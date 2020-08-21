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Новости
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Шмыгаль спрогнозировал курс доллара до конца года: Он вряд ли выйдет за пределы 29 гривен

Шмыгаль спрогнозировал курс доллара до конца года: Он вряд ли выйдет за пределы 29 гривен

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что до конца года курс валют будет колебаться в районе 27-28 грн/доллар и не выйдет за пределы 29 гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Укринформу.

"На сегодня, как видим, ситуация развивается по умеренно стабильному сценарию. По моему субъективному мнению, курс будет колебаться в районе 27-28 грн/доллар и вряд ли выйдет за пределы 29 гривен до конца этого года", - отметил Шмыгаль.

Он заверил, что понимает обеспокоенность инвесторов и бизнеса по поводу ожиданий возможного роста курса доллара в ближайшие четыре месяца, но напомнил, что бюджет пересматривался в апреле-мае, когда ожидалось значительно худшее влияние мирового экономического и финансового кризиса на Украину.

По его словам, тогда "перестраховались" и заложили большие курсовые и инфляционные показатели в бюджет.

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"Очевидно, что макропрогноз окажется для кого-то лучшим, для кого-то, возможно, худшим. Но в любом случае ситуация нормальная. Курс регулируется исключительно рынком, и то, что рынок сегодня оценивает его на уровне 27 гривен за доллар, является абсолютно приемлемым", - отметил Шмыгаль.

Как сообщалось, в бюджете 2020 заложено 29,5 грн/доллар, средневзвешенный курс в I полугодии составил 26 грн/доллар.

валюта (3071) доллар (1576) курс (2094) Шмыгаль Денис (2663)


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Топ комментарии
+14
Перевожу на нормальный язык. До местных выборов будем держать. А когда лохи за нас проголосуют что нибудь опять соврем!
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21.08.2020 10:55
+5
Шош такое; а Бубочка разве не обещал по восемь ? И тарифов советских не обещал ?

Шмыгаль, ты то самое "новое лицо", или где ?
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21.08.2020 10:55
+5
Шмигаль - це реінкарнація Азарова. Нє, ну, як західняк він - без ознак азіровського белькотіння... І тільки й в тому відмінність.
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21.08.2020 10:57
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Перевожу на нормальный язык. До местных выборов будем держать. А когда лохи за нас проголосуют что нибудь опять соврем!
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21.08.2020 10:55 Ответить
Шош такое; а Бубочка разве не обещал по восемь ? И тарифов советских не обещал ?

Шмыгаль, ты то самое "новое лицо", или где ?
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21.08.2020 10:55 Ответить
Так по 8 доллар и был для своих! Тебе что не досталось? Ну тогда ты не свой!
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21.08.2020 10:58 Ответить
Красивые сапоги, надо брать!
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21.08.2020 10:57 Ответить
Шмигаль - це реінкарнація Азарова. Нє, ну, як західняк він - без ознак азіровського белькотіння... І тільки й в тому відмінність.
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21.08.2020 10:57 Ответить
В то время Саша Корейко представлял себе будущее таким образом: он идет по улице - и вдруг у водосточного желоба, находит кожаный бумажник. В бумажнике очень много денег, две тысячи пятьсот рублей… А дальше все будет чрезвычайно хорошо…(с)
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21.08.2020 10:57 Ответить
А хто сумнівався...зрадники і шахраї при владі..
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21.08.2020 10:58 Ответить
Щось давно не смердило шмигалиною. Це до зашквару(((
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21.08.2020 11:02 Ответить
Не так страшно высокий курс доллара как плохо то что он постоянно прыгает от игр Нацбанка. Создается ощущение что кто то на колебании курса очень неплохо заробатывает, зная когда Нацбанк подкидывает на рынок валюту чтобы сбить доллар а потом подымает курс.
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21.08.2020 11:14 Ответить
Смех и грех, шмыгаль спрогнозировал. И при этом поставил вопрос о повышении зарплаты за хреновый прогноз. Руководители такого уровня должны не прогнозировать а делать анализ и на основе расчётов делать выводы для СЕБЯ, а не каркать во всё воронье горло.
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21.08.2020 11:21 Ответить
" По моему субъективному мнению, курс будет.........."
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21.08.2020 11:26 Ответить
А в конце дороги той плаха с топорами.
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22.08.2020 10:21 Ответить
Шмигаль спрогнозував курс долара до кінця року: Він навряд чи вийде за межі 29 гривень - Цензор.НЕТ 6813
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21.08.2020 11:27 Ответить
Спасибо тебе, о заботливый из заботливых, за обесценивание моей пенсии. Ты то себе валютную подушечку небось приготовил. Отдельное спасибо преЗЕденту. Огромное.
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21.08.2020 11:30 Ответить
Это как метеослужба?
Мы хотим, что бы они предсказывали, а они прогнозируют.
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21.08.2020 11:38 Ответить
Для автомобилистов: если сейчас за авто в 20 тыс.у.е. вы платите 548 тыс. грн., то к концу года эта же тачка будет стоить 580 тыс.грн.
Собирайте еще 32 тыс. грн. во имя Шмыгаля и святого Зельдона.....
П.С. Вопрос укрепления гривны, как я понял, правительством не рассматривается даже теоретически.....
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21.08.2020 11:42 Ответить
Кстати очень ,доходчиво для любителей 95 анала и сватов,да и для любителей дешевой колбасы!!
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21.08.2020 12:53 Ответить
я прошлым летом евро по 27.5 покупал
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21.08.2020 12:08 Ответить
Это все зедебильные реформаторы ,министр финансов может быть он будет не больше 30,премьер ,вряд ли будет больше 29.Ну просто 95 квартал в действии!
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21.08.2020 12:43 Ответить
Зебилы и это кидалово от"зелени" с курсом грн проглотят...Хуже ведь не будет..
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21.08.2020 16:53 Ответить
 
 