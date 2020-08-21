В организме Навального обнаружен яд, опасный не только для него, но и для окружающих, - директор ФБК Жданов. ВИДЕО

Главврач больницы скорой помощи в российском Омске, где после вероятного отравления находится оппозиционер Алексей Навальный, заявил, что тот нетранспортабелен. В полиции рассказали, что в организме Алексея обнаружен яд.

Об этом в своем Twitter сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш, передает Цензор.НЕТ.

"Состояние нестабильное. Решения родственников для его перевозки недостаточно", – отметила она.

По словам Ярмыш, запрет на перевозку Навального означает прямую угрозу его жизни.

"Оставаться в омской больнице без оборудования, с так и не поставленным диагнозом в нынешнем положении смертельно опасно", – добавила она.

Ярмыш отметила, что до этого момента врачи говорили, что готовы санкционировать транспортировку.

"Именно поэтому мы в кратчайшие сроки ее организовали. Теперь, в последний момент, врачи не дают разрешение. Это решение, конечно, принимали не они, а Кремль", – подчеркнула она.

Позже Ярмыш сообщила, что к прессе вышел директор ФБК (Фонд борьбы с коррупцией. - Ред.) Иван Жданов и рассказал, что только что сотрудник полиции в больнице сообщил, что в организме Алексея обнаружен яд, опасный не только для него, но и для окружающих. Название не говорят, потому что "тайна следствия".

Заявление для прессы от директора ФБК Ивана Жданова и жены Алексея Юли Навальной pic.twitter.com/FRi9NjSdvZ — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, он пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

Штаб Навального хочет транспортировать его на лечение в токсикологическую клинику в Западной Европе. Омские медики говорят, что пациент нетранспортабелен и отказываются отдавать документы.







