Состояние Навального к утру улучшилось, но стабилизировать пациента пока не удалось, - главврач омской больницы

Состояние оппозиционера Алексея Навального, находящегося в больнице в российском Омске, к утру улучшилось.

Об этом сообщил главврач Больницы скорой медпомощи №1 Александр Мураховский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Ночь прошла хорошо, (...) состояние его несколько, на восемь часов утра, улучшилось. Все равно мы четкой стабильности еще пока его состояния добиться не можем", - сказал Мураховский.

Врач отметил, что в пятницу проводился большой консилиум с участием московских специалистов.

По его словам, было решено, что транспортировка Навального пока остается под вопросом из-за нестабильности его состояния.

Отвечая на вопрос журналистов о том, будут ли омские врачи консультироваться с коллегами из немецкой клиники Шарите, куда родственники хотят перевезти Навального, Мураховский сказал, что не считает врачей из клиник им.Бурденко и им.Пирогова менее квалифицированными, чем немецкие коллеги. "Я не считаю, что сотрудники Бурденко и Пирогова чем-то могут уступать той клинике, про которую вы сейчас сказали", - сказал главврач.

"Если бы пациент был стабилен по своему состоянию, то мои специалисты и консилиум, который мы сегодня проводили, не возражали бы (против транспортировки. - Ред).. Какая речь о препятствиях может быть?" - подчеркнул Мураховский.

По словам главврача, Навальный продолжает оставаться без сознания, и какой-либо прогноз он сделать не может.

"Я не могу давать прогнозы", - сказал Мураховский

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, он пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

Штаб Навального хочет транспортировать его на лечение в токсикологическую клинику в Западной Европе. Омские медики говорят, что пациент нетранспортабелен и отказываются отдавать документы.