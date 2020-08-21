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Новости
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Состояние Навального к утру улучшилось, но стабилизировать пациента пока не удалось, - главврач омской больницы

Состояние Навального к утру улучшилось, но стабилизировать пациента пока не удалось, - главврач омской больницы

Состояние оппозиционера Алексея Навального, находящегося в больнице в российском Омске, к утру улучшилось.

Об этом сообщил главврач Больницы скорой медпомощи №1 Александр Мураховский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Ночь прошла хорошо, (...) состояние его несколько, на восемь часов утра, улучшилось. Все равно мы четкой стабильности еще пока его состояния добиться не можем", - сказал Мураховский.

Врач отметил, что в пятницу проводился большой консилиум с участием московских специалистов.

По его словам, было решено, что транспортировка Навального пока остается под вопросом из-за нестабильности его состояния.

Отвечая на вопрос журналистов о том, будут ли омские врачи консультироваться с коллегами из немецкой клиники Шарите, куда родственники хотят перевезти Навального, Мураховский сказал, что не считает врачей из клиник им.Бурденко и им.Пирогова менее квалифицированными, чем немецкие коллеги. "Я не считаю, что сотрудники Бурденко и Пирогова чем-то могут уступать той клинике, про которую вы сейчас сказали", - сказал главврач.

"Если бы пациент был стабилен по своему состоянию, то мои специалисты и консилиум, который мы сегодня проводили, не возражали бы (против транспортировки. - Ред).. Какая речь о препятствиях может быть?" - подчеркнул Мураховский.

По словам главврача, Навальный продолжает оставаться без сознания, и какой-либо прогноз он сделать не может.

"Я не могу давать прогнозы", - сказал Мураховский

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, он пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

Штаб Навального хочет транспортировать его на лечение в токсикологическую клинику в Западной Европе. Омские медики говорят, что пациент нетранспортабелен и отказываются отдавать документы.

Автор: 

отравление (1582) россия (95308) Навальный (855)


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Топ комментарии
+11
Ці так звані лікарі не випустять Навального, поки в організмі не залишиться слідів отрути, щоб закордон не зміг нічого дізнатись.
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21.08.2020 09:47
+9
Нахальный такой же имперский мудак, как все кацапы.
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21.08.2020 09:50
+5
Піфуй.
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21.08.2020 09:53
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Что-то подутомил уже Навальный, если честно. Кстати я можт что-то пропустил, а была новость как зеленскому в Запорожье на Хортице местный казарлюга шаблей разрубил огурец?
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21.08.2020 09:46 Ответить
https://youtu.be/y1sRmlESoHw Зеленскому отрубили огурец
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21.08.2020 09:51 Ответить
Мендель содрогнулась от эаголовка.
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21.08.2020 10:39 Ответить
А їй вже пофіг - Віслюк вже своє діло зробив.
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21.08.2020 10:47 Ответить
Що ж то за козак, що по шиї Клоуну не попав.
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21.08.2020 10:48 Ответить
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21.08.2020 10:51 Ответить
Состояние Навального к утру улучшилось, но стабилизировать пациента пока не удалось, - главврач омской больницы - Цензор.НЕТ 910
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21.08.2020 09:54 Ответить
....из-за нестабильности его состояния....

tak on zhe stabilno v KOME byl....vyshel uzhe ?
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21.08.2020 09:46 Ответить
Наложите ему жгут на шею
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21.08.2020 09:46 Ответить
Ці так звані лікарі не випустять Навального, поки в організмі не залишиться слідів отрути, щоб закордон не зміг нічого дізнатись.
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21.08.2020 09:47 Ответить
Дайте ему поесть. Отрубей!
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21.08.2020 09:48 Ответить
Нахальный такой же имперский мудак, как все кацапы.
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21.08.2020 09:50 Ответить
Его слова - "Крым невозможно вернуть", тому подтверждение.
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21.08.2020 10:04 Ответить
это ты о себе, а не о нём.
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21.08.2020 12:41 Ответить
рЮський мир во всей красе... что то не травят единоросов... или это только их прерогатива травить всех кто отвлекает от корыта
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21.08.2020 09:51 Ответить
Ага, веселит что главврач какой то случайной станции скорой помощи рассуждает о возможностях мировьіх клиник, как експерт, и решает судьбу известного деятеля Навального, полностью игнорируя его законньіх представителей-родственников, но также сказал: "Я не могу давать прогнозьі" Дам я прогноз, что етот врач скоро купить себе новою тачку не старее 2019 года
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21.08.2020 10:09 Ответить
Піфуй.
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21.08.2020 09:53 Ответить
От прямо у украинцев других проблем нет и тем для обсуждения как эта? Хрен с ним, тоже мне "герой" мистечковый. Пишут что это передоз, а горячий чай усилил эффект, только врачи стесняются почему-то официально сказать.

А что у нас с тарифом на газ? Правда что в шесть раз поднимут? А на электричество??????????
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21.08.2020 10:01 Ответить
Зачем Украине навязывают эти перепитии битвы сортов говна за мух?
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21.08.2020 10:15 Ответить
Плевать на этого империалиста кацапского.
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21.08.2020 10:23 Ответить
Какие же они мерзкие эти *********** - отравили, хотят сделать вид что они здесь ни при чем, вынуждают врачей нести всякий бред. При чем здесь квалификация рос. врачей, если с каждым из них поработали фсбшники. Немецких не подпускают потому что на них нельзя натравить фсбшников, но правда и так все известна.
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21.08.2020 10:30 Ответить
борются опг кремлевские с опг опозиционные штанишки. рабам одна выгода - за ветер налоги снизят на 5%.
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21.08.2020 10:31 Ответить
Стан Навального до ранку покращився, але стабілізувати пацієнта поки не вдалося, - головлікар омської лікарні - Цензор.НЕТ 5345
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21.08.2020 10:31 Ответить
А не Арсен Борисович,это случаем? Или черти Баканова? Зачем ФСБ травить своего ,контролируемого ?
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21.08.2020 10:41 Ответить
Стан Навального до ранку покращився, але стабілізувати пацієнта поки не вдалося, - головлікар омської лікарні - Цензор.НЕТ 2593
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21.08.2020 10:45 Ответить
Я считаю так - раз, два, три, четыре
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21.08.2020 10:44 Ответить
―...Предлагаю вам взять несколько журналов в пользу детей Германии. По полтиннику штука.
―Нет, не возьму.
―Но почему вы отказываетесь?
―Не хочу.
―Вы не сочувствуете детям Германии?
―Сочувствую.
―А, полтинника жалко?
―Нет.
―Так почему же?
―Не хочу.(с)
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21.08.2020 10:45 Ответить
"Стан Навального до ранку покращився, але стабілізувати пацієнта поки не вдалося,..." - а чайок з ранку не пробували йому подати?
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21.08.2020 10:46 Ответить
То у бутербродного состояніє нєстоянія поліпшилось? Він шо вже вийшов з коми? Якщо не вийшов, то як состояніє може поліпшитись?
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21.08.2020 10:49 Ответить
уже и не улутшится, не для того ***** его травило, вспоминайте примеры - Литвиненко, Скрипали, Исаев и так далее. Так что готовьте белые тапочки этому чуваку.
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21.08.2020 11:53 Ответить
-А, что, покойный перед кончиной потел?"
- Да, потел...
- Это хорошо...
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21.08.2020 13:06 Ответить
 
 