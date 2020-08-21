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Новости Коронавирус и карантин
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Словения внесла Украину в "красную зону": туристы по прибытии в страну должны пройти 14-дневную самоизоляцию

Словения внесла Украину в

Правительство Словении издало постановление о принятии и реализации мер по предотвращению распространения инфекционного заболевания COVID-19, согласно которому Украина с 21 августа попала в "красный список" стран, поэтому украинцы по прибытии в Словению должны пройти двухнедельную самоизоляцию.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщается на сайте правительства Словении.

"14-дневный карантин установлен для всех лиц, въезжающих в Словению, которые имеют постоянное или временное проживание в странах, включенных в красный список, а также для всех лиц, независимо от гражданства или страны проживания, которые прибывают в Словению из этих стран", - говорится в сообщении.

Всего в "красном списке" Словении оказались 74 страны, в том числе соседняя Хорватия. Другие соседние страны - Венгрия, Италия и Австрия - находятся в "зеленом списке" Словении.

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Автор: 

карантин (16729) Словения (151) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
А две недели словенцы будут бесплатно кормить? Если да, то это не плохой стартап
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21.08.2020 10:15
+2
Скоро Україна для всього світу стане "червоною зоною"
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21.08.2020 10:20
+1
Хто приїде, то його проблеми.
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21.08.2020 10:21
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А две недели словенцы будут бесплатно кормить? Если да, то это не плохой стартап
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21.08.2020 10:15 Ответить
Хто приїде, то його проблеми.
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21.08.2020 10:21 Ответить
Скоро Україна для всього світу стане "червоною зоною"
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21.08.2020 10:20 Ответить
Так вірус це фейк. Шахов підтвердить.
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21.08.2020 10:22 Ответить
15 место в мире по заражению. Так просто такое не бывает. Где анализ ситуации? Где серьезное обсуждение на заседании СНБО? Попасть в первую двадцатку это надо еще уметь. Поляки уже шарахаются от каждого прибывшего рейса с Украины, думаю, привезли свежего коронавируса.
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21.08.2020 10:35 Ответить
Турист...и 14 дней на самоизоляции...😃
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21.08.2020 10:21 Ответить
руссо туристо - облико аморале
Словения внесла Украину в "красную зону": туристы по прибытии в страну должны пройти 14-дневную самоизоляцию - Цензор.НЕТ 5885
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21.08.2020 10:26 Ответить
Щось сказати хтів, чи просто- повітря зіпсувати?
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21.08.2020 10:32 Ответить
еду аж два раза и не слышал о такой стране знаю словакия и то нищие 3 мир лилипутские страны)
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21.08.2020 10:38 Ответить
А вот я там был пять раз, это самая зеленая страна Европы. В октябре поеду еще.
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21.08.2020 10:51 Ответить
я был в украине и что зачем мне мажорий отдых доннатный
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21.08.2020 11:23 Ответить
Словения уникальная страна...с одной стороны Альпы...с драгой Адриатическое море...по середине большие озера...2 миллиона населения...чистота...на каждом столбе цветы...дороги идеальные...
И срать эта "лилипутская" страна хотела на типа гигантскую паРашу...
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21.08.2020 10:52 Ответить
ну да о которой ни кто не слышал как и о монголии ..2 млн начеление аххах озера альпы в крупных странах
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21.08.2020 11:19 Ответить
А что о ней нужно было слышать?? О тоннах чугуна и стали на душу населения..как в паРаше??
Это туристическая страна....
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21.08.2020 12:13 Ответить
Взяти тур на 2 тижні самоїзоляції. Новий тренд
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21.08.2020 10:43 Ответить
Хотели поехать в конце августа в словению (альпы и есть море) но когда начал гуглить билеты, оказалось, что прямых рейсов в словению нет из Украины. Только Будапешт-Вена-италия авиа, а потом автобус. Но ни австрия, ни венгрия, ни италия не пускают наших граждан из-за карантина. Поэтому словения - дерьмо в которое и до красной зоны невозможно было добраться. Так что словенцы пускай ходят городами.
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21.08.2020 10:50 Ответить
Спочатку планував Словенію на травневі (туди через Відень, назад через Братиславу), все відмінилось.
Переніс квитки на жовтень , відчуваю що знов доведеться переносити
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21.08.2020 11:02 Ответить
зато Украина будет встречать хасидов (родичей Зелебобика) со всего мира с хлебом-солью.
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21.08.2020 11:41 Ответить
 
 