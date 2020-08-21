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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине 2 106 новых случаев COVID-19 за сутки. Всего с начала эпидемии заболели 100 643 человека

В Украине 2 106 новых случаев COVID-19 за сутки. Всего с начала эпидемии заболели 100 643 человека

В Украине по состоянию на утро пятницы, 21 августа, зафиксированы 2 106 новых случаев заражения. При этом 637 человек выздоровели, 23 ранее заболевших умерли.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

Днем ранее, 20 августа сообщалось о 2 134 новых случаях, 19 августа - о 1 967, 18 августа - о 1 616, 17 августа - о 1 464 новых случаях, 16 августа - о 1 637 новых заразившихся за сутки, 15 августа - о 1 847, 14 августа - о 1 732 инфицированных; 13 августа были 1 592 выявленных случаев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СOVID-19: за сутки в мире умерли более 6,1 тыс. человек. Общее число жертв превысило 797 тыс., инфицированных - 22,8 млн

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро пятницы 100 643 человека, выздоровевших – 51 078, умерли с начала пандемии 2 207 человек. Сейчас в Украине COVID-19 болеют 47 358 человек, что на 1 446 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Черновицкой (208), Тернопольской (185), Харьковской (184), Ивано-Франковской (172), Одесской (170), Львовской (162) областях, Киеве (156), Ривненской (147) и Закарпатской (109) областях.

В Украине 2 106 новых случаев COVID-19 за сутки. Всего с начала эпидемии заболели 100 643 человека 01
В Украине 2 106 новых случаев COVID-19 за сутки. Всего с начала эпидемии заболели 100 643 человека 02
В Украине 2 106 новых случаев COVID-19 за сутки. Всего с начала эпидемии заболели 100 643 человека 03
В Украине 2 106 новых случаев COVID-19 за сутки. Всего с начала эпидемии заболели 100 643 человека 04
В Украине 2 106 новых случаев COVID-19 за сутки. Всего с начала эпидемии заболели 100 643 человека 05
В Украине 2 106 новых случаев COVID-19 за сутки. Всего с начала эпидемии заболели 100 643 человека 06

Автор: 

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
А если ещё и руки с мылом мыть после улицы и транспорта, то вообще хана будет экономике.
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21.08.2020 08:57
+7
Но маски лучше не носить, от них все беды.
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21.08.2020 08:56
+4
Поэтому у тебя и президент-клоун. Все в Мире взаимосвязано.

А в церковь сходи - для некоторых это последнее средство от всего.
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21.08.2020 09:07
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Правила форума Совет форумчан
Но маски лучше не носить, от них все беды.
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21.08.2020 08:56 Ответить
А если ещё и руки с мылом мыть после улицы и транспорта, то вообще хана будет экономике.
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21.08.2020 08:57 Ответить
Потрібно вводити обов'язкову медичну сертифікацію всіх громадян. Всі громадяни які їздять в громадському транспорті, перебувають в громадських місцях та ходять на роботу де перебувають в приміщеннях з іншими людьми - мають пройти ПЛР тестування на коронавірус, тестування на туберкульоз, ВІЛ-СНІД та інші небезпечні хвороби і отримати сертифікат здоров'я, який буде продовжувати свою дію кожні 15 діб, здачею повторних тестів на коронавірус. Тільки людина з непросроченим сертифікатом здоров'я може перебувати в громадському місці, транспорті, магазині, офісному та торгівельному центрі! Тільки так можна подолати коронавірус та зупинити епідемію! Без обов'язкової медичної сертифікації (ПЛР тестів кожні 15 діб) будь які карантинні обмеження не гарантують зупинки розповсюдження коронавірусу!
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21.08.2020 15:09 Ответить
Это шутка или диагноз?
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21.08.2020 19:57 Ответить
Вот можешь же иногда говорить умные вещи! Даже если это был сарказм.
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22.08.2020 12:50 Ответить
тю, у мну 1 намордник уже 5 мес. как - тока шоп в магаз зайти, и я вроде бы не носитель. кх-кх, ой Косподи(бежит в церковь)
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21.08.2020 09:04 Ответить
Поэтому у тебя и президент-клоун. Все в Мире взаимосвязано.

