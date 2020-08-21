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Новости Агрессия России против Украины
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"ЕС" инициирует присвоение погибшему под Зайцево морпеху Журавлю звания Герой Украины. ДОКУМЕНТ

Фракция "Европейская Солидарность" призывает главу Верховной Рады Дмитрия Разумкова внести представление Президенту Владимиру Зеленскому о присвоении звания Герой Украины погибшему морпеху Ярославу Журавлю.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Как известно, 13 июля в "серой зоне" под поселком Зайцево в Донецкой области во время выполнения боевого задания в результате подрыва на взрывном устройстве погиб командир разведывательного взвода лейтенант Дмитрий Красногрудь. В тот же день российские оккупационные войска вероломно обстреляли эвакуационную группу ВСУ, которые имели экипировку гуманитарной миссии - белые шлемы, жилеты и повязки. Таким образом было нарушено соглашение о режиме "тишины", достигнутое через ОБСЕ.

"Во время обстрела получил ранение военнослужащий эвакуационной команды - сержант-разведчик 35-й бригады морской пехоты ВМС ВС Украины Ярослав Журавель. После обстрела раненый Ярослав остался на поле боя без помощи. Как показало видео с беспилотного летательного аппарата, раненый сержант был жив, останавливал себе кровотечение жгутом и искал укрытие. Три дня подряд россияне не давали проводить поисковую операцию. Ориентировочно 16 июля стало понятно, что 13 июля 2020 сержант погиб от ранений. 21 июля тело сержанта было передано на контролируемую правительством Украины территорию", - говорится в обращении "Европейской Солидарности".

Ярослава Журавля похоронили 23 июля в селе Андреевка на Днепропетровщине, где он родился и вырос.

Народные депутаты отмечают, что в соответствии с законодательством Украины право внесения представления о присвоении звания Герой Украины Президенту Украины имеет Верховная Рада Украины.

"Обращаемся к вам с просьбой об инициировании перед Президентом Украины вопроса о присвоении звания Герой Украины разведчику 137 ОБМП, сержанту Журавлю Ярославу Васильевичу (посмертно)", - говорится в обращении к главе Верховной Рады.

Также читайте: Порошенко: белорусский народ защищает свое право свободного выбора, как украинцы во время Оранжевой революции в 2004-м

ЕС инициирует присвоение погибшему под Зайцево морпеху Журавлю звания Герой Украины 01
ЕС инициирует присвоение погибшему под Зайцево морпеху Журавлю звания Герой Украины 02

Автор: 

Герой Украины (454) Донбасс (26955) Зайцево (39) Европейская Солидарность (1051)


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Топ комментарии
+28
Гавнокомандующий, вместо того чтобы задавить противника артой и произвести спасательную операцию просто кинул бойца умирать...
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21.08.2020 09:50
+12
Чому гинуть найкращі, а при владі найгірші?
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21.08.2020 09:50
+12
А говнокомандувача тре саджати у буцегарню...
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21.08.2020 10:09
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Гавнокомандующий, вместо того чтобы задавить противника артой и произвести спасательную операцию просто кинул бойца умирать...
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21.08.2020 09:50 Ответить
Да нихера оно не понимает даже в куда более простых вопросах , куда ему до военки !
Для этого есть у него глава генштаба -- этот обязан понимать и брать отвественность .
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21.08.2020 09:56 Ответить
КИНУЛИ ЕГО ЕГО ЖЕ СОСЛУЖИВЦЫ !
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21.08.2020 14:13 Ответить
Чому гинуть найкращі, а при владі найгірші?
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21.08.2020 09:50 Ответить
С 2014 г. думаю над этим.
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21.08.2020 09:56 Ответить
Відповідь очевидна: не тим думаєш.
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21.08.2020 10:18 Ответить
Дупа сказала, що відповідь очевидна!
Дупа не думає, не може думати, як і ти теж йолопеґа.
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21.08.2020 16:11 Ответить
Це добре, пане Дупа, що ви відписались, тільки не розумію, чому ви пишете про себе в третій особі?
А те, що у вас проблеми з мисленням я відразу помітив. Але це не біда. Вас таких багато, близько 73% приблизно.
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21.08.2020 16:18 Ответить
Не найкарщи гинуть - а наименее подготовленные или те. кому не повезло !
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21.08.2020 14:13 Ответить
Это звание изрядно дискредитирована к сожалению.
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21.08.2020 09:51 Ответить
Так он же не певец или артист...за что ему такое звание от преЗЕдента?...
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21.08.2020 09:55 Ответить
Да нихера оно не понимает даже в куда более простых вопросах , куда ему до военки !
Для этого есть у него глава генштаба -- этот обязан понимать и брать отвественность .

