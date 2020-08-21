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Сегодня стоит вопрос существования самого украинского государства, - Жорин о деятельности пятой колонны в Украине

В своем интервью порталу Politeka экс-командир полка "Азов", а ныне руководитель Центрального штаба Нацкорпусу Максим Жорин объяснил, почему в последнее время активизировались акции его политической силы против партии Шария и ОПЗЖ.

 "За шесть лет власть не создала ни одного законного предохранителя для возвращения пророссийских политиков в политическое поле. А власть Зеленского сделала все, чтобы они начали наращивать свои силы ", - сообщил Жорин.

В качестве доказательств реванша пророссийских сил, представитель Нацкорпуса приводит факты покупки медиаресурсов Медведчуком, возвращение Портнова и других соратников Януковича в Украине, а также создание силовых отрядов при партии ОПЗЖ под руководством Ильи Кивы.

Также, руководитель штаба Национального Корпуса уверен, что уличные акции протеста с 2014 года является важным инструментом привлечения внимания общества и борьбы с коллаборационистами. В то же время, это не единственный метод, который использует партия: "Огромный объем работы мы проводим в юридической плоскости. Мы обращались в СБУ, Министерства юстиции, Окружного суда - не только по вопросам деятельности партий, но и персонально по Шарию, Медведчуку, Кивы и т.д. "

По словам Максима Жорина, пятая колонна является одной из самых больших угроз в Украине. "Мы понимаем свой путь, и будем продолжать работать комплексно - в юридической плоскости и уличными акциями", - обещает политик.

Автор: 

Национальный корпус (393) Жорин Максим (45)


