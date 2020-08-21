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Шмыгаль хочет, чтобы Рада пересмотрела карантинное ограничение зарплат в госсекторе: Теряем качественные менеджерские кадры

Шмыгаль хочет, чтобы Рада пересмотрела карантинное ограничение зарплат в госсекторе: Теряем качественные менеджерские кадры

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не исключает, что решение об ограничении зарплат в государственном секторе на время карантина надо будет пересматривать, ведь оно негативно влияет на менеджерский кадровый потенциал.

Об этом он сказал в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Когда этот вопрос выносился в парламент, идея заключалась во временном ограничении. Назывались сроки - завершение карантина, плюс два месяца. Но тогда, в апреле, никто не знал, как будет развиваться эпидситуация и как долго продлится карантин. Сегодня мы понимаем, что карантин будет оставаться и в дальнейшем. При отсутствии вакцин и лекарств - это единственный эффективный инструмент контроля за уровнем заболеваемости. К сожалению, мы продолжаем терять качественный менеджерский кадровый потенциал и сегодня стоит вопрос принятия изменений в депутатский закон. Правительственным решением мы не можем его изменить. Тем более есть представление в Конституционный Суд, что затягивает сроки. Будем со своей стороны вести диалог с парламентом, искать компромисс", - сказал Шмыгаль.

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По его словам, уже есть целый ряд прецедентов, когда в результате парламентского решения об ограничении зарплат на госпредприятиях качественные топ-менеджеры из государственных учреждений, банков, промышленных предприятий уволились и ушли в частный сектор.

Автор: 

ВР (29226) карантин (16729) чиновник (1560) госслужащие (339) заработная плата (2399) Шмыгаль Денис (2663) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+17
Я так понимаю Лысый Пуштут и СиРожа не доедают!
Шмыгаль хочет, чтобы Рада пересмотрела карантинное ограничение зарплат в госсекторе: Теряем качественные менеджерские кадры - Цензор.НЕТ 3324
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21.08.2020 11:02
+16
Тобто він хоче щоб за рахунок звичайних платників податків, збільшили зарплати цим дармоїдам.
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21.08.2020 11:04
+13
А талантлівиє менеджери развє нє знают, што 5000 грівєн ето не такая уш полхая зарплата?
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21.08.2020 11:07
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Я так понимаю Лысый Пуштут и СиРожа не доедают!
Шмыгаль хочет, чтобы Рада пересмотрела карантинное ограничение зарплат в госсекторе: Теряем качественные менеджерские кадры - Цензор.НЕТ 3324
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21.08.2020 11:02 Ответить
О да "лучшие" кадры! Нам дешевле их потерять навсегда вместе с оравой абромавичусов.
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21.08.2020 11:37 Ответить
И где этот "качественный менеджерский кадровый потенциал" спрятан? Пока на всех ключевых должностях просматриваются, начиная с него самого, только профнепригодные бездари или коррупционеры.
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21.08.2020 14:18 Ответить
Тобто він хоче щоб за рахунок звичайних платників податків, збільшили зарплати цим дармоїдам.
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21.08.2020 11:04 Ответить
- Я люблю рассказы о мелких жульничествах. (с)
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21.08.2020 11:06 Ответить
Да этим талантливым ворам вообще платить не нужно.
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21.08.2020 11:12 Ответить
Зеленський на фестивалі купив книгу російського видавництва, ігноруючи при цьому всі українські

