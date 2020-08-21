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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки госпитализировали рекордное число больных COVID-19 - 487, - Степанов

В Украине за сутки госпитализировали рекордное число больных COVID-19 - 487, - Степанов

По состоянию на 21 августа в Украине зафиксировали новый рекорд. Он связан с количеством госпитализированных за сутки.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"Госпитализированы 487 человек и это самое большое количество людей, которые были госпитализированы за сутки с начала пандемии", - заявил он.

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Автор: 

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Президент Украины Степанов продолжает запугивать население.
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21.08.2020 10:00
+3
"Ковид" - грандиозная афёра на международном уровне, нацеленная на тотальное разрушение экономик суверенных государств с помощью дурантинов.
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21.08.2020 10:09
+2
То есть говорить правду это запугивать? А если молчать и говорить неправду то будете говорить что они врут. Я так понимаю понимаю вы из тех кто горькой правде предпочитает сладкую ложь
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21.08.2020 10:03
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Президент Украины Степанов продолжает запугивать население.
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21.08.2020 10:00 Ответить
То есть говорить правду это запугивать? А если молчать и говорить неправду то будете говорить что они врут. Я так понимаю понимаю вы из тех кто горькой правде предпочитает сладкую ложь
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21.08.2020 10:03 Ответить
"Ковид" - грандиозная афёра на международном уровне, нацеленная на тотальное разрушение экономик суверенных государств с помощью дурантинов.
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21.08.2020 10:09 Ответить
Ні... так ти нічого нікому не доведеш. Виходь на вулицю (я ж сподіваюся, у тебе просто проксі, а не в Австралії) з плакатом "дурантін" і кричи на місцевих зупинках, що ти свідок теорії змови.
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21.08.2020 10:15 Ответить
Я живу в Мельбурне. У нас в штате Виктория правит правительство вонючих коммуняк ("лейбористы"), которые практически всё продали Китаю, включая порт. Сейчас в городе практически ничего не работает, кроме самых необходимых служб. Это должно закончиться 13 сентября (закон позволяет вводить ЧП только на шесть месяцев), но эта скотина плевала на все законы, и попытается продлить своё ЧП. Причём зарплату стоЯщим бизнесам временно платит федеральное правительство, из Канберры. Эти деньги заканчиваются, людям скоро нечего будет жрать. У меня есть предчувствие что череп этой скотины в итоге кто-нибудь из владельцев разорённых бизнесов раскроит монтировкой.
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21.08.2020 10:22 Ответить
Навіщо ти мені це втираєш?)) Мені чисто пофігу що там у тебе в Мельбурні.
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21.08.2020 10:25 Ответить
У нас то же самое что и у вас: дурантин, разорённые бизнесы, люди без работы, фейковые цифры "заражённых" и "умерших от вируса" и т.д.
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21.08.2020 10:27 Ответить
Чем нарушает рекомендации ВОЗ, который кстати думает об отмене карантина для здоровых людей.
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21.08.2020 10:05 Ответить
Да понятно; Дональд Фредович прекратил их финансирование, их игра проиграна, и они не знают как из этой *опы выбраться, чтобы не попасть в тюрьму за всё лядство которое они сотворили.
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21.08.2020 10:10 Ответить
Тебе из Австралии кацапский троль виднее.
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21.08.2020 10:27 Ответить
Sure, dude, I know firsthand about the things.
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21.08.2020 10:29 Ответить
в країні день починається і закінчується ідіотом стєпановим.
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21.08.2020 10:00 Ответить
Он не идиот. Он - назначенец мировой банковской мафии, которая готовит на декабрь-январь "великий перезапуск" ("the great reset")
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21.08.2020 10:12 Ответить
Кожного дня нові рекорди.
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21.08.2020 10:01 Ответить
А от оце абсолютно вірне рішення! Треба вводити жорсткий карантин. Усі офіси перевести на роботу з дому, де це можливо. Ввести жорсткий контроль з наростаючими штрафами в громадських місцях, транспорті і т.д.

Тільки так можливо зупинити другу хвилю пандемії.
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21.08.2020 10:57 Ответить
Психология раба. Мечтаешь страну в тотальное гетто с аусвайсами и вооруженными патрулями на улицах. превратить?
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21.08.2020 13:51 Ответить
Александро, таке враження, що ти зацікавлений щоб більше українського народу перехворіло та померло...

як в Китаї закінчилася пандемія? Що їхня влада робила щоб перемогти коронавірус?
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21.08.2020 14:09 Ответить
Кроме тестов про козу и папайю у этих шарлатанов нет никаких аргументов. Забери у них тесты, ноа-хау ковидной пропоганды,и они ни кто и звать их никак.
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21.08.2020 10:59 Ответить
В ход пошли достижения танзанийских ученых. Вы уверены, что те люди, что срывали папайю или ухаживали за козой или те, что отбирали пробы и делали анализ - не были носителями ковида и все были в масках и перчатках?
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21.08.2020 11:12 Ответить
 
 