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Топ комментарии
+24
Это как яд в организме, вон Навальный свежий пример. Но Украинцы как всегда беспечны и толерантны, авось рассосется само. Пущяй враги живут в нашей хате, а будут стрелять, мы отвечать не будем, что бы не провоцировать...
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21.08.2020 10:15
+17
Що розові свиньки закінчились?
Горе яке.
А як ви разом з Шарієм ганяли по Україні за Порошенком, розчищаючи дорогу до влади оцій п'ятій колонні?
Шо память, як у Гуппі?
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21.08.2020 10:19
+15
Медведчук, блок ЗАЖОПУ це вороги України. А вороги України повинні бути знищені. Бо це загроза територіальній цілісності України. Порошенко і К винні що при них ця гідра відродилася і почала розповсюджуватись. Тому у руля країни, депутатами ВРУ повинні бути тільки ті хто захищав і захищає Україну на фронті а не уклоністи і відверті вороги. Слава нації, смерть ворогам!
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21.08.2020 10:26
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Правила форума Совет форумчан
Это как яд в организме, вон Навальный свежий пример. Но Украинцы как всегда беспечны и толерантны, авось рассосется само. Пущяй враги живут в нашей хате, а будут стрелять, мы отвечать не будем, что бы не провоцировать...
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21.08.2020 10:15 Ответить
первое это уничтожить кацапскую партию
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21.08.2020 10:43 Ответить
Що розові свиньки закінчились?
Горе яке.
А як ви разом з Шарієм ганяли по Україні за Порошенком, розчищаючи дорогу до влади оцій п'ятій колонні?
Шо память, як у Гуппі?
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21.08.2020 10:19 Ответить
а хіба не порох реанімував медведчука, а те що портнови не сидять і з них познімали усілякі санкції це теж не при баризі сталося?
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21.08.2020 10:29 Ответить
а шо, мертвечука до Пороха не було в політиці?
Був!
А санкції, дійсно, познімали при баризі бені.
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21.08.2020 10:36 Ответить
був.. Але не так.
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21.08.2020 10:45 Ответить
не було, вже декілька років про нього ніхто не згадував
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21.08.2020 11:00 Ответить
Мертвечука у переговорний процес притягла Меркель, на прохання Путіна.
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21.08.2020 11:55 Ответить
всі винні - як же ж так - такого "досвідченого дипломата" "примушували" всі хто бажав - він виходіть в порівнянні з хутіним "0" - "жму руку абнімаю"
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21.08.2020 12:48 Ответить
Стосовно реанімації мертвечука. Ти розумієш, що тоді в 2014-му ***** взагалі не хтів розмовляти з новою владою в Україні. ***** вимагав, що умовою хоч для якогось діалогу, це розмовляти через свого кума мертвечука. Звідси і пішли т.з. мінські переговори та угода. А Петру нічого не залишалось, як говорити з *****м через мертвечину.
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21.08.2020 10:52 Ответить
так які претензії до зелі. якщо порох все попідписував? а розібратися з портновими, штепами. ефремовими..., а справи майдану 5 років - НУЛЬ результату... теж путін завадив???
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21.08.2020 10:59 Ответить
У тебе претензій до зелі немає, але це він реанімував Портнова, який втік з країни при Пороху, а Штепа і Єфремов сиділи за г'ратами.
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21.08.2020 11:31 Ответить
так що ж то за посадка, якщо вони вже на волі - зеля помилував? може згадаєш всіх прокурорів, які претензії їм "готували" і чому в Європі з усіх потвор зняті санкції
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21.08.2020 12:40 Ответить
Підписував, але не виконував.
Тобі ж мабуть як нікому зрозумілий вислів: «Обєщать, нє значить - женіться».
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21.08.2020 11:57 Ответить
При Пороху вищесказані тобою персонажі сиділи або за гратами, або ховались за кордоном. А при бубочкЄ повилазили та повернулись та гадять.
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21.08.2020 12:05 Ответить
і вам повторю - так що ж то за посадка, якщо вони вже на волі - зеля помилував? може згадаєш всіх прокурорів, які претензії їм "готували" і чому в Європі з усіх потвор зняті санкції
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21.08.2020 12:42 Ответить
А хто тобі казав за посадку? Я казав, Шо ті криси повтікали, або сиділи під слідством. А ти прекрасно знаєш, що посадити може тільки суд. А судді в нас, нажаль, це окрема держава. Все пов'язано ще за часів довбаного совка.
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21.08.2020 14:20 Ответить
а ти забув про 144 "успішних" рехворми і судова там же??? - совок в голові - це коли всі "заважають" рехворматору і народ "тупий" - думайТЕ, вам же казали...
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21.08.2020 16:00 Ответить
От якраз судова система і не реХВормована. Вона вигідна любій владі за бабло вирішувати всі питання. Ось про що я говорю. І це пішло не від Петра, а задовго до 1991-го року, якщо не з часів російської імперії. За бабло, або якісь приференції суд винесе такерішення за яке більше заплатили. До цього часу ніхто так і не вирішив це питання. Це не просто якась економічна реформа, це реформа загалом українського суспільства, це реформа в мізках людей які вирішили працювати в судійській системі і це вирішується десятиліттями, якщо ми хочемо ввійти в цивілізований світ.
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21.08.2020 16:08 Ответить
так а чого до зелі претензії??? "досвідчений" за 5 років не спромігся, але ви б подивилися - про успішну судову рехворму багато розповідав ваш кумир
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21.08.2020 16:14 Ответить
А хто тобі сказав Шо він мій кумир? У мене до Петра є багато питань, але хочу зазначити, що якби в 2014-му на місті Петра був твій кумир-блазень, то вже б втратили країну.
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21.08.2020 16:23 Ответить
хочу тобі сказати у мене немає кумірів, а блазнем якраз виявився барига, якому пощастило опинитися у потрібному місті в потрібний час і отримати такі можливості, не маючи на це жодних підстав(читай біографію) і все профукати...
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21.08.2020 18:04 Ответить
До чого тут біографія? Ти хочеш сказати, що за нього не проголосували люди? За хряка бєглого теж проголосували і зечара став президентом. Таке життя, така демократія. Люди вибрали бубочку, думаю зробили помилку, але ж треба терпіти, підкорятись більшості...
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21.08.2020 19:24 Ответить
люди голосували проти пороха, вибору не було, бо доблесная "опозіція" не змогла об"єднатися - він настільки неприйнятний для більшості людей, що голосували за невідомо що, бо те що відоме настільки набридло своєю брехнею за стільки років... чи у вас амнезія? тому і кажу почитайте хоча б біографію, може що пригадаєте...
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21.08.2020 20:09 Ответить
Тобі тема порохвовсьйомвінават настільки голову забила, що не можеш навіть втямити, що я писав про вибори 2014, а не по 2019. Вже півтора року Порох не при владі, а й досі він вам в гузні крутить. Чого ж не посадити, якщо винен?
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21.08.2020 20:27 Ответить
це я відповіла про 2014 "..якому пощастило опинитися у потрібному місті в потрібний час і отримати такі можливості, не маючи на це жодних підстав(читай біографію) " а інше на це - "Люди вибрали бубочку, думаю зробили помилку, але ж треба терпіти, підкорятись більшості..."

