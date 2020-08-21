Празднования Рош ха-Шана в Умани, каким оно было в прежние годы, в 2020 году не будет, - Аваков. ВИДЕО

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Украина введет технические ограничения, которые сделают невозможным прибытие большого количества паломников на празднование Рош ха-Шана (иудейского Нового года) в 2020 году в город Умань Черкасской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил Аваков на брифинге в г.Вышгород Киевской области в пятницу утром.

"В связи с коронавирусом, чтобы пресечь любые спекуляции на тему по ситуации с празднованием еврейского нового года в Умани: мы понимаем все риски, которые связаны с таким массовым празднованием. Стандартно к нам приезжало порядка 20-50 тыс человек в разные последние годы на паломничество. К сожалению, мы сейчас не можем тебе позволить такие риски, потому будут введены технические ограничения и по сути празднования, каким оно было в форме последних лет, не будет", - сказал Аваков.

По его словам, украинские дипломаты уже провели соответствующие консультации с соответствующими правительствами стран, откуда едет больше всего паломников.

"Я думаю, что каждый из верующих примет и поймет наши ограничения. В этом году крестный ход православных церквей также был отменен и поэтому я думаю, что этот баланс во имя здоровья людей должен быть восстановлен", - сказал он.

В этом контексте Аваков также подчеркнул, что "мы найдем механизмы регулирования этого процесса для тех, кто не считается с общественными интересами, у нас достаточно сил и возможностей".

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