А в церковь сходи - для некоторых это последнее средство от всего.
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21.08.2020 09:07 Ответить
я атеист. уже картиночек(типу открыток) сжег пару десятков даже, смеясь над сказочками для лохов
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21.08.2020 10:28 Ответить
Достойное занятие для взрослого мужчины.
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21.08.2020 15:44 Ответить
ну так хотя бы не лижу "лики" и не ползаю на коленях перед более толстыми мужчинами в платьях
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21.08.2020 16:07 Ответить
ты что! боженька накажет!
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21.08.2020 17:35 Ответить
Вера в Бога подразумевает поклонение в духе ОДНОМУ только Богу, а не лизание картинок и ползание перед богачами в рясе...Нашел чем гордиться...
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21.08.2020 19:59 Ответить
какому б*гу ИЗ? из миллионов этих ссуществ?
Яхве("иисуса") не предлагать, ибо более подлого и жестокого - не найти среди всех легионов божков.
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22.08.2020 14:12 Ответить
Только колхоз, всемирная революция и электрификация всей страны.

Дедушка Ленин тобой бы гордился.
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21.08.2020 21:29 Ответить
Ты со своим намордником уже носитель, как минимум пневмококка. Или ты его в хлорке кипятишь? Маска вообще-то на час-два, и потом её выбрасывать надо, а не в кармане вместе с деньгами и ключами носить.
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21.08.2020 09:10 Ответить
ну во тока ходил за пивасом - на 5мин. одел в магазе.
а вот за "на час-два" я те скажу шо в конституции прописано шо тя гос-во ДОЛЖНО обеспечить всеми видами защ. средств!
так шо твари шо штрафуют на 17к. бедолаг предпримов или дедов всяких - делают это незаконно. и да, те должны подавать в ЕСПЧ и гос-во(мы) - заплатит им. страна клоунов
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21.08.2020 10:32 Ответить
Ну хоть в чем-то в Стране Дураков стабильный рост.
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21.08.2020 09:08 Ответить
Хм... вроде ж Бубочка рассказывал, что он победил Ковид, а тут вот...
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21.08.2020 09:14 Ответить
С "юбилеем" вас, пан Степанов!
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21.08.2020 09:16 Ответить
Судя по написанному выше комментам с таким народом тут и Гиппократ с Парацельсом и Авиценной не помогут, куда там Степанову. Пол страны идиотов...
Догнать и перегнать Кацапию!
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21.08.2020 09:21 Ответить
Полагаю, что Вы из когорты 73% сократов-мыслителей, свидетелей зеленого покращення.
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21.08.2020 10:22 Ответить
Бред, какая тут связь? Зеля и его клоуны - мудаки, конечно, но это не отменяет дурости значительной части нашего народа-пох.иста...
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21.08.2020 10:37 Ответить
То лишь бы Зеленского прилепить. К любому негативу.
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21.08.2020 10:52 Ответить
Несколько десятков млрд. грн. на дороги, авакову и пр. из фонда борьбы с COVID-19 наверное раздавали марсиане В Україні 2106 нових випадків COVID-19 за добу. Загалом від початку епідемії захворіли 100 643 особи - Цензор.НЕТ 4080
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21.08.2020 11:05 Ответить
Да пофиг как-то уже, читаю только рекомендации ВОЗ.
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21.08.2020 10:02 Ответить
Під час такої епідемії повинні працювати виключно промисловість в торгівля. Всяка освіта і культура мають бути на карантині. Але зеленському і компанії вигідно щоб захворіло якомога більше Українців. Інакше школи і соціальні структури були б на карантині.
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21.08.2020 11:15 Ответить
Какая эпидемия? Шо ты несешь? Разводняк и метод управления стадом!
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21.08.2020 20:01 Ответить
Тут в комментариях на youtube спросили, а как, собственно говоря, можно "изгнать" премьера штата, который границы закрывает или еще как гадит изощренно?
"Ну это же так просто", - сказал великий Остап Бендер.
"Все написано до нас", граждане.
Открываете руководство "по изгнанию премьеров", оно же книга "Золотой Теленок" (авторы Ильф и Петров) и внимательно читаете текст.
Что делал Остап Бендер с Корейко, когда апровалился первый жалкий шантаж Остапа?
Правильно, собирал на Корейку компромат, опрашивая массу свидетелей.
Для этого Остапом была открыта официальная контора "Рога и Копыта" (а теперь оно называться будет, к примеру, Royal Commission).
После опроса свидетелей папочка заполнится богатым материалом, с этой папочкой и пойдут следователи к "Корейко" (премьерам), и спросят: "Ну что , отдашь миллион сам уйдешь по тихому или уйдешь с фанфарами?".

