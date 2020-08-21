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Новости Коронавирус и карантин
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Минздрав открывает больницы второй волны в связи с большим количеством госпитализируемых, - Степанов

Минздрав открывает больницы второй волны в связи с большим количеством госпитализируемых, - Степанов

Министерство здравоохранения открывает больницы второй волны и объединяет их с больницами первой из-за большого количества госпитализируемых пациентов с COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

"Меняем алгоритмы маршрутизации пациентов, предоставления помощи. Я дал поручения объединить больницы первой и второй волны в связи с большим количеством госпитализируемых. Считаю, мы должны говорить, что у нас нет уже больниц первой и второй волны. Я практически каждый день подписываю новые распоряжения о введении новых больниц в областях. Большое количество больных фиксируется по всей стране",- сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки госпитализировали рекордное число больных COVID-19 - 487, - Степанов

Степанов добавил, что министерство ведет работу по улучшению выявления контактных лиц, работы лабцентров.

В свою очередь ведущий инфекционист Украины, д.м.н., профессор Ольга Голубовская отметила, что если такой рост заболеваемости будет продолжаться, врачи должны будут госпитализировать только тяжелобольных.

"Если будет такое количество больных мы должны будем изменить стратегию госпитализации. В настоящее время у нас госпитализируют пациентов со средним и тяжелым течением болезни, этим наша страна отличается от западных стран, где госпитализировали только тяжелых больных. Но если у нас будет такой рост заболеваемости, мы будем госпитализировать только тяжелые случаи. Это усложнит предоставление медпомощи", - сказала она.

Автор: 

больница (1434) карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Голубовская (72)


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Топ комментарии
+6
Записывайте фамилии этих лжецов, для последующего трибунала.
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21.08.2020 10:28
+3
... что если такой рост заболеваемости будет продолжаться, врачи должны будут госпитализировать только тяжелобольных.

А потом будут выбирать кого подключать к аппарату, а кого отключать?
Хорошо. Если к примеру будет выбор подключить к аппарату простого работягу или зеленского, то почему подключат зеленского, если простой работяга сделал для Украины больше?
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21.08.2020 10:20
+2
Восени зустрічайте 9-й вал.
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21.08.2020 10:25
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... что если такой рост заболеваемости будет продолжаться, врачи должны будут госпитализировать только тяжелобольных.

А потом будут выбирать кого подключать к аппарату, а кого отключать?
Хорошо. Если к примеру будет выбор подключить к аппарату простого работягу или зеленского, то почему подключат зеленского, если простой работяга сделал для Украины больше?
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21.08.2020 10:20 Ответить
Все к этому идет! Или наш мудрый нарид ,перемещаясь в метро и маршрутках без масок думал ,что Италия ,Франция это далеко и там другие люди.Там медицина в сотни раз качественней ,аппаратов ИВЛ 25000-30000 тысяч и то ОНИ не справлялись и сортировали больных по степени тяжести,везли только тяжелых поэтому и умирали по 500-1000 человек в день.А у нас всего 2500 оппаратов ,а больных скоро будет как у них!
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21.08.2020 10:39 Ответить
Тепер усі туристи з України повинні будуть пройти 14-денну самоізоляцію

Уряд Словенії вніс Україну до списку країн «червоної» зони. У зв'язку з цим всі, хто в'їжджають в країну з України повинні будуть пройти обов'язкову самоізоляцію.

Оновлений список країн «червоної» зони був опубліковано на сайті уряду Словенії.

Зазначається, що нові правила набувають чинності з 21 серпня. Таким чином, усі туристи з України повинні будуть пройти 14-денну самоізоляцію. Винятком є лише ті особи, які мають вид на проживання в Словенії, або володіють нерухомістю.

Всього в списку «червоної» зони Словенії знаходяться 74 країни, серед яких також Росія, Молдова, Сербія, Чорногорія, Хорватія, Албанія, Ізраїль та інші. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/news/sloveniya-vnesla-ukrajinu-do-chervonoji-zoni-700413.html
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21.08.2020 10:56 Ответить
МОЗ відкриває лікарні другої хвилі у зв'язку з великою кількістю госпіталізованих, - Степанов - Цензор.НЕТ 7533
а вот это обидно
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21.08.2020 10:41 Ответить
Восени зустрічайте 9-й вал.
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21.08.2020 10:25 Ответить
от тільки не треба паніки...

