Экс-нардеп Левченко о "сливе" спецоперации СБУ по задержанию "вагнеровцев": СБУ должна открыть дело о госизмене

В связи с появившейся информацией о "сливе" Андреем Ермаком спецоперации по задержанию боевиков так называемой частной военной компании "Вагнера" СБУ должна начать расследование по статье "государственная измена", а президент Украины Владимир Зеленский отстранить руководителя ОП от должности на время расследования.

Об этом на своей странице в Facebook написал экс-нардеп Юрий Левченко, передает Цензор.НЕТ.

"Специально выждал сутки перед тем, как комментировать информацию о сливе Ермаком украинской спецоперации вокруг "вагнеровцев". Да, все выглядит очень "сенсационно сказочно". Да, странный путь появления этой информации в публичном пространстве. Но есть одно но.

Несмотря на то, что эта информация уже получила просто безумный резонанс в обществе, несмотря на то, что ее перепечатывает масса украинских СМИ, обратите внимание - до сих пор нет ни одного опровержения ни от одного официального лица упомянутого во всех соответствующих публикациях.

И поэтому, учитывая личность Ермака - ларечника, лицемера и обманщика, который хорошо себя чувствовал при всех властях и которому кроме собственной выгоды больше ничего в жизни не интересно, учитывая все его предыдущие "заслуги" (чего только стоит открытая торговля государственными должностями его братом или задуривание киевлян и откровенный договорняк с Кличко для дальнейшего совместного дерибана столицы https://youtu.be/TD6IeosDZl4) лично я склоняюсь к тому, что это все - правда", - написал он.

По словам Левченко, теперь должно произойти следующее:

- СБУ должна начать расследование по статье "Государственная измена".

"На случай, если вдруг СБУ забудет о 214 статье УПК и не откроет производство, наша команда Народовластие готовит обращение-заявление о преступлении, чтобы им напомнить", - отметил он.

- Зеленский должен (как минимум) отстранить Ермака с должности Руководителя Офиса Президента на время расследования.

- Украинское общество должно давить, чтобы на этот раз расследование не было слито, как, например, с делом брата Ермака.

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"Уважаемые киевляне, а теперь обратите внимание на то, как вдруг набрали воды в рот разные очень "патриотические" и "оппозиционные" кандидаты на городского голову Киева, которые обычно через минуту после подобных новостей пишут длинные опусы у себя на ФБ или снимают "гневные видео". Как вы думаете, почему это так? Почему они вообще никогда публично не вспоминают Ермака, несмотря на его постоянные зашквары? Может потому, что Ермак с Кличко являются давно одной командой (https://youtu.be/TD6IeosDZl4 ) и большинство из этих "патриотических оппозиционеров" просто технические кандидаты Витальки? Делайте выводы ..." - резюмировал экс-нардеп.

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.