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На День независимости в Киеве пройдет Марш защитников Украины: "Это наша страна. Это наш день"

На День независимости в Киеве пройдет Марш защитников Украины:

На День независимости, 24 агвуста 2020 года, в Киеве состоится Марш защитников Украины.

Об этом говорится на страницы мероприятия в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Проведение Марша запланировано с 9 утра до 14 дня. Сбор участников возле метро "Университет" в центре Киева.

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"Нашу "коробку" возглавят Герой Украины, генерал-лейтенант ВСУ Михаил Забродский и Народный Герой Украины, командующий УДА Дмитрий Ярош. Сбор возле метро "Университет" 9:00. Ищи баннер "З Незалежністю не жартують!" или людей в ливреях "Волонтер Справа Громад".

Хотим заметить: это не отдельное событие, мы присоединяемся своей коробкой к общей колонне марша и идем все вместе.

Это наш день!

Однажды на Крещатик вернутся знамена героев Первых освободительных, имена Вторых освободительных и слава нынешних - третьей Освободительной Борьбы.

Однажды утреннее небо щемяще замрет от "Плине кача…", да так, что только слезы, сердце и сине-желтый будут нитью между небом и землей.

Однажды сквозь заполненный до отказа Майдан пролетит неоднократное "Слава Украине! Героям Слава!", Хаммер доставит НАСТОЯЩЕГО министра обороны, он подойдет и доложит:

"Господин Президент, Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины, войска к проведению парада готовы... "

Однажды НАСТОЯЩИЙ Президент примет слово и скажет все, что важно для нации, а затем...

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Однажды коробка за коробкой, лава за лавой, пойдут они - изумрудные, стальные, оливковые, красные, черные, синие, белые фуражки, сизые, морские ... пойдут юные и седые. Обожженные огнем и посеченные железом. Братья и сестры. Герои.

И будет катиться по Крещатику овация. И будут восторженные глаза детей. И не будет прятать эмоций никто.

Однажды страна выздоровеет и сделает все, как должно быть. А пока, на Крещатик идем мы. Потому что это мы поднимали страну из руин, защищали ее, разворачивали в сторону Света. Это нам есть разница. И это МЫ платим дорогую цену, чтобы Государственность жила.

Это мы родились в большое время, из пожаров войны и пламя огней.

Это нам болит за судьбу Украины, это наши гнев и ярость на врагов.

Идем на вы! Это наша страна. Это наш день", - заявили организаторы Марша.

Автор: 

День Независимости (1196) Киев (25466) марш (632) Ярош (314) Забродский (65)


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Топ комментарии
+31
Зеленських сситься таких заходів, як вампіри від святої води
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21.08.2020 08:48
+23
У Зели уже совсем другое государство и его символы. Оно вообще украинский президент?

На День незалежності в Києві відбудеться Марш захисників України: "Це наша країна. Це наш день" - Цензор.НЕТ 9055
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21.08.2020 09:14
+22
Ганьба бігуну від призову, а ще більша ганьба тим хто обрав це непорозуміння в президенти.
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21.08.2020 08:59
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А Зеленський теж свято готує. По інету відео з репетиціями улюбленого режисера президента Бадоєва вже гуляють. Білі прапори, весела музика, дівчата в трусиках...
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21.08.2020 08:47 Ответить
Зеленських сситься таких заходів, як вампіри від святої води
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21.08.2020 08:48 Ответить
В фейсбуці шоу з білими прапорами та дівчатами на повну обговорюють. І кацапи та вата вже знайшли у ньому якусь свою сакральну мрію.
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21.08.2020 08:50 Ответить
У Зели уже совсем другое государство и его символы. Оно вообще украинский президент?

На День незалежності в Києві відбудеться Марш захисників України: "Це наша країна. Це наш день" - Цензор.НЕТ 9055
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21.08.2020 09:14 Ответить
Зебильное животное.
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21.08.2020 11:11 Ответить
Это началось не вчера. У него на первом месте "Я", а Украина побоку

