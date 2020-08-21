На День независимости в Киеве пройдет Марш защитников Украины: "Это наша страна. Это наш день"
На День независимости, 24 агвуста 2020 года, в Киеве состоится Марш защитников Украины.
Об этом говорится на страницы мероприятия в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
Проведение Марша запланировано с 9 утра до 14 дня. Сбор участников возле метро "Университет" в центре Киева.
"Нашу "коробку" возглавят Герой Украины, генерал-лейтенант ВСУ Михаил Забродский и Народный Герой Украины, командующий УДА Дмитрий Ярош. Сбор возле метро "Университет" 9:00. Ищи баннер "З Незалежністю не жартують!" или людей в ливреях "Волонтер Справа Громад".
Хотим заметить: это не отдельное событие, мы присоединяемся своей коробкой к общей колонне марша и идем все вместе.
Это наш день!
Однажды на Крещатик вернутся знамена героев Первых освободительных, имена Вторых освободительных и слава нынешних - третьей Освободительной Борьбы.
Однажды утреннее небо щемяще замрет от "Плине кача…", да так, что только слезы, сердце и сине-желтый будут нитью между небом и землей.
Однажды сквозь заполненный до отказа Майдан пролетит неоднократное "Слава Украине! Героям Слава!", Хаммер доставит НАСТОЯЩЕГО министра обороны, он подойдет и доложит:
"Господин Президент, Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины, войска к проведению парада готовы... "
Однажды НАСТОЯЩИЙ Президент примет слово и скажет все, что важно для нации, а затем...
Однажды коробка за коробкой, лава за лавой, пойдут они - изумрудные, стальные, оливковые, красные, черные, синие, белые фуражки, сизые, морские ... пойдут юные и седые. Обожженные огнем и посеченные железом. Братья и сестры. Герои.
И будет катиться по Крещатику овация. И будут восторженные глаза детей. И не будет прятать эмоций никто.
Однажды страна выздоровеет и сделает все, как должно быть. А пока, на Крещатик идем мы. Потому что это мы поднимали страну из руин, защищали ее, разворачивали в сторону Света. Это нам есть разница. И это МЫ платим дорогую цену, чтобы Государственность жила.
Это мы родились в большое время, из пожаров войны и пламя огней.
Это нам болит за судьбу Украины, это наши гнев и ярость на врагов.
Идем на вы! Это наша страна. Это наш день", - заявили организаторы Марша.
Пожалуйста, подождите...
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в Бразилии группа депутатов парламента преодолела сопротивление охраны и вошла в здание медкомплекса, в котором по отчётам находилось до 5 тыс. больных ковидом, из которых 200 уже скончались
каково же им было увидеть, что в больнице кроме персонала НИКОГО НЕТ
https://www.youtube.com/watch?v=1L0h7I0qu7U
21.08.20 08:38Банк Порошенко увеличил капитал ..
Их День.
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За парад , вместо помощи на Восточном фронте 24.08.2014 г. и Иловайск ни слова...
За то ставки на Саломоновых островах и Мальдивах растут !
Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на начало 2020 года крупнейшими акционерами МИБа являлись:
пятый президент Украины Петр Порошенко (50,36%),
его сын Алексей Порошенко (9,92%),
Игорь Кононенко (14,94%),
Олег Гладковский
и Олег Зимин - по 9,908%. Источник: https://biz.censor.net/n3215056
З пожеж війни, із полум'я вогнів (с)
Збираймося, Побратими!
Лучше сидели бы дома