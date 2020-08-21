Празднования Рош ха-Шана в Умани, каким оно было в прежние годы, в 2020 году не будет, - Аваков. ВИДЕО
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Украина введет технические ограничения, которые сделают невозможным прибытие большого количества паломников на празднование Рош ха-Шана (иудейского Нового года) в 2020 году в город Умань Черкасской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил Аваков на брифинге в г.Вышгород Киевской области в пятницу утром.
"В связи с коронавирусом, чтобы пресечь любые спекуляции на тему по ситуации с празднованием еврейского нового года в Умани: мы понимаем все риски, которые связаны с таким массовым празднованием. Стандартно к нам приезжало порядка 20-50 тыс человек в разные последние годы на паломничество. К сожалению, мы сейчас не можем тебе позволить такие риски, потому будут введены технические ограничения и по сути празднования, каким оно было в форме последних лет, не будет", - сказал Аваков.
По его словам, украинские дипломаты уже провели соответствующие консультации с соответствующими правительствами стран, откуда едет больше всего паломников.
"Я думаю, что каждый из верующих примет и поймет наши ограничения. В этом году крестный ход православных церквей также был отменен и поэтому я думаю, что этот баланс во имя здоровья людей должен быть восстановлен", - сказал он.
В этом контексте Аваков также подчеркнул, что "мы найдем механизмы регулирования этого процесса для тех, кто не считается с общественными интересами, у нас достаточно сил и возможностей".
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не евреї.
окремої гілки.
Далі можете самі проаналізувати ваше точне "знання".
У нас на Полтавщині , за ці 5 років , набудували стільки доріг , що , мабуть за 30 попередніх років , стільки не будували .
Ответ прост до одурения -- абсолютно все религиозные общины (а хасиды ещё и маленькое меньшинство) составляют 12-15% населения . Где-то 50-60% всех инфицированных это именно религиозные группы ...
В хасидском Бней-Браке почти каждый четвертый был или есть инфицирован . Но самое главное , шо их вот из шланга поливали , за пределы города не пускали -- им похер .
Не выдавать визы? Так целью поездки укажет посещение Хортицы, а сам поедет в Умань.
Если безвиз, то так же.
вход платный.
вход на празднование должен быть платным и очень дорогим. дать им понять, что тем, кто не готов потратить хотя бы 10 000 долларов с человека там делать нечего. (например оформить, как плата за сервис - охрана территории, благоустройство могилы и прилегающей территории, уборка и вывоз мусора, лавочки, бесплатная питьевая вода).
от 10 000 баксов с человека, это чтоб отсечь злыдарей. нищеброды ведут себя плохо. на дорогих мероприятиях и на дорогих курортах как правило публика приличная. те, кто несколько лет откладывает на поездку вряд ли захотят провести это время в СИЗО.
уверен, что среди хасидов есть разные люди. как правило безработные и бедные - наиболее малокультурные.