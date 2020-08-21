Предотвращено присвоение имущества детского санатория "Хаджибей" на сумму более 50 млн грн, - СБУ

Служба безопасности Украины предотвратила присвоение имущества "Детского специализированного клинического санатория "Хаджибей", который принадлежит Министерству здравоохранения, на более чем 50 млн гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным предварительного следствия, злоумышленники пытались незаконно завладеть всем имуществом лечебного учреждения, находящегося в экономически привлекательной зоне на берегу Черного моря и специализирующегося на реабилитации детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

Оперативники спецслужбы установили, что по инициативе должностных лиц Минздрава Украины в 2007 году руководство санатория заключило инвестиционный договор с частным предпринимателем на строительство базы отдыха в селе Холодная Балка на побережье Хаджибейского лимана. По условиям контракта инвестор обязался выполнить весь комплекс проектно-строительных работ, а также профинансировать реконструкцию других корпусов здравницы: газификацию, капитальный ремонт и приобрести для заведения автотранспорт. После выполнения договора санаторий должен был передать построенную базу отдыха вместе с землей в собственность коммерческой фирме.

Читайте: Ко Дню Независимости "Укрзализныця" назначила еще два дополнительных поезда из Одессы в Киев и Львов

Несмотря на то, что строительные работы так и не были начаты, в 2018 году инвестор решил отсудить участок в курортной зоне и другое имущество здравницы.

Инициированная СБУ проверка зафиксировала, что такие действия противоречат отечественному законодательству по инвестиционной деятельности и управлению объектами государственной собственности. Кроме того указанный договор не был согласован с Фондом государственного имущества Украины.

За попытки незаконного завладения государственной собственностью начато производство по ч. 2 ст. 15 и ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас на имущество государственного медучреждения суд наложил арест.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности других лиц, задействованных в сделке.

Также читайте: На Луганщине обнаружен тайник с противотанковыми минами, - СБУ. ФОТО