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Если информация об отравлении Навального подтвердится, то это может повлиять на отношения США с РФ, - советник по нацбезопасности О'Брайен

Если информация об отравлении Навального подтвердится, то это может повлиять на отношения США с РФ, - советник по нацбезопасности О'Брайен

Помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен выразил обеспокоенность относительно состояния оппозиционного лидера Алексея Навального. Соединенные Штаты могут пересмотреть отношения с Российской Федерацией

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает Reuters.

По его словам О'Брайена, если информация об отравлении Навального подтвердится, а также если окажется, что "за этим стоят русские" США учтут это, определяя свою политику в отношении России.

Также советник Дональда Трампа отметил, что Навальный это чрезвычайно смелый человек, политик, который противостоит Путину.

"Мы думаем и молимся о нем и его семье", - добавил О'Брайен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В организме Навального обнаружен яд, опасный не только для него, но и для окружающих, - директор ФБК Жданов. ВИДЕО

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, он пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

Штаб Навального хочет транспортировать его на лечение в токсикологическую клинику в Западной Европе. Омские медики говорят, что пациент нетранспортабелен и отказываются отдавать документы.

отравление (1582) США (26313) Навальный (855)


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Топ комментарии
+13
Если информация об отравлении Навального подтвердится, то это может повлиять на отношения США с РФ, - советник по нацбезопасности О'Брайен - Цензор.НЕТ 9066
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21.08.2020 10:37
+10
Что-то сомневаюсь. Из-за Немцова ничего не случилось, а из-за Навального будут пересматривать отношения?Вряд ли.
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21.08.2020 10:32
+10
Если информация об отравлении Навального подтвердится, то это может повлиять на отношения США с РФ, - советник по нацбезопасности О'Брайен - Цензор.НЕТ 4688
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21.08.2020 10:39
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Нада еще и за Навчального санкций подкинуть
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21.08.2020 10:32 Ответить
поднавалить православных санкций)
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21.08.2020 10:33 Ответить
Что-то сомневаюсь. Из-за Немцова ничего не случилось, а из-за Навального будут пересматривать отношения?Вряд ли.
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21.08.2020 10:32 Ответить
нет, бл.ь, за этим стоят рептилоиды!
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21.08.2020 10:33 Ответить
Путинский "чай" для Навального: какому "медведю" отдавил лапу российский оппозиционер...

https://www.youtube.com/watch?v=qrTsaLXg_Jc
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21.08.2020 10:33 Ответить
Если информация об отравлении Навального подтвердится, то это может повлиять на отношения США с РФ, - советник по нацбезопасности О'Брайен - Цензор.НЕТ 7832
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21.08.2020 10:37 Ответить
Если информация об отравлении Навального подтвердится, то это может повлиять на отношения США с РФ, - советник по нацбезопасности О'Брайен - Цензор.НЕТ 9066
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21.08.2020 10:37 Ответить
Ще чайну ложку санкцій випишуть.
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21.08.2020 10:33 Ответить
а зачем все козыри сразу сдавать? кацап должен страдать долго
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21.08.2020 10:34 Ответить
Очередная озабоченность будет? Ах да, Трамп еще захочет срочно встретиться с ****** и переговорить в закрытой комнате
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21.08.2020 10:33 Ответить
в який бік і де край озабочуваністі...?
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21.08.2020 10:34 Ответить
Озабоченность перетвориться у взволнованность.
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21.08.2020 10:34 Ответить
недоумеваю, почему американцы называют россиян русскими?
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21.08.2020 10:35 Ответить
так повелось у них, советы-русские, все что связано с совком-русские, кто там разбираться будет в тонкостях.
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21.08.2020 10:38 Ответить
Если информация об отравлении Навального подтвердится, то это может повлиять на отношения США с РФ, - советник по нацбезопасности О'Брайен - Цензор.НЕТ 4688
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21.08.2020 10:39 Ответить
Оне едва привыкли и не так давно , шо "Украине не Раися" -- а это гораздо проще , чем влазить в тонкости истории 12..14..17 веков .
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21.08.2020 10:41 Ответить
Они называют россиян russians. А их страну - Russia. Все претензии к переводчику
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21.08.2020 10:43 Ответить
Ну нет в языках немецкой группы лаконичных корней , шобы разделить два понятия .

Ну а когда с времён Петра кто-то пытался называть московитов их именем , могли угрожать послать флот в Дарданеллы и дальше .
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21.08.2020 10:49 Ответить
Вы английский знаете ?

Тогда точно скажите , как однозначно перевести слово "Russians" ?!
Лично мне (с моими знаниями нескольких языков) как-то impossible ...
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21.08.2020 10:46 Ответить
Если информация об отравлении Навального подтвердится, то это может повлиять на отношения США с РФ, - советник по нацбезопасности О'Брайен - Цензор.НЕТ 2994
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21.08.2020 10:36 Ответить
Когда московитам на подобные ихтамнеты , выфсёврёте отвечать в их духе "пАкачану" у них тут же начинают плавиться их устаревшие ещё в 50е микросхема ...
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21.08.2020 10:51 Ответить
А Скрипалей , Литовченко , Щекочихина до этого видимо отравили злые межгаллактические карлики ?!

А уже не говорю про тупо убийство Немцова и Политковской , не говоря уже про аннексию части Украины и Грузии .

