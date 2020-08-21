В Украине за сутки госпитализировали рекордное число больных COVID-19 - 487, - Степанов

По состоянию на 21 августа в Украине зафиксировали новый рекорд. Он связан с количеством госпитализированных за сутки.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"Госпитализированы 487 человек и это самое большое количество людей, которые были госпитализированы за сутки с начала пандемии", - заявил он.

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