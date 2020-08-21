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Новости Коронавирус и карантин
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На предотвращение распространения COVID-19 уже направлено почти 25 млрд грн бюджетных средств, - Минфин. ИНФОГРАФИКА

На предотвращение распространения COVID-19 уже направлено почти 25 млрд грн бюджетных средств, - Минфин. ИНФОГРАФИКА

Министерство финансов информирует о бюджетных расходах, связанных с противодействием COVID-19. В целом уже осуществлено расходов почти на 25 млрд гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

Заместитель министра финансов Роман Ермоличев рассказал, что уже использовано 16,9 млрд грн из Фонда борьбы с COVID-19, 4,8 млрд грн средств государственного и местных бюджетов, 2,7 млрд грн уплачены НСЗУ поставщикам услуг в рамках программы медицинских гарантий.

"Относительно Фонда борьбы с COVID-19 в целом предусмотрено направление 66 млрд грн средств государственного бюджета, а именно: на сферу здравоохранения выделено 16,3 млрд грн, на социальную сферу - 10,6 млрд грн, на сферу обеспечения правопорядка - 2,5 млрд грн, стимулирование экономики - 36 млрд грн, частичное восстановление расходов госбюджета - 0,5 млрд грн и сферу образования - 52,5 млн гривен", - сообщил замминистра.

Также читайте: Минфин в состоянии профинансировать минимальную зарплату в 5000 грн, - замминистра финансов Улютин

На предотвращение распространения COVID-19 уже направлено почти 25 млрд грн бюджетных средств, - Минфин 01
На предотвращение распространения COVID-19 уже направлено почти 25 млрд грн бюджетных средств, - Минфин 02
На предотвращение распространения COVID-19 уже направлено почти 25 млрд грн бюджетных средств, - Минфин 03
На предотвращение распространения COVID-19 уже направлено почти 25 млрд грн бюджетных средств, - Минфин 04

Автор: 

карантин (16729) Минфин (1555) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
даже Авакову отстегнули 10%, для обеспечения правопорядка
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21.08.2020 10:37
+3
Короче сп***ли еще 25млрд.
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21.08.2020 10:36
+3
Да не вопрос; вам же дан приказ полностью разорить государство.
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21.08.2020 10:46
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Короче сп***ли еще 25млрд.
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21.08.2020 10:36 Ответить
даже Авакову отстегнули 10%, для обеспечения правопорядка
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21.08.2020 10:37 Ответить
За чей счот банкет?
На предотвращение распространения COVID-19 уже направлено почти 25 млрд грн бюджетных средств, - Минфин - Цензор.НЕТ 3326
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21.08.2020 10:36 Ответить
- Володимир Олександрович, а навіщо Ви витрачаєте кошти, які направлені на боротьбу з КОВІД-19, на ремонт доріг?
- Як це, навіщо?!!!... Щоб хворих зручніше було звозить до лікарень…
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21.08.2020 10:37 Ответить
Цифры реально поражают.Но главное не кто тортик испечет,а кто его скушает.
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21.08.2020 10:38 Ответить
"Велике будівництво" вже фсьо?
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21.08.2020 10:42 Ответить
Да не вопрос; вам же дан приказ полностью разорить государство.
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21.08.2020 10:46 Ответить
нафик нам эти все диаграммы, если по итогу короновирусный фонд попилен прислугой урода и с каждым днем заболевших все больше?
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21.08.2020 11:04 Ответить
и кого простимулировали в экономике на 36 лярдов?...
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21.08.2020 13:18 Ответить
 
 