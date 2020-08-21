В Украине 2 106 новых случаев COVID-19 за сутки. Всего с начала эпидемии заболели 100 643 человека
В Украине по состоянию на утро пятницы, 21 августа, зафиксированы 2 106 новых случаев заражения. При этом 637 человек выздоровели, 23 ранее заболевших умерли.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.
Днем ранее, 20 августа сообщалось о 2 134 новых случаях, 19 августа - о 1 967, 18 августа - о 1 616, 17 августа - о 1 464 новых случаях, 16 августа - о 1 637 новых заразившихся за сутки, 15 августа - о 1 847, 14 августа - о 1 732 инфицированных; 13 августа были 1 592 выявленных случаев.
Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро пятницы 100 643 человека, выздоровевших – 51 078, умерли с начала пандемии 2 207 человек. Сейчас в Украине COVID-19 болеют 47 358 человек, что на 1 446 больше, чем днем ранее.
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Черновицкой (208), Тернопольской (185), Харьковской (184), Ивано-Франковской (172), Одесской (170), Львовской (162) областях, Киеве (156), Ривненской (147) и Закарпатской (109) областях.
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А в церковь сходи - для некоторых это последнее средство от всего.
Яхве("иисуса") не предлагать, ибо более подлого и жестокого - не найти среди всех легионов божков.
Дедушка Ленин тобой бы гордился.
а вот за "на час-два" я те скажу шо в конституции прописано шо тя гос-во ДОЛЖНО обеспечить всеми видами защ. средств!
так шо твари шо штрафуют на 17к. бедолаг предпримов или дедов всяких - делают это незаконно. и да, те должны подавать в ЕСПЧ и гос-во(мы) - заплатит им. страна клоунов
Догнать и перегнать Кацапию!
"Ну это же так просто", - сказал великий Остап Бендер.
"Все написано до нас", граждане.
Открываете руководство "по изгнанию премьеров", оно же книга "Золотой Теленок" (авторы Ильф и Петров) и внимательно читаете текст.
Что делал Остап Бендер с Корейко, когда апровалился первый жалкий шантаж Остапа?
Правильно, собирал на Корейку компромат, опрашивая массу свидетелей.
Для этого Остапом была открыта официальная контора "Рога и Копыта" (а теперь оно называться будет, к примеру, Royal Commission).
После опроса свидетелей папочка заполнится богатым материалом, с этой папочкой и пойдут следователи к "Корейко" (премьерам), и спросят: "Ну что ,
отдашь миллионсам уйдешь по тихому или уйдешь с фанфарами?".
P.S. Для лучшего понимания ситуации премьерами (бо выточаны они из поленьев и мозги у них слабые), папочка должна быть красного цвета.
P.P.S. Если такая папочка еще не заведена (и не заполнена так, что завязочки не завязываются от обилия материлов "расстрельных"), то зря госбезопасность свой хлеб ест.
Ежели органы госбезопасности контролируются "корейками", то бишь премьерами, то такое расследование лучше делать журналистким и сразу публичным.
В бложике на какой-нибудь платформе журналист (а лучше вообще вообще Микки-Маус или там Бэтмен ) ведет тематику о коррупции, например, в штате Квинсленд (бо премьерша Настя Палащук сама указала, что больше всего она боится обвинения именно в коррупции, никто ее за язык не тянул ).
Бложик продвигают активно в сетях, ну, вы поняли.
И создается премьеру репутация не борцуна с ковидом, а сявки продажной.
Далее премьеру делается "предложение, от которого премьер не сможет отказаться", задается вопрос: сам уйдет или допомочь, называя фигуры крупные, которые дергают премьера за ниточки?
Ведь одно дело крупных людей обзывать гнидами (например), это им ничто, а совсем другое дело - доказательства представить, что делишки премьера их замазывают.
А когда затронуты крупные состояния, граждане, да не в родных пенатах, а там, где их арестовать можно, то преьерам не только границы открыть прикажут большие игроки, но и в форточку выпрыгнуть...
раздавить гадинуизгнать премьера.
Делать фигурку Вуду и втыкать булавки не нужно, граждане, а нужно погнать овец, в самом прямом смысле слова.
Писали тут СМИ, что у одного фермера дом находится в штате Виктория, а овцы у него в штате Южная Австралия, и из-за того, что коммуняцкий премьер закрыл границы штата фермер овец своих покормить не может.
Поскольку издеватьса над животными мы позволить никак не можем, то на месте фермера я бы погнала овец на Мельбурн, "пешедралом", на манер шамана Габышева (который тоже шел "изгонять" ). У них шаман Габышев, у нас - фермер с овцами, а что, логично.
И попробуйте остановите
феремераовец, их же много!
Очень много, а точнее овец 1700 штук (и все говорят "бе-е-е-е") .
Представьте себе такое количество овец, да их даже бронетранспортер не возьмет, а не какие то там заслоны на дорогах, их только танками.
А если таких фермеров будет много?
Да эту овцы любого премьера снесут.
P.S. И ничего премьер фермеру не сделает, потому как не давать фермеру кормить овец - это издеватель-ство над животными, а за это премьер и срок получить может реальный, и никакая комсиия тут будет не нужна. Задавить премьеров австралийскими овцами - вот и всех делов.