Тут нужна конкретика , а не бла-бла-бла . Как раз все политические отравления и убийства доказать сложно , шо это ***** и его банда . Гораздо проще доказать аннексию территорий и массовые убийства с этим связанные . Это уже невозможно списать на "заказуху третье стороны" .
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21.08.2020 10:38 Ответить
Якщо інформація про отруєння Навального підтвердиться, то це може вплинути на відносини США з РФ, - радник з нацбезпеки О'Браєн - Цензор.НЕТ 2545
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21.08.2020 11:39 Ответить
Слишком похоже на подставу, причем слишком явную. Но кого вообще когда-то интересовала правда. Человек всегда верит тому чему хочет верить, точнее притворяется что верит.
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21.08.2020 10:38 Ответить
Если информация об отравлении Навального подтвердится, то это может повлиять на отношения США с РФ, - советник по нацбезопасности О'Брайен - Цензор.НЕТ 8521
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21.08.2020 10:44 Ответить
Вата просто не умеет притворяться "цивилизованными".
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21.08.2020 10:48 Ответить
ну да, явно подставляет врачей, представляешь что с ними теперь будет если отравление подтвердиться ??? Им скажут, тьі чьо, на пиндоссов работаешь, санкций нам хочешь, иностранньій агент ? Ужжос!
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21.08.2020 10:44 Ответить
Шо, чергова операція СБУ? Та невже? Може Навальний ділера змінив?
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21.08.2020 10:49 Ответить
СБУ такое не под силу. Скорее всего это его ближайшее окружение.
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21.08.2020 10:51 Ответить
а що там складного налити в чай галоперидолу?
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21.08.2020 11:02 Ответить
Особисто мені глибоко фіолетово те що, один ватник травонув іншого. Най вони всі там один-одного погризуть, як павуки в банці. Між тим, це дає пречудову нагоду покидати лайно на вентилятор і в черговий раз на весь світ звинуватити ***** в тероризмі і домагатися додаткових санкцій. Гарно було б і анекдотів на ерефію закинути. Все що, дає змогу втоптати ***** в лайно є позитивним випадком.
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21.08.2020 10:40 Ответить
С чего это вдруг?
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21.08.2020 10:41 Ответить
Если информация об отравлении Навального подтвердится, то это может повлиять на отношения США с РФ, - советник по нацбезопасности О'Брайен - Цензор.НЕТ 2600
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21.08.2020 10:42 Ответить
Страны поставившей убийства на конвейер в мировой истории еще не было? Этим занималась каждая вторая страна "в мировой истории". Из какого розового пони вылупился автор?
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21.08.2020 10:46 Ответить
были
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21.08.2020 10:59 Ответить
Гитлеровская Германия. Именно конвейер.
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21.08.2020 11:42 Ответить
Нарушатся дружеские отношения США и РФ ?
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21.08.2020 10:43 Ответить
От вже не думав що, і ви з кварталу. Дружні відношення заключаються в виході США з усіх домовленостей по ракетам; перозброєнні армії найновішими зразками; збільшення фінансування на воєнний космос (нова гонка яка доб'є раху); епічний розгром вагнеровців; обрізання Китаю доступів до нових американських технологій, якими він ділиться з ерефією; надання Польщі Петріотів та узгодження виводу військ з Німеччини в Польщу прямо на кордони ерефії та Біларусі; надання Україні високотехнологічних летальних озброєнь, інформації та технологій... Ахфігєнна дружба.
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21.08.2020 10:58 Ответить
***** всё равно, оно в бункере сидит🤣
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21.08.2020 10:48 Ответить
забороните ввезення балалайок та лаптів..?
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21.08.2020 10:50 Ответить
Чому ж тільки балалайок та лаптів, там зараз закрутили гайки і з водкай.
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21.08.2020 11:00 Ответить
кацапи її робити не вміють..гімно рідкісне..
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21.08.2020 11:10 Ответить
Але ж то іміджеві втрати.
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21.08.2020 15:28 Ответить
капец, сколько раша отравила и убила и тут сша озаботились....
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21.08.2020 10:54 Ответить
а що вам не подобається?
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21.08.2020 11:00 Ответить
Все кто противостоит путину -МЕРТВЫ!!! или под охраной США и на ее территории!!!!
И сколько мир будет терпеть путиных, лукошенко, назарбаевых и прочих бегемотов -непонятно!
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21.08.2020 10:56 Ответить
пустая говорильня и ничего конкретного (бла-бла-бла)!
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21.08.2020 10:58 Ответить
Знову Іскандери гигочуть?
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21.08.2020 11:03 Ответить
https://www.rbc.ru/politics/20/08/2020/5f3e24aa9a79474281f92a40

https://nv.ua/ukr/world/countries/navalniy-**********-chomu-likari-vidmovlyayut-v-transportuvanni-novini-rosiji-50107544.html

https://nv.ua/ukr/world/countries/oleksiy-navalniy-shcho-vidomo-pro-**********-ostanni-novini-50107256.html

- официальных версий нет и пока их не будет обсуждать собственно нечего
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21.08.2020 11:06 Ответить
Информация уже подтвердилась.
Трамп все еще не отказался от идеи попить чайку с Путлером?
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21.08.2020 11:15 Ответить
Так они уже и так и травят, и убивают , захватывают чужие территории, сбивают самолёты . Им что наколку ещё на лбу у каждого выбить 'Приходите к нам на чай с полонием' , чтоб , наконец-то, получить адекватные их преступлениям санкции?
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21.08.2020 11:22 Ответить
Так і наші місцеві царьки не сидять за те саме.
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21.08.2020 15:29 Ответить
Якщо інформація про отруєння Навального підтвердиться, то це може вплинути на відносини США з РФ, - радник з нацбезпеки О'Браєн - Цензор.НЕТ 9841
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21.08.2020 11:53 Ответить
А помните как делегация секты имени Лаврентия Берии "РПЦ "во главе с табачно-водочным олигархом Гундяевым, пыталась в Стабуле, Вселенскому Патриарху Варфоломею чаек предложить? Бог уберег его тогда.
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21.08.2020 12:20 Ответить
Підстав для перегляду відносин московія ще надавала...
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21.08.2020 12:54 Ответить
 
 