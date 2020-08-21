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Предприятия "Укроборонпрома" надо очистить от долгов, дать правильный менеджмент и вывести на мировой уровень, - Шмыгаль

Предприятия

Предприятия государственного концерна "Укроборонпром" в рамках реформирования надо очистить от долгов и вывести на мировой уровень.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал в интервью Укринформу.

"Предприятия надо очистить от долгов, дать правильный менеджмент и вывести на мировой уровень. Задача технически несложная, но требует сильной политической воли. Оборонная отрасль - это всегда уровень правительственного сотрудничества и управления, такая модель принята во всем мире", - сказал Шмыгаль.

По его словам, у государства в последнее время не было полного понимания, что происходит с концерном, не было контроля. Действующая власть хочет оборонные предприятия вывести на уровень мировых стандартов, ведь спрос на украинскую продукцию есть в мире, сказал он.

"Вопрос в том, чтобы мы могли его удовлетворить качественно и вовремя. Кроме того, внутреннее производство и оборонный заказ тоже должны качественно измениться", - подчеркнул премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Предприятия авиастроения выведут из "Укроборонпрома" и объединят в холдинг с аэрокосмическими, - Уруский

Необходимо, добавил он, трансформировать концерн по отраслевому принципу и навести порядок в управлении его предприятиями. "Где еще такое существует, чтобы стратегические инновационные предприятия оставались без заказов, доходов и зарплат, обслуживая какие-то частные коррупционные интересы", - подчеркнул Шмыгаль.

Как сообщалось, вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский объяснял, что ГК "Укроборонпром" планируют поделить на шесть самостоятельных кластеров - вертикально интегрированных корпораций, которые будут развивать отдельные направления исследований, разработки, производства и сбыта продукции оборонного назначения.

По словам Уруского, руководство и менеджмент ГК "Укроборонпром" претерпят изменения в ближайшее время.

Гендиректором "Укроборонпрома" является Айварас Абромавичюс. Он был министром экономического развития и торговли Украины в 2014-2016 годах. В июне 2019 года был назначен членом наблюдательного совета Укроборонпрома, а в сентябре того же года - гендиректором концерна.

оборона (5194) Укроборонпром (1238) Шмыгаль Денис (2663)


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Топ комментарии
+8
Иммитация бурной деятельности.
Кто мешал это все сделать за время правления клоуна?
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21.08.2020 11:01
+3
Корейко так часто представлял себе, как найдет деньги, что даже точно знал, где это произойдет. На улице Полтавской Победы. .. (с)
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21.08.2020 11:05
+2
Какие они все умные! Все знают что делать! Но когда делать, все стопорится. Делать то некому.
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21.08.2020 11:05
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Иммитация бурной деятельности.
Кто мешал это все сделать за время правления клоуна?
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21.08.2020 11:01 Ответить
Вы не поняли что он говорит!
Почему то фразу "вывести на мировой уровень" все поняли как "вывод продукции на мировой уровень"! Но Шмыгаль еще сказал про очистку от долгов! Никто не задумался почему?!
Да потому что их хотят вывести на IPO ("вывести на мровой уровень"), а для этого как раз и надо списать долги!!!
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21.08.2020 12:06 Ответить
И тогда фраза про "правильный менеджмент" вообще выглядит как вишенка на торте!
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21.08.2020 12:07 Ответить
"По его словам, у государства в последнее время не было полного понимания, что происходит с концерном, не было контроля."

шмыгаль ТОЧНО охарактеризовал действия как шмаркли с ОПГ, так и свои - вместе с кабмином))
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21.08.2020 12:17 Ответить
Корейко так часто представлял себе, как найдет деньги, что даже точно знал, где это произойдет. На улице Полтавской Победы. .. (с)
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21.08.2020 11:05 Ответить
Какие они все умные! Все знают что делать! Но когда делать, все стопорится. Делать то некому.
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21.08.2020 11:05 Ответить
Ця методичка вже занадто замусолена. Від Кравчука до Зеленського тільки те й чуємо. Чергова заява говорить тільки про інтереси в перероподілі потоків.
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21.08.2020 11:06 Ответить
"Надо" это такая замечательная часть речи которая означает ровным счетом ни**я
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21.08.2020 11:14 Ответить
То же самое говорили год назад Абрамовичус и Наем. Получается, кроме зарплаты в 100 с лишним тысяч - они ничего не сделали?
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21.08.2020 11:16 Ответить
що Мустафа все під паркан ?
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21.08.2020 11:20 Ответить
Агроном иносранец у руля ОПК..
У руля крупнейшего экспортера Вадим Сопля, специалист вторсырья.
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21.08.2020 11:28 Ответить
Тому зброю, без тендера і випробувань, будемо закупати в Болгарії, так, шмигаль?
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21.08.2020 11:42 Ответить
За його словами, держава останнім часом не мала повного розуміння, що відбувається з концерном, не було контролю.


