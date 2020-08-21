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В Украине за сутки госпитализировали рекордное число больных COVID-19 - 487, - Степанов
По состоянию на 21 августа в Украине зафиксировали новый рекорд. Он связан с количеством госпитализированных за сутки.
Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"Госпитализированы 487 человек и это самое большое количество людей, которые были госпитализированы за сутки с начала пандемии", - заявил он.
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Тільки так можливо зупинити другу хвилю пандемії.
як в Китаї закінчилася пандемія? Що їхня влада робила щоб перемогти коронавірус?