окрім секти божа роса нікому не цікавий барига

"..жму руку, абнимаю..."
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21.08.2020 21:29 Ответить
"..жму руку, абнимаю..." Це так в секті зебілів тіпа дАсвіданіє?
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21.08.2020 22:01 Ответить
та ні, то на ютубі можна подивитися...
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22.08.2020 06:13 Ответить
"уличные акции протеста с 2014 года является важным инструментом привлечения внимания общества"

к тому факту, что государственности и законности в Украине нет, зато есть неприкасаемые уголовники из частных армий отдельных олигархов.
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21.08.2020 10:20 Ответить
Випускайте на арену Парасюка з Семенченком!
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21.08.2020 10:21 Ответить
Не ну тут всьо понятно, лишь бы не Порошенко...
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21.08.2020 10:23 Ответить
Для малоросів це головне, а ще вони мріють посадити Порошенка, але в них нічого не виходить як не намагаються бідненькі!
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21.08.2020 10:25 Ответить
Він правий. Ніхто ворогів України і пальчиком не торкнувся. От кинути за грати тих же торнадівців, які схопили на місці злочину торгашів (включаючи СБУ і всіляких матіосів), які займались гешефтами з ватажками ОРДЛО, так тут моментально. Я дуже добре пам*ятаю, виступи у Шустермана і Цукура, і Матіоса, щоб ні на секунду засумніватись в тому, що хлопці сидять за те, що перебили величезний гешефт паскуд, яким бабло заміняє совість та честь. Скаже, що суд так вирішив? А я скажу, що то був "суд", а не суд, який неправосудно проходив в закритому режимі.
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21.08.2020 10:22 Ответить
Пока не будет запрета на существование националистических партий (ОПЗЖ и Шариковцев) угроза реванша будет только наростать.
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21.08.2020 10:23 Ответить
чиво? шарий и платформенщики за смертью националисты? Ты чо с Навальным вместе чай пил?
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21.08.2020 10:24 Ответить
Це рашисти.
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21.08.2020 11:08 Ответить
Каким боком они националистические?Скорее прорасейские.
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21.08.2020 10:25 Ответить
Попробую пояснить. В Украине и за поребриком слово националист в отрицательном ключе кричат все, кого бесят люди говорящие не на русском языке. Для меня вообще нонсенс, как это:- "Украинизация Украины"? Это как? Тоже самое, что итализация Италии. Впрочем, к сути вопроса. Вы можете припомнить хотя бы один законопроект от ОПЗЖ (ранее ПР) который был бы направлен на развитие укр. языка или укр. культуры? Я нет. Скорее наоборот. Поэтому я и называю их нациками. За счет уничтожения культуры нациообразующего этноса, они хотят развивать культуру страны-агрессора. Очень сомневаюсь, что они переживают за другие меншинства:- болгар, гагаузов, румын, венгров и т.д. Яркий пример такой политики - Беларусь. Где даже президент на белоруском говорит только на инавгурации. Чего только стоят истерические отказы того же Рабиновича выступать в ВР на гос. языке. Можете себе такое представить в сенате Франции. Или, например, депутат ГД россии от бурятии выступает на бурятском и наотрез отказывается выступать на русском? Так отож. Поэтому люди (партии) презирающие язык и культуру моей страны, и продолжающие тут жить и тащить сюда "русский мир" - нацики. С уважением.
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21.08.2020 13:19 Ответить
Слишком сложное объяснение получилось, если вы бы попроще сказали-ОПЗЖ(бывшая ПР) называется проукраинские политические партии нациками, то не было бы никаких разногласий.
Законопроект от ПР про язык был, пресловутый закон Колесникова-Кивалова. Сложно его назвать "развивающим", но я не понимаю какой терминологией оперировать, говоря о развитии?Назовите тогда хотя бы один закопроект не от ПР, который бы можно назвать направленным на развитие украинского языка/культуры.
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21.08.2020 13:25 Ответить
Колесниченко-Кивалова. Эту мразь еще предстоит отловить...
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21.08.2020 13:34 Ответить
Сорри, мобильник вечно исправляет. Да, его самого, помню как потом Гадик пускал слезу в студии, "аяничивонизнал".
