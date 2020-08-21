Если информация об отравлении Навального подтвердится, то это может повлиять на отношения США с РФ, - советник по нацбезопасности О'Брайен

Помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен выразил обеспокоенность относительно состояния оппозиционного лидера Алексея Навального. Соединенные Штаты могут пересмотреть отношения с Российской Федерацией

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает Reuters.

По его словам О'Брайена, если информация об отравлении Навального подтвердится, а также если окажется, что "за этим стоят русские" США учтут это, определяя свою политику в отношении России.

Также советник Дональда Трампа отметил, что Навальный это чрезвычайно смелый человек, политик, который противостоит Путину.

"Мы думаем и молимся о нем и его семье", - добавил О'Брайен.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, он пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

Штаб Навального хочет транспортировать его на лечение в токсикологическую клинику в Западной Европе. Омские медики говорят, что пациент нетранспортабелен и отказываются отдавать документы.