Только этот парнокопытный небось вовсю орал , шо "нет возможности" и шо боец давно умер. Бо так проще -- это же не его сын !
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21.08.2020 09:59 Ответить
У нас есть самолеты , артилерия , у Зеленского есть телефон путина, у нас есть доллары есть золото , есть спец. подразделения!!!
ЧТО БЫЛО ПРЕДПРИНЯТО?????
Внутри страны - все работает торговые центры , такие мордовороты ездят на Лексусах 570, у АТБ уже тысячи магазинов!!! Ребята - что за хрень?
Я не понимаю!!!!
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21.08.2020 09:58 Ответить
Когда это самолёты в последний раз использовали даже при Порохе ?!
Арта другое дело -- 70% работы и успехов на сегодня это именно слаженные действия арты .
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21.08.2020 10:02 Ответить
Ага и себя родных пропиарить..
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21.08.2020 10:02 Ответить
"ЄС" ініціює присвоєння загиблому під Зайцевим морпіху Журавлю звання Герой України - Цензор.НЕТ 7606
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21.08.2020 10:04 Ответить
ГЕРОЮ СЛАВА !!!
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21.08.2020 10:05 Ответить
в зрадника бубочки інші герої
а цей йому буде нагадувати про зраду
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21.08.2020 10:07 Ответить
А говнокомандувача тре саджати у буцегарню...
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21.08.2020 10:09 Ответить
"ЄС" ініціює присвоєння загиблому під Зайцевим морпіху Журавлю звання Герой України - Цензор.НЕТ 9201
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22.05.2021 21:56 Ответить
Вот некоторое чмо которое пролучило звании героя Украины. Это украинофобы, воры и подлецы Богуслаев, Звягильский, Засуха, Бойко, Ландык и многие другие фекалоиды. Кстати некоторые "герои" которые давно уже в Рашке и поливают Украину грязью, почему то до сих пор не лишены этого звания.
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21.08.2020 10:18 Ответить
73/43%зебіл з сіону https://censor.net/user/45922 розвинув активність в рятувальній операції рейтингу клована-сцикуна
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21.08.2020 10:23 Ответить
А петюшки продлагают родственникам рты медалями заткнуть. Ну а чего? Командиры - дебилы, личный состав - сброд который не выполняет команды, про маломерного поца вообще молчу, грёбанный стыд. Как результат - геройская смерть. Натягивание сапога на голову продолжается семимильными шагами.
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21.08.2020 10:38 Ответить
Мнение кацапских фашистов, украинцев не интересует. Пнх мразь.
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21.08.2020 10:40 Ответить
Кусай зах поц)
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21.08.2020 11:21 Ответить
Может надо новый орден учредить ,не НАстолько скомпроментированный украиногражданской падалью? К примеру -Лицар війни??? А не ганебище мирного времени ,как сейчас. Мне кажется награждать гражданского ,отдавать ему почести и присваивать звания-заслуженных..., высшая глупость из возможных. Чисто совок рабов и работодателей.
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21.08.2020 10:53 Ответить
К сожалению, раздача побрякушек это единственное что может сделать власть политических импотентов для граждан. Ну не реформы же! А так умер дурачок - получай значок. Самое главное правило - беречь солдата не выполняется, по причине обыкновенного разгильдяйства и откровенной мохновщины в регулярных частях.
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21.08.2020 11:33 Ответить
Или орден -за боевые заслуги ...или за личное мужество. Липовые герои Украины уже просто ненавистны....
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21.08.2020 10:56 Ответить
Я не против награды Герою, я против того что бы самая воровитая фракция возглавляла этот процес.
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21.08.2020 11:49 Ответить
Ну про воровитую фракцию давай поподробней с ссылками на уголовные дела. А то опять тебя будут обзывать галимый писдобол.
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21.08.2020 12:06 Ответить
Кстати, за год правления твоего любимчика зеленского, из бюджета украдено более 400 млрд гривен.
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21.08.2020 12:10 Ответить
давай поподробней с ссылками на уголовные дела. А то опять тебя будут обзывать галимый писдобол.
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22.08.2020 09:03 Ответить
Шоколадное Джо и этого достаточно чтобы всю фракцию к стенке. Уж больно они любять шоколад.
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22.08.2020 09:05 Ответить
Шмаркля не даст, журавель же не сбивал молоковозку...
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21.08.2020 13:32 Ответить
Хочется сказать нецензурное слово, да модераторы не пропустят. На фига героя? Дайте орден и действительные не мнимые льготы семье. А еще лучше накажите тех, кто заставил человека мучаться четыре дня раненым на жаре. ЕС поднимала этот вопрос, или их язык в заднице застрял? Только пиариться может, даже на смерти. Вот за это я и не люблю Порошенко.
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21.08.2020 13:59 Ответить
Простите. а ЗА ЧТО КОНКРЕТНО - Героя Украины !?
Что он сделал ТАКОГО героического для страны !?
Он умер, как умирали тысячи солдат, а не героически сражался!
Он самостоятельно полз к своим - это элементарная попытка выжить, а не воинский героизм !!!!
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ ЛЮБОГО ЕГО НАГРАЖДЕНИЯ !!!
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21.08.2020 14:11 Ответить
 
 