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21.08.2020 13:38 Ответить
Называет т.е.
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21.08.2020 13:26 Ответить
Хорошо. Зайдём с другой стороны. россия хочет уничтожения (пусть будет ассимиляции) украинской нации. В т.ч. языка и культуры. Это признак нацизма? Я считаю, что да. В таком случае, логично что любая пророссийская партия (сила) - нацики.
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21.08.2020 13:32 Ответить
Непонятно происхождение жаргонизма "нацики"-от нацисты или националисты?
Полагаю что нет, навскидку глянул в Вики признаки-вождизм, традиционализм, всяческие оттенки ксенофобии и шовинизма. Словом авторитарно/диктаторский режим обычно крайне правого толка. Сюда можно разве что экспансионализм присобачить, но тогда украинцы ничуть не лучше тех же беларусов, их по этой логике тоже хотят ассимилировать.
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21.08.2020 13:44 Ответить
Моя бы воля я всех бы провокаторов, включая тебя, в вечный БАН отправил бы.
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21.08.2020 10:31 Ответить
Будьте любезны, объясните, каким образом я вдруг провокатором стал? Логика умственного процесса какова?
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21.08.2020 13:03 Ответить
А Матіос хоч і говорить, з західним акцентом, але гнида гнидою. Щодо азовців, то вони руки не подали Порошенку, поховали руки за спину, коли він приїжджав до них на передову, вибрали кращого верховного, тож нехай йому лижуть тепер.
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21.08.2020 11:02 Ответить
Медведчук, блок ЗАЖОПУ це вороги України. А вороги України повинні бути знищені. Бо це загроза територіальній цілісності України. Порошенко і К винні що при них ця гідра відродилася і почала розповсюджуватись. Тому у руля країни, депутатами ВРУ повинні бути тільки ті хто захищав і захищає Україну на фронті а не уклоністи і відверті вороги. Слава нації, смерть ворогам!
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21.08.2020 10:26 Ответить
а может ты лично будешь назначать депутатов?
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21.08.2020 10:30 Ответить
поважаю твою думку шановний...
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21.08.2020 10:30 Ответить
Я думаю, як виняток, народу для виховання влади можна протягом року використовувати гіляку.
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21.08.2020 10:30 Ответить
мертвечук купив лише один анал (у Димінського) - і те з-за зебіла. Інші два так і так були його, нехай оформлені на підставних осіб.
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21.08.2020 10:34 Ответить
Зезезе и мертвяк звЁзды дамбаса
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21.08.2020 10:36 Ответить
" создание силовых отрядов при партии ОПЗЖ под руководством Ильи Кивы" - а вот это новость!
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21.08.2020 10:41 Ответить
Чёрт, сразу не прочитал, он и правда такое сказал. Вот это поворот!
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21.08.2020 10:49 Ответить
Про це вже давно відомо. Ківу -- на мило!
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21.08.2020 11:08 Ответить
Сегодня стоит вопрос существования самого украинского государства/ Сто лет назад УНР удушил кодлан Ленина-Троцкого-Свердлова.Сейчас Украину душит Путин с кодланом гражданина Израиля-военного союзника Путина-Коломойского . Указавшему слугам как это делать. Экономически: Объявление Грецией дефолта - пример для Украины, - Коломойский. Военно -политически: Это не война а " Внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", - Коломойский. Дайте 5-10 лет и кровь (украинцев) (РФ и Израиль) забудут. Россия все равно сильнее. - Коломойский. Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский.
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21.08.2020 10:46 Ответить
Бери выше ! как раз именно евреи ответственны за все негаразды в Украине. Так как примерно 70% их от их числа ныне живущих,заняты политикой и бизнесом.
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21.08.2020 11:10 Ответить
ахаха, а ты посм. на их кол-во во власти.
"умник"
они никогда ничего норм. не сделали для Украины, более того..... ну, иди к Сралину напр.
(я не говорю за врачей в УПА)
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21.08.2020 12:31 Ответить
