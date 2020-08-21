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Предотвращено присвоение имущества детского санатория "Хаджибей" на сумму более 50 млн грн, - СБУ

Предотвращено присвоение имущества детского санатория

Служба безопасности Украины предотвратила присвоение имущества "Детского специализированного клинического санатория "Хаджибей", который принадлежит Министерству здравоохранения, на более чем 50 млн гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным предварительного следствия, злоумышленники пытались незаконно завладеть всем имуществом лечебного учреждения, находящегося в экономически привлекательной зоне на берегу Черного моря и специализирующегося на реабилитации детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

Оперативники спецслужбы установили, что по инициативе должностных лиц Минздрава Украины в 2007 году руководство санатория заключило инвестиционный договор с частным предпринимателем на строительство базы отдыха в селе Холодная Балка на побережье Хаджибейского лимана. По условиям контракта инвестор обязался выполнить весь комплекс проектно-строительных работ, а также профинансировать реконструкцию других корпусов здравницы: газификацию, капитальный ремонт и приобрести для заведения автотранспорт. После выполнения договора санаторий должен был передать построенную базу отдыха вместе с землей в собственность коммерческой фирме.

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Несмотря на то, что строительные работы так и не были начаты, в 2018 году инвестор решил отсудить участок в курортной зоне и другое имущество здравницы.

Инициированная СБУ проверка зафиксировала, что такие действия противоречат отечественному законодательству по инвестиционной деятельности и управлению объектами государственной собственности. Кроме того указанный договор не был согласован с Фондом государственного имущества Украины.

За попытки незаконного завладения государственной собственностью начато производство по ч. 2 ст. 15 и ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас на имущество государственного медучреждения суд наложил арест.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности других лиц, задействованных в сделке.

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Автор: 

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Предотвратил до суда - очень смело. В наше непростое время таким занимается СБУ?! Терроизм и все остальное Авакову отдали?
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21.08.2020 10:17 Ответить
"После выполнения договора санаторий должен был передать построенную базу отдыха вместе с землей в собственность коммерческой фирме." - БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ.
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21.08.2020 10:52 Ответить
 
 