На День незалежності в Києві відбудеться Марш захисників України: "Це наша країна. Це наш день" - Цензор.НЕТ 6762
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21.08.2020 11:24 Ответить
Білі труси - це як символ капітуляції клоуна?
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21.08.2020 09:21 Ответить
Які можуть бути паради? Частина України окупована кацапами, дипломатичні відносини не перервані, торгуємо з окупантом аж куфайка загортається. Це якийсь страшний сон.
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21.08.2020 08:54 Ответить
решил купить стиральную машину...шок! все магазины забиты говном из русни...
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21.08.2020 09:13 Ответить
бизнесмены кучма и медведчук не миллиардеры и украиной не торгуют
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21.08.2020 08:59 Ответить
Ганьба бігуну від призову, а ще більша ганьба тим хто обрав це непорозуміння в президенти.
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21.08.2020 08:59 Ответить
У них на лобі не написано що голосували за ЗЕ, а тут зебіли отримують звіздюлєй.
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21.08.2020 09:41 Ответить
Якби було б щось в лобі чи під ним, то не голосували б по "приколу", правильно кажуть, - нема розуму, вважай, що каліка.
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21.08.2020 09:52 Ответить
У нас не день защитника Украины а день миролюбного отвода войск с Украины
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21.08.2020 09:01 Ответить
73 % и лапша на уши,лукашенко 80 % без лапши.
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21.08.2020 09:02 Ответить
СЛАВА ЗАХИСНИКАМ УКРАЇНИ!!!
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21.08.2020 09:04 Ответить
валютный фонд выделил украине на борьбу с коронавирусом 65 миллиардов гривен.где деньги зин?
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21.08.2020 09:05 Ответить
Зарыты в дороги.
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21.08.2020 09:14 Ответить
и как-то неожиданно вырос падёж от вируса...
в Бразилии группа депутатов парламента преодолела сопротивление охраны и вошла в здание медкомплекса, в котором по отчётам находилось до 5 тыс. больных ковидом, из которых 200 уже скончались
каково же им было увидеть, что в больнице кроме персонала НИКОГО НЕТ
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21.08.2020 09:09 Ответить
Откуда такие интересные вести? Ссылку ,пожалуйста.
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21.08.2020 09:13 Ответить
Ссись Зе!
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21.08.2020 09:09 Ответить
коронавирус афера мирового масштаба
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21.08.2020 09:12 Ответить
при барыге Порошенко-холодильник был почти пустой а при Зе- плесени там иногда появляютя лекарства. так на кой ....такая незалежнисть -будь она вмести с такими гарантами проклята.
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21.08.2020 09:12 Ответить
Ви з секти юлі капітельман чи опзжопівець? Знайома риторика про зуьАжіння та пів вареничка. Завдяки їй зеленого капітулянта до влади привели.
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21.08.2020 09:21 Ответить
Перепил, так опохмелись. У кого пустой холодильник біл при Порошенко? Не мели ватную чушь про голодных бабушек и дедушек с пологурцами и полкусками хлеба.
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21.08.2020 09:38 Ответить
удмурт, почему бы тебе не здрыснуть на свою историческую родину? но ты правильно определил - эта тема про Порошенко.
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21.08.2020 09:46 Ответить
еще и сам себя лайкнул - явный признак кацапа
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21.08.2020 09:49 Ответить
Киздуй на свою кацапщину і не воняй в святій Україні.
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21.08.2020 10:38 Ответить
Країна то наша , а от землі вже немає зелені прихвоствні її продали за хабарі султанам.
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21.08.2020 09:15 Ответить
СМОТРЕТЬ ВСЕМ!! ЗВЕРНЕННЯ ДО НАЦІЇ Михайло Забродського та ДМИТРА ЯРОША!

https://www.youtube.com/watch?v=1L0h7I0qu7U
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21.08.2020 09:15 Ответить
чтобы выбить английских колонизаторов из сша понадобилось воевать,где вы слышали что свобода бывает без кровной?
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21.08.2020 09:21 Ответить
Победа, победа во все времена приходит в сраженьях.
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21.08.2020 09:40 Ответить
https://biz.censor.net/news/3215056/bank_poroshenko_uvelichil_kapital_na_54_milliona21.08.20 08:38 Банк Порошенко увеличил капитал ..

Их День.На День незалежності в Києві відбудеться Марш захисників України: "Це наша країна. Це наш день" - Цензор.НЕТ 858
*****

За парад , вместо помощи на Восточном фронте 24.08.2014 г. и Иловайск ни слова...
За то ставки на Саломоновых островах и Мальдивах растут !
Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на начало 2020 года крупнейшими акционерами МИБа являлись:
пятый президент Украины Петр Порошенко (50,36%),
его сын Алексей Порошенко (9,92%),

Игорь Кононенко (14,94%),
Олег Гладковский

и Олег Зимин - по 9,908%. Источник: https://biz.censor.net/n3215056
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21.08.2020 09:25 Ответить
пригорело у зебуинов ну так им в ответ надо в колонну в белых шапелях под репчег алёны алёны и медам пашь идти возглавят колонну самые воеваки Юзик и лысый олежке
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21.08.2020 09:30 Ответить
Слава Героям! Вава, ты чмо
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21.08.2020 09:31 Ответить
Свято є, а незалежності немає! Вже майже 30 років. Паради є, але ж дійсно незалежною Україна не була ні дня! Ганьба і показуха! Ще трохи! Невдовзі вже й свята не буде!
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21.08.2020 09:42 Ответить
Іди на куй (тобто на росію), я вже одного твого друга туда тільки що послав
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21.08.2020 10:40 Ответить
Зродились ми великої години
З пожеж війни, із полум'я вогнів (с)

Збираймося, Побратими!
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21.08.2020 09:46 Ответить
Слава героям. смерть ворога....типа зели
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21.08.2020 09:46 Ответить
Слава нації!
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21.08.2020 10:41 Ответить
Клоунскому сучьему племени не дадим сдать Украину
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21.08.2020 13:06 Ответить
Покажемо ГАДАМ, що Україна не вмирає!!! Покажемо свідомість тисячолітніх зрад!!!
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21.08.2020 13:50 Ответить
Ваша помойка пишет про ходьбу рагулей по Киеву..?
Лучше сидели бы дома
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21.08.2020 15:02 Ответить
 
 