восени просто ще на ПОСТУПОВО НАРОСТАЮЧУ епідемію Ковід накладеться сезонний грип..
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21.08.2020 10:57 Ответить
Записывайте фамилии этих лжецов, для последующего трибунала.
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21.08.2020 10:28 Ответить
Урод кацарылый,флаг смени на власовский.У тебя в Австралии есть трибунал?Чем больше больных,тем больше появляется этих кацарылых тролей
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21.08.2020 10:33 Ответить
Better have a chat in English, colonel.
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21.08.2020 10:34 Ответить
шо?
Власовцы воевали против Людоедии. Ну да, флаг как щас в Рашки вроде, но это типо я бы напр. взял флаг Бриташки и под ним создал Республику хавателей говна(сам бы не хавал) - то шо, это равняется шо Бриташка - говно?
Отнюдь.
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21.08.2020 10:38 Ответить
ольгінскіе не уроди..

они даже весьма пріятние люді..

просто работа такая...
СВОЛОЧНАЯ... )))
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21.08.2020 11:01 Ответить
Для начала всех этих жуков ковидных на выборах прокатить. Они все из отряда олигархии
если в политике они враги,то тут как загнать баранов в стойло социально близкие.Все их
ТВ за ковид горой.
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21.08.2020 10:49 Ответить
Все СМИ давно скуплены Ротшильдами, через подставных лиц. Потому они поют одну и ту же песню.
Степанов потому и лютует что на выборах их банда пролетает как фанера.
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21.08.2020 10:51 Ответить
а ещьо міровое закулісье хочет заразить мир Ковід через 5G вишкі мобільной связі...
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21.08.2020 10:59 Ответить
Минздрав открывает больницы второй волны в связи с большим количеством госпитализируемых, - Стебанов\\\\\\\\\\\

Теть Клава взяла второе ведро в связи с тем шо продала теленка и теперь молока стало более много
Ты прям Капитан Очковидность, мужик.
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21.08.2020 10:36 Ответить
Кизда вам идет по любому, Президент Степанов ( а также Ляшко).
Ситуация называется знаменитый catch-22: есть только две силы в Украине, которые возьмут власть, которая выпадет из рук "бубочки": Кива, а в этом случае украинские олигархи россиянам не нужны, у них свои олигархи есть, или Порошенко-Турчинов-ВСУ, а им украинские ологархи тоже не нужны совершенно.
Так что идете вы, Степановы-Ляшко, на утилизацию вместе со своими хозяевами в любом раскладе.
И не забывайте, что после взрыва "удобрений" в Бейруте у Ротшильдов деньги так резко закончились, то из штата Виктория эвакуировались китайские смотрящие (на самолетике с неизвестным местом назначения, то есть в Пекин), а Леха Навальный "потравился".
Я это к тому, Степановы-Ляшко, что быть шестерками очень стало опасно.
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21.08.2020 11:34 Ответить
CNN: Новая Зеландия снова вводит карантин после ста дней без коронавируса


В стране было зафиксировано четыре случая COVID-19.

Новая Зеландия снова ввела карантин в некоторых частях страны после того, как были зафиксированы новые случаи распространения коронавируса. Новая Зеландия смогла прожить почти 102 дня без фиксации передачи болезни внутри страны, но COVID-19 начинает распространяться повторно, пишет https://zn.ua/WORLD/novaja-zelandija-snova-vvodit-karantin-posle-sta-dnej-bez-koronavirusa-cnn.html «Зеркало недели» со ссылкой на CNN.
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн во вторник подтвердила четыре новых случая передачи коронавируса и объявила о том, что в одном из крупнейших городов страны - Окленде, снова будут введены карантинные ограничения с целью предотвратить распространение болезни.

ловіть,"дурантинофіли -австралійці","приємні новини"
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21.08.2020 11:44 Ответить
В Новой Зеландии правят ультракоммунисты, которые на ближайших выборах потеряют власть, потому они под предлогом "вспышки" уже перенесли выборы, и построили концлагеря для тех кто "заболел" и их родственников.
Борьба за власть - она такая беспощадная, да.
Но, Джасинта наверняка сядет по статье за измену Родине. Все коммунисты заканчивают чем-то таким, нехорошим.
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21.08.2020 12:46 Ответить
Ты мне хочешь сказать, что под сисько-кормящией премьершей NZ земля качается?
То же мне, секрет.
Тут не только дурантин введешь, а и веревку намылишь.
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21.08.2020 12:59 Ответить
ти диви... відразу п"яток конспірологічних теорій одночасно ..)))
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21.08.2020 11:45 Ответить
Ну при чём тут конспирология ? Два самолётика, забравшие китайских ********** из Мельбурна несколько дней назад, чётко былi видны на flightradar24.com .
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21.08.2020 12:48 Ответить
Тебе ниже ответили, иди на Flight Radar да наблюдай за рейсами.
Китайцы улетали, и арабы.
Во время комендантского часа рейсы были, между прочим.
Арабов наш коммуняцкий премьер штата Виктория приглашал, денег просил, слезно.
Арабы сказали, что вино и бл*ди были хорошие, спасибо, а насчет денег - "держитесь там"(С).
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21.08.2020 13:01 Ответить
 
 