Греція об'явила дефолт, будучи в ЄС, і їй списали 100 млрд боргів. Бєня ідіот, що порівнює з Україною? Шахрай-фінансист, маніпулятор і махінатор, який обдирав Україну, став олігархом, наживався, а тепер хоче загнати країну в дефолт і продати всю гамузом московським рашистам, своїм ізраїльським союзникам і окупантам?
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21.08.2020 11:18 Ответить
Зима. Лютая стужа. На дорогу падает замерзший воробей.
Шла по дороге корова. Наложила на воробья кучу.
Воробей отогрелся и зачирикал.
Шла мимо кошка. Услыхала чириканье, выташила воробья и съела.
Три морали:
1) Не всегда твой враг тот, кто тебя обгадил;
2) Не всегда твой друг тот, кто тебя из дерьма вытащил;
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21.08.2020 10:49 Ответить
иду вчера - лежит кирпич
пнул
сломал палец, но под кирпичем было 500 евро
чМораль:
1.не пинай то шо бы не пнул Ахиллес
2. если мона пнуть, но мона и поднять - подними.
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21.08.2020 12:33 Ответить
борцуни срані, нема проплат нема "боротьби"......... . а якщо на мить припустити що яка-неяка боротьба з прорашапоїдним лайном і була, і коли взяти до уваги той факт, що пята колона очолювана підх.уйловиком ху.йла мертвечуком лише розростається і кріпшає, то мусите визнати - за всі роки після Майдану ви терпите від них поразку з поразкою, і це на своїй території.
тож висновок напрошується сам по собі - є не боротьба з рашапоїдним гівном а лишень імітація боротьби, і є повна "какая разница" з боку шмаркатого недопрезидента і влади в цілому.
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21.08.2020 10:53 Ответить
Это вопрос стоит "на повестке дня" уж лет как 300!
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21.08.2020 11:01 Ответить
Одна болтовня и ничего не делается. После майдана пришел "патриот" Порошенко, казалось бы после того что происходило на майдане, у людей поменялось восприятие жизни, ценностей, но нет, бабло в собственном кармане важнее реальных (настоящих) реформ, а не той бутафории, о которой кричали со всей сторон. Затем пришел "патриот" Зеленский. Вначале за коррупционеров давали 10% от суммы взятки, за год его "деятельности" процент за коррупционеров упал до 0. Реформ никаких не предвидится, окружение рубит бабло на "великой стройке" и так по кругу. После Зеленского придут другие "патриоты". Какие придут? Два варианта: патриотичные "патриоты" типа Нацкорпуса, Свободы и т.п. или непатриотичные "патриоты". В первом варианте будут рубить бабло под патриотичные лозунги. Второй вариант даже не хочу описывать, всё и так понятно.
Шановні УКРАЇНЦІ. До Вас два маленькі запитання. Хто винен? Що робити?
Слава УКРАЇНІ!!!!!
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21.08.2020 11:09 Ответить
Все что украинцы делают .так это выдавливают в себе раба-язычника. Это касается как Запада ,так и особенно Восточной части.
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21.08.2020 11:12 Ответить
Не плясать как мокшане вокруг горы банкнот.
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21.08.2020 11:15 Ответить
Соня. Хватит повторять ордынские фейки...Порошенко -ПАТРИОТ настоящий.
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21.08.2020 11:38 Ответить
Не хотел обидеть ни Вас, ни Порошенко. Я как гражданин Украины, субъективно оценил его деятельность для общества в целом. Как по мне, результаты его деятельности в качестве Президента Украины не впечатляют. Для того, чтобы дискуссировать о патриотизме кого бы то ни было, дайте пожалуйста Ваше определение понятия ПАТРИОТИЗМ, чтобы мы одинаково (тождественно) понимали это понятие. Этого, во всяком случае, требует формальная логика.
По поводу "ордынских фейков". Не смотрю, не слушаю, не читаю СМИ как российские так и украинские. Иногда смотрю 5 Канал.
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21.08.2020 12:05 Ответить
Извольте. Патриот -человек преданный своему Отечеству,своему народу и готовый защищать их в меру своих сил. Претензии есть? Какие полномочия и обязанности у президента -почитайте в Конституции Украины,после чего поговорим о "впечатлениях от его деятельности. И ....не было у Порошенко послушного парламента ,потому приходилось "договариваться", а это не просто .Ну и "вишенка" барыга потратил на гос нужды около двух своих миллиардов....назовите другого.
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21.08.2020 12:42 Ответить
Больше им пиару дайте, больше.... нольпроцентное говно.
