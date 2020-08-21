Предприятия "Укроборонпрома" надо очистить от долгов, дать правильный менеджмент и вывести на мировой уровень, - Шмыгаль
Предприятия государственного концерна "Укроборонпром" в рамках реформирования надо очистить от долгов и вывести на мировой уровень.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал в интервью Укринформу.
"Предприятия надо очистить от долгов, дать правильный менеджмент и вывести на мировой уровень. Задача технически несложная, но требует сильной политической воли. Оборонная отрасль - это всегда уровень правительственного сотрудничества и управления, такая модель принята во всем мире", - сказал Шмыгаль.
По его словам, у государства в последнее время не было полного понимания, что происходит с концерном, не было контроля. Действующая власть хочет оборонные предприятия вывести на уровень мировых стандартов, ведь спрос на украинскую продукцию есть в мире, сказал он.
"Вопрос в том, чтобы мы могли его удовлетворить качественно и вовремя. Кроме того, внутреннее производство и оборонный заказ тоже должны качественно измениться", - подчеркнул премьер.
Необходимо, добавил он, трансформировать концерн по отраслевому принципу и навести порядок в управлении его предприятиями. "Где еще такое существует, чтобы стратегические инновационные предприятия оставались без заказов, доходов и зарплат, обслуживая какие-то частные коррупционные интересы", - подчеркнул Шмыгаль.
Как сообщалось, вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский объяснял, что ГК "Укроборонпром" планируют поделить на шесть самостоятельных кластеров - вертикально интегрированных корпораций, которые будут развивать отдельные направления исследований, разработки, производства и сбыта продукции оборонного назначения.
По словам Уруского, руководство и менеджмент ГК "Укроборонпром" претерпят изменения в ближайшее время.
Гендиректором "Укроборонпрома" является Айварас Абромавичюс. Он был министром экономического развития и торговли Украины в 2014-2016 годах. В июне 2019 года был назначен членом наблюдательного совета Укроборонпрома, а в сентябре того же года - гендиректором концерна.
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Кто мешал это все сделать за время правления клоуна?
Почему то фразу "вывести на мировой уровень" все поняли как "вывод продукции на мировой уровень"! Но Шмыгаль еще сказал про очистку от долгов! Никто не задумался почему?!
Да потому что их хотят вывести на IPO ("вывести на мровой уровень"), а для этого как раз и надо списать долги!!!
шмыгаль ТОЧНО охарактеризовал действия как шмаркли с ОПГ, так и свои - вместе с кабмином))
У руля крупнейшего экспортера Вадим Сопля, специалист вторсырья.
СКАЖІТЬ ПРЯМО,НА укроборонпром ПРИЗНАЧИЛИ СОРОСЯТИНУ І МІЖНАРОДНОГО ФІНАНСОВОГО АФЕРИСТА АБРОМЯВІЧУСА.
пІСЛЯ СВИНАРЧУКА -"ШИЛО НА МИЛО"...
Абромавичус - на выходhttps://t.me/shadow_anonymous_insights/1149 Глава Укорборонпрома Айварас Абромавичус решился уходить с должности. Коллеги пишут () - это, чтобы довести до ума свой инвестиционный проект в Риге, который чуть было не рухнул. В 2017 году его фирма PN Project в связке с литовским инвестфондом Lords LB Asset Management собрали с трех десятков западных инвесторов 450 млн евро под перестройку бывшего Дома печати в пятизвездочную гостиницу Holliday in. Инвесторам обещали, что строительство гостиницы начнется в первом квартале 2020 года. Но денег не хватило и в начале года проект заморозили. Удалось собрать еще немного и в июле процесс сдвинулся с мертвой точки. Во всяком случае, так убеждают инвесторов. Абромавичус разрывается между своим бизнесом и вопросами Укроборонпрома. От ухода Айвараса пострадают его заместители по кадрам Роман Бондарь и по правовым вопросам Мустафа Найем. Юрфирме его брата Маси Найема больше не обломятся заказы от Укроборонпрома. Важно не забывать, что Абромавичус сам попросился в Укроборонпром - у него были планы продать привлекательные предприятия через свою инвесткомпанию. Потом акцент сместился на землю, которая высвободится после переформатирования Укроборонпрома в шесть корпораций. В итоге успели распилить только казённые и грантовые деньги на аудиты. Собрали немало. Одни французы дали 900 тыс евро. Важную роль в этом сыграла https://t.me/shadow_anonymous_insights/1149 Елена Трегуб, которую Абромавичус привез из США в МЭРТ ( . Трегуб возглавляет Независимый антикоррупционный комитет по вопросам обороны (НАКО) , созданный на деньги фонда Сороса как часть Transparency International и его филиала по безопасности в Великобритании. С ней дружит Севгиль Мусаева из Украинской правды. Курирует девочек Чарль Винтер, бывший Министр военно-морских сил и его человек в набсовете Укроборонпрома Энтони Тетер, из DARPA.
долбодятлы управляют страной, это какой то трындец супермощный .