СКАЖІТЬ ПРЯМО,НА укроборонпром ПРИЗНАЧИЛИ СОРОСЯТИНУ І МІЖНАРОДНОГО ФІНАНСОВОГО АФЕРИСТА АБРОМЯВІЧУСА.
пІСЛЯ СВИНАРЧУКА -"ШИЛО НА МИЛО"...


Абромавичус - на выходhttps://t.me/shadow_anonymous_insights/1149 Глава Укорборонпрома Айварас Абромавичус решился уходить с должности. Коллеги пишут () - это, чтобы довести до ума свой инвестиционный проект в Риге, который чуть было не рухнул. В 2017 году его фирма PN Project в связке с литовским инвестфондом Lords LB Asset Management собрали с трех десятков западных инвесторов 450 млн евро под перестройку бывшего Дома печати в пятизвездочную гостиницу Holliday in. Инвесторам обещали, что строительство гостиницы начнется в первом квартале 2020 года. Но денег не хватило и в начале года проект заморозили. Удалось собрать еще немного и в июле процесс сдвинулся с мертвой точки. Во всяком случае, так убеждают инвесторов. Абромавичус разрывается между своим бизнесом и вопросами Укроборонпрома. От ухода Айвараса пострадают его заместители по кадрам Роман Бондарь и по правовым вопросам Мустафа Найем. Юрфирме его брата Маси Найема больше не обломятся заказы от Укроборонпрома. Важно не забывать, что Абромавичус сам попросился в Укроборонпром - у него были планы продать привлекательные предприятия через свою инвесткомпанию. Потом акцент сместился на землю, которая высвободится после переформатирования Укроборонпрома в шесть корпораций. В итоге успели распилить только казённые и грантовые деньги на аудиты. Собрали немало. Одни французы дали 900 тыс евро. Важную роль в этом сыграла https://t.me/shadow_anonymous_insights/1149 Елена Трегуб, которую Абромавичус привез из США в МЭРТ ( . Трегуб возглавляет Независимый антикоррупционный комитет по вопросам обороны (НАКО) , созданный на деньги фонда Сороса как часть Transparency International и его филиала по безопасности в Великобритании. С ней дружит Севгиль Мусаева из Украинской правды. Курирует девочек Чарль Винтер, бывший Министр военно-морских сил и его человек в набсовете Укроборонпрома Энтони Тетер, из DARPA.
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21.08.2020 12:12 Ответить
Підприємства "Укроборонпрому" потрібно очистити від боргів, дати правильний менеджмент і вивести на світовий рівень, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3936
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21.08.2020 12:14 Ответить
Ми вам віддали самих кращих -Наємів, Лещенків, щоб не гавкали на всемогучого і найсвітлішого, а гавкали на Порошенко. Інших немає - хіба що Юля чи Міхо.
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21.08.2020 12:31 Ответить
Это как? Назначить туда воров от Ахметова?
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21.08.2020 12:56 Ответить
НАДО,ВОЗМОЖНО СДЕЛАЕМ,СКОРЕЙ ВСЕГО БУДЕТ! Что еще надо?
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21.08.2020 12:57 Ответить
шмыгло в стране второй клоун после зебарана. уже нет сил ни смеяться ни плакать
долбодятлы управляют страной, это какой то трындец супермощный .
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21.08.2020 12:59 Ответить
Фирменный стиль зелёных дилетантов: "Купим ружьё, убьём кабана и будем сало есть". Однако 30% всё ещё верят в эти басни, удерживая адекватное меньшинство в заложниках.
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21.08.2020 14:17 Ответить
Ну все ,хана нашему "укроборонпрому" ежели"зелень"решила туда влезть по полной и со своим контролем...
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21.08.2020 17:02 Ответить
 
 