Если информация об отравлении Навального подтвердится, то это может повлиять на отношения США с РФ, - советник по нацбезопасности О'Брайен
Помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен выразил обеспокоенность относительно состояния оппозиционного лидера Алексея Навального. Соединенные Штаты могут пересмотреть отношения с Российской Федерацией
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает Reuters.
По его словам О'Брайена, если информация об отравлении Навального подтвердится, а также если окажется, что "за этим стоят русские" США учтут это, определяя свою политику в отношении России.
Также советник Дональда Трампа отметил, что Навальный это чрезвычайно смелый человек, политик, который противостоит Путину.
"Мы думаем и молимся о нем и его семье", - добавил О'Брайен.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.
Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, он пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.
Штаб Навального хочет транспортировать его на лечение в токсикологическую клинику в Западной Европе. Омские медики говорят, что пациент нетранспортабелен и отказываются отдавать документы.
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Ну а когда с времён Петра кто-то пытался называть московитов их именем , могли угрожать послать флот в Дарданеллы и дальше .
Тогда точно скажите , как однозначно перевести слово "Russians" ?!
Лично мне (с моими знаниями нескольких языков) как-то impossible ...
А уже не говорю про тупо убийство Немцова и Политковской , не говоря уже про аннексию части Украины и Грузии .
Тут нужна конкретика , а не бла-бла-бла . Как раз все политические отравления и убийства доказать сложно , шо это ***** и его банда . Гораздо проще доказать аннексию территорий и массовые убийства с этим связанные . Это уже невозможно списать на "заказуху третье стороны" .
И сколько мир будет терпеть путиных, лукошенко, назарбаевых и прочих бегемотов -непонятно!
https://nv.ua/ukr/world/countries/navalniy-**********-chomu-likari-vidmovlyayut-v-transportuvanni-novini-rosiji-50107544.html
https://nv.ua/ukr/world/countries/oleksiy-navalniy-shcho-vidomo-pro-**********-ostanni-novini-50107256.html
- официальных версий нет и пока их не будет обсуждать собственно нечего
Трамп все еще не отказался от идеи попить чайку с Путлером?