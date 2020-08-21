"ЕС" инициирует присвоение погибшему под Зайцево морпеху Журавлю звания Герой Украины. ДОКУМЕНТ

Фракция "Европейская Солидарность" призывает главу Верховной Рады Дмитрия Разумкова внести представление Президенту Владимиру Зеленскому о присвоении звания Герой Украины погибшему морпеху Ярославу Журавлю.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Как известно, 13 июля в "серой зоне" под поселком Зайцево в Донецкой области во время выполнения боевого задания в результате подрыва на взрывном устройстве погиб командир разведывательного взвода лейтенант Дмитрий Красногрудь. В тот же день российские оккупационные войска вероломно обстреляли эвакуационную группу ВСУ, которые имели экипировку гуманитарной миссии - белые шлемы, жилеты и повязки. Таким образом было нарушено соглашение о режиме "тишины", достигнутое через ОБСЕ.

"Во время обстрела получил ранение военнослужащий эвакуационной команды - сержант-разведчик 35-й бригады морской пехоты ВМС ВС Украины Ярослав Журавель. После обстрела раненый Ярослав остался на поле боя без помощи. Как показало видео с беспилотного летательного аппарата, раненый сержант был жив, останавливал себе кровотечение жгутом и искал укрытие. Три дня подряд россияне не давали проводить поисковую операцию. Ориентировочно 16 июля стало понятно, что 13 июля 2020 сержант погиб от ранений. 21 июля тело сержанта было передано на контролируемую правительством Украины территорию", - говорится в обращении "Европейской Солидарности".

Ярослава Журавля похоронили 23 июля в селе Андреевка на Днепропетровщине, где он родился и вырос.

Народные депутаты отмечают, что в соответствии с законодательством Украины право внесения представления о присвоении звания Герой Украины Президенту Украины имеет Верховная Рада Украины.

"Обращаемся к вам с просьбой об инициировании перед Президентом Украины вопроса о присвоении звания Герой Украины разведчику 137 ОБМП, сержанту Журавлю Ярославу Васильевичу (посмертно)", - говорится в обращении к главе Верховной Рады.

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