В Украине 2 106 новых случаев COVID-19 за сутки. Всего с начала эпидемии заболели 100 643 человека

В Украине по состоянию на утро пятницы, 21 августа, зафиксированы 2 106 новых случаев заражения. При этом 637 человек выздоровели, 23 ранее заболевших умерли.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

Днем ранее, 20 августа сообщалось о 2 134 новых случаях, 19 августа - о 1 967, 18 августа - о 1 616, 17 августа - о 1 464 новых случаях, 16 августа - о 1 637 новых заразившихся за сутки, 15 августа - о 1 847, 14 августа - о 1 732 инфицированных; 13 августа были 1 592 выявленных случаев.

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Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро пятницы 100 643 человека, выздоровевших – 51 078, умерли с начала пандемии 2 207 человек. Сейчас в Украине COVID-19 болеют 47 358 человек, что на 1 446 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Черновицкой (208), Тернопольской (185), Харьковской (184), Ивано-Франковской (172), Одесской (170), Львовской (162) областях, Киеве (156), Ривненской (147) и Закарпатской (109) областях.