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21.08.2020 11:17 Ответить
О обжорін-лушпердяй!
"Патріотизм став однією з тем в наших размовах, і Джонсон несподівано сказав, потужним та рішучим тоном, афоризм, на котрий багато накидується: «патріотизм - останній притулок покидька». Вважаю, що він не мав на увазі реальну і щедру любов до нашої країни, але мав на увазі той "патріотизм", котрий багато хто, у всі часи и у всіх країнах, робили прикриттям особових інтересів." Джеймс Босуел
На темі патріотизма цей ще в 2014 році фактичний бомж з Рубіжного, що розносив піцу, став жити в достатку і досить себе на цей час, не погано почуває. За час війни в нього з'явилася діляночка на 12соток під Києвом разом з будиночком на 250 кв.м. автомобільчик і нерозмінні 20 000 баксів на рахунку. Яким чином?
Щоб розуміти масштаб цього політичного діяча достатньо глянути на рейтинг цієї "політсили" за викликом. Вона вже близько нуля. І цей нуль розповідає про виклики. Так для нього все буде дуже погано. Знаєте що робить роботу геніколога і розносчика піци схожими? Вони можуть нюхати але не коштувати.
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21.08.2020 11:17 Ответить
К глубочайшему сожалению не революционная власть, ни после этого пришедшая ( позиционировавшая себя как патриотическая ) власть ни тем более нынешняя ( ну тут то понятно) ничего не сделала в борьбе с "пятой колонной", от слова СОВЕРШЕННО. ( а если называть вещи своими именами, то даже совершенно наоборот, способствовали ее разрастанию, усилению и консолидации) Помните " ворон ворону глаз не выклюет" . Поэтому и маемо що маемо. Засилье пятой колонны в бизнесе, олигархате, политикуме, СМИ, власти на всех уровнях и как следствие увеличение с каждым днем зомбированной части населения т.д. В принципе с трудом , даже теоретически можно представить как страна в таких вот внутренних условиях может выстоять перед агрессором который по всем параметрам сильнее ,поставившим за конечную цель полное уничтожение Украины как субъекта, " уставшем" мире с его " глубокой обеспокоенностью", соглашательской позицией Макрона, клоуна в роли президента США ( тем более в полосе выборов), уходящей Меркель, разбитой на брексите Великобританией, глобальном подкупе Рашей политикума в Европе, тенденции в мире на авторитаризм ( а значит в итоге на идейную близость с Путиным), коронавирусе который только набирает обороты, экономическим кризисом.. Да уж.. Пока Украина держится все таки на части активного проукраинского населения, но на сколько этого сопротивления хватит сложно сказать. Надежда умирает последней, поэтому остается только надеяться на лучшее. Но пятая колонна по факту это и есть главная беда Украины, в прочем как сейчас так и всегда. ( история ни чему не научила).
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21.08.2020 11:22 Ответить
Все это видят! Все понимают к чему дело идет. И ..... НОЛЬ РЕАКЦИИ ! Пора патриотам объединится и защитить страну от этой мрази. Проспят -потеряем Украину!
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21.08.2020 11:35 Ответить
Этот вопрос успешно могут решить только Патриоты и Националисты. Возьмите опыт стран бывшего соц лагеря и такие личности как Валенса, Гавел, руководители Прибалтийских стран.
И правильно говорит этот человек - всю шваль поднявшую голову против страны давно пора лишить наворованного и обеспечить пожизненые сроки на параше.
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21.08.2020 11:41 Ответить
То що ж робити? Громадянська війна? Етнічні чистки, чи втрата частини території? А може, широкомасштабна війна з Росією? І це усе через навалу кацапської саранчі на наші землі.
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21.08.2020 11:42 Ответить
Только на воинов АТО, патриотов и таких,как вы, хлопцы, вся надежда. Главное - не дать страну сдать лютому ворогу.
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21.08.2020 12:57 Ответить
Верхівка заЖОПних покидьків має бути знищена найближчим часом у будь-який спосіб. Зелена гидота доведе країну до економічної катастрофи,а заЖОПні до громадянської війни та втрати державності.
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21.08.2020 15:19 Ответить
Проснулись? Выборы разбудили? Уже полтора года стоит вопрос о существовании государства.
Украина есть и будет.
Теперь стоит вопрос о вашем существовании, продажные шкуры.
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21.08.2020 15:48 Ответить
 
 