Шмыгаль спрогнозировал курс доллара до конца года: Он вряд ли выйдет за пределы 29 гривен

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что до конца года курс валют будет колебаться в районе 27-28 грн/доллар и не выйдет за пределы 29 гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Укринформу.

"На сегодня, как видим, ситуация развивается по умеренно стабильному сценарию. По моему субъективному мнению, курс будет колебаться в районе 27-28 грн/доллар и вряд ли выйдет за пределы 29 гривен до конца этого года", - отметил Шмыгаль.

Он заверил, что понимает обеспокоенность инвесторов и бизнеса по поводу ожиданий возможного роста курса доллара в ближайшие четыре месяца, но напомнил, что бюджет пересматривался в апреле-мае, когда ожидалось значительно худшее влияние мирового экономического и финансового кризиса на Украину.

По его словам, тогда "перестраховались" и заложили большие курсовые и инфляционные показатели в бюджет.

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"Очевидно, что макропрогноз окажется для кого-то лучшим, для кого-то, возможно, худшим. Но в любом случае ситуация нормальная. Курс регулируется исключительно рынком, и то, что рынок сегодня оценивает его на уровне 27 гривен за доллар, является абсолютно приемлемым", - отметил Шмыгаль.

Как сообщалось, в бюджете 2020 заложено 29,5 грн/доллар, средневзвешенный курс в I полугодии составил 26 грн/доллар.