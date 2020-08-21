Состояние Навального к утру улучшилось, но стабилизировать пациента пока не удалось, - главврач омской больницы
Состояние оппозиционера Алексея Навального, находящегося в больнице в российском Омске, к утру улучшилось.
Об этом сообщил главврач Больницы скорой медпомощи №1 Александр Мураховский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Ночь прошла хорошо, (...) состояние его несколько, на восемь часов утра, улучшилось. Все равно мы четкой стабильности еще пока его состояния добиться не можем", - сказал Мураховский.
Врач отметил, что в пятницу проводился большой консилиум с участием московских специалистов.
По его словам, было решено, что транспортировка Навального пока остается под вопросом из-за нестабильности его состояния.
Отвечая на вопрос журналистов о том, будут ли омские врачи консультироваться с коллегами из немецкой клиники Шарите, куда родственники хотят перевезти Навального, Мураховский сказал, что не считает врачей из клиник им.Бурденко и им.Пирогова менее квалифицированными, чем немецкие коллеги. "Я не считаю, что сотрудники Бурденко и Пирогова чем-то могут уступать той клинике, про которую вы сейчас сказали", - сказал главврач.
"Если бы пациент был стабилен по своему состоянию, то мои специалисты и консилиум, который мы сегодня проводили, не возражали бы (против транспортировки. - Ред).. Какая речь о препятствиях может быть?" - подчеркнул Мураховский.
По словам главврача, Навальный продолжает оставаться без сознания, и какой-либо прогноз он сделать не может.
"Я не могу давать прогнозы", - сказал Мураховский
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.
Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, он пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.
Штаб Навального хочет транспортировать его на лечение в токсикологическую клинику в Западной Европе. Омские медики говорят, что пациент нетранспортабелен и отказываются отдавать документы.
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tak on zhe stabilno v KOME byl....vyshel uzhe ?
А что у нас с тарифом на газ? Правда что в шесть раз поднимут? А на электричество??????????
―Нет, не возьму.
―Но почему вы отказываетесь?
―Не хочу.
―Вы не сочувствуете детям Германии?
―Сочувствую.
―А, полтинника жалко?
―Нет.
―Так почему же?
―Не хочу.(с)
- Да, потел...
- Это хорошо...