Шмыгаль хочет, чтобы Рада пересмотрела карантинное ограничение зарплат в госсекторе: Теряем качественные менеджерские кадры - Цензор.НЕТ 3242
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21.08.2020 11:06 Ответить
Чєму удівляцца? Он, как і обесчял, продолжаєт дєлать іх. Вмєстє со своєй світой.
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21.08.2020 11:08 Ответить
А почему на украинском фестивале вообще были эти книги и как много людей смотрит кто там издатель при покупке.
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21.08.2020 11:21 Ответить
Съездите в рашу для того, чтобы сравнить количество и качество книжных магазинов там и тут и вам сразу всё станет понятным.
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21.08.2020 12:08 Ответить
А кто знает, коричневый мешок картошки на фотке справа это мендель?
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21.08.2020 11:39 Ответить
похоже на шмандель
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21.08.2020 13:03 Ответить
А талантлівиє менеджери развє нє знают, што 5000 грівєн ето не такая уш полхая зарплата?
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21.08.2020 11:07 Ответить
5-д тисяч гривень - це не бідність (с)
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21.08.2020 11:18 Ответить
Из Привата,например,ушел IT директор Гриценюк.Как бы зарплата в 1500 долларов это уровень весьма начинающего программиста
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21.08.2020 11:12 Ответить
Пусть идет себе с Богом. Лично я с Приватом не связываюсь.
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21.08.2020 12:13 Ответить
Як вам такий початок передвиборчої кампанії ? Шмыгаль хочет, чтобы Рада пересмотрела карантинное ограничение зарплат в госсекторе: Теряем качественные менеджерские кадры - Цензор.НЕТ 5957

"Просто проблема плохого качества того или иного блага или природного какого-то ресурса лежит в следующем: оно все нуждается в обновлении, замены. И сама станция в Бортничах, вечно на какой реконструкции, и так далее. Все эти вещи должны закладываться в тариф. Он, очевидно, немного вырасти. И людям нужно это объяснить и рассказать, что лучшее качество может быть только путем небольшого поднятия тарифа. Но, к сожалению, ни один руководитель не хочет вслух об этом говорить. Потому что это сразу будет лупить по рейтингам ", - сказал Притула.
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21.08.2020 11:14 Ответить
Так что ты хочешь от клоуна тернопольского?
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21.08.2020 11:41 Ответить
видать притулу , клоуна номер 2, явно пример зебарана заразил. сча все клоуны рванут в политику, во насмеемся. будет типа - рассмеши политика
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21.08.2020 13:06 Ответить
и сколько нужно денег, чтобы задобрить менеджерские кадры?
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21.08.2020 11:15 Ответить
Печатный станок не выдержит...
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21.08.2020 11:20 Ответить
Побольше желательно, на максимум ограничений не должно быть. Славомир Новак не даст соврать. Зарплата для них главное!
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21.08.2020 11:44 Ответить
Если по простому...
Шмыгаль: если не вернем наблюдательным советам зарплату 450 тыс, то они все уйдут работать на шахты, а Найем и Лещинский опять начнут разоблачать чиновников! А оно нам надо?
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21.08.2020 11:15 Ответить
Ну и гнать в шею таких, на 47 тыс зарплаты желающие работать в Украине найдутся. Тем более плати некоторым хоть миллионы воровать они меньше не станут.
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21.08.2020 11:18 Ответить
"Теряем качественные менеджерские кадры" - это какие потеряли?
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21.08.2020 11:19 Ответить
ВАУ!!!!
И сколько министров уже уволилось?!!
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21.08.2020 11:21 Ответить
А вот поддеоживаю!
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21.08.2020 11:23 Ответить
"К сожалению, мы продолжаем терять качественный менеджерский кадровый потенциал "Источник: https://censor.net/n3215106 это какой такой потенциал- тот что загнал Украину в задницу :"В первом полугодии 2020 года план доходов государственного бюджета Украины недовыполнили на 38 млрд грн, а план расходов не выполнили на 51 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на главу Счетной палаты Украины Валерия Пацкана.Подводя итоги исполнения госбюджета в I полугодии 2020 года, Пацкан отметил углубление негативных тенденций в экономике.
"Снижение реального ВВП на 6,7% (в I квартале - на 1,3%), снижение выпуска промышленной продукции на 8,3% (в I квартале - на 5%); снижение импорта товаров и услуг на 19,7% (в I квартале - на 4,8%); уменьшение кредитования и отток прямых иностранных инвестиций", - сообщили в Счетной палате.
Пацкан отметил, что только в результате уменьшения в первом полугодии импорта на 19,7% бюджет недополучил 14 млрд грн доходов.
По информации главы Счетной палаты, расходы на погашение и обслуживание государственного долга составили 220 млрд грн. "
https://gordonua.com/news/money/byudzhet-ukrainy-************-38-mlrd-griven-schetnaya-palata-1514225.html
Да уж очень качественный кадровый потенциал
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21.08.2020 11:24 Ответить
на самом деле он все верно говорит

