закупке средств индивидуальной защиты для военнослужащих. По данным предварительного расследования, махинацию организовали начальник управления командования Медсил совместно с офицером медслужбы одной из бригад ВСУ, должностным лицом Государственной инспекции энергетического надзора и посредником. Злоумышленники требовали от представителя коммерческой структуры, которая занимается продажей медицинских масок, взятку в размере 1 млн грн.

Задержали организаторов махинации при передаче заключительной части отката - 600 тыс. грн.

Уголовное производство начато по ч.3 ст.368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Посол UNICEF Тополя о разоблачении чиновников командования Медсил на взятке: Проведены 13 обысков, некоторым объявлено подозрение, некоторые арестованы 01
Посол UNICEF Тополя о разоблачении чиновников командования Медсил на взятке: Проведены 13 обысков, некоторым объявлено подозрение, некоторые арестованы 02

Автор: 

взятка (6146) оборона (5194) обыск (1894) волонтеры (2627) ВСУ (6531)


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Топ комментарии
+8
Воруют все .. .

Посол UNICEF Тополя о разоблачении чиновников командования Медсил на взятке: Проведены 13 обысков, некоторым объявлено подозрение, некоторые арестованы - Цензор.НЕТ 8677 .
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21.08.2020 08:41
+5
в стране раковая опухоль - 1200 000 чиновников, половину из них можно арестовывать / конфисковывать по умолчанию, не ошибешься
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21.08.2020 08:37
+3
Воруют все! Это какой то ген,хромосома...
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21.08.2020 08:29
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Воруют все! Это какой то ген,хромосома...
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21.08.2020 08:29 Ответить
Воруют все .. .

Посол UNICEF Тополя о разоблачении чиновников командования Медсил на взятке: Проведены 13 обысков, некоторым объявлено подозрение, некоторые арестованы - Цензор.НЕТ 8677 .
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21.08.2020 08:41 Ответить
не притягнуть там по ланцюгу баблішко йшло на гору самому...
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21.08.2020 08:30 Ответить
Відмінний гумор )
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21.08.2020 08:31 Ответить
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21.08.2020 08:37 Ответить
в стране раковая опухоль - 1200 000 чиновников, половину из них можно арестовывать / конфисковывать по умолчанию, не ошибешься
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21.08.2020 08:37 Ответить
Может просто признать ненужность и вредность для общества так называемых государственных институтов?
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21.08.2020 09:37 Ответить
гос. институты должны существовать, но не с таким кол-вом нахлебников. до 1991г было 400 000 чиновников, что и так много
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21.08.2020 14:00 Ответить
Было бы корыто, а свиньи найдутся (с). Сокращение поголовья свиней методом убоя вряд ли решит проблему, зато визгу будет...
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21.08.2020 15:14 Ответить
Посол UNICEF Тополя о разоблачении чиновников командования Медсил на взятке: Проведены 13 обысков, некоторым объявлено подозрение, некоторые арестованы - Цензор.НЕТ 1265
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21.08.2020 08:38 Ответить
Когда Наполеон на заре карьеры прибыл в Ниццу, чтобы принять войско для похода на Италию, то застал там полураздетое сборище. Некоторые в соломенных шляпах, кто-то маршировал босиком. Первое, что сделал великий полководец - расстрелял интендантов. С этого и началось строительство Великой армии, боготворившей императора. Конечно, наши солдаты сейчас не босиком и не в соломенных шляпах. Но такое воровство как в Украинском министерстве обороні тем интендантам и не снилось
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21.08.2020 08:42 Ответить
Ну не можуть курва не красти ! Кожен день затримують , оголошують підозру а вони крадуть та й крадуть ... Я вже сумніваюся чи Зімбабве точно в Африці (?)
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21.08.2020 08:43 Ответить
Це болячка , яку одними посадками не викоріниш . Потрібно якось мінювати менталітет , чи що . Навіть смертна кара не допомагає ,, в Китаї наприклад , щорічно , розстрілюють десятки чиновників , за корупцію .. Кожен рік , одне й теж саме ,, але корупція не щезає .
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21.08.2020 08:52 Ответить
Але тре щось то робити ! Так не може бути , так не повино бути ! По перше це ж міжнародний сором ! Партнери з НАТО дивляться на цю всю муйню і окуєвають !
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21.08.2020 08:59 Ответить
Я вважаю що це - наслєдіє совкового минулого ( особливо пізнього періоду ).Тоді гребли всі ,і все , починаючи з вищих партійних чинуш , і кінчаючи трактористами в колгоспі . Відтоді це ( гребти ) ,вкорінилося намертво в свідомості суспільства .
Звісно про це ,в ті часи , всі мовчали , і ЗМІ і правоохоронці , тому що при кепеесес , коруції не повинно було бути апріорі , як і сексу ,, але вона була . Я добре пам'ятаю ті часи .
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21.08.2020 09:27 Ответить
Так так... я теж пам,ятаю- всьо вакруг калхозное всьо вакруг моьо
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21.08.2020 14:30 Ответить
Роз-ст-рі-лю-ва-ти треба. Під час війни!!!! І красти в війська?! Це не кримінальний злочин, це робота на ворога, це зрада і під час війни карається розстрілом.
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21.08.2020 10:06 Ответить
Мільйон ? Пацанва !
Тут один есбеушник з прокурорським мільярдик освоюють. Відкрито.Бо порєшали в ОПі.
А Хоменко не порєшав.
https://bykvu.com/ua/bukvy/kompanija-iz-statutnim-kapitalom-v-1-tisjachu-*********-memorandumi-z-derzhavoju-na-1-mlrd/ Компанія зі статутним капіталом в 1 тис. грн підписала меморандуми з державою на $1 млрд
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21.08.2020 08:45 Ответить
Баканову дзвонити з приводу цього чорта чи вони в долі?

"Обсяг запланованих інвестицій має сягати 700 млн доларів.
Розмір статутного капіталу кожної з компаній - 1000 гривень.
За даними системи https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/43522985/ YouControl , кінцевим бенефіціаром ТОВ Н2 є Вадим Чижиківський.

Повний тезка Вадима Чижиківського в травні 2020 року подавав декларацію на службу за контрактом осіб офіцерського складу в СБУ.
У цій декларації він вказував, що є кінцевим бенефіціаром компанії Азовенергомаш, якою керує Андрій Жовнер.

За даними видання http://zp.nashigroshi.org/2014/12/10/zaporozhets-oskarzhyv-svoyu-lyustratsiyu-zi-struktur-kabminu/ "Наші Гроші.Запоріжжя" Жовнер працював з 2000 року в органах прокуратури та був відомий як начальник відділу захисту майнових, інших особистих прав і свобод громадян та інтересів держави Запорізької обласної прокуратури.

У ГПУ він працював до липня 2014 року, після чого обійняв посаду начальника Управління моніторингу корупціогенних чинників Секретаріату Кабінету Міністрів України.
З останнього місця роботи Андрій Жовнер був люстрований, але оскаржив своє звільнення в суді."
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21.08.2020 08:58 Ответить
Кому - война, кому - мать родная.
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21.08.2020 08:47 Ответить
Однако какие у Порошенко длинные руки!!!
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21.08.2020 08:48 Ответить
Цілком може бути правдою, корупція вразила державу тотально. І цілком може виявитись брехнею, бо фСБ(у) так само тотально вражена корупцією.
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21.08.2020 08:59 Ответить
А чего удивлятся. Поскольку мы проиграли и победить Россию мы не в состоянии, оборона страны превратилась в банальный дерибан
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21.08.2020 10:01 Ответить
 
 