P.S. Для лучшего понимания ситуации премьерами (бо выточаны они из поленьев и мозги у них слабые), папочка должна быть красного цвета.

P.P.S. Если такая папочка еще не заведена (и не заполнена так, что завязочки не завязываются от обилия материлов "расстрельных"), то зря госбезопасность свой хлеб ест.
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22.08.2020 04:32 Ответить
Дополнение:
Ежели органы госбезопасности контролируются "корейками", то бишь премьерами, то такое расследование лучше делать журналистким и сразу публичным.
В бложике на какой-нибудь платформе журналист (а лучше вообще вообще Микки-Маус или там Бэтмен ) ведет тематику о коррупции, например, в штате Квинсленд (бо премьерша Настя Палащук сама указала, что больше всего она боится обвинения именно в коррупции, никто ее за язык не тянул ).
Бложик продвигают активно в сетях, ну, вы поняли.
И создается премьеру репутация не борцуна с ковидом, а сявки продажной.
Далее премьеру делается "предложение, от которого премьер не сможет отказаться", задается вопрос: сам уйдет или допомочь, называя фигуры крупные, которые дергают премьера за ниточки?
Ведь одно дело крупных людей обзывать гнидами (например), это им ничто, а совсем другое дело - доказательства представить, что делишки премьера их замазывают.
А когда затронуты крупные состояния, граждане, да не в родных пенатах, а там, где их арестовать можно, то преьерам не только границы открыть прикажут большие игроки, но и в форточку выпрыгнуть...
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22.08.2020 04:40 Ответить
Исчо мыслЯ на тему, как раздавить гадину изгнать премьера.
Делать фигурку Вуду и втыкать булавки не нужно, граждане, а нужно погнать овец, в самом прямом смысле слова.
Писали тут СМИ, что у одного фермера дом находится в штате Виктория, а овцы у него в штате Южная Австралия, и из-за того, что коммуняцкий премьер закрыл границы штата фермер овец своих покормить не может.
Поскольку издеватьса над животными мы позволить никак не можем, то на месте фермера я бы погнала овец на Мельбурн, "пешедралом", на манер шамана Габышева (который тоже шел "изгонять" ). У них шаман Габышев, у нас - фермер с овцами, а что, логично.
И попробуйте остановите феремера овец, их же много!
Очень много, а точнее овец 1700 штук (и все говорят "бе-е-е-е") .
Представьте себе такое количество овец, да их даже бронетранспортер не возьмет, а не какие то там заслоны на дорогах, их только танками.
А если таких фермеров будет много?
Да эту овцы любого премьера снесут.

P.S. И ничего премьер фермеру не сделает, потому как не давать фермеру кормить овец - это издеватель-ство над животными, а за это премьер и срок получить может реальный, и никакая комсиия тут будет не нужна. Задавить премьеров австралийскими овцами - вот и всех делов.
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22.08.2020 06:05 Ответить
 
 