не может топ-менеджер нацбанка, госпредприятия или министр/руководитель госоргана/правоохранитель зарабатывать меньше програмиста или любого частника, бухгалтера или юриста на фирме

38К грн. для них - не тот уровень, чтобы мотивировать работать по-максимуму, без коррупционных соблазнов и т.д.

просто не нужно сходить с ума и ставить им оклады по 10-20К у.е.

для этой категории топчиновником в нашей стране достаточно установить потолок зарплат 3-5К у.е., но и требовать результат по-максимуму и увольнять без сожалений, если не справляются
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21.08.2020 11:26 Ответить
А жопа у тебя не треснет? Может подскажешь в какой еще стране чиновник получает в 20 раз больше обычного рабочего? Не хочешь работать иди увольняйся нах. там где тебе частник будет платить 5 или 10Ку.е. Только я не слышал чтобы в Украине бизнесмены платили своим рабочим такие зарплаты, разве что секретаршам которые не вынимают член начальника со своего рта
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21.08.2020 11:31 Ответить
жопа треснет у тебя, когда из нацбанка/кабмина поувольняются адекватные профи, и на их место возьмут клоунов и дилетантов вроди тебя, которых из-за их зп 300-500 у.е. можно с легкостью поманить десятком франклинов и уболтать подписать бумажку-другую, из-за которых курс улетит за 50

или директора госпредприятия, которому можно всучить 5К у.е. и вывести весь доход в офшор, не показывать доходы, не платить налоги в казну

или купить за 2К у.е. следака/прокурора/судью, которые получают 500 у.е., чтобы отмазать мошенника, укравшего у страны 1 млн. у.е.

людям, принимающих решения в интересах государства, нужно платить больше чем остальным, чтобы исключить коррупционную составляющую, и чтобы они на своем уровне не были заинтересованы потерять высокооплачиваемую работу и не рисковали брать взятки из-за смешных зарплат

если ты этого не понимаешь, а только критикуешь, подскажи как иначе заинтерисовать людей работать на твою страну

а ******* в интернетах и всех хаить легко. тяжело наводить порядок и поднимать уровень жизни
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21.08.2020 11:43 Ответить
Слишком дешевые чиновники по итогу слишком дорого обходятся. Можно им вообще зарплату не платить, как в том анекдоте - дали пистолет и крутись как можешь. Но тогда и не стоит от них требовать честной работы.
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21.08.2020 11:43 Ответить
Если чиновник честный только за деньги, то это не чиновник, а барыга. Гнать с должности в шею.
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21.08.2020 15:05 Ответить
Так это на любых работников распостраняется, которые за зарплату работают. Если всех разогнать, так и работать некому будет.
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22.08.2020 22:49 Ответить
Ахахаха! Сейчас тебе, где-то в КПЗ города Лодзь, что в Польше, неистово зигует Славомир Новак.
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21.08.2020 11:46 Ответить
Судя по США топ-менеджер запросто может зарабатывать меньше программиста. Вы путаете понятия "зарабатывать" и "получать".
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21.08.2020 12:20 Ответить
Какие качественные кадры? Ети кадры никто нормальный к себе на работу не возьмет. Так и говорите что в связи с выборами хотите засеять карманы чиновников, да еще за государственный счет
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21.08.2020 11:27 Ответить
пример некачественных кадров в студию

