Количество активных больных COVID-19 выросло во всех областях Украины, кроме Запорожской, Кировоградской и Херсонской, - СНБО

Количество инфицированных COVID-19 во всех областях Украины и в Киеве за минувшие сутки возросло, а в Запорожской, Кировоградской и Херсонской не изменилось.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этмо свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировано в Черновицкой области (208), больше всего излечившихся - во Львовской (100). В Черновицкой, Ивано-Франковской, Одесской, Тернопольской и Харьковской областях, а также в Киеве количество активных случаев болезни возросло более, чем на 100. В 3 из 24 областей не зафиксированы новые случаи выздоровления от COVID-19, а в 13 из 24 областей и в Киеве - новые случаи смерти.

В целом за прошедшие сутки:

- в Винницкой области подтверждено 73 новых случая заболевания Covid-19 и 21 случай выздоровления, сейчас в области болеет 841 человек (на 52 больше за сутки);

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- в Волынской области 60 человек заболели, 32 выздоровели, сейчас болеет 1 284 (на 28 больше за сутки);

- в Днепропетровской области 21 новый случай заболевания и 1 случай смерти, сейчас болеет 677 человек (на 20 больше);

- в Донецкой области 27 человек заболели, 1 умер, болеет 319 (на 26 больше);

- в Житомирской области 98 человек заболели, 33 выздоровели, болеет 924 (на 65 больше);

- в Закарпатской области 109 новых случаев заболевания и 78 - выздоровления, сейчас болеет 3 584 человека (на 31 больше за сутки);

- в Запорожской области 21 человек заболел и 21 выздоровел, сейчас болеет 443, как и днем ранее;

- в Ивано-Франковской области зафиксировано 172 новых случая заболевания, 4 случая смерти и 33 - выздоровления, сейчас болеют 4 292 человека (на 135 больше);

- в Киеве 156 новых случаев заболевания и 21 человек выздоровел, сейчас болеет 7 564 человека (на 135 больше за сутки);

- в Киевской области 78 человек заболели, 11 выздоровели, сейчас болеет 1 449 (на 67 больше);

- в Кировоградской области 2 человека заболели, 1 умер и 1 выздоровел, сейчас болеет 36, как и днем ранее;

- в Луганской области 9 новых случаев заболевания, 7 человек выздоровели, болеет 72 человека (на 2 больше за сутки);

- во Львовской области подтверждено 162 новых случая заболевания Covid-19, 3 случая смерти и 100 случаев выздоровления, сейчас болеют 8 795 человек (на 59 больше за сутки);

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- в Николаевской области 19 новых случаев заболевания и 3 - выздоровления, сейчас болеет 370 человека (на 16 больше);

- в Одесской области 170 новых случаев заболевания, 3 человека умерли и 50 выздоровели, сейчас болеет 3 831 человек (на 117 больше за сутки);

- в Полтавской области 20 человек заболели, 9 выздоровели, сейчас болеет 157 (на 11 больше);

- в Ривненской области 147 новых случаев заболевания и 66 - выздоровления, сейчас болеет 2 181 человек (на 81 больше за сутки);

- в Сумской области 46 новых случаев заболевания и по 2 – смерти и выздоровления, сейчас болеет 605 человек (на 42 больше);

- в Тернопольской области 185 новых случаев заболевания, 1 случай смерти и 64 - выздоровления, сейчас болеют 1 536 человек (на 120 больше);

- в Харьковской области 184 новых случая заболевания, 2 случая смерти и 8 человек выздоровели, сейчас болеют 4 106 (на 174 больше, чем днем ранее);

- в Херсонской области 8 человек заболели и 8 выздоровели, болеют 93, как и днем ранее;

- в Хмельницкой области 60 новых случаев заболевания, 4 случая смерти и 1 – выздоровления, сейчас болеет 618 человек (на 55 больше за сутки);

- в Черкасской области 19 человек заболели и 12 выздоровели, болеют 309 (на 7 больше);

- в Черновицкой области 208 новых случаев заболевания, 1 человек умер и 56 выздоровели, сейчас болеет 2 492 человека (на 151 больше за сутки);

- в Черниговской области 52 новых случая заболевания, сейчас болеет 780 человек.

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