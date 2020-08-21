Шмыгаль хочет, чтобы Рада пересмотрела карантинное ограничение зарплат в госсекторе: Теряем качественные менеджерские кадры

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не исключает, что решение об ограничении зарплат в государственном секторе на время карантина надо будет пересматривать, ведь оно негативно влияет на менеджерский кадровый потенциал.

Об этом он сказал в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Когда этот вопрос выносился в парламент, идея заключалась во временном ограничении. Назывались сроки - завершение карантина, плюс два месяца. Но тогда, в апреле, никто не знал, как будет развиваться эпидситуация и как долго продлится карантин. Сегодня мы понимаем, что карантин будет оставаться и в дальнейшем. При отсутствии вакцин и лекарств - это единственный эффективный инструмент контроля за уровнем заболеваемости. К сожалению, мы продолжаем терять качественный менеджерский кадровый потенциал и сегодня стоит вопрос принятия изменений в депутатский закон. Правительственным решением мы не можем его изменить. Тем более есть представление в Конституционный Суд, что затягивает сроки. Будем со своей стороны вести диалог с парламентом, искать компромисс", - сказал Шмыгаль.

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По его словам, уже есть целый ряд прецедентов, когда в результате парламентского решения об ограничении зарплат на госпредприятиях качественные топ-менеджеры из государственных учреждений, банков, промышленных предприятий уволились и ушли в частный сектор.