и раскрой секрет, профи ты наш, где сам работаешь, что полезного делаешь для страны, сколько зарабатываешь и платишь налогов

интересно послушать мнение спеца в свфере госуправления
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21.08.2020 11:46 Ответить
Ваши кадры надо собирать в мешки, крепить к ним что то тяжёлое и топить в трясине!
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21.08.2020 11:28 Ответить
в Польшу на клубнику поехали???
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21.08.2020 11:33 Ответить
Примеры качественных потерянных менеджеров в студию, или это как обычно трындеж.
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21.08.2020 11:41 Ответить
А можно вас всех потерять на х...й!!!
У меня знакомая пятеро детей , от трех ло 14 лет - с мужем разводится и детки все спортсмены - спроси у нее как она живет. И как гос-во ей помогает!!!!
Она пятерых родила, и пашет как пчелка. И выживает. А вам слонам мало!!!!
Пошли вы в ж...пу!!!
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21.08.2020 11:46 Ответить
потому она так и живет, что госкадры не заинтересованы работать на страну

порочный круг можно разорвать только тогда, когда госслужба станет престижной, высокооплачиваемой и мотивированной

без этого ВЕЗДЕ в стране будет тотальная коррупция, профанация и нищета остальных людей
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21.08.2020 11:49 Ответить
Виктор - служба она не снаружи, служба она внутри!!!! Ты или служишь , или корупция!!!! Каждый сам решает!!!!
А престиж и прочее - это ла.ла.ла!!! Техничка для тебя это не престижно- а кто то горд, и делает свое дело !!!! Поэтому хорошь трындеть!
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21.08.2020 11:52 Ответить
Андрей, если налоговик/таможенник получает 500 у.е. и за 5К у.е. взятки пропускает товары на 10 млн. у.е. без налогов, то бюджет в итоге всегда будет нулевым, а остальные люди будут без зарплат

убежден на 100%, что всем госсчиновникам нужно платить достойную зарплату, иначе коррупцию не побороть, а оно тянет все остальное
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21.08.2020 11:58 Ответить
Ерунда,пока получение мзды будет безнаказанным, ее будут получать, какова бы ни была зарплата.
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21.08.2020 12:24 Ответить
Я живу в Днепре! СМТ Слобожанское! Самая богатая громада в Украине!!!!
И тут такое офисное здание они себе отгрохали чиновники!!! И мрамор и компы и кресла итд! И Зарплата не минимум и работа не пыльная!!!
А я бы их палатки полевые посадил, а то вроде служащие они а я предприниматель.
Только я им мешаю , а они мне не помогают!!! И хоть 500 им плати хоть 1000 им насра...ть!!!!
Все происходит внутри тебя, а снаружи,то какой ты внутри!!!
Белоруский ОМОН и зарплата ок! И форма и льготы- а твари они НКВД хреново!
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21.08.2020 12:26 Ответить
дворцов из мрамора быть не должно

если они будут получать копейки, ты от этого больше зарабатывать не станешь

но если они будут мотивированы качественно делать свою работу и держаться за свое место, есть шанс что в тени будет меньше денег, а в бюджете больше, от чего в стране будет рост и развитие

Белоруский ОМОН - плохой пример. тут ближе сравнение с условным ОМОНом в странах Европы

главное - побороть коррупцию и заинтерисовать людей работать на свою страну. без этого толку не будет никогда
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21.08.2020 12:31 Ответить
Виктор - спасибо за корректность.
1) я зарабатываю - они получают! Пусть бреются!
2)Я не собираюсь их матевировать- они служащие!! И их много! Пусть бреюся!
3) в странах Европы чиновники не ездят на джипах и не решают дела!! Они служат!
4)Корупцию бороть не надо- не разводи и бороться не надо!!!!
Михаил Саакашвили быстро навел порядок в томожне, или у Америки срисовать!
НЕ НАДО ПРИДУМЫВАТЬ ТО что давно придумано!!!!
Хорошего дня!!!! Украина это сказка!!!
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21.08.2020 12:43 Ответить
вот тут согласен, Украина - шикарная страна!

