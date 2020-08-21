Предприятия "Укроборонпрома" надо очистить от долгов, дать правильный менеджмент и вывести на мировой уровень, - Шмыгаль

Предприятия государственного концерна "Укроборонпром" в рамках реформирования надо очистить от долгов и вывести на мировой уровень.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал в интервью Укринформу.

"Предприятия надо очистить от долгов, дать правильный менеджмент и вывести на мировой уровень. Задача технически несложная, но требует сильной политической воли. Оборонная отрасль - это всегда уровень правительственного сотрудничества и управления, такая модель принята во всем мире", - сказал Шмыгаль.

По его словам, у государства в последнее время не было полного понимания, что происходит с концерном, не было контроля. Действующая власть хочет оборонные предприятия вывести на уровень мировых стандартов, ведь спрос на украинскую продукцию есть в мире, сказал он.

"Вопрос в том, чтобы мы могли его удовлетворить качественно и вовремя. Кроме того, внутреннее производство и оборонный заказ тоже должны качественно измениться", - подчеркнул премьер.

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Необходимо, добавил он, трансформировать концерн по отраслевому принципу и навести порядок в управлении его предприятиями. "Где еще такое существует, чтобы стратегические инновационные предприятия оставались без заказов, доходов и зарплат, обслуживая какие-то частные коррупционные интересы", - подчеркнул Шмыгаль.

Как сообщалось, вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский объяснял, что ГК "Укроборонпром" планируют поделить на шесть самостоятельных кластеров - вертикально интегрированных корпораций, которые будут развивать отдельные направления исследований, разработки, производства и сбыта продукции оборонного назначения.

По словам Уруского, руководство и менеджмент ГК "Укроборонпром" претерпят изменения в ближайшее время.

Гендиректором "Укроборонпрома" является Айварас Абромавичюс. Он был министром экономического развития и торговли Украины в 2014-2016 годах. В июне 2019 года был назначен членом наблюдательного совета Укроборонпрома, а в сентябре того же года - гендиректором концерна.