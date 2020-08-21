На День независимости в Киеве пройдет Марш защитников Украины: "Это наша страна. Это наш день"

На День независимости, 24 агвуста 2020 года, в Киеве состоится Марш защитников Украины.

Об этом говорится на страницы мероприятия в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Проведение Марша запланировано с 9 утра до 14 дня. Сбор участников возле метро "Университет" в центре Киева.

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"Нашу "коробку" возглавят Герой Украины, генерал-лейтенант ВСУ Михаил Забродский и Народный Герой Украины, командующий УДА Дмитрий Ярош. Сбор возле метро "Университет" 9:00. Ищи баннер "З Незалежністю не жартують!" или людей в ливреях "Волонтер Справа Громад".



Хотим заметить: это не отдельное событие, мы присоединяемся своей коробкой к общей колонне марша и идем все вместе.



Это наш день!



Однажды на Крещатик вернутся знамена героев Первых освободительных, имена Вторых освободительных и слава нынешних - третьей Освободительной Борьбы.



Однажды утреннее небо щемяще замрет от "Плине кача…", да так, что только слезы, сердце и сине-желтый будут нитью между небом и землей.



Однажды сквозь заполненный до отказа Майдан пролетит неоднократное "Слава Украине! Героям Слава!", Хаммер доставит НАСТОЯЩЕГО министра обороны, он подойдет и доложит:

"Господин Президент, Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины, войска к проведению парада готовы... "



Однажды НАСТОЯЩИЙ Президент примет слово и скажет все, что важно для нации, а затем...

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Однажды коробка за коробкой, лава за лавой, пойдут они - изумрудные, стальные, оливковые, красные, черные, синие, белые фуражки, сизые, морские ... пойдут юные и седые. Обожженные огнем и посеченные железом. Братья и сестры. Герои.

И будет катиться по Крещатику овация. И будут восторженные глаза детей. И не будет прятать эмоций никто.



Однажды страна выздоровеет и сделает все, как должно быть. А пока, на Крещатик идем мы. Потому что это мы поднимали страну из руин, защищали ее, разворачивали в сторону Света. Это нам есть разница. И это МЫ платим дорогую цену, чтобы Государственность жила.



Это мы родились в большое время, из пожаров войны и пламя огней.

Это нам болит за судьбу Украины, это наши гнев и ярость на врагов.

Идем на вы! Это наша страна. Это наш день", - заявили организаторы Марша.