нужно просто навести в ней порядок!

для этого стоит сделать всего несколько несложных шагов: не давать деньгам уплывать за границу в оффшоры (несколько законов плюс контроль налоговиков), набрать качественные кадры в госслужбу, обеспечив их достойным уровнем жизни (мотивировать работать честно и закрепить кадры), а также создать условия для бизнеса и людей, чтобы заинтерисовать их вкладываться в свою страну

при этом самое сложное - это побороть коррупцию на бытовом уровне, чтобы все начали уважать законы и боялись их нарушать

выход вижу в полной очистке судебной системы. ибо если судья будет честным, профессиональным и неподкупным - не имеют значения телодвижения остальных, в т.ч. коррумпированных госчиновников/правоохранителей - он просто не пропустит фальсификацию, укажет на несоблюдение норм и восстановит справедливость (в идеале)

а вот как быстро обновить суддейский корпус, набрать честных профи и добиться доверия людей - вопрос непростой. непонятно где таких вообще взять, ибо спецы - люди со стажем из старой системы, а у молодых "неподкупных" нету достаточного жизненного опыта и знаний, а без этого создать авторитета судьи с нуля - никак

вот пусть Саакашвили и решает эту сложную задачу. именно для этого его туда сейчас и поставили. получится - респект и уважуха, все будут только рады. но что-то мне подсказывает, что специфика нашей страны сделает эту задачу практически невыполнимой

пока люди сами, каждый на своем уровне, не начнет уважать себя и других, строго соблюдать законы, придерживаться правовой культуры - все это сизифов труд

но в любом случае пытаться надо. если сидеть и нечего не делать, а только хаять и критиковать - этот бардак не закончится никогда
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21.08.2020 13:05 Ответить
Да и забыл сказать !!! Вы там все брутальные и лысые - как под копирку !!!!
ОДИНАКОВЫЕ!!!
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21.08.2020 11:49 Ответить
Шмыгаль,а то,что пенсу со стажем 40 лет и пенсией 2100гр. элементарно не хватает на самые дешёвые продукты и самые необходимые лекарства тебя не волнует?Или пенсов не жалко потерять(в самом прямом смысле),на хрен они нужны?
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21.08.2020 11:54 Ответить
Что бы не было проблем,всем качественным менеджерам выплачивать зарплату по результату их великих трудов.А пока я вижу от их труда только жопу.Так что какая работа такая и зарплата и то она сильно завышена .
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21.08.2020 12:18 Ответить
не треба скиглити! (с) ))))
от преЗЕденту когда не хватает на сладости для детей, он по утрам почту разносит! )))
а другим чистоплюям... что западло???? все хотят по сусекам ошмётки бюджета выскрести
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21.08.2020 12:20 Ответить
словесный понос ахметовской мрази шмыгаля уже реально достал. зарплату платить топ менеджерам хорошую нужно, но только по результатам труда. а так только для начала содержание, что бы жили как весь народ. сделал дело, поднял тему на мировой уровень, получи процент от полученного реального финансового результата в казне и в карманах граждан страны. а то я сколько помню , лет уже минимум 20 мантру правящей мрази, подымем зарплату руководителей, типа брать взятки не будут. берут, и как тут ни брать, ведь никто платить миллионы баксов зарплаты не будет, а тут за одну сделку с совестью лимончик баксов в офшоре рисуется. только жесткая реакция на подобные телодвижения управленцев плюс законодательство которое в принципе делает коррупцию не возможной. остальное из области бла, бла, бла....
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21.08.2020 13:27 Ответить
"Втрачаємо якісні менеджерські кадри" Помирають від голоду напевно?
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21.08.2020 13:34 Ответить
 
 