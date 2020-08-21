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В организме Навального обнаружен яд, опасный не только для него, но и для окружающих, - директор ФБК Жданов. ВИДЕО

Главврач больницы скорой помощи в российском Омске, где после вероятного отравления находится оппозиционер Алексей Навальный, заявил, что тот нетранспортабелен. В полиции рассказали, что в организме Алексея обнаружен яд.

Об этом в своем Twitter сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш, передает Цензор.НЕТ.

"Состояние нестабильное. Решения родственников для его перевозки недостаточно", – отметила она.

По словам Ярмыш, запрет на перевозку Навального означает прямую угрозу его жизни.

"Оставаться в омской больнице без оборудования, с так и не поставленным диагнозом в нынешнем положении смертельно опасно", – добавила она.

Ярмыш отметила, что до этого момента врачи говорили, что готовы санкционировать транспортировку.

"Именно поэтому мы в кратчайшие сроки ее организовали. Теперь, в последний момент, врачи не дают разрешение. Это решение, конечно, принимали не они, а Кремль", – подчеркнула она.

Позже Ярмыш сообщила, что к прессе вышел директор ФБК (Фонд борьбы с коррупцией. - Ред.) Иван Жданов и рассказал, что только что сотрудник полиции в больнице сообщил, что в организме Алексея обнаружен яд, опасный не только для него, но и для окружающих. Название не говорят, потому что "тайна следствия". 

Заявление для прессы от директора ФБК Ивана Жданова и жены Алексея Юли Навальной pic.twitter.com/FRi9NjSdvZ

— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон и Меркель готовы оказать необходимую помощь Навальному и его семье

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, он пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

Штаб Навального хочет транспортировать его на лечение в токсикологическую клинику в Западной Европе. Омские медики говорят, что пациент нетранспортабелен и отказываются отдавать документы.

В организме Навального обнаружен яд, опасный не только для него, но и для окружающих, - директор ФБК Жданов 01
В организме Навального обнаружен яд, опасный не только для него, но и для окружающих, - директор ФБК Жданов 02
В организме Навального обнаружен яд, опасный не только для него, но и для окружающих, - директор ФБК Жданов 03
В организме Навального обнаружен яд, опасный не только для него, но и для окружающих, - директор ФБК Жданов 04

отравление (1582) россия (95308) яд (55) Навальный (855)


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Топ комментарии
+35
Це рюзьгє вакцина від коронавірусу.
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21.08.2020 09:01
+32
Гэбня выжидает время для распада токсинов в организме, потому как в Германии все быстро выявят... Отсюда и сказки про не транспортабельность...
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21.08.2020 09:09
+29
https://twitter.com/TatianaUsmanova

https://twitter.com/TatianaUsmanova Tatiana Usmanova



История отравлений в политический истории путинской России:
Навальный - 2019
Скрипаль - 2018
Верзилов - 2018
Кара-Мурза - 2015 и 2017
Литвиненко - 2006
Политковская - 2004 Ющенко - 2004 Щекочихин - 2003
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21.08.2020 08:59
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та *****. Крим же не бутерброд.
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21.08.2020 10:29 Ответить
С другой стороны, Навальный же не бутерброд, чтобы его туда-сюда возить.
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21.08.2020 10:37 Ответить
Мастер зеленского патрушев запретил вывоз в Германию ,
Чтобы не нашли следы яда, если выживет то добьют,
По любому и материалы для анализа не выдадут,
Друзья зезе умелые убийцы
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21.08.2020 10:40 Ответить
Везде Зеленский мерещится???
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21.08.2020 10:50 Ответить
- Удовлетворимся квасом, - подытожил Остап. - Тем более, что местные квасы изготовляются артелью частников, сочувствующих советской власти(с)
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21.08.2020 11:02 Ответить
нет выпил чая батик или ахмад и кони двинул..понятно что яд
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21.08.2020 10:52 Ответить
ну если не пожалеть средств то в Омск может подъехать бригада с оборудованием скажем из
Германии или откудато ещё...... ???
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21.08.2020 11:09 Ответить
Ну тогда это полоний. ( какой яд в организме человека может быть опасен окружающим)...
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21.08.2020 11:43 Ответить
На мацковии "новичков" много. Тамошние умельцы постоянно пополняют арсенал новыми и усовершенствуют старые. Лаборатория имени Судоплатова зря казенные деньги не проедает. Кто же вам разрешить везти болезного на запад? Скандал ху@лу не нужен. Ежели умрет ,сожгут по -тихому ! Ежели выживет, то пока следы не исчезнут, никуда не выпустят. Новой осечки не позволят.
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21.08.2020 11:51 Ответить
Ну що, моцкалику, допоміг тобі твій бутерброд з ковбасою?
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21.08.2020 11:55 Ответить
это ты сам себе о себе написал.
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21.08.2020 12:23 Ответить
Ну кто бы сомневался, что это дело рук крем ***.
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21.08.2020 11:56 Ответить
жаль его будет, если помрет...веселый был и в сущности не злой...а наркотики это зло...
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21.08.2020 17:22 Ответить
Этот яд называется,,имперская гниль,,. В каждом кацапе его больше половины организма
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21.08.2020 18:02 Ответить
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